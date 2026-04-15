Тръмп каза, че харесва бъдещия премиер на Унгария

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера пред репортер на „Ей Би Си Нюз“ Джонатан Карл, че не е обезпокоен от загубата на Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария и че харесва бъдещия премиер Петер Мадяр, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Мисля, че новият човек ще се справи добре - той е добър човек“, каза Тръмп пред репортера.
Президентът също така отбеляза, че не знае дали е щяло да има разлика, ако той беше отишъл в Унгария вместо вицепрезидента Джей Ди Ванс, за да агитира за Орбан. „Той изоставаше значително“, каза Тръмп, визирайки Орбан. „Не бях толкова ангажиран с този случай. Виктор обаче е добър човек“, допълни президентът на САЩ.
Тръмп подкрепи Орбан в навечерието на изборите.
След 16 години на власт Орбан и неговата партия ФИДЕС загубиха парламентарните избори от дясноцентристката формация ТИСА, оглавявана от Мадяр, като избирателната активност на тези избори беше рекордна, от почти 80% от имащите право на глас, отбелязва Ройтерс.
1 кой мy дpeмe
Коментиран от #4
09:51 15.04.2026
2 Дон Корлеоне
09:51 15.04.2026
3 1488
09:51 15.04.2026
4 Глас от бункера
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":На мен бе.
09:51 15.04.2026
5 Успешна смяна на всички бакшиши копейки
09:52 15.04.2026
6 ЗАЩО
09:52 15.04.2026
7 Последния Софиянец
09:53 15.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тръпчовски
09:59 15.04.2026
10 4-ти
10:00 15.04.2026
11 Факти
10:01 15.04.2026
12 Мишел
10:03 15.04.2026
13 Шерифа харесваше и Мелони
Явно не трябва да има управници над 75 -годишна възраст.
Впрочем Путлер на колко години стана Президент благодарение на Пияницата?!
10:03 15.04.2026
14 Тиква
10:05 15.04.2026
15 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #12 от "Мишел":Ясно че при Орбан търсят под вола теле , за да го злепоставят . Защо не потърсят при нашите евроатлантици Бойко , Пеевски и ПоДмяната ? То при тях няма и нужда от "търсене " , ама са послушни и ги търпят .
10:08 15.04.2026
17 да питам
До коментар #4 от "Глас от бункера":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
18 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
10:09 15.04.2026
19 Ае копейките
10:11 15.04.2026
20 дядо поп
10:13 15.04.2026
21 Българин 🇧🇬
До коментар #16 от "Питам":Едва ли малобританските служби ще посмеят да убият Сиярто . По-вероятно ще опитват да го дискредитират , както сега съчиняват конспирации срещу Орбан .
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Отговор
До коментар #17 от "да питам":Вярно . А вярно ли е , че ти освен близач на Турция и Козяк не си работил друго ?
24 Така ще каже Тръмп ами-
Не бил се ангажирал лично?! Мухахаха!
Нашата задача сега е да отсвирим неговия български избор- ген. Льотчик Кремълски, така както унгарците отсвириха унгарския му избор- Орбан!
За това направете три неща:
1. Гласувайте масово с хартия.
2. Накажете Борисов.
3. Гласувайте против Радев и Шайката му- ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, БСП, АСП Доган, МЕЧ, ВЕЛИЧИЕ, ген Янев, Нинова, ген. Шивиков, Кузман Илиев, Черепа, Бареков,
25 Ами
10:19 15.04.2026
26 А стига , бе !
До коментар #24 от "Така ще каже Тръмп ами-":Не вярвах , че всички роми на Пеевски гласувате "с хартия " - попълнени бюлетини , дето ви раздават , ама значи е истина .
27 да питам
До коментар #23 от "Отговор":А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 венсеремос
10:53 15.04.2026
30 калена /алена
11:02 15.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.