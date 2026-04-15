Тръмп каза, че харесва бъдещия премиер на Унгария

Тръмп каза, че харесва бъдещия премиер на Унгария

15 Април, 2026 09:50

Американският президент не е обезпокоен от загубата на Виктор Орбан на парламентарните избори

Тръмп каза, че харесва бъдещия премиер на Унгария - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера пред репортер на „Ей Би Си Нюз“ Джонатан Карл, че не е обезпокоен от загубата на Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария и че харесва бъдещия премиер Петер Мадяр, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Мисля, че новият човек ще се справи добре - той е добър човек“, каза Тръмп пред репортера.

Президентът също така отбеляза, че не знае дали е щяло да има разлика, ако той беше отишъл в Унгария вместо вицепрезидента Джей Ди Ванс, за да агитира за Орбан. „Той изоставаше значително“, каза Тръмп, визирайки Орбан. „Не бях толкова ангажиран с този случай. Виктор обаче е добър човек“, допълни президентът на САЩ.

Тръмп подкрепи Орбан в навечерието на изборите.

След 16 години на власт Орбан и неговата партия ФИДЕС загубиха парламентарните избори от дясноцентристката формация ТИСА, оглавявана от Мадяр, като избирателната активност на тези избори беше рекордна, от почти 80% от имащите право на глас, отбелязва Ройтерс.


  • 1 кой мy дpeмe

    18 6 Отговор
    фурнаджийска лопата

    Коментиран от #4

    09:51 15.04.2026

  • 2 Дон Корлеоне

    15 8 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:51 15.04.2026

  • 3 1488

    14 6 Отговор
    пълен боклук е тоя

    09:51 15.04.2026

  • 4 Глас от бункера

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    На мен бе.

    Коментиран от #17

    09:51 15.04.2026

  • 5 Успешна смяна на всички бакшиши копейки

    18 10 Отговор
    Путлер - най-големият срам на планетата.

    09:52 15.04.2026

  • 6 ЗАЩО

    21 4 Отговор
    На кой е тира, който блокира Хемус за да очерни служебното правителство и от коя партия е бил като е проверявал секции? Защо 1 милион евро са хванати само за купени гласове? Защо се дават 10 милиона на ден за рязане на храстчета (2 милиарда на година) за ортаци на ГЕРБ и ДПС? Защо болници купуват лекарства с надценки от 100 000 евро? Защо претседателят на общинския съвет в град Павликени кара чисто нова 2026 година мерцедес ес класа за 300 000 лева като не можеше да си върже обувките?

    09:52 15.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 11 Отговор
    Искам позицията за Украйна на нашите политици да е като тази на Петер Мадяр.

    09:53 15.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тръпчовски

    10 5 Отговор
    харесва всички послушни агънца

    09:59 15.04.2026

  • 10 4-ти

    14 5 Отговор
    Кой може да обясни защо фанатичните последователи на Путин спряха да обожават неистово неговия сърдечен приятел Тръмп?

    10:00 15.04.2026

  • 11 Факти

    10 4 Отговор
    Какво да каже след като унгарският народ му зашлеви мощен шамар. Да признае, че го е заболяло ли?

    10:01 15.04.2026

  • 12 Мишел

    11 4 Отговор
    Започва разследване срещу Виктор Орбан за злоупотреба с европейски средства. Мадяр обеща да се присъедини към Европейската прокуратура, което ще даде на следователите от ЕС правомощия да разследват случаи на измами и евентуално да възобновят разследването за това как са били използвани средства от Брюксел по време на управлението на Виктор Орбан, съобщава Euractiv.

    Коментиран от #15

    10:03 15.04.2026

  • 13 Шерифа харесваше и Мелони

    7 8 Отговор
    пък сега приказма че САЩ и НАТОне са заедно и не знам какви си още.

    Явно не трябва да има управници над 75 -годишна възраст.
    Впрочем Путлер на колко години стана Президент благодарение на Пияницата?!

    10:03 15.04.2026

  • 14 Тиква

    6 6 Отговор
    Браво на краварският президент,имам сватба, приятели ми казват, да питам хамериканец харесва ли моята булка, или да търся друго нещо ?

    10:05 15.04.2026

  • 15 Елементарно , бе Уотсън !

    7 6 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Ясно че при Орбан търсят под вола теле , за да го злепоставят . Защо не потърсят при нашите евроатлантици Бойко , Пеевски и ПоДмяната ? То при тях няма и нужда от "търсене " , ама са послушни и ги търпят .

    10:08 15.04.2026

  • 16 Питам

    6 2 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    Коментиран от #21

    10:08 15.04.2026

  • 17 да питам

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "Глас от бункера":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #22, #23

    10:09 15.04.2026

  • 18 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 7 Отговор
    Утре друго ще каже психясалия дъртак..Че унгарците направили много лош избор и че премиера на Унгария е много много лош човек

    10:09 15.04.2026

  • 19 Ае копейките

    7 4 Отговор
    Тръмп наш?

    10:11 15.04.2026

  • 20 дядо поп

    7 4 Отговор
    Че кой и от кога го интересува мнението на лудия Дончо?

    10:13 15.04.2026

  • 21 Българин 🇧🇬

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Питам":

    Едва ли малобританските служби ще посмеят да убият Сиярто . По-вероятно ще опитват да го дискредитират , както сега съчиняват конспирации срещу Орбан .

    10:14 15.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Отговор

    1 7 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    Вярно . А вярно ли е , че ти освен близач на Турция и Козяк не си работил друго ?

    Коментиран от #27

    10:18 15.04.2026

  • 24 Така ще каже Тръмп ами-

    2 10 Отговор
    има ли избор! Хахаха!
    Не бил се ангажирал лично?! Мухахаха!

    Нашата задача сега е да отсвирим неговия български избор- ген. Льотчик Кремълски, така както унгарците отсвириха унгарския му избор- Орбан!

    За това направете три неща:
    1. Гласувайте масово с хартия.
    2. Накажете Борисов.
    3. Гласувайте против Радев и Шайката му- ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, БСП, АСП Доган, МЕЧ, ВЕЛИЧИЕ, ген Янев, Нинова, ген. Шивиков, Кузман Илиев, Черепа, Бареков,

    Коментиран от #26

    10:18 15.04.2026

  • 25 Ами

    1 4 Отговор
    Щом се харесват да се вземат

    10:19 15.04.2026

  • 26 А стига , бе !

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "Така ще каже Тръмп ами-":

    Не вярвах , че всички роми на Пеевски гласувате "с хартия " - попълнени бюлетини , дето ви раздават , ама значи е истина .

    10:22 15.04.2026

  • 27 да питам

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "Отговор":

    А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    10:27 15.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 венсеремос

    1 3 Отговор
    Предателите са надушват.Мидяр и Тромпета са предтели-Чифутландия тоже.Сатаняху и Тромпета и предателя Митяр ги часа ТАНАТОС.Тези нищожества нападнаха Иран-Имп ерия с 5000 история.Чифутландия и СОЩ/овчарите /ще бъдат ТАНАТОС ,заедно с Фшестка Бандеровска Окраина и Танатос на Зелената еуглена.Който се изправи против Бог Йисус Христос-кр ъвосмесителна Британия, СОЩ, Чефутлавдия ,Бандеровска Фашистка Осраина ги чака ТАНАТОС,ТАНАТОС!

    10:53 15.04.2026

  • 30 калена /алена

    2 2 Отговор
    За Русия! За Вл. Вл. Путин! За България! За Румен Радев!Колкото до предателя Митяр, унгарците да си го чукат в тъпите глави.Избраха ПРЕДАТЕЛ,като предателя Тромпета, като Зелената еуглена, като кръвосмесителна Британия,като нашите пудели/предатели:Борисов, Пеевски, гнома, Киро-тъпото и кокорчо, Тошко африкански ,крадлета Ленче/кремче.Голям резил!!

    11:02 15.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.