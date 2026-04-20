Техеран атакува с дронове американски военни кораби, след като САЩ превзеха ирански плавателен съд

Иранските въоръжени сили обявиха, че са предприели удари с дронове срещу американски военни кораби в отговор на залавянето на плавателен съд, принадлежащ на Ислямската република.
Това съобщи информационната агенция Tasnim, позовавайки се на говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“.
Според него, заловеният от американските военни кораб е бил на път от Китай към Оманския залив. Те са го обстрелвали, нарушавайки прекратяването на огъня, и са деактивирали навигационната му система. В отговор Иран е атакувал американските кораби с дронове.
Представител на централния щаб подчерта, че въоръжените сили на републиката възнамеряват да продължат да отговарят на „пиратството“ и атаките от американска страна.
Иранският кораб „Туска“, предназначен да превозва до 4 800 контейнера, се е връщал с товар от китайското пристанище Гаоланг в Джухай, съобщи „Вашингтон пост“, позовавайки се на данни от аналитичната компания Kpler.
Това пристанище се използва за превоз на химикали, включително натриев перхлорат, вещество, използвано за производството на твърдо ракетно гориво. Точното съдържание на товара на борда на кораба обаче е неизвестен.
По данни на „Вашингтон пост“, корабът вероятно е бил прехванат на около 48 километра южно от иранския бряг.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи за атаката срещу кораба. Централното командване на САЩ (CENTCOM) скоро изясни подробностите за операцията. Според американските военни екипажът на кораба е бил предупреждаван в продължение на шест часа за нарушаването на блокадата, но не предприел ответни действия. В резултат на това американски разрушител е деактивирал задвижващата система на „Туска“, а американски морски пехотинци са се качили на борда и са поели контрола над кораба.
САЩ наложиха военноморска блокада на Ормузкия проток на 13 април, след заповед на Доналд Тръмп, който заяви, че това ще възпрепятства плавателните съдове, насочващи се към или напускащи ирански пристанища. На 18 април Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че морският път ще бъде затворен, докато американската блокада не бъде вдигната, и предупреди, че приближаването до него ще се счита за „сътрудничество с врага“.
Междувременно цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през юни 2026 г. на лондонската борса ICE се повиши с 5,5% до 97,50 долара за барел в 1:00 ч. българско време.
Към 2:38 ч. Brent се търгуваше на цена от 96,62 долара за барел (ръст от 4,54%). Междувременно цената на фючърсите на суровия петрол WTI с доставка през юни 2026 г. се повиши с 5,35% до 88,49 долара за барел.
1 Швейк
04:08 20.04.2026
2 Ах как смеят тези
04:09 20.04.2026
3 Отстрани
Американските терористи трябва да бъдат унищожени до крак!
04:13 20.04.2026
4 Браво на Иран!
04:26 20.04.2026
5 денят ми
04:52 20.04.2026
6 Давайте перси
05:28 20.04.2026
7 Зад сцената
05:32 20.04.2026
9 Кирчо
06:25 20.04.2026
10 Шопо
До коментар #8 от "Кръстоносец":Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия.
06:26 20.04.2026
11 Владимир Путин, президент
Преклонена главица, американска сабя не сече ☝️
06:30 20.04.2026
12 Последния Софиянец
06:34 20.04.2026
13 оня с коня
До коментар #12 от "Последния Софиянец":добре че БМВ-то ми 204 коня е Дизел
06:56 20.04.2026
14 Иранският
07:00 20.04.2026
15 Коста
07:13 20.04.2026
16 Тити
07:13 20.04.2026
17 ТРЪМП СТРАШНИИ
07:14 20.04.2026
18 И ПОВЕЧЕ
До коментар #12 от "Последния Софиянец":ТОСЯ В ХПЛАНДИЯ И ИСЛАНДИЯ Е 5 ЕВРАКА ДЕСЕТ ЛЕВАПО НАШЕНСКИ..
07:20 20.04.2026
19 Дзак
07:22 20.04.2026
20 Нямат и не искат да имат
До коментар #10 от "Шопо":по религиозни причини. Но религията им позволява да отвърнат с ЯО, на нападение с ЯО. Затова са и тия 60% обогатен уран. Нападнат ли ги за дни ще го произведат. А имат хиперзбукови ракети които ПВО не лови!
Вярно е, че до САЩ не могат да стигнат, но до главния виновник ще стигнат. И ще настъпи мир по света!
07:35 20.04.2026
21 Морската блокада
07:39 20.04.2026
23 Иран има сухопътна граница
До коментар #21 от "Морската блокада":със 7 държави бе умнико! Иран не го мисли!
Ама Европа ще дълдиса съвсем с тая блокада!
/Зеленски/
07:44 20.04.2026
24 реалистъ
07:49 20.04.2026
25 Тримата Мускетари и Дъртанянката Урсула
До коментар #17 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":Ами какво да кажем ние с гайдите??
На Русия ли да се молим?
07:49 20.04.2026
26 Имай търпение! Пече се!
До коментар #24 от "реалистъ":Разликата е, че НАТО официално не са нападнали Русия!
Но НАТО няма вечно да може да се крие зад украинците и те да го отнасят заради зулумите им!
А без САЩ са само хартиен тигър!
/Доналд Тръмп/
07:59 20.04.2026
27 Още трябва
08:02 20.04.2026
28 Сухопътните граници
08:04 20.04.2026
29 Кирил
08:08 20.04.2026
32 Бай той Толстой
08:39 20.04.2026
33 Казанлъшкия
09:05 20.04.2026
34 Казанлъшкия
До коментар #21 от "Морската блокада":Явно не си запознат,че Иран е една от 5те страни в света ,която си е самодостатъчна откъм храна и гориво, включително имат и АЕЦи за производство на енергия. Могат вечно да си се изхранват и оцеляват икономически,макар и да живеят по-бедно. Иран изхранва с плодове и зеленчуци и Армения, която без нея ще я кара само на кашкавал и сирене. Както изнася и за много съседни арабски страни.
09:10 20.04.2026
36 А кво
До коментар #14 от "Иранският":ШЪ остане
след туй от исраел ???!
Аман от .....ъпи бомбадирищи
10:09 20.04.2026
37 Иран за 3 дня, а, ХАХАХА
13:41 20.04.2026