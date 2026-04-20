Техеран атакува с дронове американски военни кораби, след като САЩ превзеха ирански плавателен съд

20 Април, 2026 03:52, обновена 20 Април, 2026 06:20

Нападението става в отговор на залавянето на плавателен съд, принадлежащ на Ислямската република

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските въоръжени сили обявиха, че са предприели удари с дронове срещу американски военни кораби в отговор на залавянето на плавателен съд, принадлежащ на Ислямската република.

Това съобщи информационната агенция Tasnim, позовавайки се на говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“.

Според него, заловеният от американските военни кораб е бил на път от Китай към Оманския залив. Те са го обстрелвали, нарушавайки прекратяването на огъня, и са деактивирали навигационната му система. В отговор Иран е атакувал американските кораби с дронове.

Представител на централния щаб подчерта, че въоръжените сили на републиката възнамеряват да продължат да отговарят на „пиратството“ и атаките от американска страна.

Иранският кораб „Туска“, предназначен да превозва до 4 800 контейнера, се е връщал с товар от китайското пристанище Гаоланг в Джухай, съобщи „Вашингтон пост“, позовавайки се на данни от аналитичната компания Kpler.

Това пристанище се използва за превоз на химикали, включително натриев перхлорат, вещество, използвано за производството на твърдо ракетно гориво. Точното съдържание на товара на борда на кораба обаче е неизвестен.

По данни на „Вашингтон пост“, корабът вероятно е бил прехванат на около 48 километра южно от иранския бряг.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи за атаката срещу кораба. Централното командване на САЩ (CENTCOM) скоро изясни подробностите за операцията. Според американските военни екипажът на кораба е бил предупреждаван в продължение на шест часа за нарушаването на блокадата, но не предприел ответни действия. В резултат на това американски разрушител е деактивирал задвижващата система на „Туска“, а американски морски пехотинци са се качили на борда и са поели контрола над кораба.

САЩ наложиха военноморска блокада на Ормузкия проток на 13 април, след заповед на Доналд Тръмп, който заяви, че това ще възпрепятства плавателните съдове, насочващи се към или напускащи ирански пристанища. На 18 април Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че морският път ще бъде затворен, докато американската блокада не бъде вдигната, и предупреди, че приближаването до него ще се счита за „сътрудничество с врага“.

Междувременно цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през юни 2026 г. на лондонската борса ICE се повиши с 5,5% до 97,50 долара за барел в 1:00 ч. българско време.

Към 2:38 ч. Brent се търгуваше на цена от 96,62 долара за барел (ръст от 4,54%). Междувременно цената на фючърсите на суровия петрол WTI с доставка през юни 2026 г. се повиши с 5,35% до 88,49 долара за барел.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    97 12 Отговор
    Рижаво-тъпото нали заяви , че са близо до споразумение.

    04:08 20.04.2026

  • 2 Ах как смеят тези

    109 9 Отговор
    Оказа се че т.нар. от Тръмп "варвари" се осмеляват да удрят по недосегаемите кораби на САЩ. Дано да потопят няколко та да наместят понятията на хегемона.

    04:09 20.04.2026

  • 3 Отстрани

    110 13 Отговор
    Браво на братята иранци!
    Американските терористи трябва да бъдат унищожени до крак!

    04:13 20.04.2026

  • 4 Браво на Иран!

    106 11 Отговор
    Трябваш някой да покаже на световният терорист САЩ къде зимуват раците!

    04:26 20.04.2026

  • 5 денят ми

    56 7 Отговор
    почва добре

    04:52 20.04.2026

  • 6 Давайте перси

    91 9 Отговор
    Цивилизацията, дала на човечеството алгебрата, победи нацията на хамбургерите.

    05:28 20.04.2026

  • 7 Зад сцената

    77 9 Отговор
    Паниката в Бялата къща е неописуема!

    05:32 20.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кирчо

    63 7 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени

    06:25 20.04.2026

  • 10 Шопо

    39 10 Отговор

    До коментар #8 от "Кръстоносец":

    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия.

    Коментиран от #20

    06:26 20.04.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    10 48 Отговор
    За ПЯТЬ года Русия атакува Нула американски самольоти, дронове и корабли !!!
    Преклонена главица, американска сабя не сече ☝️

    06:30 20.04.2026

  • 12 Последния Софиянец

    31 6 Отговор
    Литър бензин 5 евро.

    Коментиран от #13, #18

    06:34 20.04.2026

  • 13 оня с коня

    6 19 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    добре че БМВ-то ми 204 коня е Дизел

    06:56 20.04.2026

  • 14 Иранският

    10 70 Отговор
    кораб е взет на абордаж. Поверявали са си. А това с атаката с дронове е фейк да радва копейките. Иран е приклещен и няма друг избор освен да си даде урана. Просто САЩ искат да го направят по безболезнен начин за всички. Но ако Иран упорства, ще продължат да хи бомбардират докато остане само пясък от Техеран. Не е това което САЩ желаят но в крайна сметка Иран решават

    Коментиран от #36

    07:00 20.04.2026

  • 15 Коста

    56 10 Отговор
    Кой е шефа? В международни води някой си ненормален решил да прави блокада??? Хаха . Бой по тъпите американски тикви!

    07:13 20.04.2026

  • 16 Тити

    8 39 Отговор
    Иран иъе са натикани в ъгъла като мишки няма да изкарат и до края на месеца ако не продават петрол и газ ,същото са зависими.

    07:13 20.04.2026

  • 17 ТРЪМП СТРАШНИИ

    8 34 Отговор
    Давайте урана и ви отпускам примката около врата

    Коментиран от #25

    07:14 20.04.2026

  • 18 И ПОВЕЧЕ

    20 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    ТОСЯ В ХПЛАНДИЯ И ИСЛАНДИЯ Е 5 ЕВРАКА ДЕСЕТ ЛЕВАПО НАШЕНСКИ..

    07:20 20.04.2026

  • 19 Дзак

    29 3 Отговор
    Преговори няма да има!

    07:22 20.04.2026

  • 20 Нямат и не искат да имат

    25 3 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    по религиозни причини. Но религията им позволява да отвърнат с ЯО, на нападение с ЯО. Затова са и тия 60% обогатен уран. Нападнат ли ги за дни ще го произведат. А имат хиперзбукови ракети които ПВО не лови!
    Вярно е, че до САЩ не могат да стигнат, но до главния виновник ще стигнат. И ще настъпи мир по света!

    07:35 20.04.2026

  • 21 Морската блокада

    7 17 Отговор
    на Иран е тотална. Никакви кораби не могат да стигнат, нито да излязат от там. Не само танкери, но и контейнеровози. Те са единствените, които докарват всичко за поддържане на икономиката, военното производство, всичко за бита и прехранването. Много бързо Иран ще блокира тотално. Ако тази блокада продължи. Това е по-добър начин от разни десанти на островите, по крайбрежието и т.н. Русия печели една България, да кажем, но губи стратегически съюзник като Иран. Което нас не ни топли, за съжаление.

    Коментиран от #23, #34

    07:39 20.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Иран има сухопътна граница

    28 6 Отговор

    До коментар #21 от "Морската блокада":

    със 7 държави бе умнико! Иран не го мисли!
    Ама Европа ще дълдиса съвсем с тая блокада!

    /Зеленски/

    07:44 20.04.2026

  • 24 реалистъ

    12 10 Отговор
    Иран не е Русия. Издумка всички американски бази около себе си, а Русия не смее да прати и самолетче от вестник срещу територия на НАТО.

    Коментиран от #26

    07:49 20.04.2026

  • 25 Тримата Мускетари и Дъртанянката Урсула

    8 6 Отговор

    До коментар #17 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":

    Ами какво да кажем ние с гайдите??

    На Русия ли да се молим?

    07:49 20.04.2026

  • 26 Имай търпение! Пече се!

    19 3 Отговор

    До коментар #24 от "реалистъ":

    Разликата е, че НАТО официално не са нападнали Русия!

    Но НАТО няма вечно да може да се крие зад украинците и те да го отнасят заради зулумите им!
    А без САЩ са само хартиен тигър!

    /Доналд Тръмп/

    07:59 20.04.2026

  • 27 Още трябва

    24 3 Отговор
    Бой по амерските чутури.

    08:02 20.04.2026

  • 28 Сухопътните граници

    4 23 Отговор
    на Иран са с Азербайджан, Турция, Туркменистан, Афганистан и Пакистан. Откъде по-точно ще стане вносът? И на какво? А, може би през Каспийско море, от Русия? Но израелците удариха иранското пристанище на Каспийско море и няма морски трафик с руснаците. И да не бяха го ударили, руснаците с в нужда повече от Иран. Тъй че морската блокада ще го приключи. Ако на Тръмп не му хрумне друго.

    08:04 20.04.2026

  • 29 Кирил

    5 27 Отговор
    Явно, за циганите в България, чалмите от Иран, са им братя, защо не отидат да им помагат

    Коментиран от #30

    08:08 20.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бай той Толстой

    17 3 Отговор
    Ударете петролните ръкави на ОАЕ и Саудитска Арабия и сащ ще се махнат!

    08:39 20.04.2026

  • 33 Казанлъшкия

    11 3 Отговор
    Пращайте те им ракети наораво и да си ходят е САЩ.

    09:05 20.04.2026

  • 34 Казанлъшкия

    12 3 Отговор

    До коментар #21 от "Морската блокада":

    Явно не си запознат,че Иран е една от 5те страни в света ,която си е самодостатъчна откъм храна и гориво, включително имат и АЕЦи за производство на енергия. Могат вечно да си се изхранват и оцеляват икономически,макар и да живеят по-бедно. Иран изхранва с плодове и зеленчуци и Армения, която без нея ще я кара само на кашкавал и сирене. Както изнася и за много съседни арабски страни.

    09:10 20.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А кво

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Иранският":

    ШЪ остане
    след туй от исраел ???!

    Аман от .....ъпи бомбадирищи

    10:09 20.04.2026

  • 37 Иран за 3 дня, а, ХАХАХА

    2 2 Отговор
    Разкритата кравария може да превземе вече само баба си, хахахах

    13:41 20.04.2026

