Техеран атакува с дронове американски военни кораби, след като САЩ превзеха ирански плавателен съд

Иранските въоръжени сили обявиха, че са предприели удари с дронове срещу американски военни кораби в отговор на залавянето на плавателен съд, принадлежащ на Ислямската република.

Това съобщи информационната агенция Tasnim, позовавайки се на говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“.

Според него, заловеният от американските военни кораб е бил на път от Китай към Оманския залив. Те са го обстрелвали, нарушавайки прекратяването на огъня, и са деактивирали навигационната му система. В отговор Иран е атакувал американските кораби с дронове.

Представител на централния щаб подчерта, че въоръжените сили на републиката възнамеряват да продължат да отговарят на „пиратството“ и атаките от американска страна.

Иранският кораб „Туска“, предназначен да превозва до 4 800 контейнера, се е връщал с товар от китайското пристанище Гаоланг в Джухай, съобщи „Вашингтон пост“, позовавайки се на данни от аналитичната компания Kpler.

Това пристанище се използва за превоз на химикали, включително натриев перхлорат, вещество, използвано за производството на твърдо ракетно гориво. Точното съдържание на товара на борда на кораба обаче е неизвестен.

По данни на „Вашингтон пост“, корабът вероятно е бил прехванат на около 48 километра южно от иранския бряг.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи за атаката срещу кораба. Централното командване на САЩ (CENTCOM) скоро изясни подробностите за операцията. Според американските военни екипажът на кораба е бил предупреждаван в продължение на шест часа за нарушаването на блокадата, но не предприел ответни действия. В резултат на това американски разрушител е деактивирал задвижващата система на „Туска“, а американски морски пехотинци са се качили на борда и са поели контрола над кораба.

САЩ наложиха военноморска блокада на Ормузкия проток на 13 април, след заповед на Доналд Тръмп, който заяви, че това ще възпрепятства плавателните съдове, насочващи се към или напускащи ирански пристанища. На 18 април Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че морският път ще бъде затворен, докато американската блокада не бъде вдигната, и предупреди, че приближаването до него ще се счита за „сътрудничество с врага“.

Междувременно цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през юни 2026 г. на лондонската борса ICE се повиши с 5,5% до 97,50 долара за барел в 1:00 ч. българско време.

Към 2:38 ч. Brent се търгуваше на цена от 96,62 долара за барел (ръст от 4,54%). Междувременно цената на фючърсите на суровия петрол WTI с доставка през юни 2026 г. се повиши с 5,35% до 88,49 долара за барел.