The Wall Street Journal: ОАЕ преговарят със САЩ за получаване на финансова подкрепа
20 Април, 2026 06:24, обновена 20 Април, 2026 06:47 2 448 10

Емирствата се подсигуряват в случай на дълбока криза в страната заради войната на САЩ с Иран

Халед Мохамед Балама, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ОАЕ са започнали разговори със Съединените щати за получаване на финансова подкрепа в случай на дълбока криза в страната поради войната на САЩ с Иран, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на американски служители.

Управителят на Централната банка на ОАЕ Халед Мохамед Балама е повдигнал възможността за установяване на валутна суап линия на среща с министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, служители на Министерството на финансите и Федералния резерв на САЩ миналата седмица, съобщават източници на вестника.

Според тях, членовете на делегацията на ОАЕ са заявили, че страната досега е избегнала най-тежките икономически последици от конфликта, но може да се нуждаят от финансов „спасителен пояс“.

The Wall Street Journal съобщи, че ОАЕ имат 270 милиарда долара валутни резерви. Военната операция на САЩ срещу Иран обаче е причинила значителни щети на петролния и газовия сектор на страната. Освен това, блокадата на Ормузкия проток попречи на страната да изнася петрол чрез танкери, което се отрази на приходите ѝ от чуждестранна валута.

След военната кампания на САЩ и Израел на 28 февруари, Иран започна да нанася удари по страните от Персийския залив, включително ОАЕ. От началото на военните действия до прекратяването на огъня между САЩ и Иран, силите за противовъздушна отбрана на Емирствата са прихванали 537 балистични ракети, 26 крилати ракети и 2200 безпилотни летателни апарата, според Министерството на отбраната на страната. Общо 234 души са ранени и 10 са убити при атаките.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    11 1 Отговор
    Доналд Тръмп миротворец, САЩ пазители на демокрацията

    06:59 20.04.2026

  • 2 Тити

    20 1 Отговор
    Ама къде са им парите на ОАЕ толкова нефт изнесоха??!

    Коментиран от #3, #8

    07:11 20.04.2026

  • 3 Купуват сашовски дълг

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    И помпят борсите...там са им парите

    07:18 20.04.2026

  • 4 Еми бяха им

    19 2 Отговор
    Приятели и до къде стигнаха? Тези бяха едни от най-богатите. Ама сащ ги "опазиха" военно така, че вече и на тях им трябва финансова помощ.... Това е. Само да си приятел и съюзник на сащ...

    07:23 20.04.2026

  • 5 Тези щом

    8 1 Отговор
    Почнаха да реват какво да кажем ние. Много е лесно да си клатиш краката и да падат петродолари от небето, а ти само да си клатиш краката и да мислиш за харема.

    07:57 20.04.2026

  • 6 Дзак

    10 3 Отговор
    Хората искат финансова помощ когато имат кеш 300 милиарда. Ние предоставяме такава, когато имаме кеш - 30 милиарда!

    08:00 20.04.2026

  • 7 Гошо

    4 3 Отговор
    Това и беше целта на Тръмп Да ликвидира разните му финансови оазиси по Персийският залив

    08:14 20.04.2026

  • 8 тиквенсониада

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    В чекмеджетата на Бойко ли са ?

    08:14 20.04.2026

  • 9 Форест Гъмп

    5 0 Отговор
    Спомняте ли си как забогатя Форест? Морска буря потопи всички останали конкерентни кораби за скариди, а оцеля само неговото.

    08:57 20.04.2026

  • 10 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    ..Миличко, а пък ние се колебаем ,дали да литнем до Дубай.Жорето иска да нагледаме апартамента.А аз много искам да отидем до Мароко! Ако знаеш,какви селфита ми изпрати от там Мари( Мари е нашенска кифла,кръстена на баба си Мара), нищо не е измислено.Разговор между баяти кифли в столичен офис.

    10:33 20.04.2026