The Wall Street Journal: ОАЕ преговарят със САЩ за получаване на финансова подкрепа

ОАЕ са започнали разговори със Съединените щати за получаване на финансова подкрепа в случай на дълбока криза в страната поради войната на САЩ с Иран, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на американски служители.

Управителят на Централната банка на ОАЕ Халед Мохамед Балама е повдигнал възможността за установяване на валутна суап линия на среща с министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, служители на Министерството на финансите и Федералния резерв на САЩ миналата седмица, съобщават източници на вестника.

Според тях, членовете на делегацията на ОАЕ са заявили, че страната досега е избегнала най-тежките икономически последици от конфликта, но може да се нуждаят от финансов „спасителен пояс“.

The Wall Street Journal съобщи, че ОАЕ имат 270 милиарда долара валутни резерви. Военната операция на САЩ срещу Иран обаче е причинила значителни щети на петролния и газовия сектор на страната. Освен това, блокадата на Ормузкия проток попречи на страната да изнася петрол чрез танкери, което се отрази на приходите ѝ от чуждестранна валута.

След военната кампания на САЩ и Израел на 28 февруари, Иран започна да нанася удари по страните от Персийския залив, включително ОАЕ. От началото на военните действия до прекратяването на огъня между САЩ и Иран, силите за противовъздушна отбрана на Емирствата са прихванали 537 балистични ракети, 26 крилати ракети и 2200 безпилотни летателни апарата, според Министерството на отбраната на страната. Общо 234 души са ранени и 10 са убити при атаките.