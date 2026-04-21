Десетки ранени при руски удари с дронове в Украйна

Най-малко 25 души са били ранени при руски удари с дронове срещу Украйна през изминалата нощ, като 15 от пострадалите са в граничния град Суми, съобщиха местните власти, цитирани от Agence France-Presse, предава БТА.
Според украинските военновъздушни сили Русия е изстреляла две ракети и 143 дрона, като една ракета и 116 безпилотни апарата са били свалени.
Освен в Суми, по трима души са пострадали в Харковска област и в град Славянск, а още четирима са ранени в Днепропетровска област. Спасителните служби публикуваха кадри от евакуация на жители от засегнати жилищни сгради.
От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила 97 украински дрона.
Междувременно 246 пожарникари продължават да се борят с голям пожар в черноморското пристанище Туапсе, повече от денонощие след украинска атака с дронове, предаде Reuters. Градът е ключов център за износ на петролни продукти.
