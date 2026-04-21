Десетки ранени при руски удари с дронове в Украйна
21 Април, 2026 13:26 1 612 84

  • ранени-
  • руски удари-
  • украйна-
  • дронове-
  • русия

Атаки през нощта засегнаха Суми, Харковска и Днепропетровска област; пожари продължават и в руския Туапсе

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко 25 души са били ранени при руски удари с дронове срещу Украйна през изминалата нощ, като 15 от пострадалите са в граничния град Суми, съобщиха местните власти, цитирани от Agence France-Presse, предава БТА.

Според украинските военновъздушни сили Русия е изстреляла две ракети и 143 дрона, като една ракета и 116 безпилотни апарата са били свалени.

Освен в Суми, по трима души са пострадали в Харковска област и в град Славянск, а още четирима са ранени в Днепропетровска област. Спасителните служби публикуваха кадри от евакуация на жители от засегнати жилищни сгради.

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила 97 украински дрона.

Междувременно 246 пожарникари продължават да се борят с голям пожар в черноморското пристанище Туапсе, повече от денонощие след украинска атака с дронове, предаде Reuters. Градът е ключов център за износ на петролни продукти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТУАПСЕ

    11 38 Отговор
    Гори
    Нямя Край Руската Обосрация.

    И още ще има .

    Коментиран от #13, #33

    13:28 21.04.2026

  • 2 арбалета 🎯

    23 8 Отговор
    Даже са много малко ....Можело още повече да са ....

    13:28 21.04.2026

  • 3 хаха 🤣

    17 16 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и жилищни блокове, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    Коментиран от #8, #23

    13:29 21.04.2026

  • 4 Нямат край

    8 31 Отговор
    край руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #35

    13:30 21.04.2026

  • 5 стоян георгиев- стъки

    31 8 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #9, #30, #63

    13:30 21.04.2026

  • 6 Мишел

    11 23 Отговор
    Огнен ад превзе руско пристанище на Черно море след украински удар. Туапсе претърпя поредна масирана атака с дронове. Във всички случаи аварийни служби и специални служби работят на местата ударени с дроновете", написа в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев. Рафинерията в Туапсе образува единен производствен комплекс с морския терминал на дистрибуторската компания за петролни продукти на ПАО "Роснефт" и ООД "РН-Туапсенски морски терминал".

    13:30 21.04.2026

  • 7 ОНЯ С ДРОНЯ

    7 21 Отговор
    Знаем ги как свалят Дроновете
    Руските Пияндурници.

    Но Отломките не могат ...

    ПОПАЛ ПОПАЛ В ЦЕЛТА

    ДАЖЕ Крепостните се радват на Украинските Дронове.

    13:30 21.04.2026

  • 8 арбалета 🎯

    21 7 Отговор

    До коментар #3 от "хаха 🤣":

    Много си прав - Путин трябва да е като Нетаняху !

    Коментиран от #43

    13:31 21.04.2026

  • 9 хаха 🤣

    8 22 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев- стъки":

    дядо Вовчик вече е деменция старчок, в права линия не може да ходи сам 🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне 🤣

    Коментиран от #15, #24

    13:32 21.04.2026

  • 10 Мими Кучева🐕

    17 7 Отговор
    Путин бие лошо!🤗🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #16, #36

    13:32 21.04.2026

  • 11 хихи

    25 7 Отговор
    ах тези диктаторски дронове, поразяват само цивилни!?!
    А от какво дава фира ВСУ??
    Сигурно от приятелски огън!? Защо всеки демократ знае, че демократичните оръжия поразяват само военни... и тук там по някое... девическо училище...

    13:33 21.04.2026

  • 12 осраински

    13 8 Отговор
    Блага вест

    13:33 21.04.2026

  • 13 Ха ХаХа

    18 6 Отговор

    До коментар #1 от "ТУАПСЕ":

    ? % превзе Украйна от Русия бе петрохански компир

    Коментиран от #20

    13:34 21.04.2026

  • 14 Мишел

    10 14 Отговор
    "Нефтен дъжд" и разлив в морето: Последствията от тежките украинските удари по Туапсе и огнения ад на руското пристанище. „Нефтен дъжд“ се изля над руския град Туапсе. Явлението идва след две украински атаки срещу нефтопреработвателния завод в града. В морето наблизо пък се е образувало гигантско нефтено петно с площ около 10 хиляди кв.м.

    Коментиран от #17

    13:35 21.04.2026

  • 15 Ъхъ ъхъ

    13 7 Отговор

    До коментар #9 от "хаха 🤣":

    Наркоманът се изхожда в леглото а ние си мълчим....

    13:35 21.04.2026

  • 16 Многоходовото

    8 17 Отговор

    До коментар #10 от "Мими Кучева🐕":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #18

    13:36 21.04.2026

  • 17 Ха ХаХа

    19 8 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Удариха на Марко Тотев дреболиити.
    ЛНР е 100% освободена от наркофашисти

    Коментиран от #64

    13:37 21.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тодоров

    8 12 Отговор
    Преди два дни Яков Кедми коментира и въпросите му бяха :Защо Украйна все още има предприятия и цехчета ,функциониращи пристанища ,електростанции и мостове ?Нека след това НВ Владимир Пътви Добрият се сърди само на себе си .

    13:40 21.04.2026

  • 20 Колкото и тероитории да превземе

    15 7 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ХаХа":

    Русия, това е голяма загуба за нея. И руснаците, политици и депутати го казват:


    "По-голямата част мнения на депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    Коментиран от #22

    13:40 21.04.2026

  • 21 Време е Суми да се предава

    18 7 Отговор
    След като са ранили десетина цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата

    13:42 21.04.2026

  • 22 Точно това става

    11 8 Отговор

    До коментар #20 от "Колкото и тероитории да превземе":

    Минимум територия на Украйна, максимум влияние върху нея от Русия
    Така е било, така и ще бъде

    Коментиран от #25

    13:43 21.04.2026

  • 23 хахахахо

    14 9 Отговор

    До коментар #3 от "хаха 🤣":

    Викаш Пуся,Пуся, но ако имаш късмета да се изправиш пред него ще си глътнеш езика - жжж.ааалък анонимник.

    13:46 21.04.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 12 Отговор

    До коментар #9 от "хаха 🤣":

    Дядо Вова праща чеченският спецназ ,такива епилирани небинарни убавци кат теб като ги хванат да ги лппппаттт яко у пррррр ....делллло .

    Коментиран от #50

    13:46 21.04.2026

  • 25 Съвсем не.

    10 7 Отговор

    До коментар #22 от "Точно това става":

    Имат предвед съвсем друго нещо - Незивисимо колко територия превземе Русия, ако не е цялата, това е загуба за Русия. Дефакто е така. Или Русия трябва да поеме управлението на цяла Украйна или всичко е било напразно. Руските загуби са брутални, трудно могат да се оправдаят с нещо друго освен с победа. Русия на практика няма полезен ход.

    13:48 21.04.2026

  • 26 Мишел

    7 12 Отговор
    Производителят на Patriot ще доставя ракети на Украйна. Военният гигант Raytheon подписа договор на стойност 3,7 милиарда долара за доставка на ракети-перехващачи Patriot GEM-T за Украйна. Сделката ще бъде финансирана от Берлин, а като част от нея ще бъде изграден нов производствен обект в Германия. Планирано е новото производствено съоръжение за GEM-T в Шробенхаузен, Германия, да играе ключова роля в подкрепа на тази директна търговска продажба и други договори, осигурявайки устойчивост на веригата за доставки и помагайки за попълване на инвентара от ракети-прехващачи на Украйна. Съоръжението се управлява от COMLOG, съвместно предприятие между Raytheon и MBDA Deutschland.

    Коментиран от #32

    13:50 21.04.2026

  • 27 Българин

    11 9 Отговор
    Зеленски унищожи собствения си народ.Колко още жертви трябва да има,за да признаеш,че си победен?!

    13:52 21.04.2026

  • 28 Конфети "Земя-въздух-земя "

    4 5 Отговор
    А,не бе.

    13:53 21.04.2026

  • 29 Механик

    13 5 Отговор
    Русия няма дронове. Тя има лопати. А Киеф пИчели войната.
    Тъй са ни казали на нас жълтопаветните и ние така си знаем.

    13:55 21.04.2026

  • 30 хаха🤣

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев- стъки":

    дядо Вовчик е в шок, съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #34

    13:57 21.04.2026

  • 31 Браво на Русия

    11 7 Отговор
    мачкайте бандерите

    13:57 21.04.2026

  • 32 стоян георгиев🐜

    10 6 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Абе то хубуй ,ама докато почнат да излизат тези ракети Украйна в сегашния си вид няма да съществува ...хахах .

    13:58 21.04.2026

  • 33 Каква е логиката?

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "ТУАПСЕ":

    Десетки и стотици загинали има и от двете страни. Благодарение на помоща от ЕС.

    Коментиран от #71

    13:58 21.04.2026

  • 34 стоян георгиев- стъки

    9 5 Отговор

    До коментар #30 от "хаха🤣":

    Не лъжи пррррр... дльоооо ,снощи гледах дискусията на двама американци и двама канадци живеещи в Русия !

    Коментиран от #38

    14:00 21.04.2026

  • 35 Безкрайно е

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Нямат край":

    безсилието и некадърността на евтините бг трплчета

    14:01 21.04.2026

  • 36 Путин удари най-силно

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Мими Кучева🐕":

    руската икономика. И то така лошо я удари, че сега е в процес на свободно падане :)

    14:01 21.04.2026

  • 37 Иван

    11 7 Отговор
    Спрете помощта за Украйна,няма да може да воюва и войната приключва.Толкова е просто.Бандера ще бъде стъпкан.

    Коментиран от #41

    14:03 21.04.2026

  • 38 хаха🤣

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев- стъки":

    Как разбра че често ги пускам по терлички от онези лютивите със сладко кисел вкус ,че и кафявия печат удрям понякога .Ти да не си екстрасенс?Дай да играеме тото ,аз плащам,от теб числата и после делим по равно .

    14:04 21.04.2026

  • 39 1111

    3 8 Отговор
    Срещу руската мечка,Зельо не трябва да играе.Русия е сила и мощ.Четири години война издържа.

    14:05 21.04.2026

  • 40 НЕТАНЯХУ!

    5 5 Отговор
    Ай молим ви се,не ми губете времето,с нЕкви си 25 човека ,одраскани от счупени стъкла...

    14:10 21.04.2026

  • 41 Точно обратното.

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "Иван":

    Това ще е предпоставка за бъдещ много по-голям конфликт. Затова и дори не се обсъжда като вариант. Гледай по стратегически и глобално, а не само като математическа сметка на военна помощ, която всъщност изобщо не е голяма, особено ако я сравним с това което Русия е изгубила.

    Коментиран от #42, #44

    14:13 21.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Най-добре

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "арбалета 🎯":

    Да е нещо по средата и сегашният Путин. Крайно време е руснаците да запукат по-сериозно главните фигури в укробандеровската хунта. Ясно е, че си имат план за изтощение на запада, и засега им се получават нещата но вече е време да се действа по-твърдо и брутално, включително удари по западните помагачи на тяхна територия. Докато това не стане и западните фашаги не усетят ужаса на войната в собствените си държави няма да престанат да нападат Русия!

    Коментиран от #47

    14:19 21.04.2026

  • 44 НАЛИ?!

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "Точно обратното.":

    Ами дай тогава да стоим отстрани,да тъпчем Украйна с оръжия,да ги ръчкаме с клишето-,,Слава Украину"...
    Те да се бият ,,До последният Украинец",а ние доволни да потриваме ръце,че Русия била отслабвала...

    Коментиран от #46

    14:19 21.04.2026

  • 45 стоян георгиев

    6 8 Отговор
    Картинката се смени и в последния руски сегмент на превъзходство.тежките дронове и ракетите вече са в съотношение в полза на украйна.ежедневно гори руската инфраструктура.фламинго се оказа ракета по добра от томахоук и много по евтина.скоро москва ще бъде кофти място за живеене подобно на приграничните белгород брянск курск...

    Коментиран от #75

    14:24 21.04.2026

  • 46 стоян георгиев

    5 7 Отговор

    До коментар #44 от "НАЛИ?!":

    Никой не ръчка украйна,а само и помагаме когато иска.нима.може да оставим и да гледаме как наш съюзник бива унищожен от най опасния за европа враг?ако го направим следващите сме ние!

    Коментиран от #49, #52

    14:25 21.04.2026

  • 47 На руснаците това са им

    5 8 Отговор

    До коментар #43 от "Най-добре":

    възможностите. Русия е доста изостнала и бедна държава, за да може да проведе както трябва такава огромна и пълномощабна война. Толкова си могат и накрая фалираха, преди да са превзели Киев.

    Коментиран от #60

    14:27 21.04.2026

  • 48 Убийци

    4 6 Отговор
    Обикновен руски фашизъм.

    14:29 21.04.2026

  • 49 Да бе да...?!

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "стоян георгиев":

    ,,Помагаме"...?!
    Зеленски каза-
    ,,Имаме нужда от ХОРА на фронта!"
    Това се казва-Помощ!
    Другото е лицемерие от дивана..,,драги"!

    Коментиран от #51

    14:31 21.04.2026

  • 50 За епилираните чеченци

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    козолюбци или добро, или нищо.

    14:33 21.04.2026

  • 51 стоян георгиев

    3 8 Отговор

    До коментар #49 от "Да бе да...?!":

    Зеленски се държи вече пета година без гора от нато.имвнно това е причината да помагаме.за да не умираме ние.интересно защо обаче ти искаш украйна да загуби?

    14:34 21.04.2026

  • 52 някой си

    6 4 Отговор

    До коментар #46 от "стоян георгиев":

    къв съюзник ве,уср@йна е враг на България!

    Коментиран от #53, #68

    14:36 21.04.2026

  • 53 стоян георгиев

    4 10 Отговор

    До коментар #52 от "някой си":

    Украйна е стратегически български съюзник.без нея ще бъдем нападнати от русия.

    Коментиран от #59, #65

    14:37 21.04.2026

  • 54 Артилерист

    5 3 Отговор
    Високопоставени европейци са признали, че целта на подкрепата за Украйна е да си осигурят време до 2030г. за превъоръжаване. Представяте ли си за какъв цинизъм става дума? Украинците ще бъдат будалкани с приказки за освобождение от руските "окупатори", за да продължат да проливат кръвта си за европейските лицемери. Но Русия едва ли ще продължи да ги гледа безучастно да произвеждат оръжия за укрохунтата...

    Коментиран от #57

    14:50 21.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хм...

    3 3 Отговор
    Очертава се референдум и в харковска и сумска област. Щото за Одеса вече на всички е ясно, че отива в Русия с все крайбрежието до Молдова. Така че 4о4 остава без излаз на море и Дунав.
    Сега въпроса е дали ще остане нещо в бъдеща у крайна освен иванофранковска и евентуално лвовска област.

    Коментиран от #58

    15:03 21.04.2026

  • 57 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Артилерист":

    Какво е твоето решение за украйна?как трябваше да реагира европа след като путин нападна Украйна 2014?

    15:05 21.04.2026

  • 58 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Хм...":

    Ха...хах...ти явно не познаваш даже и географията на украйна.одеса няма как да бъде достигната от руснаците.

    15:06 21.04.2026

  • 59 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    Слава на България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺,
    долу уср@йна и евр0гейската к0чин@

    15:14 21.04.2026

  • 60 Освен това нямат ракети

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "На руснаците това са им":

    долара стана 200 рубли и се бият със сапьорски лопатки.

    Коментиран от #62

    15:14 21.04.2026

  • 61 Трепя русофоби

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "РУСОФОБА":

    всички русофоби вън от България или публично изтреп@ни!

    15:16 21.04.2026

  • 62 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Освен това нямат ракети":

    долара е 75 рубли,и имат повече ракети от всички,ама вие евтините тролчета знаете само да лъжете

    15:18 21.04.2026

  • 63 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев- стъки":

    Рашистите вън от БГ сайтове,да си пишат в рашистките !

    Коментиран от #66

    15:21 21.04.2026

  • 64 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ХаХа":

    Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    15:27 21.04.2026

  • 65 Не разбра ли

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    Боже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, По%мощ,опаЙЙност. Трефога.

    Сетете се защо пиша с гршки. Рпу:тин е под кревата Ви или в Мазет0. Проверявайте редовно за дронове от полис8терол, завър9рзани с тиксо. И дали случаят не е като двамата тийнаджери - украинче и беларуска не са пуснали др0н над Прага.

    Коментиран от #72

    15:27 21.04.2026

  • 66 Трепя русофоби

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Лука":

    всички русофоби вън от България или публично изтреп@ни!

    15:28 21.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "някой си":

    Някоси се е ошибал !

    15:34 21.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Каква е логиката?":

    Рашистите са агресора ,те започнаха войната и носят цялата отговорност!

    15:52 21.04.2026

  • 72 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Не разбра ли":

    Ще стигне ако може.русия ако може би завладяла цяла европа .обаче няма да и се получи.проблеюя на руснаците че са мизерници с претенции да бъдат някакъв позитивен стандарт.

    15:55 21.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Лука":

    ще си говорим скоро😉

    16:07 21.04.2026

  • 75 Колко

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    скоро на Москва ще й стане кофти. Дай поне един показател, според който бавната ракета Фламинго не може да бъде прихваната от което и да е руско средство за пво.

    Коментиран от #76

    16:33 21.04.2026

  • 76 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Колко":

    Руското пво се претоварва системно с украинските дронове . вече панцирите не могат да се спасят самите те от нападение както и установките на с 400 и радарите също.украйна превърна крим в чернобаевка.удря където и както си реши.същото са в приграничните области както и в стратегическите пристанища и обекти чак до Татарстан.при по голям брой фламинго руското пво няма да може да ги парира независимо от скоростта с която се движат ракети и дронове.русия за разлика от украйна нито има достатъчно средства за пво нито има кои да и помага с подобни.за това реват руските военни специалисти даже излизат с призиви военните обекти да се местят зад Урал като единствена възможна опция.

    Коментиран от #80

    16:42 21.04.2026

  • 77 Не си

    3 0 Отговор
    коректен и последователен с приемането за изходно "Путин нападна Украйна 2014"! Тогава имаше на два пъти международни споразумения за мир, но Европа не принуди Украйна да ги изпълни.

    Коментиран от #78, #81, #84

    16:56 21.04.2026

  • 78 Не си

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Не си":

    се отнася за коментар 57

    17:00 21.04.2026

  • 79 Цитат

    4 0 Отговор
    Днес 4 офицери на НАТО са груз-200 в Изюмско направление.Двама британски ,един американски и един френски!Да са живи и дзрави!

    Коментиран от #83

    17:12 21.04.2026

  • 80 Това

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "стоян георгиев":

    са твои неверни съчинения, каквито са всичките ти коментари. Русия намери решение за европейските дронове за Украйна със свой дрон-прехващач. "Претоварването на пво" е преписано от руски източници и се отнася за украинското пво. Украйна няма средства за пво срещу руските свръхзвукови ракети. Да не говорим, че ракетите им за Пейтриът свършиха.

    Коментиран от #82

    17:14 21.04.2026

  • 81 Прав си наеме Крим за 30 г. и да остане

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Не си":

    А щеше ли да има война, ако Зеленски беше казал:
    "Не искаме да влизаме в Нато".
    Или ако беше спазил Минските споразумения, одобрени от Съвета за сигурност на ООН.

    Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, като автономни, а доста преди тях РФ предлагаше да наеме Крим за 30 г. и да остане украински.

    Единствената държава в Е­в­ропа, на която бе отказна сигурност и безопасност е Русия, през пследните 30 г. Нато се приближава до нея. А 800-те американски бази?
    Това е причината за войната-изискаваният от РФ буфер да е Украйна, за отдалечаване на опасността и заплахата за РФ от НАТО.

    17:18 21.04.2026

  • 82 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Това":

    Къде го пише това? Дай руски военен дето твърди че русия е намерила решение...тв реват всеки ден като карпатски мечки ама ти си намерил решение от тяхно име а?

    17:29 21.04.2026

  • 83 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Цитат":

    Нато останаха без офицери ...хах!кой ви ги разправя тия глупости?

    17:31 21.04.2026

  • 84 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Не си":

    Кои са тези споразумения ?

    17:32 21.04.2026

