Военни плановици от над 30 държави обсъждат мисия за отваряне на Ормузкия проток

Военни стратези от над 30 държави се събират днес и утре в Лондон, за да обсъдят подготовка на международна мисия и изготвяне на планове за възможно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи британското правителство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.
Според британските власти над десет държави вече са заявили готовност да се включат в евентуална мисия, ръководена от Великобритания и Франция, която да гарантира безопасността на морския трафик, когато условията позволят това.
Около 50 държави от Европа, Азия и Близкия изток са участвали във видеоконференция, насочена към координация със съюзниците, след изявленията на Доналд Тръмп, че Вашингтон не се нуждае от допълнителна подкрепа от партньори.
Британското министерство на отбраната посочва, че текущите разговори трябва да надградят постигнатия напредък и да превърнат политическия консенсус в оперативен план.
Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че целта е „да се защити свободата на корабоплаването“ и да се създадат условия за трайно примирие в региона.
Очаква се участниците да обсъдят и конкретни военни способности, командни структури и механизми за разполагане на сили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 ВОЕННИТЕ ПЛАНОВИЦИ
Коментиран от #41, #42
10:03 22.04.2026
3 Вашето мнение
До коментар #1 от "един плановик стига":сащ, исраел и България ще плащат репарации и протока ще бъде отворен, шу.шу.миго
10:03 22.04.2026
5 Апокалипсис
10:05 22.04.2026
6 Пако
10:05 22.04.2026
7 Древен философ
Гледаме сеира. Запасявайте се с бензин.
Коментиран от #21
10:05 22.04.2026
12 да седнат дружно
Стига с това подмазване .
10:09 22.04.2026
14 и какво ще правят тия ка вали
Коментиран от #20
10:11 22.04.2026
17 740 цирея
До коментар #1 от "един плановик стига":ще ти излязат на зад ни ка .
10:14 22.04.2026
24 Планът е ясен
Стъпка 2 - отваряте протока, както си беше.
Стъпка 3 - вларвате ПУатин, Тръмп и Натаняху в старчески дом за хора с деменция.
10:23 22.04.2026
36 Отпуска съм до 6-ти
До коментар #1 от "един плановик стига":Урмус ще бъде отворено след Георгьов ден.
Айтолата.
11:05 22.04.2026
38 Ама номера не мина,
До коментар #9 от "Гориил":защото тази част която я предложиха е вече под руски контрол.
11:08 22.04.2026
40 Дърт Вейдър
До коментар #26 от "Гориил":Синко , Англия и Франция са две от петте велики сили които са с постоянно представителство в ООН и прави на вето по въпросите на сгурноста ! Така , пе имат пълното право и основание да си пъхат носа по този въпрос . Вече друг е момента дали в голямата геополитическа игра някой реално ги бръсне за слива.
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
11:54 22.04.2026
41 Вова
До коментар #2 от "ВОЕННИТЕ ПЛАНОВИЦИ":Тихо бе ватенка никой не те пита
17:06 22.04.2026
43 Вова
До коментар #39 от "Ти си":Никой не те пита ушанка
17:09 22.04.2026