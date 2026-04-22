Военни плановици от над 30 държави обсъждат мисия за отваряне на Ормузкия проток

Военни стратези от над 30 държави се събират днес и утре в Лондон, за да обсъдят подготовка на международна мисия и изготвяне на планове за възможно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи британското правителство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Според британските власти над десет държави вече са заявили готовност да се включат в евентуална мисия, ръководена от Великобритания и Франция, която да гарантира безопасността на морския трафик, когато условията позволят това.

Около 50 държави от Европа, Азия и Близкия изток са участвали във видеоконференция, насочена към координация със съюзниците, след изявленията на Доналд Тръмп, че Вашингтон не се нуждае от допълнителна подкрепа от партньори.

Британското министерство на отбраната посочва, че текущите разговори трябва да надградят постигнатия напредък и да превърнат политическия консенсус в оперативен план.

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че целта е „да се защити свободата на корабоплаването“ и да се създадат условия за трайно примирие в региона.

Очаква се участниците да обсъдят и конкретни военни способности, командни структури и механизми за разполагане на сили.