Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Военни плановици от над 30 държави обсъждат мисия за отваряне на Ормузкия проток

22 Април, 2026 09:58 2 359 43

  • ормузки проток-
  • мисия-
  • отваряне

Лондон координира подготовка за защита на корабоплаването при евентуално примирие

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Военни стратези от над 30 държави се събират днес и утре в Лондон, за да обсъдят подготовка на международна мисия и изготвяне на планове за възможно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи британското правителство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Според британските власти над десет държави вече са заявили готовност да се включат в евентуална мисия, ръководена от Великобритания и Франция, която да гарантира безопасността на морския трафик, когато условията позволят това.

Около 50 държави от Европа, Азия и Близкия изток са участвали във видеоконференция, насочена към координация със съюзниците, след изявленията на Доналд Тръмп, че Вашингтон не се нуждае от допълнителна подкрепа от партньори.

Британското министерство на отбраната посочва, че текущите разговори трябва да надградят постигнатия напредък и да превърнат политическия консенсус в оперативен план.

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че целта е „да се защити свободата на корабоплаването“ и да се създадат условия за трайно примирие в региона.

Очаква се участниците да обсъдят и конкретни военни способности, командни структури и механизми за разполагане на сили.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ВОЕННИТЕ ПЛАНОВИЦИ

    52 8 Отговор
    ИМАТ САМО 1 ПОЛЕЗЕН ХОД,БЕЛИЯ БАЙРАК И ЧУПКАТА И ОСТАВЕТЕ ХОРАТА ДА СИ ЖИВЕЯТ КАКТО ЖЕЛАЯТ.

    Коментиран от #41, #42

    10:03 22.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    33 5 Отговор

    До коментар #1 от "един плановик стига":

    сащ, исраел и България ще плащат репарации и протока ще бъде отворен, шу.шу.миго

    10:03 22.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Апокалипсис

    23 10 Отговор
    Чуете ли за съюза на 10-те "царе" и седем годишния мир,то знайте че на СВЕТА му остават още четири години живот !!!

    10:05 22.04.2026

  • 6 Пако

    37 4 Отговор
    Администрацията на Тръмп е изправена пред избор: да признае Иран като регионална сила и да преговаря при равни условия, или да продължи по пътя на ескалацията, който неизбежно води до военен сблъсък с непредвидими последици за световната икономика и енергийна сигурност.

    10:05 22.04.2026

  • 7 Древен философ

    40 8 Отговор
    Събирането на едно място на много глупаци не увеличава ума им сумарно, а е произведение от умовете им. Т.е. става глупав по глупав по глупав. и т.н.

    Гледаме сеира. Запасявайте се с бензин.

    Коментиран от #21

    10:05 22.04.2026

  • 8 хехе

    38 5 Отговор
    Иранските плановици какво казват по въпроса.

    10:05 22.04.2026

  • 9 Гориил

    26 4 Отговор
    Украйна предложи да преименуват част от Донбас на „Дониленд“, за да се подмажат на Тръмп.

    Коментиран от #38

    10:07 22.04.2026

  • 10 жик так

    22 3 Отговор
    Плащайте солидално репарациите и обявете нобел за чичо .

    10:07 22.04.2026

  • 11 Котешки каваци

    27 5 Отговор
    Сега тапата я поставя САЩ, с тях ли ще воюват или си търсят повод да набутат държавите си във война?

    Коментиран от #22

    10:07 22.04.2026

  • 12 да седнат дружно

    25 3 Отговор
    и да прочетат приказката Царя е гол !
    Стига с това подмазване .

    10:09 22.04.2026

  • 13 ДА БЕ ДА

    28 2 Отговор
    Иран излиза от този конфликт като де факто велика сила в региона. Вашингтон ще трябва да намали военното си присъствие и да признае новата реалност, в която Израел вече не е недосегаем.

    10:10 22.04.2026

  • 14 и какво ще правят тия ка вали

    24 4 Отговор
    Ще премахнат корабите от обсадата на краварите ли ?

    Коментиран от #20

    10:11 22.04.2026

  • 15 и защото чичо каза ,нато повече не ни е

    17 2 Отговор
    нужно - тия веднага скочиха да имитират някаква дейност !!

    10:13 22.04.2026

  • 16 Тайната вечеря

    22 3 Отговор
    Тези военни плановици, така и така са се събрали, да обсъдят и какво да го правят Зеленото, защото съвсем е "изплискал легена" вече.

    10:13 22.04.2026

  • 17 740 цирея

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "един плановик стига":

    ще ти излязат на зад ни ка .

    10:14 22.04.2026

  • 18 Гориил

    19 2 Отговор
    Русия не само не възнамерява да доставя петрол на Унгария, но и ще спре транзита на казахстански петрол за Германия по северния маршрут на петролопровода „Дружба“, считано от 1 май.

    10:15 22.04.2026

  • 19 Боко

    9 4 Отговор
    Иранците че ви отворя смрадливия кръвосмешателски аспух💩🤮👌

    10:16 22.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Планът е ясен

    5 13 Отговор
    Стъпка 1 - изритвате САЩ и Израел от нашето полукълбо.
    Стъпка 2 - отваряте протока, както си беше.
    Стъпка 3 - вларвате ПУатин, Тръмп и Натаняху в старчески дом за хора с деменция.

    10:23 22.04.2026

  • 25 Какво има за обсъждане,

    21 2 Отговор
    оставят Иран на мира, и всичко ще е наред, а мутрата САЩ да се прибира в краварника, евреите да си сядат на .адника, защото наистина ще изчезнат!?

    10:23 22.04.2026

  • 26 Гориил

    17 2 Отговор
    Американците не се интересуват от това. Те са по-загрижени за подкрепата на Русия и Китай за Иран.Никой не моли Франция и Англия да си пъхат носа в делата на големите играчи на световната геополитическа арена.

    Коментиран от #40

    10:23 22.04.2026

  • 27 Трол

    4 1 Отговор
    Ха ха ха

    10:36 22.04.2026

  • 28 Трол

    16 2 Отговор
    Толкова е просто да се отвори,САЩ се махат от там Израел спира да стреля насам натам и отваряне както си беше до сега

    10:38 22.04.2026

  • 29 Гост

    10 2 Отговор
    Военните плановици ще направят с помощта на изкуствен интелект прекрасен план и ще предложат на изкуствения интелект да го реализира, ако може!

    10:41 22.04.2026

  • 30 Бай онзи

    15 2 Отговор
    А бе вие чий го търсите там.Когато Иран реши ,ще го отвори.

    10:42 22.04.2026

  • 31 Тома

    10 3 Отговор
    Запрянката там ли е защото той е най добър по целуването на съветски, натовски а сега и на ирански генерали.

    10:44 22.04.2026

  • 32 Мишел

    11 2 Отговор
    Иран обяви, че няма да преговаря със САЩ, докато кораби на, САЩ блокират Ормузкия проток.

    10:46 22.04.2026

  • 33 Гориил

    7 3 Отговор
    Напълно възможно е това да е резултат от лошото отношение на съпругата на Макрон. Тя го наказва.

    10:50 22.04.2026

  • 34 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Успех ,стигнах до великонас@@@@@@ и спрях да чета

    10:52 22.04.2026

  • 35 А,питаха ли

    4 0 Отговор
    кво мислят иранците по този повод или ей тъй са сбират на хапка пийка и разтягат piчi масали и си правят сметка без кръчмаря.

    11:00 22.04.2026

  • 36 Отпуска съм до 6-ти

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "един плановик стига":

    Урмус ще бъде отворено след Георгьов ден.
    Айтолата.

    11:05 22.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ама номера не мина,

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    защото тази част която я предложиха е вече под руски контрол.

    11:08 22.04.2026

  • 39 Ти си

    8 0 Отговор
    Не съм експерт по морско право и още пи малко по военно планиране но моето скромно мнение е че ако се спре войната срещу Иран и всички американски кораби и войски се изтеглят от региона всичко ще се нормализира от самосебеси без да се изпращат някакви други военни кораби които да "гарантират" разбирай контролират движението в пролива. Всяка такава инициатива организирана и ръководена от Англия е провикативна и ще създаде допълнително напрежение в региона . А като знаема английската политика се води от кредото „Ние нямаме вечни съюзници и нямаме постоянни врагове. Нашите интереси са вечни и постоянни...“. ....

    Коментиран от #43

    11:43 22.04.2026

  • 40 Дърт Вейдър

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    Синко , Англия и Франция са две от петте велики сили които са с постоянно представителство в ООН и прави на вето по въпросите на сгурноста ! Така , пе имат пълното право и основание да си пъхат носа по този въпрос . Вече друг е момента дали в голямата геополитическа игра някой реално ги бръсне за слива.
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    11:54 22.04.2026

  • 41 Вова

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ВОЕННИТЕ ПЛАНОВИЦИ":

    Тихо бе ватенка никой не те пита

    17:06 22.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Вова

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ти си":

    Никой не те пита ушанка

    17:09 22.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания