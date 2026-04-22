Рюте: НАТО ще защитава Турция и всички съюзници при заплаха

22 Април, 2026 14:55, обновена 22 Април, 2026 14:59 1 195 64

Генералният секретар на Алианса посети Анкара и похвали турската отбранителна индустрия

Ели Стоянова

НАТО винаги ще предприеме необходимите действия, за да защити Турция и всички страни членки, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на визита в Анкара, цитиран от Франс прес и Анадолска агенция, предава БТА.

Рюте заяви, че „Иран сее терор и хаос“ и посочи, че през последните седмици системите на НАТО са прихванали няколко балистични ракети, насочени към Турция.

По време на визитата си той посети и централата на турската отбранителна компания Aselsan, като похвали развитието на местната военна индустрия и я определи като ключова за иновациите в Алианса.

Генералният секретар се срещна и с турския външен министър Хакан Фидан, както и се очаква да проведе разговори с президента Реджеп Тайип Ердоган.

Посещението е част от подготовката за предстоящата среща на върха на НАТО, която ще се проведе в Анкара в началото на юли.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бащата на прегазената циганка

    4 26 Отговор
    Някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #15

    14:59 22.04.2026

  • 2 Бащата на някаква Саяна

    6 24 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:00 22.04.2026

  • 3 С армия

    33 0 Отговор
    от джендъри не виждам как ще стане.

    Коментиран от #7, #34

    15:00 22.04.2026

  • 4 Удряй добро камионче

    4 22 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:00 22.04.2026

  • 5 От кого бе?

    24 2 Отговор
    Сега Израел иска да воюва с Турция. И как САЩ ще воюват против Израел? Няма как да стане. САЩ са хазарска страна и никога няма да воюват против Израел. А вие, евро-натото нищо сами не можете да решавате, без САЩ...

    15:01 22.04.2026

  • 6 е стига лицемерие де

    35 0 Отговор
    проблемът на анкара не е иран , а израел. ако стане конфликт м/у тях и сащ са на страната на израел, кого ще защитавате и какъв алианс ще бъдете. рютее, рюте, само физиономийката ти е лисича, но си гола вода.

    15:01 22.04.2026

  • 7 Европеец

    28 0 Отговор

    До коментар #3 от "С армия":

    Много смешно заглавие... Кои са НАТО, не е ли САЩ и най-многолюдната армия на Турция.... Сигурно мъжката секретарка има предвид бг армията и армията на балтийските тигри ха,ха,ха...... Но какво да очакваш от либераст като рютето....

    15:02 22.04.2026

  • 8 НАЛИ ВИ ВИДЯХМЕ

    21 0 Отговор
    КОЛКО СТЕ "ЕДИННИ" В ОРМУЗКИЯ ЗАЛИВ.ЗАКРИВАААЙЙ

    15:02 22.04.2026

  • 9 хъхъ

    24 0 Отговор
    Този клоун що не каже ще защити ли Турция ако бъде нападната от Израел?

    Коментиран от #63

    15:03 22.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ццц

    22 0 Отговор
    Секретарката, върви да лижеш оранжевата задница на оня изкукалия във Вашингтон и не се изказвай като мъж. Защо Иран не сееше терор у съседите преди 6 -ти март? Извратено е да си атлант и това е!

    15:04 22.04.2026

  • 12 ТУК ТОЧНО Е КРАЯ НА НАТО

    23 1 Отговор
    Съвсем ясно е, че ако Израел нападне Турция,
    САЩ в лицето на Тръмп няма да гласува за задействане на член 5-ти.

    Турция знаят това много добре и това е края на НАТО.
    Израел са заявявали много пъти, че след Иран
    следващата държава, която ще нападнат е Турция.

    Коментиран от #30

    15:04 22.04.2026

  • 13 Натовски час

    23 0 Отговор
    Иран сеел хаос, а НАТО и неговия най-голям спонсор - само ред и демокрация. Точно Турция щяли да защитават. Кой точно ще защитава Турция с една от най-големите армии не е ясно. Рюте пак не е адекватен. Само се мотае и плямпоти умнотии.

    15:05 22.04.2026

  • 14 Трол

    14 0 Отговор
    Г-н Рюте ще е свързочник и ще тича с макарата на гърба.

    15:08 22.04.2026

  • 15 Бай онзи

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бащата на прегазената циганка":

    Престани с твоите глупости и отивай при д-р Гълъбова да се лекуваш!

    15:08 22.04.2026

  • 16 Уточнете ?!

    13 1 Отговор
    И за кого трябва да воюват българите ? На страната на Иран (най-големия търговски партньор на България в Близкия изток ) , който беше нападнат , или на страната на Турция и нападателите му от "алианса" ?

    Коментиран от #22

    15:10 22.04.2026

  • 17 Гражданин от село

    9 1 Отговор
    Приеха Турция в НАТО заради границата с персийския залив
    Приеха България за да е външна граница на ЕС.
    Щели да пазят ...

    15:10 22.04.2026

  • 18 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    4 22 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ!!
    ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ е НАТО

    Коментиран от #49

    15:10 22.04.2026

  • 19 РЮТЕТО ЛИЧНО

    20 1 Отговор
    СЪС ЗАДНИТЕ ЧАСТИ ЩЕ ЗАЩИТИ МНОГО УСПЕШНО ТУРЦИТЕ.

    Коментиран от #24

    15:11 22.04.2026

  • 20 БЛЯ БЛЯ БЛЯ

    10 0 Отговор
    Клоуни.

    15:12 22.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 На страната

    4 15 Отговор

    До коментар #16 от "Уточнете ?!":

    На педофила Фашист нападнал независима ИЧКЕРИЯ , УКРАЙНА, ПРИДНЕСТРОВИЕТО, ГРУЗИЯ и т.н
    Ху... ЙЛО АК БАР !

    Коментиран от #27

    15:13 22.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Санде Глухия

    4 12 Отговор

    До коментар #19 от "РЮТЕТО ЛИЧНО":

    Бегачо от ГОТВАЧО... влезна ли у Киев, Донбас - селото ПОКРОВСК и Купянск или...13 год.. мляска Украински КУ...реве у ДОНБАС?!?
    А се готвим за Парадо у Киев, Дамаск и Лисабон?
    Хихихихихи

    15:16 22.04.2026

  • 25 Истината

    13 2 Отговор
    Рюте не сме вчерашни без САЩ и без Турция НАТО е нищо, кое НАТО ще защитава Турция? Нато е създаден да противодейства на варшавския договор който отдавна не съществува!

    Коментиран от #28

    15:19 22.04.2026

  • 26 Рюте, заври си

    11 0 Отговор
    Защитата знаеш къде!!!Нали знаеш, че никой не ви вярва!!!

    15:20 22.04.2026

  • 27 Разгеле !

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "На страната":

    Заминавай ! Зеленски и режимът му точно такива като теб , натровени от пропагандата чакат .

    15:20 22.04.2026

  • 28 Истината е

    3 14 Отговор

    До коментар #25 от "Истината":

    Че една Украйна,.. 20 пъти по- малка, без оръжие, пари, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети... ШИ..ба... монгольята на 22 ядрени Републики, Фюрера пеДо-фил и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким...вече 13 годин у ДОНБАС,...като... шкембе у дувар ги млати
    А уж педофила думаше за...2 ДНЯ и ВСЕ
    АааааааХахахаха
    Кво.. НАТО, ква Германия... АааааааХахахаха

    Коментиран от #43, #47, #61

    15:24 22.04.2026

  • 29 Питам

    6 0 Отговор
    РЮТЕ, ПРИ ЕДИН КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИЗРАЕЛ И ТУРЦИЯ НАТЮ НА ЧИЯ СТРАНА ЩЕ ДА Е ???????

    15:26 22.04.2026

  • 30 точно

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "ТУК ТОЧНО Е КРАЯ НА НАТО":

    и края на израел

    15:28 22.04.2026

  • 31 Ганьо

    5 1 Отговор
    Скоро и НАТО няма да остане ми се струва...

    Коментиран от #38

    15:28 22.04.2026

  • 32 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ТОЗИ ИЗОБЩО НЕ ГО СЛУША ГЛАВАТА

    15:30 22.04.2026

  • 33 защо

    4 0 Отговор
    С какво? С декларации ли?

    15:30 22.04.2026

  • 34 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "С армия":

    ЩЕ Е ЯК ЕЙВЪН НА НАТОТО, ТУРЧИНА ТОВА ГО МОЖЕ!

    15:31 22.04.2026

  • 35 Боби Баламата

    2 4 Отговор
    Я така и не разбрах...колко МИЛИОНА са точно Ко пейките на Коце Еврото и оная Пияната?!?
    Или са само ония 12 ЛЕПИЛАРА покрай... МОЧАта?!?
    Сигурен съм че цела България мр ази фашагата педофил и монгольята

    Коментиран от #46, #52

    15:31 22.04.2026

  • 36 гост

    5 0 Отговор
    Комар ,прибирай се че духна вятър!

    15:32 22.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Като... Украйна

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "Ганьо":

    За. 2 ДНЯ? Хахахахаха
    ПЕ... дал си нали?
    Хахахахаха

    Коментиран от #40

    15:33 22.04.2026

  • 39 хмммм

    5 0 Отговор
    Рюте трябва да бъде изритан от НАТО.

    15:35 22.04.2026

  • 40 Тръмп

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Като... Украйна":

    Не бе, викат ми Тръмп- 24 часовия пеф0////Фил./ Епщайн така ме кръсти.

    15:35 22.04.2026

  • 41 любопитен

    5 0 Отговор
    Да не сте объркали заглавието? Да не би да е обратното?

    15:36 22.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Истината е

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Истината е":

    Че пияни руснаци сате ши балитеб до несвяст.

    Коментиран от #48

    15:38 22.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 си пън

    7 0 Отговор
    муте ако мислиш,че турция чака натю да я защитава

    15:39 22.04.2026

  • 46 Пич, Ко пейките

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "Боби Баламата":

    Роби , винаги си намират нов Господар.
    Коце пи ...дера приключи
    👍😄

    15:39 22.04.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Истината е":

    Ти на допълнителен курс ли ходи🤔
    щото не може да си природно толкова Т.Ъ.П. и НАГЪЛ🤔❗❓
    ЕсеС и НАТьО наляхан МИЛИАРДИ в пари и МИЛИАРДИ в оръжие, даже ЕсеС трупа дългове, а НАТьО изпразни складовете си, ама ти пак пищиш как У...йна горката сама без пари и оръжие вече едва ли не е пред МаЦква‼️

    Коментиран от #50

    15:41 22.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    Я виж великото ти МатЮ:))))

    15:45 22.04.2026

  • 50 Оди лопай ку...РЕВЕ..

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като... Узкоглазия Фюрер Педофил и Ким...пред Селото ПОКРОВСК и Купянск!
    АааааааХахахаха
    13 год.,..2 Милиона човекоподобни монголья Фира и....Нито една превзета ОБЛАСТ или ОБЛАСТЕН ГРАД!!
    АааааааХахахаха
    От... КИЕВ за 2.. ДНЯ,... ПЕН дела...от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
    АааааааХахахаха

    15:47 22.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Боби Баламата":

    Цяла България мрази ф@шагите п@дофили Петроханци с фонтанелите..

    Коментиран от #54

    15:48 22.04.2026

  • 53 заяви

    3 1 Отговор
    ЦИТАТ от статията---Рюте заяви, че „Иран сее терор и хаос“

    Коментиран от #56

    15:51 22.04.2026

  • 54 Боби Баламата

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    Та колко Милиона са мразещите Европейска България,... копейки ШМЪРКАЛКИ и пе...Дали Лепилари на коце Еврото и Пияната?!?

    15:54 22.04.2026

  • 55 дядото

    2 1 Отговор
    от кого и с какво.пфу,аман от пе....дер аси

    15:55 22.04.2026

  • 56 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "заяви":

    Кой финансира и въоръжава терористите от ХИЗБУЛА, Хусите, камиларите, чаршафите, ХАМАС , нападнали МИРОЛЮБИВ ИЗРАЕЛ?

    15:57 22.04.2026

  • 57 гошо

    3 0 Отговор
    С гол зад...ник ли ще защитиш Европа? когато Германия няма ПВО система с която да се защити . Купиха от Израел на около 4.5 Милиарда но и така още не е монтирана и не в експлоатация да не говорим за другите страни които нямат почти нищо , малкото което имаха го предоставиха на Украйна по нареждане на Америка .

    16:19 22.04.2026

  • 58 Рамбо

    3 0 Отговор
    Чакай сега нежен ,айде да уточниш - НАТО с меките китки ли ще защитава Турция или Турция с резаните карабини ще защитава меките европейски китки.

    16:22 22.04.2026

  • 59 Я у лево

    1 0 Отговор
    Натюту щяло да " защити" комшиите!? От кого бе, хвали пр цко.Кой ще напада комшията и защо? Че вие ,без комшията сте таратор без краставици и кисело мляко.Гола вода отвсякъде.Някой ще тръгне на директен конфликт,срещу най- мощната армия в Европа ,( след тази на щатите и руснаците). Онези ,с такетата и масурите ,само джавкат,но дотам..Ако им стиска,да пробват.Комшията за броени дни ще ги заличи като държава и население.

    16:30 22.04.2026

  • 60 Ега ти

    0 0 Отговор
    кнопфа!

    16:31 22.04.2026

  • 61 Да де

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Истината е":

    А случайна среща с вежливи гости,да не търсиш,а? Или си вярваш,че имаш шапка - невидимка.От няколко месеца, ползваш вулгаризми,чист каруцар от 30- те на миналия век.Но не си невидим.За броени минути,ще ти счупят Аипито като гнил орех.Натам си лесен,като детска песничка.

    16:42 22.04.2026

  • 62 Бесен - Язовец

    1 0 Отговор
    Ционистите и слугите им от НАТО сеят терор, хаос и геноцид в Близкия Изток

    16:42 22.04.2026

  • 63 Българските турци

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "хъхъ":

    Ако богоизбраните се главозамаят и се осмелят да нападнат Турция, не Турция ще има нужда от помощ !..😊 Разтоянието от Хатай до Тел Авив е колкото от Истанбул до Косово !.. Ако малко се поинтересуваш можеш да сметнеш след колко часа Аскерът ще патрулира из улиците на Йерусалем досущ както по улиците на Прищина !..💖😊

    16:55 22.04.2026

  • 64 Харесвам

    0 0 Отговор
    вицове, но не и жалък виц.

    17:10 22.04.2026

