Рюте: НАТО ще защитава Турция и всички съюзници при заплаха

НАТО винаги ще предприеме необходимите действия, за да защити Турция и всички страни членки, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на визита в Анкара, цитиран от Франс прес и Анадолска агенция, предава БТА.

Рюте заяви, че „Иран сее терор и хаос“ и посочи, че през последните седмици системите на НАТО са прихванали няколко балистични ракети, насочени към Турция.

По време на визитата си той посети и централата на турската отбранителна компания Aselsan, като похвали развитието на местната военна индустрия и я определи като ключова за иновациите в Алианса.

Генералният секретар се срещна и с турския външен министър Хакан Фидан, както и се очаква да проведе разговори с президента Реджеп Тайип Ердоган.

Посещението е част от подготовката за предстоящата среща на върха на НАТО, която ще се проведе в Анкара в началото на юли.