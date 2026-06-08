Френски изтребител свали дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия

Френски изтребител „Рафал“, част от мисия на НАТО, свали дрон, след като той навлезе във въздушното пространство на Латвия, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на латвийските въоръжени сили, предаде БТА.
Дронът е бил чужд летателен апарат, който се е озовал във въздушното пространство на Латвия в резултат на „руска електромагнитна война“, посочиха от въоръжените сили.
Няма допълнителни подробности относно произхода или типа на летателния апарат.
В Латвия, която е членка на НАТО и ЕС, която има граница, както с Русия, така и с Беларус, се отбелязват нарастващ брой инциденти с дронове през последните месеци. На няколко пъти така наречените "изгубени дронове", използвани от Украйна за удари по цели в северозападната част на Русия, попаднаха във въздушното пространство на балтийската държава и се разбиха.
Досега не е имало значителни щети и жертви. Инцидентите обаче предизвикаха политическа криза в Латвия и доведоха до смяна на правителството.
Украйна обвини Русия, че е повлияла на траекториите на дроновете чрез електромагнитна война.
Френският военен самолет "Рафал", свалил дрона сега, е базиран на летището в Шяуляй като част от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийските държави. Мисията е в сила над Латвия, Литва и Естония, откакто те се присъединиха към НАТО през 2004 г. В момента в мисията участват и румънски изтребители Ф-16, базирани също в Шяуляй и португалски изтребители Ф-16, базирани в Амари, в Естония.
Миналия месец румънски военен самолет, участващ в тази мисия, свали на Естония дрон, за който се подозираше, че е украински. Това беше първият случай, в който самолет „изстреля ракета в защита на Алианса“ в Балтийските държави.
По-рано латвийската армия издаде предупреждение за въздушна заплаха в източните си региони, граничещи с Русия и Беларус, съобщи Ройтерс. В два региона жителите бяха помолени да потърсят убежище. Сигналът за въздушна тревога беше отменен, след като дронът беше свален.
Потвърдено е, че поне един дрон е навлязъл във въздушното пространство на Латвия от Русия, съобщи пред Ройтерс говорител на армията.
Военни дронове, нахлуващи във въздушното пространство на Финландия, Естония, Латвия и Литва, подхранват опасенията, че войната в Украйна се разпростира към северните граници на НАТО с Русия.
В момент, в който Украйна засилва атаките си с голям обсег срещу руските пристанища на Балтийско море, откъдето се транспортира петрол, някои от нейните дронове пропуснаха целите си и доведоха до предупреждения за сигурността в съседните страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емил
Коментиран от #3
13:15 08.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #5
13:17 08.06.2026
3 Никой не казва
До коментар #1 от "Емил":защото ДронЪТ е от Австралия и Нова Зеландия
Коментиран от #14
13:18 08.06.2026
4 Зевс
13:19 08.06.2026
5 Никой не казва
До коментар #2 от "честен ционист":Да ловят изпуснати дронове на Украинската армия.
Коментиран от #6
13:19 08.06.2026
6 честен ционист
До коментар #5 от "Никой не казва":Да не хванат накрая жълтата ръкохватка с надпис "PULL TO EJECT", или там както е на френски.
13:22 08.06.2026
7 Читател
13:22 08.06.2026
8 Механик
Латвия и останалите пинчери, много отдавна са във войната активно. Полша също. Гърция и тя.
Коментиран от #22
13:24 08.06.2026
9 АБВ
Ако едната от тия кратуни е на Кая Калас, с бирите като разредител, ще обърна и цяла бутилка уиски/водка.
Коментиран от #31
13:25 08.06.2026
10 Хо-ха-ха
13:27 08.06.2026
11 Теслатъ
13:28 08.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хи хи
13:29 08.06.2026
14 Брачед ,
До коментар #3 от "Никой не казва":Недей да ставаш смешен ,.. от Австралия или Нова Зеландия ?!🤭
13:29 08.06.2026
15 Малоумен
13:30 08.06.2026
16 Значи Кво
И нито дума срещу виновникът зелен ски . И франсетата и англе тата имат вина за възникването и продължаването на тази война .
13:30 08.06.2026
17 факуса
13:32 08.06.2026
18 Кравария убер алес
13:33 08.06.2026
19 хмм
13:34 08.06.2026
20 НАТО воюва с украйната
13:34 08.06.2026
21 Eдин
13:34 08.06.2026
22 Монтьораф
До коментар #8 от "Механик":Каква Вай на , бе ?!°
13:34 08.06.2026
23 az СВО Победа 81
13:35 08.06.2026
24 Гориил
13:37 08.06.2026
25 И изхарчи 5 милиона за дрон
13:39 08.06.2026
26 Симо
13:43 08.06.2026
27 Да,
13:48 08.06.2026
28 ууппсс
13:49 08.06.2026
29 Маринов
13:52 08.06.2026
30 Уса
13:57 08.06.2026
31 За кратуните балтийски
До коментар #9 от "АБВ":ще почерпимЕ
14:00 08.06.2026
32 хихи
14:02 08.06.2026