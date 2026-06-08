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Френски изтребител свали дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия
  Тема: Украйна

Френски изтребител свали дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия

8 Юни, 2026 13:12 1 356 32

  • нато-
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  • русия-
  • изтребител-
  • украйна

Дронът е бил чужд летателен апарат, който се е озовал във въздушното пространство на Латвия в резултат на „руска електромагнитна война“

Френски изтребител свали дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френски изтребител „Рафал“, част от мисия на НАТО, свали дрон, след като той навлезе във въздушното пространство на Латвия, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на латвийските въоръжени сили, предаде БТА.

Дронът е бил чужд летателен апарат, който се е озовал във въздушното пространство на Латвия в резултат на „руска електромагнитна война“, посочиха от въоръжените сили.

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Няма допълнителни подробности относно произхода или типа на летателния апарат.

В Латвия, която е членка на НАТО и ЕС, която има граница, както с Русия, така и с Беларус, се отбелязват нарастващ брой инциденти с дронове през последните месеци. На няколко пъти така наречените "изгубени дронове", използвани от Украйна за удари по цели в северозападната част на Русия, попаднаха във въздушното пространство на балтийската държава и се разбиха.

Досега не е имало значителни щети и жертви. Инцидентите обаче предизвикаха политическа криза в Латвия и доведоха до смяна на правителството.

Украйна обвини Русия, че е повлияла на траекториите на дроновете чрез електромагнитна война.

Френският военен самолет "Рафал", свалил дрона сега, е базиран на летището в Шяуляй като част от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийските държави. Мисията е в сила над Латвия, Литва и Естония, откакто те се присъединиха към НАТО през 2004 г. В момента в мисията участват и румънски изтребители Ф-16, базирани също в Шяуляй и португалски изтребители Ф-16, базирани в Амари, в Естония.

Миналия месец румънски военен самолет, участващ в тази мисия, свали на Естония дрон, за който се подозираше, че е украински. Това беше първият случай, в който самолет „изстреля ракета в защита на Алианса“ в Балтийските държави.

По-рано латвийската армия издаде предупреждение за въздушна заплаха в източните си региони, граничещи с Русия и Беларус, съобщи Ройтерс. В два региона жителите бяха помолени да потърсят убежище. Сигналът за въздушна тревога беше отменен, след като дронът беше свален.

Потвърдено е, че поне един дрон е навлязъл във въздушното пространство на Латвия от Русия, съобщи пред Ройтерс говорител на армията.

Военни дронове, нахлуващи във въздушното пространство на Финландия, Естония, Латвия и Литва, подхранват опасенията, че войната в Украйна се разпростира към северните граници на НАТО с Русия.

В момент, в който Украйна засилва атаките си с голям обсег срещу руските пристанища на Балтийско море, откъдето се транспортира петрол, някои от нейните дронове пропуснаха целите си и доведоха до предупреждения за сигурността в съседните страни.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емил

    55 6 Отговор
    Ееее пак намериха начин да обвинят Русия хахахаха големи мишоци!!!

    Коментиран от #3

    13:15 08.06.2026

  • 2 честен ционист

    38 8 Отговор
    Какво правят тези жабари на руската граница?

    Коментиран от #5

    13:17 08.06.2026

  • 3 Никой не казва

    29 6 Отговор

    До коментар #1 от "Емил":

    защото ДронЪТ е от Австралия и Нова Зеландия

    Коментиран от #14

    13:18 08.06.2026

  • 4 Зевс

    44 6 Отговор
    Тоест отново украински дрон, но пак е виновен Путин

    13:19 08.06.2026

  • 5 Никой не казва

    31 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Да ловят изпуснати дронове на Украинската армия.

    Коментиран от #6

    13:19 08.06.2026

  • 6 честен ционист

    17 4 Отговор

    До коментар #5 от "Никой не казва":

    Да не хванат накрая жълтата ръкохватка с надпис "PULL TO EJECT", или там както е на френски.

    13:22 08.06.2026

  • 7 Читател

    30 4 Отговор
    Укритие ги стелят по тях обвиняват Русия.Какъв е този деилизъм не знам

    13:22 08.06.2026

  • 8 Механик

    30 5 Отговор
    В същност дронът не е навлязал в Латвия от Русия, а е запуснат от латвийско и воден към Русия. И Русия противодействала както е намерила за добре.
    Латвия и останалите пинчери, много отдавна са във войната активно. Полша също. Гърция и тя.

    Коментиран от #22

    13:24 08.06.2026

  • 9 АБВ

    28 3 Отговор
    Ще изпитам удоволствие, по-голямо от изпиване на три студени бири, когато прочета, че украински дрон се е взривил на балтийска територия и е отнесъл няколко балтийски кратуни.
    Ако едната от тия кратуни е на Кая Калас, с бирите като разредител, ще обърна и цяла бутилка уиски/водка.

    Коментиран от #31

    13:25 08.06.2026

  • 10 Хо-ха-ха

    25 3 Отговор
    Защо не кажете направо че отново е украински дрон?

    13:27 08.06.2026

  • 11 Теслатъ

    25 3 Отговор
    """Сваленият дрон е бил чужд летателен апарат, който се е озовал във въздушното пространство на Латвия в резултат на „руско радиоелекронно противодействие"""" -------- Е, кво му е сложното на франсетата да кажат, че е бил украински???

    13:28 08.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хи хи

    21 3 Отговор
    Путин напада нато с уркодронове ! Хем е той, хем не е той, а урките ! Гениален !!

    13:29 08.06.2026

  • 14 Брачед ,

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Никой не казва":

    Недей да ставаш смешен ,.. от Австралия или Нова Зеландия ?!🤭

    13:29 08.06.2026

  • 15 Малоумен

    18 2 Отговор
    Значи , ако някой ми прати дрон да ме взриви , аз нямам право да се отбранявам??? Що за идиоти са тези???

    13:30 08.06.2026

  • 16 Значи Кво

    17 1 Отговор
    Украинците изстрелват дроновете за да поразяват цели на руска територия, а подлият и лицемерен Запад дружно хвърля вината върху руснаците за това , че се отбраняват със средствата за радиоелектронна защита.
    И нито дума срещу виновникът зелен ски . И франсетата и англе тата имат вина за възникването и продължаването на тази война .

    13:30 08.06.2026

  • 17 факуса

    12 1 Отговор
    дрона бил чужд,колко ли страни си играят с дронове там бепидери,ама казавайте нещата както са, по лесно е,не е като да не сте свикнали да лъжете,осрански е бил както винаги и са пробвалипитеците пак през чужди страни да минават,ама не сте се уточнили тоз път,апитеците пак недоволни щот видишли лошите руснаци отклонявали дроновете от своята територия,ами не ги пускайте бепитеци

    13:32 08.06.2026

  • 18 Кравария убер алес

    17 1 Отговор
    Т.е. украйнски е бил. Щом е жертва на руската електромагнитна война.... Голямо кривене на езика

    13:33 08.06.2026

  • 19 хмм

    12 1 Отговор
    Нека да уточняваме понятията. Когато Украйна се бие срещу Русия на своя територия, тя се отбранява. Когато Украйна изпраща бойни дронове и ракети срещу Русия, тя не се отбранява, тя напада. В случая Украйна е нападнала Русия, без обаче официално да й обяви война. В този случай всяко действие на Украйна срещу Русия на руска територия е тероризъм, а не отбрана.

    13:34 08.06.2026

  • 20 НАТО воюва с украйната

    13 1 Отговор
    Защо свалят дроновете на приятелчетата си?

    13:34 08.06.2026

  • 21 Eдин

    12 1 Отговор
    Разбирам , втълпява ни се , че ако руснаците не се бяха защитавали - дрона не би се озовал в Латвия, а е щял да взриви каквото и където трябва в Русия!

    13:34 08.06.2026

  • 22 Монтьораф

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Каква Вай на , бе ?!°

    13:34 08.06.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    10 2 Отговор
    Ясно, поредната атака на Киев срещу Латвия!

    13:35 08.06.2026

  • 24 Гориил

    12 1 Отговор
    За да унищожи дрон на стойност 100 евро, френски пилот използва ракета за 500 000 евро. Само европейските арлекини убиват мухи с пушка или пистолет.

    13:37 08.06.2026

  • 25 И изхарчи 5 милиона за дрон

    6 1 Отговор
    който струва 5 хиляди долара.

    13:39 08.06.2026

  • 26 Симо

    9 2 Отговор
    Ама тези руснаци как смеят, да променят траекторията и да поставят под заплаха североизточните съюзнически територии на "отбранителния" съюз??? Как смеят??? Аз съм дълбоко възмутен! По същия начин руската агресия заплашва нашата съседка Румъния, като отклонява най-нагло морските дронове на приятелска Украйна, натъпкани с експлозиви, към беззащитни пристанища и случайни кораби и лодки, поставяйки под угроза мирните войски на "отбранителния" съюз, на вместо да си поемат бомбите и кротко да си умират там. Наглеци!!!!

    13:43 08.06.2026

  • 27 Да,

    3 1 Отговор
    Да ви ... електромагнитните мозъци!

    13:48 08.06.2026

  • 28 ууппсс

    0 1 Отговор
    Значи украински,като в Румъния. Да затварят веднага руското посолство, ко чакат джендърято

    13:49 08.06.2026

  • 29 Маринов

    0 1 Отговор
    Ами НАТО допуска инкогнито Окраина да му ползва въздушното пространство за атаки срещу Русия, а май че и срещу Беларус. И представете си, че окраински фроноре са в това небе виновни са Русия. Аз не съм очаквал и друго, но защо Русия чака? Сигурно чака Тръмп да се завърне на договореностите и да се спре войната. Няма да стане. ВПК в САЩ искат войни, и тази. Трябва остър демарамж, с Киев начело, посолствата и гражданите да избягат, да се срине града и да се започне тотална атака на градовете, произвеждащи дронове. Отначало с конвенционални заряди, а после с тактически. Не може един наркоман да разиграва света.

    13:52 08.06.2026

  • 30 Уса

    0 1 Отговор
    Ваички малоумници си пробват играчките върху вас бе марче щото сте си европейски тпци дали си задния двор и си плащате

    13:57 08.06.2026

  • 31 За кратуните балтийски

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "АБВ":

    ще почерпимЕ

    14:00 08.06.2026

  • 32 хихи

    0 0 Отговор
    дрона е дамократичен?

    14:02 08.06.2026

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