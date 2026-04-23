Die Welt: В ЕС се опасяват, че Радев ще наследи Орбан в стопирането на подкрепата за Украйна

Представители на ЕС се опасяват, че Румен Радев, лидер на партията „Прогресивна България“, която спечели парламентарните избори в страната, ще се превърне в нова пречка за продължаващата подкрепа за Украйна, следвайки унгарския премиер Виктор Орбан, пише вестник Die Welt.

Авторите на статията отбелязват, че Радев се противопоставя на доставките на оръжие за Киев и призовава ЕС да възстанови отношенията си с Москва, включително чрез улесняване на вноса на руски петрол.

Изданието смята, че ако действията на Радев като министър-председател са в съответствие с предизборната му платформа, първата му задача ще бъде да прекрати всички споразумения за доставки с Украйна, сключени от временното българско правителство през март, и да се придържа към тази политика при вземането на общоевропейски решения.

На 19 април в България се проведоха предсрочни парламентарни избори. „Прогресивна България“, водена от Радев, събра 44,594% от гласовете. Партията успя да си осигури повече от 131 от 240-те места в парламента, което ѝ позволи самостоятелно да сформира ново правителство.