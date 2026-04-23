Die Welt: В ЕС се опасяват, че Радев ще наследи Орбан в стопирането на подкрепата за Украйна
  Тема: Украйна

23 Април, 2026 04:43, обновена 23 Април, 2026 04:53 739 28

Първата му задача, ако спазва платформата си, ще бъде да прекрати всички споразумения на служебното правителство за доставки с Киев, пише изданието

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на ЕС се опасяват, че Румен Радев, лидер на партията „Прогресивна България“, която спечели парламентарните избори в страната, ще се превърне в нова пречка за продължаващата подкрепа за Украйна, следвайки унгарския премиер Виктор Орбан, пише вестник Die Welt.

Авторите на статията отбелязват, че Радев се противопоставя на доставките на оръжие за Киев и призовава ЕС да възстанови отношенията си с Москва, включително чрез улесняване на вноса на руски петрол.

Изданието смята, че ако действията на Радев като министър-председател са в съответствие с предизборната му платформа, първата му задача ще бъде да прекрати всички споразумения за доставки с Украйна, сключени от временното българско правителство през март, и да се придържа към тази политика при вземането на общоевропейски решения.

На 19 април в България се проведоха предсрочни парламентарни избори. „Прогресивна България“, водена от Радев, събра 44,594% от гласовете. Партията успя да си осигури повече от 131 от 240-те места в парламента, което ѝ позволи самостоятелно да сформира ново правителство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    24 5 Отговор
    Ако не иска да последва Слави Трифонов, точно така трябва да постъпи!

    Коментиран от #5, #6, #9

    04:55 23.04.2026

  • 2 Овчар

    12 9 Отговор
    Монетата система в която живеем е създадена и се управлява от олигарси...!Радев няма да може да изпълни обещанията си..., големите играчи няма да го позволят , или си с тях или изчезваш....!

    Коментиран от #13

    04:57 23.04.2026

  • 3 Христо

    24 4 Отговор
    Ако наистина направи това, което "се опасяват представители на ЕС" на следващи избори сам ще има конституционно мнозинство.

    04:57 23.04.2026

  • 4 Ами браво на Радев

    19 3 Отговор
    че няма да подкрепя продажните урсули да унищожават Украйна и да източват и крадат ЕС. Европа има нужда от истински европейци като Радев и Орбан!

    Коментиран от #10

    05:01 23.04.2026

  • 5 Ами Слави Трифонов

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа!🤔":

    стана жертва на глупав народ, вярващ на лъжи!

    Коментиран от #7

    05:02 23.04.2026

  • 6 Пешо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа!🤔":

    Активна медийна кампания в действие. Още от деня на изборите.

    05:18 23.04.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ами Слави Трифонов":

    Слави си получи заслуженото! Тъпкано! Слави щеше да въведе мракобесен закон, преследващ журналистите ( в услуга на Пеевски). ИТН запазиха охраната на Пеевски. И пак в услуга на Пеевски , всячески се опитваха да отстранят най-добре представящите се министри на служебното правителство - Дечев, Христанов и Янкулов. Народът не е сляп!

    Коментиран от #26, #27

    05:23 23.04.2026

  • 8 Браво

    3 13 Отговор
    ЕС да спрат подкрепата на България. Даже да й покажат вратата. Нека Джендър Зитата, които гласуваха за Радев, да научат, какво е казарма, пътен лист, студентска, но неплатена бригада и вшсене с дне пред посолство за виза.

    05:25 23.04.2026

  • 9 България - законна цел

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа!🤔":

    Само дето и ЕС има какво да спре. Така че, големи разочарования ви очакват.

    05:26 23.04.2026

  • 10 Ала бала с президенто

    4 12 Отговор

    До коментар #4 от "Ами браво на Радев":

    Радев и Орбан "истинските европейци", които подкрепят Путин, който води война срещу ЕС?

    Ама вие наистина заслужавате да се върнете да живеете в последните дни на СССР с празните магазини, с вечния дефицит, с режима на тока.

    Коментиран от #28

    05:28 23.04.2026

  • 11 Ами правилно мислят

    9 4 Отговор
    Генерала ще изпълни желанието на българския, а и не само на българския народ да спре войната в Украйна с преговори и мир и да не се налива масло /оръжие/ в огъня /войната/!!!

    Коментиран от #15

    05:28 23.04.2026

  • 12 Добро утро!

    9 7 Отговор
    Чорапът излъга брутално копейките и вчера заяви,че България остава твърдо с Европа и НАТО в помощта за Украйна.

    Коментиран от #20

    05:29 23.04.2026

  • 13 Интелектуалец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Или имаш мозък и се издигаш да станеш и ти голям играч, или си тъпак и оставаш чистач.

    05:30 23.04.2026

  • 14 Хмм

    8 0 Отговор
    стига вече, оставете ни на мира, такава е волята на българския народ, как си харесват само намагнитения и Барба Ганьос

    05:30 23.04.2026

  • 15 Например

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "Ами правилно мислят":

    До сега стана ясно и на най-тъпите, че само правото на силата може да убеди Путин да спре агресията.

    Нищо по руските медии не говори, че искат мир. Онзи евреин Соловьов с имотите в Италия добре наруга Джорджия Мелони. Което преля канчето.

    05:34 23.04.2026

  • 16 Той

    0 4 Отговор
    и роднински е свързан с Русия , сестра му , бивша стюардеса е омъжена за руснак , чийто баща е награден като "герой на Русия" , военен пилот във Втората световна войн !

    05:34 23.04.2026

  • 17 Руслан

    11 1 Отговор
    А защо трябва да се подкрепя Украйна?

    05:34 23.04.2026

  • 18 Язе Сам

    9 1 Отговор
    На тези избори не съм гласувал, но на следващите (местните) ще гласувам за неговата партия.
    Той има достатъчно време за да докаже че не е :ПП-ДБ

    05:35 23.04.2026

  • 19 анонимен

    10 0 Отговор
    Радев трябва да прекрати всички споразумения, които са неизгодни за България. Последното на Гюров предвижда продажба на ток на Украйна по фиксирани цени, докато българите изнемогват от увеличението на тока. При недостиг, България купува по пазарни цени, но ще го доставя на Киев по фиксирани цени. Е, това ако не е продажба на национален интерес, не знам какво е.

    05:43 23.04.2026

  • 20 среднощен

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "Добро утро!":

    Някой е излъган, но времето ще покаже - "кой"...
    "Копейките най-много им харесва да ги лъжат" - след това се оказва, че "лъжата е част от уравнението"...

    Коментиран от #23

    05:44 23.04.2026

  • 21 Шеф

    1 1 Отговор
    Радев е ярко антируски и активен евроатлантик.
    Той знае, че нелогичите сили (меко казано) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно п праволинейно да се насочва към интереса на българите,
    Ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени състоянито на България, той би действал праволинейно.
    Същества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаш да бъдат проведени. Но тук не съм оптимист за мнението на автора.
    1, Ненапразно Урсула изрази задоволство за избирането му.

    2. Той активно действа за Триморието - прополски , прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за генерал Пилсутски)

    3. Не действаше преди 2 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 хиляди подписа за референдум. Шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парлаамента
    ререндум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира

    4. Нарече Русия « агресор», игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност.

    05:48 23.04.2026

  • 22 Факти

    0 0 Отговор
    Die Welt: В ЕССР се опасяват, че Радев ще наследи Орбан в стопирането на подкрепата за Украйна

    05:51 23.04.2026

  • 23 Ъхъ

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "среднощен":

    Приказки от кемпера на Ламата!😂😂😂

    Коментиран от #24

    05:54 23.04.2026

  • 24 среднощен

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ъхъ":

    И това е в "уравнението"...

    05:58 23.04.2026

  • 25 Радев

    1 0 Отговор
    не е обещавал нищо. По всички въпроси беше мим. Откъде тези руски патерици от Die Welt знаят какво Радев смята да направи не е много ясно

    06:01 23.04.2026

  • 26 Точно за такива като теб

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    пише в коментара, разпространяващи евтини лъжи срещу Слави!

    06:01 23.04.2026

  • 27 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    иакаше да въвежда и извънредно положение, когато 15-годишният ученик нокаутира полицейският началник в Русе, който налетял на бой, щото колата на младежите пречела на 6-годишните им деца да си карат на улицата колелетата посред нощ,деца посред нощ на улицата, в САЩ лишават от родителски парава за такива неща

    06:01 23.04.2026

  • 28 Правилно

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ала бала с президенто":

    Радев и Орбан са истински европейци, не подкрепящи унищожаването на Украйна и кражбите и източването на Европа!

    06:02 23.04.2026

