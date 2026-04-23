Die Welt: В ЕС се опасяват, че Радев ще наследи Орбан в стопирането на подкрепата за Украйна

Представители на ЕС се опасяват, че Румен Радев, лидер на партията „Прогресивна България“, която спечели парламентарните избори в страната, ще се превърне в нова пречка за продължаващата подкрепа за Украйна, следвайки унгарския премиер Виктор Орбан, пише вестник Die Welt.
Авторите на статията отбелязват, че Радев се противопоставя на доставките на оръжие за Киев и призовава ЕС да възстанови отношенията си с Москва, включително чрез улесняване на вноса на руски петрол.
Изданието смята, че ако действията на Радев като министър-председател са в съответствие с предизборната му платформа, първата му задача ще бъде да прекрати всички споразумения за доставки с Украйна, сключени от временното българско правителство през март, и да се придържа към тази политика при вземането на общоевропейски решения.
На 19 април в България се проведоха предсрочни парламентарни избори. „Прогресивна България“, водена от Радев, събра 44,594% от гласовете. Партията успя да си осигури повече от 131 от 240-те места в парламента, което ѝ позволи самостоятелно да сформира ново правителство.
1 Мдаа!🤔
04:55 23.04.2026
04:57 23.04.2026
04:57 23.04.2026
05:01 23.04.2026
До коментар #1 от "Мдаа!🤔":стана жертва на глупав народ, вярващ на лъжи!
05:02 23.04.2026
05:18 23.04.2026
05:23 23.04.2026
9 България - законна цел
До коментар #1 от "Мдаа!🤔":Само дето и ЕС има какво да спре. Така че, големи разочарования ви очакват.
05:26 23.04.2026
10 Ала бала с президенто
До коментар #4 от "Ами браво на Радев":Радев и Орбан "истинските европейци", които подкрепят Путин, който води война срещу ЕС?
Ама вие наистина заслужавате да се върнете да живеете в последните дни на СССР с празните магазини, с вечния дефицит, с режима на тока.
05:28 23.04.2026
11 Ами правилно мислят
05:28 23.04.2026
05:29 23.04.2026
13 Интелектуалец
До коментар #2 от "Овчар":Или имаш мозък и се издигаш да станеш и ти голям играч, или си тъпак и оставаш чистач.
05:30 23.04.2026
15 Например
До коментар #11 от "Ами правилно мислят":До сега стана ясно и на най-тъпите, че само правото на силата може да убеди Путин да спре агресията.
Нищо по руските медии не говори, че искат мир. Онзи евреин Соловьов с имотите в Италия добре наруга Джорджия Мелони. Което преля канчето.
05:34 23.04.2026
18 Язе Сам
Той има достатъчно време за да докаже че не е :ПП-ДБ
05:35 23.04.2026
20 среднощен
До коментар #12 от "Добро утро!":Някой е излъган, но времето ще покаже - "кой"...
"Копейките най-много им харесва да ги лъжат" - след това се оказва, че "лъжата е част от уравнението"...
05:44 23.04.2026
21 Шеф
Той знае, че нелогичите сили (меко казано) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно п праволинейно да се насочва към интереса на българите,
Ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени състоянито на България, той би действал праволинейно.
Същества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаш да бъдат проведени. Но тук не съм оптимист за мнението на автора.
1, Ненапразно Урсула изрази задоволство за избирането му.
2. Той активно действа за Триморието - прополски , прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за генерал Пилсутски)
3. Не действаше преди 2 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 хиляди подписа за референдум. Шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парлаамента
ререндум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Нарече Русия « агресор», игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност.
05:48 23.04.2026
23 Ъхъ
До коментар #20 от "среднощен":Приказки от кемпера на Ламата!😂😂😂
05:54 23.04.2026
24 среднощен
До коментар #23 от "Ъхъ":И това е в "уравнението"...
05:58 23.04.2026
26 Точно за такива като теб
До коментар #7 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":пише в коментара, разпространяващи евтини лъжи срещу Слави!
06:01 23.04.2026
27 Хмм
До коментар #7 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":иакаше да въвежда и извънредно положение, когато 15-годишният ученик нокаутира полицейският началник в Русе, който налетял на бой, щото колата на младежите пречела на 6-годишните им деца да си карат на улицата колелетата посред нощ,деца посред нощ на улицата, в САЩ лишават от родителски парава за такива неща
06:01 23.04.2026
28 Правилно
До коментар #10 от "Ала бала с президенто":Радев и Орбан са истински европейци, не подкрепящи унищожаването на Украйна и кражбите и източването на Европа!
06:02 23.04.2026