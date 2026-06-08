Първи неофициален поглед към евтиния Galaxy S26 FE

Продуктовата линия „Fan Edition“ на Samsung, насочена към по-добро съотношение цена-качество, се готви за следващата си еволюционна промяна, като Galaxy S26 FE бе разкрит доста преди очакваната есенна дата на пускане на пазара. Не оставяйки много място за въображение, предстоящият флагман от по-ниския ценови сегмент официално е преминал през базата данни на Wireless Power Consortium (WPC), регистриран под фабричния модел SM-S741. Важно е, че регулаторната регистрация заобикаля типичните цифрови векторни рендери, показвайки реална снимка на шасито на устройството в елегантно сиво покритие.

Изтеклата информация потвърждава, че Samsung агресивно привежда своето среднокласово предложение в съответствие с езика на дизайна на основната си флагманска гама. Най-значителната структурна промяна се намира на задния панел, където Samsung окончателно се отказва от отделните, изолирани обективи на камерата, наблюдавани при по-стария Galaxy S25 FE. На тяхно място е поставен обединен, издигнат корпус на камерата в стил „светофар“, който отразява премиум оформлението на стандартния Galaxy S26. Интересното е, че ранният анализ на конструкцията показва, че този нов остров за камери е необичайно плътно прилепен към външните горни и странични ръбове на рамката – с по-малко разстояние отколкото при премиум моделите от същата серия, което подсказва за явни компромиси във вътрешното разположение, за да се съобразят с разпределението на компонентите, съобразено с бюджета.

По отношение на зарядната мрежа, документацията на WPC удостоверява съответствие със стандарта за безжично зареждане Qi 2.2.1, което привежда FE в пряко съответствие с останалата част от семейството Galaxy S26. Въпреки това, феновете, които търсят пълна съвместимост с магнитната екосистема още от шоурума, ще останат разочаровани. Подобно на стандартните модели S26, сертификацията предполага, че докато вътрешните зарядни бобини са оптимизирани за термична ефективност, телефонът пропуска интегрирания магнитен масив, необходим за прилепване по модела на Apple. Ако няма неочаквани закъснения в доставките, новият модел се очаква да направи официалния си дебют около края на август или началото на септември, излизайки на пазара като едно от първите устройства, които се доставят с Android 17 и One UI 9 директно от фабриката.