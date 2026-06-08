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Говори Москва: Макрон, Мерц и Стармър търсят мир, но пак помагат на Зеленски с нови оръжия, за да продължи войната
  Тема: Украйна

Говори Москва: Макрон, Мерц и Стармър търсят мир, но пак помагат на Зеленски с нови оръжия, за да продължи войната

8 Юни, 2026 17:47 1 176 56

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков-
  • донбас-
  • ракети-
  • дронове

Лидерите на Великобритания, Германия и Франция вчера заявиха, че подкрепят предложението за преговори между украинския президент Володимир Зеленски и руския му колега Владимир Путин, за да се опитат да осигурят примирие

Говори Москва: Макрон, Мерц и Стармър търсят мир, но пак помагат на Зеленски с нови оръжия, за да продължи войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл днес заяви, че лидерите на Германия, Франция и Великобритания говорят за мир в Украйна, но помагат на Киев с нови оръжия, за да продължи войната, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Лидерите на Великобритания, Германия и Франция вчера заявиха, че подкрепят предложението за преговори между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, за да се опитат да осигурят примирие, и че Европа ще играе роля в този процес.

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„Бих искал… да обърна специално внимание на факта, че както [френският президент Еманюел] Макрон, така и [британският премиер Киър] Стармър, и [канцлерът на Германия Фридрих] Мерц се опитват да говорят за мир и в същото време подчертават намерението си да подпомагат киевския режим в производството на нови видове оръжия за продължаване на войната“, каза говорителят на Кемъл Дмитрий Песков. Според него това представлява непоследователно поведение и най-добре демонстрира истинските намерения на европейските столици.

Той каза още, че Москва е отворена за мирно уреждане на конфликта в Украйна, но Киев прави всичко възможно, за да забави този процес.

„Най-важното в случая е именно това, което споменахте – удара по пътническия влак. Това са престъпни действия на киевския режим. Безспорно подобни действия значително затрудняват всякакви бъдещи опити за преход към мирно уреждане“, заяви Песков в отговор на въпрос от репортер по време на пресконференция.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ГанЯ

    17 5 Отговор
    Ех, ако нямаха оръжия, как щяхме да ги победим! 😁

    17:51 08.06.2026

  • 5 БРАВО

    12 16 Отговор
    От много помощ да си вземат Крим и Донбас, Украйна се докара до минус 20 милиона население, минус още територия, без ток, без вода, без отопление, без транспорт. Но със златни тоалетни за най-големите фенове на помагачите!

    17:51 08.06.2026

  • 6 МИР ?

    12 3 Отговор
    Те без война не могат да съществуват.

    17:52 08.06.2026

  • 7 Разделена нация

    10 2 Отговор
    Корумпирана Русия нападна корумпирана Украйна. Резултата ,българи разделени на два лагера, хванали се за гушата в защита на една от воюващите корумпирани страни.

    Коментиран от #14

    17:52 08.06.2026

  • 8 Антирашист 123

    14 5 Отговор
    Енергиините доставки на мацква винаги са свързани с политически претенции !

    17:53 08.06.2026

  • 9 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "руска мъка":

    Аааа,в Полша нали пращаха едни детски дрончета от Джъмбо и МатЮ ги гони два дена и накрая МатЮ събори къщата на едни хорица там:)

    Коментиран от #21

    17:53 08.06.2026

  • 10 Макрон, Мерц и Стармър

    12 7 Отговор
    украйна,колкото и да е гадна,е за предпочитане пред кремъл!

    17:53 08.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Атина Палада

    7 9 Отговор

    До коментар #7 от "Разделена нация":

    Русия и Украйна спрямо Брюксел по корупция са в детската градина:)

    17:55 08.06.2026

  • 15 И кво?

    11 4 Отговор
    Укрите ще продължат да ви избиват,а плъхът да чертае червени линии в бункера.

    17:55 08.06.2026

  • 16 Много ясно

    15 5 Отговор
    Естествено че Германия, Франция и Великобритания ще помагат на Киев с нови оръжия докато окупаторите не напуснат Украйна.Нали това е целта на мира.

    Коментиран от #23

    17:55 08.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Антирашист 130

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "руска мъка":

    Не НАТО а украинците защитават родината си ,от рашистите агресори !

    Коментиран от #26

    17:57 08.06.2026

  • 19 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    10 3 Отговор
    Ама другарко, украинците ни отвръщат на боя .

    17:57 08.06.2026

  • 20 АНГРОСАКСИТЕ

    7 4 Отговор
    Щу гледат окраина през крив макарон.

    17:58 08.06.2026

  • 21 Остави Полша

    7 5 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Над 30 000 утепани ватенки само през май месец.63% от тях мъртви,другите извън строя.С ТЕЛК.
    🤣🤣🤣

    17:58 08.06.2026

  • 22 Българският народ подкрепя Украйна !

    9 5 Отговор
    Всеки 3-ти московски opk е дерашифициран с българки боеприпас !

    Коментиран от #51

    17:58 08.06.2026

  • 23 Атина Палада

    5 7 Отговор

    До коментар #16 от "Много ясно":

    Шошон,не е това целта! Целта е да продължи войната,защото ,ако приключи,приключва и властта на евролидерите..и от там направо при Бай ти Ставри:)))

    Коментиран от #48

    17:59 08.06.2026

  • 24 Факти

    7 4 Отговор
    Путин търси мир, но убива в Украйна от 12 години.

    17:59 08.06.2026

  • 25 Даа...

    6 3 Отговор
    Няма край унижението на "вторая" монгоидна Zла опда ...

    18:00 08.06.2026

  • 26 Атина Палада

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Антирашист 130":

    Украинците от Баба Алино защитават родината си ха ха ха

    Коментиран от #29

    18:00 08.06.2026

  • 27 Истината

    8 4 Отговор
    Изключително npocт милиционер излезе тоя Пусин !

    18:01 08.06.2026

  • 28 Аааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "РУСИЯ ПРИЛАГА":

    Като май ка ти ли как ми троши члення?
    Аааааа.

    18:01 08.06.2026

  • 29 Да де

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Олег Невзоров е руснак.

    Коментиран от #36

    18:01 08.06.2026

  • 30 Tётя Мyтpaфановна

    7 2 Отговор
    До всички родни скопейки!
    Внимание!!! От днес Пашанян е наркоман и фашист, а арменците са нацисти!

    18:02 08.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Добри новини

    7 2 Отговор
    🇺🇦✌️Ударен Новоросийск през терминала за претоварване на нефт „Грушовая“, едно от най-големите съоръжения за преработка на нефтопродукти в южната част на Руската федерация, което функционира като основен резервоарен парк на индустриалния комплекс „Шесхарис“.
    ✅️Оттук нефтът се спуска през тунел в планините до пристанището за товарене на експортни танкери.

    18:03 08.06.2026

  • 33 Маринов

    4 8 Отговор
    До кога ще се занимавате с лупости и красноречие? Не виждате ли, че войната срещу Русия се води от Англия? И че тия тримата слагат отпред зеления наркоман само за параван? Забравихте ли, че искат да спрат военните действия и те да влезнат уж да съблюдават примирието, а всъщност да ви пазят дяловото разпределение. Англия има подписан договор с Киев, иска Одеска област, газохранилището и други неща. Англичаните дадоха на Киев технологии за дакел бойните ракети. Няма да се очудя, ако стане ясно че тия ракети се внасят на китове и се сглобяват под английски надзор. После Англия прави целеуказване и ги води чрез Старлинк и английските спътници. Никой от тях не иска мир и разбират само от юмрук. Затова зеленият е толкоз вас нагъл. Време е обещанието на Путин да му пази живота да остане в миналото. Самия стрелят срещу пътнически влак, тия правят декларации. Да идва Сталин 2 и да се свършва.

    Коментиран от #42, #44

    18:04 08.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 дядо дръмпир

    5 2 Отговор
    ЕС има точни изисквания.просия се изтегля ,плаща репарации и кремълският плъх .... отива в хага на съд!

    18:04 08.06.2026

  • 36 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "Да де":

    Абе те всички са руснаци.Едните украински руснаци ,другите руски руснаци ..Ама нали в Баба Алино живели украинци ,според инфото от българските медии ..

    18:04 08.06.2026

  • 37 Бай Араб

    5 1 Отговор
    Няма мир ,няма да има мир до пълното унищожение на Русия.

    18:05 08.06.2026

  • 38 Атина Палада

    2 2 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    18:06 08.06.2026

  • 39 Альоша на чакъл

    8 2 Отговор
    Всички копейки в руZия незабавно. Нали лаят постоянно колко е лошо в Европа и как процъфтява lайнqnата им педераciя. Да дадат личен пример и после да докладват как е живота там, ако успеят да се свържат с интернет и да си инсталират facebook, разбира се. Путин ги чака с отворени обятия. Не мога да разбера шизофренията на тия хора защо се плашат да отидат при него пък в същото време му лижат гъza.

    Коментиран от #52

    18:07 08.06.2026

  • 40 РФ е един огромен КЕН eф !

    6 2 Отговор
    "В Челябинск, Раша фалирал месокомбината заради САЩ и проамериканската руска олигархия, която управлява дори Путин."
    А Путин здес нипричом?😀
    И тука беше така. Западът фалира прекрасния проруски социализъм.
    Западът създаде новите капиталист-бивши камунисти, като малкия и големия Мраз, например. Западът им даде куфарчетата с пари...

    18:08 08.06.2026

  • 41 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Какво очаква песков? Да изоставим украйна ли? Няма как да стане.украйна ще получава оръжие докато русия не се изтегли и не плати обезщетение.друга опция няма.

    18:10 08.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 САМО ОТ МАРИЗ

    2 1 Отговор
    Разбира РУСКИЯ ПИЯНДУРНИК

    БЛАТНИЯ БАШИБОЗУК ТРЯБВА.
    ДА СЕ УДРЯ С ЛОПАТАТА

    ДОКАТО СПРЕ ДА РИТА

    ПЕСКОВ И ДА РЕВЕШ
    НЯМА ДА ИМ СПИРКА СЪС

    МАРИЗА

    18:14 08.06.2026

  • 44 ГРУ гайтанжиева

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Маринов":

    Фейкове, разпространявани от полезни, а в случая безполезен, и д и о т /и !!!

    18:16 08.06.2026

  • 45 7777

    2 3 Отговор
    Това са палячовците на Европа а Англия е Индия тея хора да вземат да си оправят държавите.

    18:17 08.06.2026

  • 46 Да го съжалиш

    3 1 Отговор
    Тези с дръпнатите очички и гумените ботушки останаха ли живи от тях

    18:20 08.06.2026

  • 47 Да го съжалиш

    3 1 Отговор
    Таварищ ПесковНе се прави на луд Вие сте Агресора Окупатор

    18:23 08.06.2026

  • 48 Атинке

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Евролидерите кво общо имат с това , че блатото нападна Украйна? Да не би аз нещо да бъркам ?

    18:30 08.06.2026

  • 49 Истината

    1 0 Отговор
    Е много ясно, защото това е нашият стратегически интерес!
    Ние не искаме слаба и победена Украйна, а силна и способна да нанася болезнени удари дълбоко в руската шир....
    Пък току- виж междувременно руската федерация се разпаднала....

    18:34 08.06.2026

  • 50 ха, ха, ха...

    3 1 Отговор
    А Москва за колекции ли трупа нови оръжия и говори за мир? Или според Русия никой няма право да се защитава когато Москва го напада?

    18:34 08.06.2026

  • 51 ВМЗ Сопот

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    18:37 08.06.2026

  • 52 Чисти набързо и гАлоша

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Альоша на чакъл":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    18:38 08.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Герги

    2 1 Отговор
    Мужик,така е..ако спрете да бомбардирате и ТЕ няма да търсят оръжия...не става едностранно,...те да спрат а Вие да продължите да избивате...

    18:44 08.06.2026

  • 55 А ти какво искаш

    3 1 Отговор
    Да разоръжат Украйна за да я опустошите по-лесно?

    18:44 08.06.2026

  • 56 Я пак

    2 0 Отговор
    Някой "война" ли каза !!?

    18:46 08.06.2026

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