Говори Москва: Макрон, Мерц и Стармър търсят мир, но пак помагат на Зеленски с нови оръжия, за да продължи войната

Кремъл днес заяви, че лидерите на Германия, Франция и Великобритания говорят за мир в Украйна, но помагат на Киев с нови оръжия, за да продължи войната, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Лидерите на Великобритания, Германия и Франция вчера заявиха, че подкрепят предложението за преговори между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, за да се опитат да осигурят примирие, и че Европа ще играе роля в този процес.
„Бих искал… да обърна специално внимание на факта, че както [френският президент Еманюел] Макрон, така и [британският премиер Киър] Стармър, и [канцлерът на Германия Фридрих] Мерц се опитват да говорят за мир и в същото време подчертават намерението си да подпомагат киевския режим в производството на нови видове оръжия за продължаване на войната“, каза говорителят на Кемъл Дмитрий Песков. Според него това представлява непоследователно поведение и най-добре демонстрира истинските намерения на европейските столици.
Той каза още, че Москва е отворена за мирно уреждане на конфликта в Украйна, но Киев прави всичко възможно, за да забави този процес.
„Най-важното в случая е именно това, което споменахте – удара по пътническия влак. Това са престъпни действия на киевския режим. Безспорно подобни действия значително затрудняват всякакви бъдещи опити за преход към мирно уреждане“, заяви Песков в отговор на въпрос от репортер по време на пресконференция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 ГанЯ
17:51 08.06.2026
5 БРАВО
17:51 08.06.2026
6 МИР ?
17:52 08.06.2026
7 Разделена нация
Коментиран от #14
17:52 08.06.2026
8 Антирашист 123
17:53 08.06.2026
9 Атина Палада
До коментар #2 от "руска мъка":Аааа,в Полша нали пращаха едни детски дрончета от Джъмбо и МатЮ ги гони два дена и накрая МатЮ събори къщата на едни хорица там:)
Коментиран от #21
17:53 08.06.2026
10 Макрон, Мерц и Стармър
17:53 08.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Атина Палада
До коментар #7 от "Разделена нация":Русия и Украйна спрямо Брюксел по корупция са в детската градина:)
17:55 08.06.2026
15 И кво?
17:55 08.06.2026
16 Много ясно
Коментиран от #23
17:55 08.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Антирашист 130
До коментар #2 от "руска мъка":Не НАТО а украинците защитават родината си ,от рашистите агресори !
Коментиран от #26
17:57 08.06.2026
19 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
17:57 08.06.2026
20 АНГРОСАКСИТЕ
17:58 08.06.2026
21 Остави Полша
До коментар #9 от "Атина Палада":Над 30 000 утепани ватенки само през май месец.63% от тях мъртви,другите извън строя.С ТЕЛК.
🤣🤣🤣
17:58 08.06.2026
22 Българският народ подкрепя Украйна !
Коментиран от #51
17:58 08.06.2026
23 Атина Палада
До коментар #16 от "Много ясно":Шошон,не е това целта! Целта е да продължи войната,защото ,ако приключи,приключва и властта на евролидерите..и от там направо при Бай ти Ставри:)))
Коментиран от #48
17:59 08.06.2026
24 Факти
17:59 08.06.2026
25 Даа...
18:00 08.06.2026
26 Атина Палада
До коментар #18 от "Антирашист 130":Украинците от Баба Алино защитават родината си ха ха ха
Коментиран от #29
18:00 08.06.2026
27 Истината
18:01 08.06.2026
28 Аааааа
До коментар #11 от "РУСИЯ ПРИЛАГА":Като май ка ти ли как ми троши члення?
Аааааа.
18:01 08.06.2026
29 Да де
До коментар #26 от "Атина Палада":Олег Невзоров е руснак.
Коментиран от #36
18:01 08.06.2026
30 Tётя Мyтpaфановна
Внимание!!! От днес Пашанян е наркоман и фашист, а арменците са нацисти!
18:02 08.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Добри новини
✅️Оттук нефтът се спуска през тунел в планините до пристанището за товарене на експортни танкери.
18:03 08.06.2026
33 Маринов
Коментиран от #42, #44
18:04 08.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 дядо дръмпир
18:04 08.06.2026
36 Атина Палада
До коментар #29 от "Да де":Абе те всички са руснаци.Едните украински руснаци ,другите руски руснаци ..Ама нали в Баба Алино живели украинци ,според инфото от българските медии ..
18:04 08.06.2026
37 Бай Араб
18:05 08.06.2026
38 Атина Палада
18:06 08.06.2026
39 Альоша на чакъл
Коментиран от #52
18:07 08.06.2026
40 РФ е един огромен КЕН eф !
А Путин здес нипричом?😀
И тука беше така. Западът фалира прекрасния проруски социализъм.
Западът създаде новите капиталист-бивши камунисти, като малкия и големия Мраз, например. Западът им даде куфарчетата с пари...
18:08 08.06.2026
41 стоян георгиев
18:10 08.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 САМО ОТ МАРИЗ
БЛАТНИЯ БАШИБОЗУК ТРЯБВА.
ДА СЕ УДРЯ С ЛОПАТАТА
ДОКАТО СПРЕ ДА РИТА
ПЕСКОВ И ДА РЕВЕШ
НЯМА ДА ИМ СПИРКА СЪС
МАРИЗА
18:14 08.06.2026
44 ГРУ гайтанжиева
До коментар #33 от "Маринов":Фейкове, разпространявани от полезни, а в случая безполезен, и д и о т /и !!!
18:16 08.06.2026
45 7777
18:17 08.06.2026
46 Да го съжалиш
18:20 08.06.2026
47 Да го съжалиш
18:23 08.06.2026
48 Атинке
До коментар #23 от "Атина Палада":Евролидерите кво общо имат с това , че блатото нападна Украйна? Да не би аз нещо да бъркам ?
18:30 08.06.2026
49 Истината
Ние не искаме слаба и победена Украйна, а силна и способна да нанася болезнени удари дълбоко в руската шир....
Пък току- виж междувременно руската федерация се разпаднала....
18:34 08.06.2026
50 ха, ха, ха...
18:34 08.06.2026
51 ВМЗ Сопот
До коментар #22 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
18:37 08.06.2026
52 Чисти набързо и гАлоша
До коментар #39 от "Альоша на чакъл":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
18:38 08.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Герги
18:44 08.06.2026
55 А ти какво искаш
18:44 08.06.2026
56 Я пак
18:46 08.06.2026