Кремъл днес заяви, че лидерите на Германия, Франция и Великобритания говорят за мир в Украйна, но помагат на Киев с нови оръжия, за да продължи войната, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Лидерите на Великобритания, Германия и Франция вчера заявиха, че подкрепят предложението за преговори между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, за да се опитат да осигурят примирие, и че Европа ще играе роля в този процес.

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„Бих искал… да обърна специално внимание на факта, че както [френският президент Еманюел] Макрон, така и [британският премиер Киър] Стармър, и [канцлерът на Германия Фридрих] Мерц се опитват да говорят за мир и в същото време подчертават намерението си да подпомагат киевския режим в производството на нови видове оръжия за продължаване на войната“, каза говорителят на Кемъл Дмитрий Песков. Според него това представлява непоследователно поведение и най-добре демонстрира истинските намерения на европейските столици.

Той каза още, че Москва е отворена за мирно уреждане на конфликта в Украйна, но Киев прави всичко възможно, за да забави този процес.

„Най-важното в случая е именно това, което споменахте – удара по пътническия влак. Това са престъпни действия на киевския режим. Безспорно подобни действия значително затрудняват всякакви бъдещи опити за преход към мирно уреждане“, заяви Песков в отговор на въпрос от репортер по време на пресконференция.