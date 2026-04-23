Триумф за Кирил Милов, първо европейско злато за България в Тирана

Триумф за Кирил Милов, първо европейско злато за България в Тирана

23 Април, 2026 06:45 1 228 3

По-рано Семен Новиков спечели сребърен медал на 87 кг и Стефан Григоров заслужи бронз на 55 кг.  

Триумф за Кирил Милов, първо европейско злато за България в Тирана - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кирил Милов спечели първа европейска титла за България на континенталното първенство в албанската столица Тирана, след като надви унгареца Алекс Соке с 3:1 във финалната схватка на категория до 97 кг класически стил. Това е първо злато за националите на турнира, а по-рано Семен Новиков спечели сребърен медал на 87 кг и Стефан Григоров заслужи бронз на 55 кг.

Във финала Милов започна с точка на партер, която превърна в три в атаката си. Резултатът се задържа в полза на българина до почивката, а след нея българинът се защити два пъти на партер и спечели втора поредна европейска титла.

Триумф за Кирил Милов, първо европейско злато за България в Тирана

Милов започна силно турнира и на старта надделя над поляка Герард Курничак с категоричното 9:0, след което надви и беларусина Кирил Маскевич с техническо превъзходство - 10:0. На четвъртфиналите действащият европейски шампион срещна съперника си от финала през миналата година Лукас Лазоянис и го пренесе два пъти в първия партер за преднина от пет технически точки. Във втората част Милов бе поставен за първи път в партер и загуби първата си точка на турнира, но българинът удържа атаката на германеца и дори добави три точки за крайното 8:1. На полуфинала Милов записа впечатляваща победа над руснака Артур Саргсян, който се защити от партер в първата част, а във втората българинът не само направи същото, а също така записа две безупречни контраатаки и спечели със 7:1.

За Милов това е трета европейска титла след Будапеща 2022 и Братислава 2025. Той е и двукратен световен вицешампион от Будапеща 2018 и Белград 2022.

По-рано днес Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов загубиха репешажите си, а първите три българки Виктория Бойнова, Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева претърпяха поражения и отпаднаха окончателно. Утре на турнира се включват Олга Попова на 57 кг и Биляна Дудова на 62 кг.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    4 4 Отговор
    борисов как е допуснал българи в отбора, че и шампион

    06:52 23.04.2026

  • 2 Дзак

    14 2 Отговор
    Браво!

    06:55 23.04.2026

  • 3 така така

    1 1 Отговор
    Руснака го надбори, ама тоя път е минал по по-лек път

    09:47 23.04.2026

