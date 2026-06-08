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Важни промени за новия сезон във Втора лига

Важни промени за новия сезон във Втора лига

8 Юни, 2026 19:41 591 0

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  • футбол

Една от основните промени е свързана с бъдещия формат на първенството

Важни промени за новия сезон във Втора лига - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз обяви важни промени в наредбата за Втора лига за сезон 2026/27, които засягат формата на първенството, промоцията към efbet Лига, изпадането към Трета лига, както и изискванията към клубовете по отношение на футболистите с трудови договори.

Промените са част от преходния период преди въвеждането на нов формат на Втора лига. От сезон 2027/2028 шампионатът ще бъде с 16 отбора.

Първият отбор в крайното класиране на Втора лига ще печели директна промоция за efbet Лига.

Вторият и третият отбор в класирането ще участват в баражи за място в елита.

Отборите, завършили от 14-о до 20-о място във Втора лига, ще изпадат директно в Трета лига.

Предвиден е и бараж за оставане. В него 13-ият в крайното класиране на Втора лига ще се изправя срещу загубилия от баража между първенците на Северозападна и Североизточна Трета лига.

Директно във Втора лига ще влизат първенците на Югозападна и Югоизточна Трета лига.

При северните първенци ще се играе бараж между шампионите на Северозападна и Североизточна Трета лига. Победителят от този двубой също ще печели директна промоция във Втора лига.

Загубилият баража между северните първенци ще получи втори шанс за класиране във Втора лига чрез бараж срещу 13-ия отбор от второто ниво.

Една от основните промени е свързана с бъдещия формат на първенството. От сезон 2027/2028 Втора лига ще бъде с 16 отбора.

Сезон 2026/2027 ще бъде преходен, като именно чрез новите правила за промоция и изпадане ще се премине към редуцирания състав на шампионата.

Въвеждат се и нови минимални изисквания към клубовете по отношение на футболистите с трудови договори.

През сезон 2026/2027 всеки клуб от Втора лига трябва да има минимум 7 футболисти с трудови договори.

От сезон 2027/2028 изискването се увеличава, като клубовете ще трябва да разполагат с минимум 11 футболисти с трудови договори.


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