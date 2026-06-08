ЕС наложи санкции на двама иранци заради ограничаването на свободата на корабоплаването през Ормузкия проток

Европейският съюз (ЕС) съобщи днес, че е наложил санкции на двама ирански граждани и на едно подразделение на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заради заплахи срещу свободата на морското корабоплаване в Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е първият случай, в който ЕС използва новите си правомощия за налагане на санкции срещу Иран заради ограничаване на свободата на корабоплаване.

В писмено изявление ЕС съобщи, че е включил в санкционния си списък Провинциалното командване на военноморските сили на КГИР в провинция Хормозган, както и Мохамад Акбарзаде и Хамид Хосейни.

Според ЕС Акбарзаде е заместник-командир по политическите въпроси на военноморските сили на КГИР, а Хосейни е представител на Съюза на износителите на нефт, газ и нефтохимически продукти на Иран.

Иран предприе действия за затваряне на Ормузкия проток, след като на 28 февруари започнаха американско-израелските удари срещу страната.

„Действията на Иран са неприемливи. В отговор държавите членки одобриха санкции срещу ирански организации и физически лица, замесени в нарушаването на транзита през Ормузкия проток“, заяви Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността, по време на пресконференция в Кипър.

„Това е първият случай, в който ЕС прилага новия си режим за защита на свободата на корабоплаването, и при необходимост ще го приложим отново“, добави Калас.