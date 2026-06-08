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ЕС наложи санкции на двама иранци заради ограничаването на свободата на корабоплаването през Ормузкия проток

ЕС наложи санкции на двама иранци заради ограничаването на свободата на корабоплаването през Ормузкия проток

8 Юни, 2026 17:13 844 12

  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • петрол

Иран предприе действия за затваряне на Ормузкия проток, след като на 28 февруари започнаха американско-израелските удари срещу страната

ЕС наложи санкции на двама иранци заради ограничаването на свободата на корабоплаването през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз (ЕС) съобщи днес, че е наложил санкции на двама ирански граждани и на едно подразделение на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заради заплахи срещу свободата на морското корабоплаване в Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е първият случай, в който ЕС използва новите си правомощия за налагане на санкции срещу Иран заради ограничаване на свободата на корабоплаване.

В писмено изявление ЕС съобщи, че е включил в санкционния си списък Провинциалното командване на военноморските сили на КГИР в провинция Хормозган, както и Мохамад Акбарзаде и Хамид Хосейни.

Според ЕС Акбарзаде е заместник-командир по политическите въпроси на военноморските сили на КГИР, а Хосейни е представител на Съюза на износителите на нефт, газ и нефтохимически продукти на Иран.

Иран предприе действия за затваряне на Ормузкия проток, след като на 28 февруари започнаха американско-израелските удари срещу страната.

„Действията на Иран са неприемливи. В отговор държавите членки одобриха санкции срещу ирански организации и физически лица, замесени в нарушаването на транзита през Ормузкия проток“, заяви Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността, по време на пресконференция в Кипър.

„Това е първият случай, в който ЕС прилага новия си режим за защита на свободата на корабоплаването, и при необходимост ще го приложим отново“, добави Калас.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кравария убер алес

    15 0 Отговор
    Чудесно, Иран прекрати доставките си на петрол и продукти за Евросъюза. Кая и Урсула, невероятни сте.

    17:16 08.06.2026

  • 2 УЖАС

    15 0 Отговор
    Няма да им дават пари по здравна каса за смяна на пола!

    17:17 08.06.2026

  • 3 хехе

    18 0 Отговор
    Нещо санкции за биби и "миротвореца" нЕма ли доколкото си спомням те драснаха фитила на войната там.

    17:19 08.06.2026

  • 4 Въй,

    16 0 Отговор
    ма много страшни тези от ЕС , ба ! Фонлайнар много си е повярвала ...

    17:19 08.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЕС наложи санкции на двама иранци

    12 0 Отговор
    и тез хора как ще я карат с тез евродебилски санкции

    17:26 08.06.2026

  • 7 цирк

    12 0 Отговор
    Брюкселските мажоретки наложили санкции....хи хи хи

    17:39 08.06.2026

  • 8 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    ЕС се управлява от идиоти

    17:46 08.06.2026

  • 9 Сталин

    7 0 Отговор
    И двамата иранци си го преместиха от единия крачол в другия

    18:03 08.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А не бе

    6 0 Отговор
    А на бай Дончо епщайнски , защо не налагат?Майка си ли търси там.

    18:11 08.06.2026

  • 12 Диана

    0 0 Отговор
    Смешки! ...никъде не е указано, че по време на война могат да се използват подобни правила...ЕС отново използва бюрокрацията си за обосноваване на действията си...Срам и Позор!

    18:47 08.06.2026

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