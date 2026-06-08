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БФС с ново лого

БФС с ново лого

8 Юни, 2026 19:31 494 8

  • българският футболен съюз-
  • бфс-
  • идентичност-
  • 2026-2030-
  • футбол-
  • футболна топка

Тя е създадена като символ на модернизацията и развитието на футбола у нас

БФС с ново лого - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз /БФС/ официално представи новата си визуална идентичност - важна стъпка от стратегията за периода 2026-2030.

Тя е създадена като символ на модернизацията и развитието на футбола у нас и отразява стремежа на централата да изгради по-силна връзка с футболната общност, да постави развитието на младите таланти във фокуса на своята работа и да създаде устойчива основа за бъдещите поколения.

Логото е изградено върху шестоъгълна форма, вдъхновена от класическата футболна топка - универсален символ на играта. В неговия център са интегрирани инициалите БФС, а цветовете на българския трибагреник подчертават националната принадлежност и мисията на организацията.

Новата визуална система ще бъде въведена поетапно във всички комуникационни канали на БФС, дигиталните платформи, официалните документи и събитията на централата.

Представянето на новата идентичност е част от по-широката трансформация, заложена в стратегията за периода 2026-2030. Тя поставя акцент върху развитието на детско-юношеския футбол, националните отбори, подкрепата за клубовете, развитието на женския футбол и изграждането на единна методология за работа с младите таланти.

В основата на тази промяна стои ясната философия, че трябва не само да откриваме футболните таланти, а целенасочено да ги създаваме, развиваме и подготвяме за най-високото ниво.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За жалост

    6 0 Отговор
    И с лого и без лого отдавна са все тая!

    19:34 08.06.2026

  • 2 шаа

    4 0 Отговор
    ако се смени етикета на стока, тя по-качествена ли става?

    19:36 08.06.2026

  • 3 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    Символ на модернизацията и развитието? Аре разкарайте се бе! Колко пари струва ми кажете?

    19:36 08.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой

    2 0 Отговор
    Китайските футболни залози носят риск от развиване на зависимост . Баба " БСФС " не знае нищо .

    19:52 08.06.2026

  • 6 Така де

    1 0 Отговор
    Предлагам ново лого
    Вратарска мрежа с три топки...минимум

    20:00 08.06.2026

  • 7 Гонзо президента

    1 0 Отговор
    На реклама на чалготека прилича.

    20:11 08.06.2026

  • 8 Кой некъдърник хареса това

    1 0 Отговор
    Безжична, като българския футбол.

    20:51 08.06.2026

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