Новини
Свят »
САЩ »
Уволниха министъра на военноморските сили на САЩ Джон Фелан ВИДЕО

23 Април, 2026 05:53, обновена 23 Април, 2026 06:04 3 379 18

  • сащ-
  • джон фелан-
  • пийт хегсет-
  • уволнение-
  • министър-
  • пентагон

Той е освободен след месеци на напрежение с шефа на Пентагона Пийт Хегсет

Уволниха министъра на военноморските сили на САЩ Джон Фелан ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на военноморските сили на САЩ Джон Фелан беше освободен от поста си, съобщи CNN.

Пентагонът обяви, че Фелан напуска администрацията с „незабавен ефект“. Според източници от администрацията и медии като CNN и The New York Times, той е бил уволнен след месеци на напрежение с министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Основната причина е неразбирателство с Хегсет относно реформите в корабостроенето и изпълнението на инициативата за нов „Златен флот“. Посочва се също, че президентът Доналд Тръмп и Хегсет са се съгласили, че е необходимо „ново лидерство“ във военноморските сили, пише The Guardian

За временно изпълняващ длъжността министър е назначен досегашният подсекретар на ВМС Хунг Као, който е ветеран от военноморските сили, съобщи WSJ

Оставката идва в критичен момент, докато ВМС на САЩ провеждат блокада на ирански пристанища по време на временното примирие във войната с Иран, отбелязва NPR.

Фелан заемаше поста в продължение на 13 месеца, като беше първият министър на ВМС от 15 години насам без предишен военен опит

Отстраненият министър е имал обтегнати отношения с началника на Пентагона Пит Хегсет, съобщи Axios, позовавайки се на източник.

„Фелан не е разбирал, че не е шефът. Неговата работа е била да изпълнява заповеди, а не да прави това, което смята за най-добро“, каза източникът.

Според Axios, Фелан е имал добри отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп. Хегсет обаче смятал, че министърът на военноморските сили твърде често го заобикалял чрез директен контакт с американския лидер. В статията се отбелязва, че резиденцията на Тръмп „Мар-а-Лаго“ се намира до имението на Фелан.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 баба WC

    39 2 Отговор
    след масовото на си ра не то на оня самолетоносач как няма да го уволнят.

    06:09 23.04.2026

  • 2 И Киев е Руски

    33 1 Отговор
    Въпреки победите които постигна най "могъщата" армия

    06:11 23.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    20 1 Отговор
    Дреме ми на х

    06:11 23.04.2026

  • 6 анонимко

    47 0 Отговор
    Сащ не се отбраняват и затова нямат "министерство на отбраната".Те нападат независими страни по света и затова имат "министерство на войната".

    Коментиран от #15

    06:12 23.04.2026

  • 7 ЩАС

    39 2 Отговор
    САЩ да си прибират агентите Боко Тиква и Дельо Прасето.

    06:15 23.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    35 0 Отговор
    Тръмп загуби още една война.

    06:16 23.04.2026

  • 9 Ройтерс

    27 1 Отговор
    Ами,матросите му палят перални и кенефи по самолетоносачите!:))

    06:38 23.04.2026

  • 10 Рублевка

    29 1 Отговор
    Какво е виновен човека, че САЩ не са това, което бяха през ВСВ? Големи амбиции без материална основа. Американското корабостроене е 200 пъти по-слабо от китайското! Всеки иска да стане банкер, а инженери и офицери стават негрите. Черната армия на САЩ❗😀🤣😀

    06:40 23.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бесен - Язовец

    18 1 Отговор
    Минус 2 самолетоносача и над 30 караба на ФАЩ честито на сосн.ята

    07:39 23.04.2026

  • 13 Хунг Као е

    10 0 Отговор
    велик китайски генерал...

    07:56 23.04.2026

  • 14 Мехди

    11 1 Отговор
    Иран не е страна от третия свят. Плаващия кравешки обор има частичен успех единствено срещу южноамериканската дрога флотилия.

    08:44 23.04.2026

  • 15 Популист

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "анонимко":

    То и нашето министерство се е казвало така, едва през социализма му сменят името.

    08:45 23.04.2026

  • 16 Оракула от Делфи

    10 0 Отговор
    Защо ли го гонят, този министър , нали Цезар ( Ирански -Венецуелски), уж победил Иран ,
    а сега хвърчат уволнения , четох че " аскера" на самолетоносачите гладували сриозно ,
    нагъвали , палачинки от фризера и джем, храната свършила а логистиката видяла зор, защото Иран ги
    атакувал постоянно и един от самолетоносачите се запалил а 600 войници нямали къде да спят???
    Каква победа само ... гледай и се чуди???

    08:48 23.04.2026

  • 17 Хаха

    4 0 Отговор
    Поредният от многото. Защото не слуша дементирали "президенти".

    09:29 23.04.2026

  • 18 Някой

    4 0 Отговор
    "Фелан не е разбирал че не е шефът, и трябвало да изпълнява заповеди, а не да прави това което е най добре". Демек ако си на терен и ситуацията се влошава, ти не трябва да преценяваш какво да предприемеш.

    09:36 23.04.2026