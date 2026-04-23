Уволниха министъра на военноморските сили на САЩ Джон Фелан ВИДЕО

Министърът на военноморските сили на САЩ Джон Фелан беше освободен от поста си, съобщи CNN.

Пентагонът обяви, че Фелан напуска администрацията с „незабавен ефект“. Според източници от администрацията и медии като CNN и The New York Times, той е бил уволнен след месеци на напрежение с министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Основната причина е неразбирателство с Хегсет относно реформите в корабостроенето и изпълнението на инициативата за нов „Златен флот“. Посочва се също, че президентът Доналд Тръмп и Хегсет са се съгласили, че е необходимо „ново лидерство“ във военноморските сили, пише The Guardian

За временно изпълняващ длъжността министър е назначен досегашният подсекретар на ВМС Хунг Као, който е ветеран от военноморските сили, съобщи WSJ

Оставката идва в критичен момент, докато ВМС на САЩ провеждат блокада на ирански пристанища по време на временното примирие във войната с Иран, отбелязва NPR.

Фелан заемаше поста в продължение на 13 месеца, като беше първият министър на ВМС от 15 години насам без предишен военен опит

Отстраненият министър е имал обтегнати отношения с началника на Пентагона Пит Хегсет, съобщи Axios, позовавайки се на източник.

„Фелан не е разбирал, че не е шефът. Неговата работа е била да изпълнява заповеди, а не да прави това, което смята за най-добро“, каза източникът.

Според Axios, Фелан е имал добри отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп. Хегсет обаче смятал, че министърът на военноморските сили твърде често го заобикалял чрез директен контакт с американския лидер. В статията се отбелязва, че резиденцията на Тръмп „Мар-а-Лаго“ се намира до имението на Фелан.