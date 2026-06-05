Дрон предизвика експлозия на петролен терминал в Оман

Взрив на петролен терминал в Оман е спрял товарната му дейност, съобщава Ройтерс, позовавайки се на информирани източници.

Според два източника експлозията е свързана с пристанищния терминал Мина ал-Фахал.

Източниците твърдят, че експлозията на експортния терминал, разположен близо до столицата на Оман, Маскат, е била резултат от атака с дрон.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да „разбие“ Оман, ако се опита да поеме контрола над Ормузкия проток. По-рано Али Багери Киан, заместник-секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, заяви пред репортери, че Техеран и Маскат водят съвместни разговори за определяне на нови процедури за преминаване на кораби през Ормузкия проток.

Ескалацията около Иран доведе до фактическа блокада на Ормузкия проток, ключов маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив до световните пазари, и също така повлия на износа и производството на петрол в региона.

С блокирането на пролива цените на горивата и промишлеността се покачват в повечето страни по света.