Тръмп: Не съм любимец на Хаменей, но бих се срещнал с него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че преговорите за евентуална сделка с Иран напредват добре.

„Що се отнася до Иран, ще разберете каква е сделката. Но основната част от нея е, че те няма да имат ядрени оръжия и Ормузкият проток ще бъде отворен незабавно“, заяви американският лидер.

„Мисля, че нещата вървят много добре, но ще видим. Ще спечелим по един или друг начин. Ще спечелим или на хартия, или военно“, заяви той.

Американските военни до голяма степен са завършили разминирането на Ормузкия проток с помощта на миночистачи, заяви Тръмп.

Той подчерта, че ако бъде постигнато споразумение между САЩ и Иран, Ормузкият проток „ще бъде отворен незабавно“. „Протокът ще бъде отворен незабавно и ние вече завършихме по-голямата част от разминирането. Имаме високотехнологични подводни миночистачи“, каза американският лидер.

Съединените щати биха били готови да възобновят мащабни военни действия срещу Иран, ако американски военнослужещи бъдат убити при ударите на Техеран, заяви президентът.

„Честно казано, това би било основателна причина. Ако убият наши военнослужещи, мисля, че бих го направил много бързо“, каза той.

Тръмп заяви, че би бил готов да се срещне с иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей и би се отнесъл с уважение към него.

„Не съм го предлагал, но някои хора са го предлагали. Ако това се случи, бих го уважил“, каза той.

Журналистите му напомниха, че при военната операция на САЩ и Израел бяха убити бащата, съпругата и детето на настоящия ирански лидер. „Ами, бих казал, че не съм любимият му човек“, отговори Тръмп.

Администрацията на Вашингтон е готова да прекрати морската блокада на Иран, ако нормалното корабоплаване в Ормузкия проток бъде възстановено, но няма да отмени санкциите срещу Техеран, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Ясно заявихме, че блокадата е единственото нещо, което САЩ ще отменят, за да отворят пролива. Не съм част от преговарящия екип, но ми казаха, че ще отменят блокадата и съм дълбоко убеден в това“, добави Бесент, говорейки на изслушване на Комисията по приходи и разходи на Камарата на представителите.

На 1 юни иранската информационна агенция Tasnim съобщи, че Иран е готов да затвори напълно Ормузкия проток и да засили операциите в пролива Баб ел-Мандеб, за да окаже натиск върху Израел да прекрати огъня в Ливан.

Ремонтът на американския самолетоносач USS Gerald R. Ford може да отнеме до една година, тъй като корабът е претърпял повече щети по време на военната операция срещу Иран, отколкото беше признато преди, предаде CNN, позовавайки се на източници.

Пожарът, който избухна на борда на самолетоносача през март, е бил по-тежък и разрушителен, отколкото се твърди в официалното изявление на ВМС. Според висш американски служител, системата за пожарогасене на самолетоносача се е повредила, принуждавайки моряците сами да се борят с пламъците. Пожарът е потушен едва след 30 часа. „Честно казано, мислех, че ще загубим кораба“, каза един моряк пред CNN.

Друг проблем беше повредата в канализационната система на самолетоносача, съобщава CNN.

USS Gerald R. Ford се завърна в пристанището си в Норфолк, Вирджиния, през май след рекордните 11 месеца в морето. През това време корабът беше прехвърлен от Европа в Карибския регион за операция във Венецуела, след което беше изпратен в Близкия изток.