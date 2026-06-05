Си Дзинпин отива при Ким Чен-ун на 8 юни

Китайският президент Си Дзинпин ще направи държавно посещение в Северна Корея на 8 и 9 юни, съобщи информационна агенция Синхуа, позовавайки се на изявление на говорител на отдела за международни връзки на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.
„По покана на Ким Чен-ун, генерален секретар на Корейската работническа партия и председател на държавния комитет на Корейската народнодемократична република, Си Дзинпин, генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и президент на Китайската народна република, ще направи държавно посещение в Корейската народнодемократична република от 8 до 9 юни“, се казва в изявлението на отдела.
Допълнителни подробности и дневният ред на предстоящото посещение все още не са публикувани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4
06:16 05.06.2026
2 Бай той Толстой
Коментиран от #3
07:09 05.06.2026
3 Па съм я бе
До коментар #2 от "Бай той Толстой":😁.Д... да ви е яко.
07:10 05.06.2026
4 Абе ти
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кот ли си или кит?
Или китна котка?
07:16 05.06.2026