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Си Дзинпин отива при Ким Чен-ун на 8 юни

Си Дзинпин отива при Ким Чен-ун на 8 юни

5 Юни, 2026 06:08, обновена 5 Юни, 2026 06:12 898 4

  • си дзинпин-
  • ким чен-ун-
  • северна корея-
  • китай

Допълнителни подробности и дневният ред на предстоящото посещение все още не са публикувани

Си Дзинпин отива при Ким Чен-ун на 8 юни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин ще направи държавно посещение в Северна Корея на 8 и 9 юни, съобщи информационна агенция Синхуа, позовавайки се на изявление на говорител на отдела за международни връзки на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

„По покана на Ким Чен-ун, генерален секретар на Корейската работническа партия и председател на държавния комитет на Корейската народнодемократична република, Си Дзинпин, генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и президент на Китайската народна република, ще направи държавно посещение в Корейската народнодемократична република от 8 до 9 юни“, се казва в изявлението на отдела.

Допълнителни подробности и дневният ред на предстоящото посещение все още не са публикувани.


Северна Корея
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 13 Отговор
    мили котета!всичко докоснало се до СССРа / свършва с молба за чувал с ориз

    Коментиран от #4

    06:16 05.06.2026

  • 2 Бай той Толстой

    7 1 Отговор
    Си ще назначи Ким за управител на ЕС!

    Коментиран от #3

    07:09 05.06.2026

  • 3 Па съм я бе

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бай той Толстой":

    😁.Д... да ви е яко.

    07:10 05.06.2026

  • 4 Абе ти

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кот ли си или кит?
    Или китна котка?

    07:16 05.06.2026

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