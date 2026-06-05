Си Дзинпин отива при Ким Чен-ун на 8 юни

Китайският президент Си Дзинпин ще направи държавно посещение в Северна Корея на 8 и 9 юни, съобщи информационна агенция Синхуа, позовавайки се на изявление на говорител на отдела за международни връзки на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

„По покана на Ким Чен-ун, генерален секретар на Корейската работническа партия и председател на държавния комитет на Корейската народнодемократична република, Си Дзинпин, генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и президент на Китайската народна република, ще направи държавно посещение в Корейската народнодемократична република от 8 до 9 юни“, се казва в изявлението на отдела.

Допълнителни подробности и дневният ред на предстоящото посещение все още не са публикувани.