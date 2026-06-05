Държавният дълг на САЩ е $39,2 трилиона, може да достигне 41,1 до лятото на 2027 г.

Националният дълг на САЩ вероятно ще достигне тавана си от 41,1 трилиона долара между края на зимата и средата на лятото на 2027 г., сочи доклад, публикуван от базирания във Вашингтон Bipartisan Policy Center.
Както е отбелязано в доклада, таванът на дълга на САЩ е бил повишен с 5 трилиона долара през юли 2025 г., от 36,1 трилиона долара на 41,1 трилиона долара. „Оттогава размерът на дълга, подлежащ на тези ограничения, е нараснал с 2,9 трилиона долара, което представлява повече от половината от увеличения лимит за заеми“, се казва в доклада.
„Според оценките на Bipartisan Policy Center, освен ако Конгресът не предприеме действия, САЩ вероятно ще достигнат отново тавана на дълга някъде между края на зимата и средата на лятото на 2027 г.“
След това, според доклада, администрацията на Вашингтон ще може да предприеме извънредни финансови мерки за приблизително шест до девет месеца, за да избегне неизпълнение. След това Съединените щати „вече няма да могат да изпълняват финансовите си задължения изцяло и навреме“. За да предотвратят това, Конгресът и администрацията на Вашингтон вероятно ще трябва да вземат решение за по-нататъшно увеличение на тавана на дълга.
Експертите на центъра отбелязват, че един от ключовите фактори, определящи времето за определяне на тавана на дълга, е цената на военната операция срещу Иран. Според последните оценки на Пентагона, тази цена е достигнала 29 милиарда долара. Потенциалните приходи от наложените от Вашингтон тарифи, както и потенциалните държавни разходи за компенсирането им, също ще повлияят на това.
Държавният дълг на САЩ в момента е приблизително 39,2 трилиона долара. През март той надхвърли 39 трилиона долара за първи път в историята, а през октомври 2025 г. ще надхвърли 38 трилиона долара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Краварника фалира
05:14 05.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
05:16 05.06.2026
3 М. Ганев
Колкото по малко хоряюа я прочетат, толкова по- добре за него
Коментиран от #12
05:17 05.06.2026
4 Абе дали има
05:19 05.06.2026
5 Забрави.
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ксерокса свършил. Бай Китай не им дава части и мастило. Свърши тая песен любовна.
Само лихвите на месец са милиард. Само тях не може изплати краварчето
Коментиран от #6
05:19 05.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Забрави.":фалира ли купувача-фалира и продавача//запомни го за Китай-той е първия който ще помогне
Коментиран от #7
05:26 05.06.2026
7 Дракона разчекна
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":кравата .
05:32 05.06.2026
8 Реалния дълг е над 100 трилиона
05:57 05.06.2026
9 Боруна Лом
06:25 05.06.2026
10 Хмм
06:42 05.06.2026
11 безпартиен
Коментиран от #14
06:51 05.06.2026
12 Хмм
До коментар #3 от "М. Ганев":напротив, хората четат новините сутрин преди да отидат на работа
06:54 05.06.2026
13 Всеки
07:04 05.06.2026
14 Я пъ тоа
До коментар #11 от "безпартиен":9 трилиона е външния дълг на САЩ
31 трилиона е вътрешния дълг на САЩ, демек правителството дължи пари на американски банки и институции.
Коментиран от #15
07:08 05.06.2026
15 Така де
До коментар #14 от "Я пъ тоа":Япония: $1,19 трилиона
Обединено кралство (Великобритания): $897 милиарда
Китай: $693милиарда
Белгия: $454милиарда
Кайманови острови: $443 милиарда
Канада: $439 милиарда
Люксембург: $432 милиарда
07:16 05.06.2026