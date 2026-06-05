Държавният дълг на САЩ е $39,2 трилиона, може да достигне 41,1 до лятото на 2027 г.

Националният дълг на САЩ вероятно ще достигне тавана си от 41,1 трилиона долара между края на зимата и средата на лятото на 2027 г., сочи доклад, публикуван от базирания във Вашингтон Bipartisan Policy Center.

Както е отбелязано в доклада, таванът на дълга на САЩ е бил повишен с 5 трилиона долара през юли 2025 г., от 36,1 трилиона долара на 41,1 трилиона долара. „Оттогава размерът на дълга, подлежащ на тези ограничения, е нараснал с 2,9 трилиона долара, което представлява повече от половината от увеличения лимит за заеми“, се казва в доклада.

„Според оценките на Bipartisan Policy Center, освен ако Конгресът не предприеме действия, САЩ вероятно ще достигнат отново тавана на дълга някъде между края на зимата и средата на лятото на 2027 г.“

След това, според доклада, администрацията на Вашингтон ще може да предприеме извънредни финансови мерки за приблизително шест до девет месеца, за да избегне неизпълнение. След това Съединените щати „вече няма да могат да изпълняват финансовите си задължения изцяло и навреме“. За да предотвратят това, Конгресът и администрацията на Вашингтон вероятно ще трябва да вземат решение за по-нататъшно увеличение на тавана на дълга.

Експертите на центъра отбелязват, че един от ключовите фактори, определящи времето за определяне на тавана на дълга, е цената на военната операция срещу Иран. Според последните оценки на Пентагона, тази цена е достигнала 29 милиарда долара. Потенциалните приходи от наложените от Вашингтон тарифи, както и потенциалните държавни разходи за компенсирането им, също ще повлияят на това.

Държавният дълг на САЩ в момента е приблизително 39,2 трилиона долара. През март той надхвърли 39 трилиона долара за първи път в историята, а през октомври 2025 г. ще надхвърли 38 трилиона долара.