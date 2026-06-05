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Държавният дълг на САЩ е $39,2 трилиона, може да достигне 41,1 до лятото на 2027 г.

Държавният дълг на САЩ е $39,2 трилиона, може да достигне 41,1 до лятото на 2027 г.

5 Юни, 2026 05:08, обновена 5 Юни, 2026 05:13 969 15

  • сащ-
  • държавен дълг

Това сочи доклад, публикуван от базирания във Вашингтон Bipartisan Policy Center

Държавният дълг на САЩ е $39,2 трилиона, може да достигне 41,1 до лятото на 2027 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният дълг на САЩ вероятно ще достигне тавана си от 41,1 трилиона долара между края на зимата и средата на лятото на 2027 г., сочи доклад, публикуван от базирания във Вашингтон Bipartisan Policy Center.

Както е отбелязано в доклада, таванът на дълга на САЩ е бил повишен с 5 трилиона долара през юли 2025 г., от 36,1 трилиона долара на 41,1 трилиона долара. „Оттогава размерът на дълга, подлежащ на тези ограничения, е нараснал с 2,9 трилиона долара, което представлява повече от половината от увеличения лимит за заеми“, се казва в доклада.

„Според оценките на Bipartisan Policy Center, освен ако Конгресът не предприеме действия, САЩ вероятно ще достигнат отново тавана на дълга някъде между края на зимата и средата на лятото на 2027 г.“

След това, според доклада, администрацията на Вашингтон ще може да предприеме извънредни финансови мерки за приблизително шест до девет месеца, за да избегне неизпълнение. След това Съединените щати „вече няма да могат да изпълняват финансовите си задължения изцяло и навреме“. За да предотвратят това, Конгресът и администрацията на Вашингтон вероятно ще трябва да вземат решение за по-нататъшно увеличение на тавана на дълга.

Експертите на центъра отбелязват, че един от ключовите фактори, определящи времето за определяне на тавана на дълга, е цената на военната операция срещу Иран. Според последните оценки на Пентагона, тази цена е достигнала 29 милиарда долара. Потенциалните приходи от наложените от Вашингтон тарифи, както и потенциалните държавни разходи за компенсирането им, също ще повлияят на това.

Държавният дълг на САЩ в момента е приблизително 39,2 трилиона долара. През март той надхвърли 39 трилиона долара за първи път в историята, а през октомври 2025 г. ще надхвърли 38 трилиона долара.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварника фалира

    15 2 Отговор
    Хегемона си замина.:))

    05:14 05.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 8 Отговор
    не мислете агата, който печата парата

    Коментиран от #5

    05:16 05.06.2026

  • 3 М. Ганев

    11 1 Отговор
    ги пуска тези новини сутрин. През деня- не, господаря му ще го линчува.
    Колкото по малко хоряюа я прочетат, толкова по- добре за него

    Коментиран от #12

    05:17 05.06.2026

  • 4 Абе дали има

    16 2 Отговор
    Още толкова зелено мастило и хартия от Китай? Печатницата работи ден и нощ. Цял свят се хвана на тази пирамида. Кога ще рухне?

    05:19 05.06.2026

  • 5 Забрави.

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ксерокса свършил. Бай Китай не им дава части и мастило. Свърши тая песен любовна.
    Само лихвите на месец са милиард. Само тях не може изплати краварчето

    Коментиран от #6

    05:19 05.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 12 Отговор

    До коментар #5 от "Забрави.":

    фалира ли купувача-фалира и продавача//запомни го за Китай-той е първия който ще помогне

    Коментиран от #7

    05:26 05.06.2026

  • 7 Дракона разчекна

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    кравата .

    05:32 05.06.2026

  • 8 Реалния дълг е над 100 трилиона

    8 1 Отговор
    А може и да е над 200 трилиона защото саш обича да прави стъкмистика.....инфлацията е невиждана и поскъпването на всичко е следствие на печатането на квадрилиони като целта е да поскъпне всичко така че дълга да избледнее и да се равнява на апартамент в сащ едва ли не

    05:57 05.06.2026

  • 9 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ДА ОТДЕЛИМ ПО ДВЕ ЗАПЛАТИ И ДА ПОМОГНЕМ НА КРАВАРИТЕ!...КИРО ОСТРОТО

    06:25 05.06.2026

  • 10 Хмм

    2 1 Отговор
    и на ЕС е толкова при приблизително същото население

    06:42 05.06.2026

  • 11 безпартиен

    4 0 Отговор
    Защо никой не казва на КОГО са задлъжнели?Че са банки е ясно,но не е ясно тези банки чия собственост са?Кои са тези лица по-богати от цели държави?Тайна ли е?Дали за това което се случва по света ще е в сила българската поговорка "КОЙТО ПЛАЩА,ТОЙ ПОРЪЧВА МУЗИКАТА"!

    Коментиран от #14

    06:51 05.06.2026

  • 12 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "М. Ганев":

    напротив, хората четат новините сутрин преди да отидат на работа

    06:54 05.06.2026

  • 13 Всеки

    0 1 Отговор
    да си гледа в паницата !

    07:04 05.06.2026

  • 14 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "безпартиен":

    9 трилиона е външния дълг на САЩ

    31 трилиона е вътрешния дълг на САЩ, демек правителството дължи пари на американски банки и институции.

    Коментиран от #15

    07:08 05.06.2026

  • 15 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Я пъ тоа":

    Япония: $1,19 трилиона
    Обединено кралство (Великобритания): $897 милиарда
    Китай: $693милиарда
    Белгия: $454милиарда
    Кайманови острови: $443 милиарда
    Канада: $439 милиарда
    Люксембург: $432 милиарда

    07:16 05.06.2026