Тръмп: Ще се отървем от неприятния режим в Куба, веднага щом приключим с Иран

Президентът на САЩ заяви, че Вашингтон се стреми да сменим кубинския режим и възнамерява да го направи веднага след разрешаването на конфликта с Иран.

„Имаме много добри планове за Куба. Мисля, че ще трябва да се отървем от режим, който е бил много суров, много неприятен“, каза той, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом.

„Предпочитам да действам едно по едно. Ще се занимаваме с Ислямска република Иран и след като това е направено, ще спрем за кратко на връщане, за да направим това. Искаме да им помогнем“, добави президентът на САЩ, визирайки предприетите стъпки срещу Куба.

Тръмп отрича, че рязкото затягане на едностранните санкции срещу Хавана от страна на Вашингтон е насочено към ускоряване на колапса на Куба.

„Не“, отговори американският лидер на въпрос на репортери дали едностранните ограничения на САЩ срещу Куба служат на тази цел. В същото време той изрази мнение, че Куба вече „по същество се е сринала“. „Вижте, без Венецуела тази страна е в банкрут“, заяви Тръмп. „Венецуела се грижеше за тях години наред, а те се грижеха за Венецуела“, каза Тръмп. Той потвърди намерението си да работи в тясно сътрудничество за разработването на по-нататъшен план за действие по отношение на Куба след приключване на военната операция срещу Иран.

Преди това Тръмп многократно заявяваше, че кубинското правителство и икономика са близо до колапс, след като Венецуела прекъсна доставките на петрол за островната държава под натиск от САЩ. На 27 февруари президентът на Белия дом заяви, че Съединените щати могат да „установят приятелски контрол над Куба“. Politico съобщи на 18 май, че правителството на САЩ е все по-склонно да използва военна сила срещу Куба.

Американските власти наложиха санкции на сина и внука на бившия кубински лидер Раул Кастро, както и на президента на карибската република и членове на семейството му.

Това се посочва в съобщение, публикувано на уебсайта на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

Според документа, пет лица са добавени към списъка със санкции, включително кубинският лидер Мигел Диас-Канел, съпругата му Лис Куеста Пераза и сина ѝ от първия му брак, Мануел Анидо Куеста, и сина и внука на Раул Кастро, Алехандро Кастро Еспин и Раул Алехандро Кастро Калис.

Освен това Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на Министерството на революционните въоръжени сили на Куба, Кубинския институт за приятелство между народите, Комитетите за защита на революцията на Куба и две други организации.

Новите санкции целят засилване на ембаргото и ескалиране на конфликта между Съединените щати и карибската република, заяви кубинският президент Мигел Диас-Канел.

„Президентът на САЩ направи нови заплашителни изявления срещу Куба, а Министерството на финансите на САЩ добави нови имена на кубински лидери, организации и компании към списъка с незаконни санкции“, пише Диас-Канел в писмото си. „Тези мерки са насочени към засилване на ембаргото и ескалиране на конфликта между Куба и Съединените щати.“

Кубинският президент отбеляза също, че подобна „политическа слепота изостря принудителните мерки, насочени към нараняване на кубинския народ“. „Агресията и извращението на американското правителство ще се сблъскат с нашата решителност да се изправим пред най-лошите сценарии и да устоим на имперската атака“, подчерта Диас-Канел.