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Путин: Спекулация е, че сме големият печеливш от конфликта с Иран, бихме направили всичко, за да приключи по-бързо

Путин: Спекулация е, че сме големият печеливш от конфликта с Иран, бихме направили всичко, за да приключи по-бързо

5 Юни, 2026 05:18, обновена 5 Юни, 2026 05:36 876 13

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Тръмп и Хаменей могат да стигнат до компромис, смята руският президент

Путин: Спекулация е, че сме големият печеливш от конфликта с Иран, бихме направили всичко, за да приключи по-бързо - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп и последователната политика на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей могат в крайна сметка да доведат до компромис и разрешаване на конфликта в Близкия изток. Русия, от своя страна, е готова да подаде ръка за помощ, ако е необходимо, заяви руският президент Владимир Путин на среща, организирана от ТАСС с ръководителите на водещи международни информационни агенции.

„Изхождаме от предположението, че усилията на американската администрация, усилията на Тръмп и последователната позиция на върховния лидер на Иран, насочена към защита на интересите на страната му и търсене на компромис, играят роля – и виждаме, че такова търсене се извършва и от двете страни.“

„Надяваме се това търсене да завърши с положителен резултат и конфликтът да бъде прекратен и разрешен“, подчерта Путин. „Ако нещо зависи от Русия, ние винаги сме готови да подадем ръка за помощ. Ако не, просто ще се радваме с всички останали, когато тази криза приключи.“

Русия е готова и ще изпрати всичките си сили в конфликта в Иран.

„Приветстваме факта, че въпреки всички неуспехи, в момента сме в състояние да спрем огъня и да постигнем помирение. И ще се справим, доколкото е възможно, за да гарантираме, че ситуацията е стабилна, благодарение на конфликта. Подкрепяме нашите приятели. Нека насочим всички усилия, ако е необходима нашата помощ, и нека сложим край на конфликта“, каза Казатой.

Путин отхвърли твърденията, че Русия е основният печеливш от конфликта за Иран, като спекулации.

„Това е чиста спекулация, че Русия е практически единственият бенефициент от този конфликт поради покачващите се цени на енергията. Да, покачващите се цени се случват, ние го виждаме ясно, разбираме го и, разбира се, нашите компании се възползват от това до известна степен. Но всичко това е временно и краткосрочно и бихме искали да изградим дългосрочни отношения с всички партньори на солидна основа от взаимен интерес. В този случай нашият интерес е конфликтът да приключи възможно най-бързо“, каза той.

Палестинската трагедия е „забравена“ на фона на събитията, разиграващи се около Иран и Ормузкия проток, но „не е изчезнала“, заяви руският президент Владимир Путин.

„Сега, на фона на събитията, разиграващи се около Иран и Ормузкия проток, палестинската трагедия е забравена, но не е изчезнала“, каза той.

Путин отбеляза, че Египет прави „много значителен принос към усилията за разрешаване, за справедливо разрешаване на всички въпроси, свързани с Палестина“.

Той добави, че Русия високо оценява усилията на египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси за разрешаване на всички ситуации в Близкия изток. „Знам, че египетският президент участва активно в дневния ред, свързан с разрешаването на кризата с Иран. Той е в постоянен контакт с всички участници в този процес. Ние също сме в контакт. Консултираме се, слушаме, чуваме се и вземаме предвид позициите си“, добави Путин.

Американската администрация се е разсеяла от конфликта в Украйна и се фокусира върху глобалната криза в Иран, каза още Путин.

Украинският конфликт е локален по своята същност, но европейските страни се опитват да му придадат глобално измерение, заяви руският президент.

„Докато кризата в Украйна е предимно локална, но за съжаление европейските страни се опитват да ѝ придадат глобално измерение, кризата около Иран очевидно е глобална по своята същност. Само вижте какво въздействие оказва затварянето на Ормузкия проток върху световната икономика“, каза той.

„Имаме добри отношения, доверителни отношения с Иран. Това е приятелска страна. Иранският народ, със своето единство и готовност за борба, доказа, че мнението му трябва да се взема предвид при разрешаването на кризата в Близкия изток", каза руският лидер.

Иранският уран с намалена концентрация може да бъде използван за мирни ядрени програми под надзора на МААЕ, смята руският президент.

„Този ​​уран в бъдеще може да бъде намален и използван за мирни ядрени програми в Иран под надзора на международната общност и МААЕ“, каза той.

„Мисля, че Иран би бил доволен от подобно решение и всички останали страни в процеса, които имат някакви подозрения, също би трябвало да бъдат доволни. Уранът би бил представен, изваден и поставен под контрол“, заключи руският лидер.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    7 8 Отговор
    Путин диктува правилата свиквайте

    05:41 05.06.2026

  • 4 Дей кастриранияК0т@р@к

    8 4 Отговор
    Да сеИзхр@4и и тук

    Коментиран от #6

    05:42 05.06.2026

  • 5 Вашето мнение

    9 4 Отговор
    В България русофобите са 20%, като в тях са включени и русофоби по интерес, това показаха последните парламентарни избори. Очаквам скоро истинските русофоби от ппдб да бъдат гонени по улиците заради цените.

    05:42 05.06.2026

  • 6 Бръсне сиразширената халка

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дей кастриранияК0т@р@к":

    в момента.

    05:45 05.06.2026

  • 7 Оня

    2 3 Отговор
    Американците знаят, че помагаше на аятоласите.
    Затова Конгресът гласува помощ за оръжия и пари за украинците.
    Нищо добро не ви чака.

    Коментиран от #11

    06:23 05.06.2026

  • 8 Путин

    1 3 Отговор
    Бавн 0 ра3 виващи сме вееее

    06:26 05.06.2026

  • 9 жокера

    1 4 Отговор
    Ако мислим чисто пазарно Путин или лъже или се заблуждава. При един край на войната в протока и освобождаването му за свободно движение от там ще потече повече (поне легален) петрол от колкото преди - ОАЕ вече показа че няма да се съобразява с квоти. Всички "огладнели" страни барабар с Иран ще искат да продават за да оправят балансите си . А тези които сега продават много и печелят ще иската да продават същото количество... А руснаците ще са единствените санкционирани така, че не е изключено да продават на под 40$ скоро след войната...

    06:32 05.06.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор
    спекула е , че си президент///пълен т@@@@@@к си

    06:35 05.06.2026

  • 11 Глобус на България

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Оня":

    Какъв конгрес какво е гласувал? Я погледни хубаво на картата къде се намираш и къде са конфликтните точки. Само бавни и неграмотни коментират тука.

    06:35 05.06.2026

  • 12 Никой не ти вярва

    2 3 Отговор
    Само глупак може да се върже на руски приказки!

    Коментиран от #13

    06:55 05.06.2026

  • 13 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Никой не ти вярва":

    Тогава да не се напъват!

    07:07 05.06.2026

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