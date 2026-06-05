Убиха актьора от "Джуманджи" и "Топ Гън" Джеймс Хенди

Актьорът Джеймс Хенди, известен с ролите си във филмите „Джуманджи“ (1995) и „Топ Гън: Маверик“ (2022), е бил убит в Съединените щати, пише Los Angeles Times.
Според вестника, сутринта на 3 юни мъж се е обадил в полицията, твърдейки, че току-що е убил "човек на греха“. Служителите са отговорили на обаждането в квартал Тарзана в Лос Анджелис, където са открили 81-годишния актьор с прободна рана.
Заподозреният в убийството, 44-годишният Майкъл Гледхил, е казал на полицията, че е мъжът, когото търсят. Впоследствие Хенди е откаран в болница, където е починал от раната си.
Джеймс Хенди се е появявал във филми като „Джуманджи“, „Арахнофобия“ (1990) и „К-9“ (1989). Последната му роля е в блокбъстъра „Топ Гън: Маверик“, където играе бармана Джими.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Много ясно
До коментар #5 от "Перо":уклайна премахната от картата....Зеленски и бандата му като унгареца Георги Доза
Коментиран от #9
06:55 05.06.2026
7 Кодкий
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Да не ти е лошо нещо, иди да се прегледаш.
07:10 05.06.2026
8 Веско
07:24 05.06.2026
9 Многояснов
До коментар #6 от "Много ясно":Това сам ли го измисли или ти го пратиха откъдето трябва? Ако наистина си го измислил, голям напън трябва да е било, внимавай, пази си крехкото метално здраве.
07:24 05.06.2026