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Свръхдефицит: Меденият месец на властта приключи

Свръхдефицит: Меденият месец на властта приключи

5 Юни, 2026 06:01 1 412 28

  • емилия милчева-
  • ес-
  • евро-
  • дефицит-
  • икономика

Ако България иска да овладее разходите, трябва да върже ръцете на политици, които дават щедри обещания

Свръхдефицит: Меденият месец на властта приключи - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Овладейте разходите!" препоръча Европейската комисия (ЕК) на България, след като предложи откриване на процедура за прекомерен дефицит. Това не е санкция за държавните финанси. Посланието е адресирано към политиците, които в последните пет години избираха да харчат днес, а плащането на сметката да оставят за утре.

Бюджетите разказват историята на политическите решения

Дефицитът няма партийна книжка. Не се явява на избори и не обещава по-високи заплати, пенсии или компенсации. Но неизбежно се появява, когато политиците прекаляват с обещанията си. От 2021 година насам това се случи седем пъти.

Причина за тревогата на ЕК е, че дефицитът ще остане над лимита от 3% и през следващите две години - 4.1% през 2026 г. и 4.3% през 2027 г., каквито са прогнозите в Spring 2026 Economic Forecast за България. Това означава, че Брюксел не вижда временен проблем, а тенденция, която се дължи на трайния натиск от социалните разходи и възнагражденията в публичния сектор.

Ръстът на тези разходи не е случаен. След Ковид-пандемията инфлационният шок в глобален план принуди държавата да компенсира изоставането на доходите. А след руската инвазия в Украйна нараснаха и разходите за отбрана и сигурност. Към това се добави и политическата криза, която превърна увеличаването на пенсии, заплати и социални плащания в един от малкото инструменти за печелене на обществена подкрепа.

Повишаването на заплатите и предупрежденията на икономистите

Икономисти и финансови анализатори нееднократно предупреждаваха, че автоматичните механизми за определяне на размера на заплатите в редица сектори, преди всичко в отбраната и сигурността, заплашват да взривят разходите. Но за политиците автоматизмът е и защита, защото увеличенията не изглеждат като политическо решение, а като резултат от заложена формула.

Още миналата есен от Института за пазарна икономика (ИПИ) изчислиха, че разходите за персонал, които плаща бюджетът, ще достигнат 22,8 милиарда лева за 2025 г., като над половината от увеличението е натрупано за последните 3 години. Те достигат 10,6% от БВП, което от организацията определят като исторически максимум. А ръстът на възнагражденията в бюджетния сектор оказа натиск и върху частния, макар и не със същото темпо.

За държава със застаряващо население и остър недостиг на кадри данните са показателни. Между 2019 и 2025 г. възнагражденията в държавното управление и сектор „Сигурност“ са се увеличили със 116%, а учителските заплати - със 122%. Само през 2025 г. разходите за персонал в МВР са скочили с около 40%, в отбраната - с 35%, а в службите за сигурност - с близо 40%.

Сходен процес протече и при пенсиите, увеличили се повече от два пъти от 2021 г. насам. След инфлационния шок увеличенията бяха социално оправдани и трудно можеха да бъдат избегнати. Проблемът е, че нито едно от правителствата не се зае сериозно с въпроса как тези разходи ще бъдат финансирани в дългосрочен план. Политическият стимул беше да се даде повече днес. Фискалният въпрос беше оставен за утре.

Технологията предвижда контрол

България продължава да е сред най-слабо задлъжнелите страни в ЕС, но ЕК отбелязва ръста на дълга, който от 23,8% от БВП в края на 2024 г. ще стигне 32,3% тази година и 35,5% - през 2027 г. Ако Съветът на ЕС одобри предложението на Комисията, страната ще бъде поставена под засилено наблюдение на публичните си финанси за четири години и ще бъде принудена да изпълнява план с коригиращи мерки. Намалението на разходите ще се съгласува с Европейската комисия.

Ако не предприеме действия, предвижда се глоба до 0,05% от БВП, която се натрупва на всеки 6 месеца. На практика обаче няма случай държава да е платила такива санкции заради самия прекомерен дефицит. Механизмът е замислен като възпиращ инструмент, но страните почти винаги получават нови срокове, препоръки и коригиращи пътеки, преди да се стигне до финансово наказание.

България може да се сблъска и с временно спиране на европейски средства, но Брюксел почти никога не стига дотам. Истинската тежест на процедурата е другаде - в политическия сигнал към инвеститорите и в натиска върху правителствата да ограничат разходите. За България тя хвърля сянка върху оптимизма на кредиторите и на рейтинговите агенции, които повишиха оценките си за страната именно заради членството в еврозоната.

Иронията е, че едва шест месеца след присъединяването към валутния съюз, България се оказва под специално наблюдение. И все пак най-горчивото послание е адресирано към българските политици: че периодът, в който всяко управление можеше да прехвърля сметката на следващото, приключи.

Политическата цена

Съветът на ЕС ще реши дали да утвърди процедурата. Но министърът на финансите Гълъб Донев вече обяви, че правителството ще представи конкретни мерки със срокове и няма да чака ЕК да наложи такива при прекомерен дефицит. Разбираема е тази готовност. Ако България не намали дефицита до разрешения лимит, първото правителство с абсолютно мнозинство от десетилетия насам ще бъде лишено от значителна част от свободата си да определя публичните разходи. А това се случва преди президентските избори тази есен и местен вот догодина, когато всяко ограничаване на разходите ще има не само финансова, но и политическа цена. “Прогресивна България” се кани да разбие монопола на ГЕРБ в местната власт.

Според финансовия министър, ако не бъдат предприети действия, бюджетният дефицит би достигнал 7,4% от БВП, а към него трябва да се добавят и над 2 млрд. евро неразплатени задължения към пътната агенция и общински проекти. Обсъжда се премахване на автоматичните механизми за обвързване на бюджетните заплати със средната и минималната работна заплата, преструктуриране на администрацията, мерки срещу сивата икономика…

Изкушението да се търси виновник

Но нищо не е окончателно. Новата власт се страхува, че би избухнало напрежение, а надеждите, които ѝ възложиха избирателите, ще бъдат заменени от гняв и недоволство. Народът бързо разлюбва. И тъкмо тук се появява изкушението виновникът да бъде потърсен другаде. Премиерът Румен Радев побърза да обвърже проблема с присъединяването към еврото и с твърдения, че реалното състояние на публичните финанси е било прикривано, което упорито твърди и “Възраждане”. “Дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест балонът се спука”, заяви той.

По официални данни дефицитът за 2025 г. е 3,5%, но ЕК приема, че е допустим предвид дерогацията за повишените разходи за отбрана. Според Радев дефицитът е резултат от години на манипулации, източване на държавни дружества и „грабеж“. Подобна теза има политическо предимство. Тя прехвърля разговора от въпроса как да бъдат овладени разходите към въпроса кой е виновен за тях. И най-вече позволява недоволството от неизбежните ограничения да бъде насочено към еврото, вместо към политиките, довели до дефицита.

Меденият месец на властта приключи бързо. Ако България иска да овладее разходите, трябва да върже ръцете на политиците.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ето ви мерките

    29 5 Отговор
    Всички държавни служители да си плащат осигуровките, съкращение на незаетия щат и ревизия на 800 000 фалшив ТЕЛК.

    Коментиран от #20

    06:09 05.06.2026

  • 2 Хмм

    34 11 Отговор
    какъв меден месец, почнахте ги от първата минута, дори преди да бъде съставено правителството, оставили им празна хазна, изтеглили заем до тавана на дълга, че имат и наглостта да поучават и критикуват, особено тоя наглец, дето съсипа живота на трудов човек и на семейството му

    Коментиран от #3

    06:10 05.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лопата Орешник

    30 6 Отговор
    Аз не разбирам каква новина е това? Че то ако всичко беше цветя и рози , нима щеше да има такъв рязък политически обрат на изборите бе? Всички знаехме, че ни лъжат и дефицит и с евро и с всичко, просто не намерихме сили за по рязко противодействие срещу Боко и шишо, а изчакахме изборите! Въпросът е, че батака е толкова безочливо прикриван, че Радев е изправен пред почти невъзможни избори за вземане! Негов минус е ако не го е разбирал и няма ясен план за действие сега! И всички да ги вкарат сега при бай Ставри, това ще е кратко и задоволително зрелище, което няма касателство с това, че трябва да се стабилизира икономически страната!

    Коментиран от #18

    06:13 05.06.2026

  • 5 теменушка табуреткина

    28 5 Отговор
    нямам идея от къде се взе тоя дефицит според мойта стъкмистика всичко си беше ОК.

    06:13 05.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Артишок

    25 5 Отговор
    Какъв меден месец бе марулиий? Желязното правителство и теменужката не само са бъркали дълбоко в меда ами направо са сменили каците и са оставили една празна.

    06:28 05.06.2026

  • 10 Никой

    15 2 Отговор
    Това сега на гърба на кого ще стане - не е ясно.

    06:29 05.06.2026

  • 11 Олигарха

    22 0 Отговор
    Много зле тръгнаха и нищо няма да овладеят. След като не искат или ги е страх да пипат МВР и МО, няма да се промени нищо. ЕК много ясно им каза - намалете заплатите в бюджетните сектори, но Гълъб се прави на "ударен" и не посяга там, където им направиха заплатите космически с 60,70,90 процента увелипение. А се знае, че бюджета изпуши именно от това
    тройно увеличение на заплатите именно в тези ведомства. То не е само МВР и МО, а и съд, прокуратура, държавните служители. А какво става с кражбите и грабежите в болниците? Там е "куче влачи рейс". Краде се поголовно и в големи размери. Изобщо пълен батак, а те започнаха с майките и пенсионерите. Едва ли точно те са олигарсите в България, но явно погледът на управляващите е друг.

    06:38 05.06.2026

  • 12 Стеф

    11 3 Отговор
    Осъдете бандитите, които са окрали националния ресурс, вкарайте ги в затвора, конфискуваните им награденото и го върнете на хората!
    Но това може да бъде направено, само от Народен съд!?!

    06:39 05.06.2026

  • 13 Там е заровено кучето

    13 5 Отговор
    Значи голямата новина тука е, че лично урсуляка участва в тая схема. Урсулицата още кога обещава на Кирташкия, споко Кирташки! Ние знаем, че не покривате никакви критерии за ейрото, но пък дългове може да плащате, нали? 😉 Затова ще ви приемем, ще си затворим очите и сте вътре. Но естествено дойче зелето няма да пише за това. Вместо това един голям ферман изписали в тая статия с куп глупости. Но покрай глупостите четем и това: "България продължава да е сред най-слабо задлъжнелите страни в ЕС". Ето там е заровено кучето и затова си затвориха очите и ни приеха

    06:47 05.06.2026

  • 14 Хайде всички в Затвора Юрошит

    12 3 Отговор
    всички партии и лидерите им, Борисов, Данчо Ментата - милионерът пенсионер, СДС, ДБ и БКП в затвора за Умишлено обезценяване на Национална Парична Единица - лЪв. Умишлено унищожаване на Валутен Борд с цел теглене на заеми и фалит на държавата. От 2020 г. всички подкрепяли Юрошитът в затвора. За умишлено укриване и фалшифициране на дефицит и инфлация, вклч. и Асен Василев отказал да предостави данни за дефицит на Граждански Организации по ЗАКОН. НСИ умишлено манипулиайки цени и натиск да свалят преди Доклад цени на храни вериги. Оказване на принуда на банки и държавни предприятия да им взимат печалбите за година напред. Затвор и за ПБ, които гласуваха ЕСМ 17 млрд. при криза на Юрочленка, да ги дава България на богатите д-ви.
    Съд, Оставка и Затвор за ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП, БКП и ПБ за ЕСМ 17 млрд. лв.!
    Насилствена цифровизация, вклч. и Терзиев кмет.

    06:47 05.06.2026

  • 15 Млад еврас

    14 3 Отговор
    И кво стана накрая, само до преди няколко месеца обясняваха как не сме вече най бедните, прескочили сме били Унгария и Румъния и ква инфлация било там, па са оказахме най оkъkъни накрая

    06:52 05.06.2026

  • 16 Дойдоха

    9 1 Отговор
    с лъжи , сега да бягат без бой !!!

    06:54 05.06.2026

  • 17 Съд, Оставка и Затвор

    8 4 Отговор
    за всички лобисти на Юрошитът, които фалираха умишлено Държавата, унищожавайки и обезценявайки Националната Парична единицаот юли 2020 г.. Като се почне от Радев и Пеканов подкрепяли активно Юрошитът. Радев, който подписваше 9 години всички Укази приети от Мафията в НС с гласовете на ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП и БКП, ПП за въвеждане на Юрото. Знаейки, че ЕЦБ е минус 16 милиарда евро 2 поредни години. Радев който изигра цирк с Референдум, защото той не беше за запазване на лев, а за отлагане на юро. Всички забранили да се провеждат Референдуми по меж. договори. Пеканов за активната му роля за Юрошит. Уволнения на всички лобисти по медиите, които са в държавни органи и отнемане на имущество, и бъдеща държавна пенсия. Също за депутати в НС, за да си увеличат заплатите, приеха Юрошит. Йордан Цонев, който от трибуната в НС изпадаше в истерия и се заканваше на българите, че щял да въведе Юрошит. Делян Добрев лобист Юрошит.

    Коментиран от #23

    06:57 05.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Искахте

    8 3 Отговор
    да завършите евроинтеграцията. Завършихте я и какво стана? Станахме ортаци с богатите длъжници от ЕС. Унищожихме си икономиката с тяхна помощ. Сега същите ни нахокват, че имаме голям дефицит, наказват ни и дават задължителни насоки. Честита ни евроинтеграция.

    Коментиран от #21

    07:05 05.06.2026

  • 20 Какъв

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ето ви мерките":

    фалшив ТЕЛК. Като се возя в автобусите на градския транспорт, хора с бастуни, изкривени, едвам се качват или слизат. Млади има само в 280 и 94. Средната възраст са в колите. Той и Валери Симеонов се опита да го ревизира и нищо не направи. Трябва да се пенсионират всички, които получават пенсия и заплата. Да се спре изплащането на 20 заплати. В другите бюджетни сектори е 6 заплати, ако си работил над 10 години на едно и също място. Процентът прослужено време трябва или да се премахне, или да е еднакъв за всички, а не да варира от 0,6 до 2 процента.

    07:06 05.06.2026

  • 21 Глупости

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "Искахте":

    това са фалшиви новини от Радев. То няма направен бюджет, те пък изчислиха дефицита. Вместо да говорят измишльотини, да седнат да смятат и да внесат бюджета в НС. Но просто искат още да крадат. А и трябва да се издължат за прескъпата кампания. Да закрият ДКК и всички държавни предприятия да се приватизират. За пътищата- концесии.

    07:11 05.06.2026

  • 22 Дзак

    6 3 Отговор
    ЕК на се "тревожеше" като ни вкарваше в разходи, като прикриваше злоупотреби и раздути щатове, по политически причини.

    07:12 05.06.2026

  • 23 Нямаме

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Съд, Оставка и Затвор":

    национална валута от 1997 година. Имахме германска марка, а от 2003 евро. И едно евро е равно на 1,95583. И досега се изписва в касовите бележки и на етикетите. Никога България не е имала своя валута.

    07:15 05.06.2026

  • 24 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    А ТЕМЕНУЖКА ТАБУРЕТКАТА ЗАЩО НЕ Е ЗАДЪРЖАНА?

    07:17 05.06.2026

  • 25 Радев спаси ГЕРБ, ДПС, ПП, СДС и ДБ

    3 2 Отговор
    правейки партия. Радев запази статуквото. Защото никой нормален финансист и политик НЕ БИ ЖЕЛАЛ да управлява Фалирала държава. Нещо повече, моите сметки са, че реален дефицит е около 9%, не може икономическият екип на Радев да не го знае. Радев ако беше умен политик щеше да изчака до Зимата, когато площадите ще са пълни с протестиращи, заради непосилни цени на: ток, вода, парно, храни, осигуровки, бензин. Радев закъсня с ОСТАВКАТА, той трябваше да поведе народът ПО-РАНО или да изчака. Така щеше да премахне окончателно виновниците за КРИЗАТА с огромен брой гласове поне 220 депутата, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП подкрепили санкции, подаряващи евтин ток и оръжия за десетки милиарди, и изпращане на борса ток и газ, и газ с посредници. Така Радев щеше да се отърве ЗАВИНАГИ от ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, СДС. Радев не е глупав, той е част от играта, за жалост. Последното му решение 17 млрд. лв. за спасяване на юрочленка в криза го доказа, ЕСМ, присъствието на Пеканов и др. кадри на ГЕРБ и ДПС, БКП го доказват. Както и увеличаване на заплати на депутати 20 000 лв., и чак след това замразяване. Намаляване на субсидии от 16 лв. на десет лв., вместо на 4 лв. И сега Радев ни увеличи ток, парно, Осигуровки, и другите му били виновни. Радев отново като ББ наказва народът, вместо Мафията в НС.

    07:19 05.06.2026

  • 26 До Нямаме

    2 1 Отговор
    България имаше ВАЛУТЕН БОРД, който гарантираше всеки един напечатан лЪв в ОБРАЩЕНИЕ. А дали левът щеше да е вързан към Долар, Юрошит, Франк, ЗЛАТО. ТО РЕШАВАШЕ България, с решение на БНБ и НС. Пример за държава и Валутен Борд и ИЗБОР е Хонконг, преминала от паунд към долар. Съд, Оставка и Затвор, и затова, че вече България НИКОГА не може да избере стабилна чужда парична единица към която да е ФИКСИРАН курс лЪв, вклч. злато. ПОЛША шеф на Централната Банка: "няма да приемем Юрошит, защото с него губим фискалната си свобода и собствена политика. Искаме Полша да е първа по златни резерви".
    Така постъпват Родолюбците, предателите унищожават единицата си, защото са свикнали ЕС да ги храни, свърши се.

    07:27 05.06.2026

  • 27 Тъмен субект

    1 0 Отговор
    Къде е сега онази пасмина, която твърдеше гръмогласно, че с приемането на еврото тръгваме нагоре и цените нямало да се вдигнат? На всички беше ясно, че ще затънем, включително и на ЕК. Защо си мислите, че знаейки че съвсем не сме за еврозона, ни приеха? Защото смисъла беше да ни обеднят и да ни наложат санкции, за да правим каквото искат - демек тотално евроробство. Как и последната баба го знаеше, само т.нар."експерти" не го знаеха?! Няма такива продажници просто!

    07:30 05.06.2026

  • 28 123

    1 0 Отговор
    Трябваше заплатите да се индексират с коефициент, но към минималната заплата, защото повишаването на средната заплата идва най-вече от заплатите на държавните служители и администрацията и това автоматично отново повишава средната заплата и се получава една безкрайна система водеща до изкуствено раздути заплати без да има връзка с реално повишение на брутния вътрешен продукт - реално и той расте, но не от производство, а от повишено потребление. Така че всички фиксирани заплати, които се изчисляват с коефициент трябва да са обвързани с минималната заплата, а през това може да се регулира и отношението, което трябваше да се въведе между минимална и средна заплата.

    07:35 05.06.2026