Зеленски: Киев очаква първия транш от деблокирания заем на ЕС до края на май

Украйна очаква първото плащане по деблокирания заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро да бъде получено в края на май или началото на юни, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му средствата ще бъдат насочени към укрепване на украинските въоръжени сили. Зеленски направи изявлението си по време на онлайн разговор с журналисти.

Очаква се страните членки на Европейски съюз да одобрят окончателно споразумението за финансовата помощ, която е предназначена за покриване на значителна част от нуждите на Киев през следващите години.

Украинският президент коментира и предварителното решение за деблокиране на средствата, определяйки го като положителен сигнал в настоящия политически и военен контекст.