Тръмп: Можем да довършим Иран за ден, без да използваме ядрено оръжие. Само те знаят кой е лидерът им

24 Април, 2026 04:21, обновена 24 Април, 2026 05:35 2 261 15

Така или иначе въоръжените им сили вече са напълно унищожени, отбеляза американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че не възнамерява да бърза с разрешаването на конфликта с Иран.

„Не ме пришпорвайте. Работя по това само от шест седмици и въоръжените им сили вече са напълно унищожени“, заяви той.

„Може би са попълнили малко запасите си по време на двуседмичната пауза. Но дори и да е така, ще ги унищожим за около ден“, заяви той.

Тръмп смята, че военният конфликт между САЩ и Иран няма да продължи дълго.

„Мога да ви кажа само едно: той ще приключи. Не мисля, че ще отнеме много време“, каза той.

„Между другото, те го протакат, защото не знаем с кого си имаме работа. Те знаят кой е лидерът в тази страна. Ние не знаем кой е лидерът в Иран“, каза държавният глава.

Тръмп изключи възможността за използване на ядрени оръжия срещу Иран и че това не бива да се случва никъде и от никого по света.

„Не. Защо е необходимо? Какъв глупав въпрос. Защо бих използвал ядрени оръжия?! Те никога не трябва да бъдат използвани от никого“, убеден е ръководителят на американската администрация.

Американският лидер обяви преди това в Truth Social намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Махди Мохамади, съветник на председателя на Меджлиса (парламента) на Иран, от своя страна заяви, че обявеното от Вашингтон удължаване на прекратяването на огъня е тактика и ще му позволи да подготви нова изненадваща атака срещу Ислямската република. Мохамади смята, че САЩ, като губеща страна, „не могат да диктуват условия“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    18 20 Отговор
    Мохамади скоро ще се срещне с някой свой бивш аятолах...

    Коментиран от #3

    04:36 24.04.2026

  • 2 Хаха

    4 8 Отговор
    Суека! Суека!

    04:39 24.04.2026

  • 3 Абе, къде е Линкълн?

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "Коментар":

    Как е Биби с шесте пръста?

    Коментиран от #4

    04:40 24.04.2026

  • 4 Дзак

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Абе, къде е Линкълн?":

    В съседното жилище!

    04:42 24.04.2026

  • 5 Анонимен

    6 4 Отговор
    Един човек изнасилил жена си. Останалото го знаете!

    Коментиран от #6

    04:44 24.04.2026

  • 6 Анонимен

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    После станал служител по сигурността и тормозът продължил години!

    Коментиран от #7

    04:51 24.04.2026

  • 7 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Какво да правим, война е, мръсниците са в свои води!

    05:02 24.04.2026

  • 8 Вашето мнение

    18 5 Отговор
    Единствената държава използвала ядрено оръжие е сащ и то във война, която руснаците им я бяха спечелили.

    05:39 24.04.2026

  • 9 Достоевски, романист

    12 2 Отговор
    Написах роман за Тръмп ☝️😄

    05:39 24.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 дядото

    5 2 Отговор
    почвайте бе нещастници,време е за край на този свят

    06:26 24.04.2026

  • 12 Дудов

    11 0 Отговор
    На тоя педофил ако човек му вярва на глупостите ше си помисли че още опъва конците.Иранците те направиха за смях заедно с жалката ти нация, амиго!

    06:56 24.04.2026

  • 13 БЛАТЕН АСЕЧКИ

    2 0 Отговор
    КУ КУ ПАЛОМА

    07:12 24.04.2026

  • 14 китайски балон

    3 1 Отговор
    НЕможете! Стига си дрънкал глупости!

    08:00 24.04.2026

  • 15 Руснак

    0 0 Отговор
    😅😅😅🤡🤡🤡🤡💩💩💩🤡🤡🤡🤡😅😅😅😅 Само да питам вие с клоун наркоман едн школа ли сте карали. Я вземи се събуди, развей байрак и се пребирай. Биби те прави на маймуна и затъна в безсмислена война

    09:00 24.04.2026