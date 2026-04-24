Тръмп: Можем да довършим Иран за ден, без да използваме ядрено оръжие. Само те знаят кой е лидерът им

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че не възнамерява да бърза с разрешаването на конфликта с Иран.
„Не ме пришпорвайте. Работя по това само от шест седмици и въоръжените им сили вече са напълно унищожени“, заяви той.
„Може би са попълнили малко запасите си по време на двуседмичната пауза. Но дори и да е така, ще ги унищожим за около ден“, заяви той.
Тръмп смята, че военният конфликт между САЩ и Иран няма да продължи дълго.
„Мога да ви кажа само едно: той ще приключи. Не мисля, че ще отнеме много време“, каза той.
„Между другото, те го протакат, защото не знаем с кого си имаме работа. Те знаят кой е лидерът в тази страна. Ние не знаем кой е лидерът в Иран“, каза държавният глава.
Тръмп изключи възможността за използване на ядрени оръжия срещу Иран и че това не бива да се случва никъде и от никого по света.
„Не. Защо е необходимо? Какъв глупав въпрос. Защо бих използвал ядрени оръжия?! Те никога не трябва да бъдат използвани от никого“, убеден е ръководителят на американската администрация.
Американският лидер обяви преди това в Truth Social намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Махди Мохамади, съветник на председателя на Меджлиса (парламента) на Иран, от своя страна заяви, че обявеното от Вашингтон удължаване на прекратяването на огъня е тактика и ще му позволи да подготви нова изненадваща атака срещу Ислямската република. Мохамади смята, че САЩ, като губеща страна, „не могат да диктуват условия“.
