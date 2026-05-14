Александър Пулев: Търговци слагат до 95% надценка на храните

Търговските обекти в страната налагат надценки на определени хранителни продукти, достигащи между 65 и 95 процента, съобщават от Министерството на икономиката. Данните бяха представени по време на брифинг в Министерския съвет от ресорния министър Александър Пулев, който обяви пакет от мерки за регулация на пазара. По думите му, обичайната норма на възвръщаемост в сектора е между 20 и 35 процента, което показва сериозно изкривяване при формирането на крайните цени за потребителите.

За овладяване на проблема правителството създава специално звено, в което влизат представители на различни контролни и регулаторни органи. Неговата основна задача ще бъде да координира действията на институциите и да въведе ежеседмична отчетност.

Към структурата ще функционира и специален център, който ще има за цел да преизчислява "справедливите цени" на стоките всяка седмица. Това ще се случва на базата на методика, съобразена с европейските и световни стандарти. Въпреки новите регулации, от икономическото ведомство уточняват, че пазарният механизъм и свободната конкуренция ще бъдат запазени.

"Ние не сме във война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме във война с нелоялните търговски практики", заяви Александър Пулев по време на срещата, в която участие взе и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Освен контрол върху цените, кабинетът предвижда и директна подкрепа за бизнеса. Разработват се финансови инструменти съвместно с Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане. Те ще включват субсидирани кредити, както и гаранционни и застрахователни продукти, насочени специално към земеделските производители.

"Всички сме се обединили около основната теза, която е заложена в законопроектите – отчетност, прозрачност, подкрепа за българския производител и за българския бизнес", обясни министър Пулев, като допълни, че секторът се нуждае от дългосрочна визия за излизане от кризата.

Сред основните приоритети на новите мерки е осигуряването на по-добър достъп на родните стоки до търговската мрежа. Правителството ще настоява за равнопоставеност между родната продукция и вносните алтернативи.

В рамките на следващата седмица предстои калибриране на предложените законодателни промени между първо и второ четене, като текстовете ще бъдат подложени на дебат с браншовите и индустриални организации.

