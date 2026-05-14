Александър Пулев: Търговци слагат до 95% надценка на храните

Александър Пулев: Търговци слагат до 95% надценка на храните

14 Май, 2026 18:44 1 881 93

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Търговските обекти в страната налагат надценки на определени хранителни продукти, достигащи между 65 и 95 процента, съобщават от Министерството на икономиката. Данните бяха представени по време на брифинг в Министерския съвет от ресорния министър Александър Пулев, който обяви пакет от мерки за регулация на пазара. По думите му, обичайната норма на възвръщаемост в сектора е между 20 и 35 процента, което показва сериозно изкривяване при формирането на крайните цени за потребителите.

За овладяване на проблема правителството създава специално звено, в което влизат представители на различни контролни и регулаторни органи. Неговата основна задача ще бъде да координира действията на институциите и да въведе ежеседмична отчетност.

Към структурата ще функционира и специален център, който ще има за цел да преизчислява "справедливите цени" на стоките всяка седмица. Това ще се случва на базата на методика, съобразена с европейските и световни стандарти. Въпреки новите регулации, от икономическото ведомство уточняват, че пазарният механизъм и свободната конкуренция ще бъдат запазени.

"Ние не сме във война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме във война с нелоялните търговски практики", заяви Александър Пулев по време на срещата, в която участие взе и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Освен контрол върху цените, кабинетът предвижда и директна подкрепа за бизнеса. Разработват се финансови инструменти съвместно с Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане. Те ще включват субсидирани кредити, както и гаранционни и застрахователни продукти, насочени специално към земеделските производители.

"Всички сме се обединили около основната теза, която е заложена в законопроектите – отчетност, прозрачност, подкрепа за българския производител и за българския бизнес", обясни министър Пулев, като допълни, че секторът се нуждае от дългосрочна визия за излизане от кризата.

Сред основните приоритети на новите мерки е осигуряването на по-добър достъп на родните стоки до търговската мрежа. Правителството ще настоява за равнопоставеност между родната продукция и вносните алтернативи.

В рамките на следващата седмица предстои калибриране на предложените законодателни промени между първо и второ четене, като текстовете ще бъдат подложени на дебат с браншовите и индустриални организации.

Източник: www.dunavmost.com


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 36 Отговор
    Един малък магазин с 500 евро оборот как да оцелее с малка надценка?

    Коментиран от #6, #7

    18:46 14.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 6 Отговор
    НАВРЕМЕТО едни ханове са рязали ръце...забравям...

    Коментиран от #70

    18:47 14.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    14 22 Отговор
    Е И ?! Какво от това?!

    Вие знаете ли ква дива щуротия е да излезеш и да го кажеш това и каква дива манипулация е!

    Ако сравним магазин от някоя голяма верига с 1000 квадрата площ и оборот от стотици дневно и срещу него сложим едно селско магазинче - според драгия министър могат ли те да оцелеят при една и съща ставка на надценката?!

    ЩЕ КАТАСТРОФИРАТЕ СКАПАНАТА ДЪРЖАВА!!! И ако за вас има катапулт за глъмавия народ няма! Мани, че беден ми ще седи и гладен!

    Коментиран от #14, #39

    18:48 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    43 3 Отговор
    България е рай за спекуланти и мошеници, наричащи се бизнесмени.

    18:49 14.05.2026

  • 6 тъй ли...

    24 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    При пазарната икономика оцелява, ако може.
    Като не може, не оцелява, а фалира.

    Коментиран от #10, #20

    18:49 14.05.2026

  • 7 Малкия магазин НЕПРАВИ 50 ПРОЦЕНТНО

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    НАМАЛЕНИЕ КАТО ККОФЛЕНД НЕ ПРАВИ ШОТ РАБОТИ НАДО 20 ПРОЦЕНТА А ТЕЗИ КОУТО СИ ПОЗВОЛЯВСТ 50 ПРОЦЕНТА ПРОМОЦИИ РАБОТЯТ НА НАД 50 ПРОЦЕНТА НАДЦЕНКИ....

    18:50 14.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    22 1 Отговор

    До коментар #4 от "скачал с 2 пръста на площада за банани":

    Бананите са по 2 лв.
    Доматите ни са по 8.

    Коментиран от #12, #48

    18:50 14.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Едноок

    14 4 Отговор
    Е, не сте прави. Не слагат никаква надценка - само смениха накрая на цената лв. с евро. И причината била - всички така правели!

    18:52 14.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пульо,

    8 7 Отговор
    що се не гръмнеш вместо да имитираш дейност с фашизираните си дивотии

    18:53 14.05.2026

  • 14 тъй ли...

    18 10 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Много глуповато е да сравняваш само оборотите на двата типа магазини.
    Големият магазин има чудовищни разходи, които малкият няма. Поддръжка, заплати за многочислен персонал, фирми за почистване, ток, вода, отопление, реклама по ТВ, радио и разни диплянки.....
    Ти, кога последно пусна ТВ реклама на малкият си магазин във входната стаичка?

    Коментиран от #29, #67, #83

    18:54 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    16 8 Отговор
    Ами могат и 200% да слагат, нали сме свободен пазар, какъв е проблема щом купуват?

    18:54 14.05.2026

  • 17 Последния Софиянец

    13 6 Отговор

    До коментар #12 от "скачал с двата пръста на площада":

    В България внасят фуражни банани за по евтино.Истинските се водят био банани и се срещат рядко и са скъпи.

    Коментиран от #22

    18:54 14.05.2026

  • 18 И какво

    12 2 Отговор
    да направим сега , бе ? По 8 - ми март цените на цветята бяха космически и, но никой от другарите не изказа недоволство от това ? Те купуваха за сметка на българските граждани цели кофи за секретарките и където им връзва .

    18:55 14.05.2026

  • 19 Факт

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "скачал с двата пръста на площада":

    Аз пък не знам как се прави Шопска салата от банани.

    Коментиран от #24, #45

    18:55 14.05.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "тъй ли...":

    Ми при пазарна икономика, към която ти реферираш всеки сам си определя надценките и потребителя сам решава дали да ги плати!

    Интересна логика вадите - за едното било пазарна икономика и всеки оцелявал...
    а за другото не можело така, трябвало да ти каже държавата колко да печелиш?!

    Коментиран от #27

    18:55 14.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Шопо

    5 7 Отговор
    Пазара реагира адекватно, така беше и в Германия когато въведоха еврото.

    19:00 14.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 тъй ли...

    19 5 Отговор

    До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":

    Пазарната икономика не е безконтролен капитализъм.
    Контролните органи упражняват контрол над бизнеса, да не може да издевателства над потребители, които са поставени в условията на лимитирано предлагане, където няма конкуренция, нито опция за алтернативно снабдяване със стоки и суровини.

    19:00 14.05.2026

  • 28 Дамм

    12 3 Отговор
    И както казваше Волен Сидеров (само в предизборна програма) , Кауфланд, Лидл и Билла, имат фирми само за персонала. Главните фирми са извън България. Плащат данъците си в Германия и Австрия, а имат милиарди печалба, само за месец. Много фирми за дрехи, също са в Румъния и не плащат данъци в България.

    Коментиран от #34, #35

    19:00 14.05.2026

  • 29 ДрайвингПлежър

    10 6 Отговор

    До коментар #14 от "тъй ли...":

    Същия тоя голям магазин с рекламите и разходите е много по-ефективен, защото разпределя разпределя разходите за реклама върху десетки магазини, десетки хиляди стоки и милиарди оборот. И с тях привлича още клиенти.

    А малкото магазинче разчита на едни и същи, пазаруващи базови стоки или много специализирани такива и е повече от близко до акъла, че надценките му ще са други.

    Безумие и всъщност чиста шизофрения е да говориш, че нямало да слагаш таван на цените, но си щял да определиш надценките и "справедливата цена" каквото и да означава! Щото за Радев приближените му, с по 10 хил евро заплата справедливата цена не е същата като за баба Пена от Говедарци с 300 евро пенсия!

    Ще направим ли и такава диференциация на цените, че да са баш си справедливи! Отиваш в магазина, показваш им фиша от заплатата и те ти калкулират цената според дохода! Ей така ако е справедлива справедливостта ви ще се навия ;)

    Коментиран от #56

    19:02 14.05.2026

  • 30 ниандерталец

    11 5 Отговор
    Пазарната икономика гарантира преяждане за едни и мизерия за други . В цената са включени от подкупи за министри и служители до подсигуряване на потомството за 5 поколения и гарантирано включване в редовете на държавата бандит . Справедлива цена няма но държавата може да налага и прибира свръх печалбите с данъци за надценките без да прави отстъпки за дарения и вложения в активи .

    19:03 14.05.2026

  • 31 Гост

    16 4 Отговор
    Оооо, това е много малко. Българският търговец е по-алчен от американски капиталист

    Коментиран от #41

    19:04 14.05.2026

  • 32 Адам Смит

    7 9 Отговор
    Червените кхмери от СССР и ЕСССР се опитват да опровергаят теориите ми и ще катастрофират.Даже комунистите в Китай разбраха че в пазарната икономика е истината.

    19:05 14.05.2026

  • 33 Калъчев

    11 8 Отговор
    В закон такива зверски надценки да се определят като мародерство и непазарна спекула. Такива търговци да бъдат наказвани с жестоки глоби и лишаване от права на търговец, заличаване на лиценз, право на дейност, каквото трябва тоя повече да не се появи на пазар.

    Коментиран от #36

    19:07 14.05.2026

  • 34 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Дамм":

    Изобщо не знаеш за какво пишеш

    19:07 14.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Адам Смит

    11 2 Отговор

    До коментар #33 от "Калъчев":

    Ти ако си продаваш жилището на пазарна цена или на "справедлива" ще го дадеш?

    19:09 14.05.2026

  • 37 ДрайвингПлежър

    6 3 Отговор
    Абе вие сте социалисти всичките и то върли - ма другаре върнете си комунизъма, там всичко беше равно и държавата се грижеше за вас!

    Коментиран от #79

    19:09 14.05.2026

  • 38 Горски

    10 5 Отговор
    Докато конкуренцията между прекупвачи и крайни търговци се изразява в гоненето на по-висока норма на печалба, за сметка на нормата на печалба при производителите и за сметка на крайния потребител. Затова по законов ред може да се нормира нормата на печалба на прекупвачите и на крайния търговец при хранителните стоки. Не е трудно. Може да се осреднят аналогичните норми на печалба в такива държави като Франция, Германия, Испания. Например норма на печалбата на прекупвачите и на крайните търговци при хранителните стоки в рамките на 3-5, максимум 7 % в зависимост от транспортните разходи и търсенето. Тогава пазарната икономика ще работи в тези рамки, а не в рамките на "пир по време на чума", на принципа на лакомията "Колкото повече - толкова повече."

    Коментиран от #43, #62

    19:10 14.05.2026

  • 39 Делян

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Всичко ново е добре забравено старо, време е да върнем НАРКООП.
    Наркооп, Народна кооперация – потребителна кооперация за търговия на дребно с хранителни и промишлени стоки, за обществено хранене и изкупуване на селско-стопански произведения. Образувана през 1948 г. чрез сливане на потребителните кооперации „Напред" и „Труд", чиновническата централа „Ведома" и други.

    19:10 14.05.2026

  • 40 Анонимен алкохолик

    21 1 Отговор
    Всички търговци са в картел и имат еднакви надценки. Картел има и при операторите на телевизия, интернет, телефон. Банките в България, взимат такси, каквито няма никъде другаде по света.

    19:11 14.05.2026

  • 41 Гошо

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    В повечето случай тоя търговец не е българин а "уважаван "европеец изнудвач

    Коментиран от #55

    19:11 14.05.2026

  • 42 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    Те не са и канадци, американци са собствениците , но бягат от някакви американски данъци и фирмата им е в Канада. Американското посолство нямаше да ги поддържа, иначе. Дънди Прешъс.

    Коментиран от #93

    19:13 14.05.2026

  • 43 Дребен бизнес

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "Горски":

    Занимавам се с търговия на едро.Какви 7% надценка бе?Давам на търговските заплата + 5% от оборота.Ами пари за гориво,осигуровки,наем,ток, счетоводство,друг персонал откъде бе?

    Коментиран от #47

    19:17 14.05.2026

  • 44 Васил

    6 2 Отговор
    Това се знае отдавна ама никой не вземаше мерки как една верига вдига по 20 магазина годишно ако не товари населението с 100% печалба.

    19:18 14.05.2026

  • 45 Бананите са по €1,

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    става чудесна плодова салата за ракията от 2 банана,

    19:19 14.05.2026

  • 46 Милен

    7 2 Отговор
    Ако търговецът си плаща данъците и не ползва държавна подкрепа за нищо, не виждам какъв е проблема да продава и с 1000% надценка, стига да има кой да му купи стоката.

    Коментиран от #60

    19:22 14.05.2026

  • 47 Горски

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Дребен бизнес":

    Ами откажи се бе, съкрати си персонала бе?

    19:28 14.05.2026

  • 48 точка

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Англия счита че колонията е овладяна когато туземците не могат да купят това което произвеждат. Работят

    19:30 14.05.2026

  • 49 Споко

    3 4 Отговор
    идват справедливите цени!

    19:33 14.05.2026

  • 50 Максимума

    3 5 Отговор
    Трябва да имат до 30% печалба търговците.

    Коментиран от #52, #58

    19:34 14.05.2026

  • 51 Маркс

    3 1 Отговор
    Цената трябва да е % от дохода на клиента!

    19:35 14.05.2026

  • 52 От какъв %

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Максимума":

    препродадена стока?

    19:36 14.05.2026

  • 53 НАП

    2 3 Отговор
    Г-н нов министър ,ако тази надценка я няма ние с какво ще пълним бюджета ? Я попитайте Радев как и колко време чакаме да се случи повишението на цените? Той знае много добре и за това не сменя дори шефовете на комисии

    19:42 14.05.2026

  • 54 Майстора

    6 5 Отговор
    Ако всичко е вярно, че търговците печелят много, интересно защо някои предпочитат да са депутати, синдикалисти, зъболекари, адвокати,таксисти,министри , учители и прочие.При демокрацията всеки има свободата и правото да избира професията си.

    Коментиран от #57

    19:42 14.05.2026

  • 55 Пешо

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Гошо":

    Ганчо е най алчния. Където и да отиде на всяко ниво ,въпросът му е Има ли далавера?. Тази дума е най употребяваната в България от българи.

    Коментиран от #59

    19:44 14.05.2026

  • 56 тъй ли...

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "ДрайвингПлежър":

    Що бе, ти като си правиш цените, като за милионери, пука ли ти, че стрижеш баба си Пена до кокал?

    19:48 14.05.2026

  • 57 тъй ли...

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "Майстора":

    Че те, депутати и министри са си част от търговските сдружения.
    Всеки депутат и министър лобира за някой бизнес.

    19:49 14.05.2026

  • 58 тъй ли...

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "Максимума":

    Това означава ново поскъпване на хляба.

    19:50 14.05.2026

  • 59 Милен

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "Пешо":

    И какъв е проблема? Всеки гледа да изкара възможно повече от труда си. Ти за без пари ли работиш?

    19:51 14.05.2026

  • 60 тъй ли...

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "Милен":

    В България има 284 села с до 500 жители.
    За какво са им по два магазина на такива? Един е предостатъчен.
    И какво правим, когато този един-единствен магазин в селото почне да си шляпа по 100% надценки на стоките? От къде да пазаруват тия хора?
    Ама, бизнесът си бил в правото.
    В правото ли е да извива ръцете на хората?

    Коментиран от #61

    19:54 14.05.2026

  • 61 Милен

    3 7 Отговор

    До коментар #60 от "тъй ли...":

    Ами пич на туй му се вика пазарна икономика, ако нещо ти е скъпо не го купуваш и търсиш друг вариант. Никой не ти е длъжен, да ти осигурява нещо даром.

    Коментиран от #63, #64, #69, #72

    19:57 14.05.2026

  • 62 тъй ли...

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Горски":

    Ограничаването на процент печалба е добре само, ако има и ограничение в броят на прекупвачите.
    А не, като на лекарствата, които се внасят от един, препродават се през трима-четирима, и накрая на щанда са на тройна цена.

    19:57 14.05.2026

  • 63 тъй ли...

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Милен":

    На това му се вика държавническо дооглосгване на провинциалните райони.
    Лакомото ръководство се концентрира в едно населено място, държи финансите и контролира дажбите. Прибира все повече за себе си, ощетява периферните населени места, които са принудени да търсят поминък другаде и така районът се обезлюдява. От прогресиращ производител се превръща в обезлюдял и чакащ на помощи. Досущ, като в африкаснките труднодостъпни райони, разчитащи на милостта на разни организации с хуманитарна цел.

    Коментиран от #65

    20:00 14.05.2026

  • 64 тъй ли...

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Милен":

    Давам ти конкретен пример:
    София е с най-високите заплати, но с най-евтината питейна вода, въпреки, че им се доставя чак от Рила планина, от Белмекен.
    В същото време, в Доспат водата е два пъти и половина по-скъпа, при все, че е под краката им.
    Това ли ти е пазарната икономика?

    Коментиран от #66

    20:04 14.05.2026

  • 65 Милен

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "тъй ли...":

    Ами и ти си прав, в малките населени места всички се спасяваме поединично и не очакваме нищо от ,,държавата". Ама така сме си свикнали и се оправяме някак си.

    20:08 14.05.2026

  • 66 Милен

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "тъй ли...":

    Прав си но тук не става въпрос за цената на водата. И аз живея на 500 метра от Марица ама водата ми е по-скъпа от тази на софиянци. Тук става на въпрос за надценки на стоки и трябва ли да се определят на централно ниво. Въпроса за цената на водата и тока за битовите потребители е друга бира.

    20:17 14.05.2026

  • 67 Нявга

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "тъй ли...":

    Големите вериги магазини трябва да връщат пари на комунистическата мафия руската защото те инвестираха парите за построяването и тн.грабеж за комунисти мафията

    20:19 14.05.2026

  • 68 И дойде Исус

    2 1 Отговор
    И изгони търговците от храма!

    20:21 14.05.2026

  • 69 Нявга

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Милен":

    Големите вериги магазини трябва да връщат пари на комунистическата мафия руската защото те инвестираха парите за построяването и тн.грабеж за комунисти мафията

    Коментиран от #73, #86

    20:23 14.05.2026

  • 70 Едни кънязе са рязали ръце,

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    а крапътните ханове са плод на умнокрасиви като теб (tablet TL Za 1, New Minoan NM 1 - KANASI). Що се отнася за цените на стоките, в целия ЕС, освен България, има таван на цените, но нашите политици подвластни на мафията бизнесмени, се правят на паднали от черешата. Ето защо цените на стоките в целия ЕС са по-ниски от тези на бедна България. После се чудят защо българите се изнизват от 2-ри терминал - ежедневно.

    20:28 14.05.2026

  • 71 Аман от ваще констатации

    2 1 Отговор
    на очевадното, бе парашутист!

    20:29 14.05.2026

  • 72 Гражданин

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Милен":

    Това не е пазарна икономика това е това тоталитарна икономика на младите комсомолци чадата на комунистите....
    Само ние ще лапаме кокала не го даваме на другите по малко да дишат и работят ...антихристи

    Коментиран от #75, #80

    20:30 14.05.2026

  • 73 Милен

    4 2 Отговор

    До коментар #69 от "Нявга":

    Пич на теб само руски комунисти са ти в главата, че то там живи комунисти май не останаха. Мен повече ме притесняват брюкселските комунисти, щото те командват парада сега. Между другото комунизма не е лоша идея, лошото е че се винаги се изражда в държавен капитализъм дето едни са по-рано от другите.

    20:30 14.05.2026

  • 74 Пико

    4 0 Отговор
    Като ги слушам П.Б.ми се струват поредните неможачи, и непросветници.Повече от 25год.в действие в България е закона за регулиране цените на лекарствата и работи добре на ниско ниво.Някои веднага ще ме опонират със скъпите лекарства.Първо едно уточнение.Той действа само за това което се копува само с рецепта/не за аналгина,памука и спирта и т.н/Втория проблем при него е че ограничава надценката на склада зареждащ аптеките до 10 процента,а на аптеките до 15 процента.Не се споменава цена,надценка,печалба на звеното зареждащи складовете,а именно това са едрите вносители и производители откъдето лекарствата тръгват с висока цена към склада-дисрибутор.Но оскъпяване склад аптека е максимум 10+15/25процента.Какъв е проблема дисрибуторите на храни да работят с обща надценка до 10 процента,а магазините с до 15 процента .Ама ще ревнат ,не ни излиза сметката.Като не можеш затваряш и сменяш професията .На останалите на пазара ще им се вдигне оборота ,а отам и печалбата.За пояснение,баща ми бе магазинер малко над 30 год.основно през соца и малко в демокрацията.Които си спомнят повечето стоки бяха с фиксирани цени от производителите.Работело се е не с надценка ,а с отстъпка.Основно за магазините е била 3,4процента при изключителни случай е стигала до 6 процента.Това е все едно такова да са днешните надценки в магазина.Ако мислите че ЦКС са били на дотации и на загуба жестоко се лъжите.Просто сега капитала полудя от алчност.

    20:43 14.05.2026

  • 75 Милен

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Гражданин":

    Я обясни тогава какво е точно пазарна икономика и защо трябва да има ограничения на надценките ако имаме пазарна икономика?

    20:43 14.05.2026

  • 76 Артилерист

    4 0 Отговор
    На времето историкът Б. Димитров обясни с турското робство защо българинът по принцип е тарикат/мошеник на дребно. За тия 5 стотици дълги години в условия на максимално цинично ограбване и оцеляване на границата между живота и смъртта, българите са били принудени да прилагат всевъзможни хитрости, за да преживеят от днес за утре. Вие как си представяте по късна доба турчин да те навести, да си длъжен да му угаждаш с трапеза и накрая да трябва да му платиш задето си е хабил зъбите с храната ти. Така че това по принцип е оставило трайни следи в народопсихологията ни да хитруваме...

    20:44 14.05.2026

  • 77 Чичо от село

    2 0 Отговор
    При толкова много икономисти в България е нужен един старшина /артелчик начело да оправи цените на храните.

    20:51 14.05.2026

  • 78 Елементарно:

    2 0 Отговор
    Първа стъпка - як контрол на вноса на плодове и зеленчуци от митницата, БАБХ и РЗИ.
    Втора стъпка - забрана за внос на плодове и зеленчуци от чужбина с изключение само за цитрусовите. Това може да се направи есента.
    Така ще се стимулира родното производство и ще има по-малко безработни хора. Разработване и стимулиране на селските райони.
    Аз съм съгласен да заплащам по-високи цени за плодове и зеленчуци, но парите да отиват при българските производители и в държавата.
    Елементарни решения и е законосъобразно. Какво толкова го мислят?

    Коментиран от #82

    20:59 14.05.2026

  • 79 Ами да

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "ДрайвингПлежър":

    По добре беше според мен

    21:03 14.05.2026

  • 80 Ама...

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "Гражданин":

    ти да не искаш да ни кажеш, че демократическите, пардон, капиталистическите комсомолци не лапат кокала по-лакомо, а го отстъпват на ближните? Преди малко по телевизора коментираха, че бг производителите (капиталистите) си слагали 90% надценка на стоката. И това най-вероятно е на едро, а докато стигне до крайния потребител, тя сигурно скача на 200%. Затова няма защо да се чудим, че в България млечните продукти са двойно по-скъпи от Австрия, например.

    21:07 14.05.2026

  • 81 аммм

    1 0 Отговор
    а в ресторантите каква е надценката ?
    а по другите магазини ?
    защо техниката е с 30-40% по-висока цена от тази в Германия ?

    21:09 14.05.2026

  • 82 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Елементарно:":

    До някъде си прав ама има няколко основни проблема в това което предлагаш. Няма как да си избираме на кой да налагаме мита, щото сме част от ЕС и сме задължени да спазваме митническите политики на съюза. Другото е, че благодарение на разни други политики производството ни става малко неконкурентоспособно и това ще доведе до по голямо оскъпяване отколкото можем да си позволим.

    21:09 14.05.2026

  • 83 Както казаха !

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "тъй ли...":

    Проблема си е Негов !

    Или Прогресира !

    Или Фалира !

    Това Е !

    Пазарна !

    Икономика !

    Коментиран от #85

    21:19 14.05.2026

  • 84 123454321

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    През 2003 г. „Дънди Прешъс Металс“ придоби златно-медната мина „Челопеч“ в България. Компанията трансформира дейността в модерно съоръжение и по-късно, през 2008 г., осигури дългосрочен концесионен договор след преговори с българското правителство относно планове за разширяване.

    Коментиран от #89

    21:20 14.05.2026

  • 85 Обикновено !

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Както казаха !":

    Никой не Фалира !

    А Сменя Безнеса !

    Докато Все Още !

    Е На Плюс !

    21:25 14.05.2026

  • 86 Гошо

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Нявга":

    И лично на Путин ,забрави ли

    21:30 14.05.2026

  • 87 Хаха

    2 2 Отговор
    Видяхте ли докъде стигнаха "магазини за народа" с 10% надценка??? До закриване.

    Коментиран от #90

    21:32 14.05.2026

  • 88 Бай ОНЯ

    1 0 Отговор
    Историята показва правилния път - ЧАСТНИКЪТ ВИНАГИ трябва да има ВИЛА на врата, Оставиш ли частник без 100% контрол, оня почва да прави мушенгии. Взимайте пример от Китай. Там съгрешилия частник или отива в затвора, или увисва на въже.

    22:26 14.05.2026

  • 89 Мери

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "123454321":

    „Дънди Прешъс Металс“ са престъпници в съюз с предишните ни продажни правителства. Да не забравяме и офцата Теменужка Петкова дето им "изписа веждите" престъпно и нарушение на националните интереси. ВСИЧКИ мини собственост на други държави трябва да нъдат закрити и да им се отнеме лиценза. + да бъдат осъдени за имама

    22:36 14.05.2026

  • 90 Ти си грешка на природата

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Хаха":

    "Видяхте ли докъде стигнаха "магазини за народа" с 10% надценка??? До закриване." - Нормално е магазините на Свин-чо Пеевски да бъдат закрити. И да, в БГ имаше много магазини, лавки... с 10% надценка и изкараха десетилетия. Но пък окрожендърската "демокрация" ги уби!

    22:42 14.05.2026

  • 91 Лъжат ви

    1 0 Отговор
    най-нагло. Всичко е общоевропейска(национална) инфлационна политика. Крадеца вика дръжте крадеца: на далавера са да е скъпо, щото всички са се овъртолили в борчове, поради високите надници на публичните нищоправници. Навсякъде! В една Румъния нема €, но е по-скъпо от тук. Що? Щото повече пряк и косвен данък за издънената кесия. А стоковите търговците, всичките, са най-лесният начин да коладиш. Невинните дефакто! А услугите? Я някой да обясни как едно медицинско за профи шофьор поскъпна от 12 български лева, до преди 3 месеца, на 45 л€вра в момента!!! Тези кой ще ги провери за некоректно завишени цени? Щото в такива случаи става въпрос не за х2, а за х7!!! Пъти! Услуга, а не домати или пипер?!

    22:45 14.05.2026

  • 92 Факт

    0 0 Отговор
    Това истина ли е

    00:03 15.05.2026

  • 93 дядо дръмпир ви се смее

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    И като погледнеш дънди прешънс в огледалото виждаш Кремъл и зализаната мутра на путин....

    01:12 15.05.2026

