Александър Пулев: Търговци слагат до 95% надценка на храните

Търговските обекти в страната налагат надценки на определени хранителни продукти, достигащи между 65 и 95 процента, съобщават от Министерството на икономиката. Данните бяха представени по време на брифинг в Министерския съвет от ресорния министър Александър Пулев, който обяви пакет от мерки за регулация на пазара. По думите му, обичайната норма на възвръщаемост в сектора е между 20 и 35 процента, което показва сериозно изкривяване при формирането на крайните цени за потребителите.
За овладяване на проблема правителството създава специално звено, в което влизат представители на различни контролни и регулаторни органи. Неговата основна задача ще бъде да координира действията на институциите и да въведе ежеседмична отчетност.
Към структурата ще функционира и специален център, който ще има за цел да преизчислява "справедливите цени" на стоките всяка седмица. Това ще се случва на базата на методика, съобразена с европейските и световни стандарти. Въпреки новите регулации, от икономическото ведомство уточняват, че пазарният механизъм и свободната конкуренция ще бъдат запазени.
"Ние не сме във война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме във война с нелоялните търговски практики", заяви Александър Пулев по време на срещата, в която участие взе и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.
Освен контрол върху цените, кабинетът предвижда и директна подкрепа за бизнеса. Разработват се финансови инструменти съвместно с Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане. Те ще включват субсидирани кредити, както и гаранционни и застрахователни продукти, насочени специално към земеделските производители.
"Всички сме се обединили около основната теза, която е заложена в законопроектите – отчетност, прозрачност, подкрепа за българския производител и за българския бизнес", обясни министър Пулев, като допълни, че секторът се нуждае от дългосрочна визия за излизане от кризата.
Сред основните приоритети на новите мерки е осигуряването на по-добър достъп на родните стоки до търговската мрежа. Правителството ще настоява за равнопоставеност между родната продукция и вносните алтернативи.
В рамките на следващата седмица предстои калибриране на предложените законодателни промени между първо и второ четене, като текстовете ще бъдат подложени на дебат с браншовите и индустриални организации.
Източник: www.dunavmost.com
1 Последния Софиянец
18:46 14.05.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:47 14.05.2026
3 ДрайвингПлежър
Вие знаете ли ква дива щуротия е да излезеш и да го кажеш това и каква дива манипулация е!
Ако сравним магазин от някоя голяма верига с 1000 квадрата площ и оборот от стотици дневно и срещу него сложим едно селско магазинче - според драгия министър могат ли те да оцелеят при една и съща ставка на надценката?!
ЩЕ КАТАСТРОФИРАТЕ СКАПАНАТА ДЪРЖАВА!!! И ако за вас има катапулт за глъмавия народ няма! Мани, че беден ми ще седи и гладен!
18:48 14.05.2026
5 Факт
18:49 14.05.2026
6 тъй ли...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":При пазарната икономика оцелява, ако може.
Като не може, не оцелява, а фалира.
18:49 14.05.2026
7 Малкия магазин НЕПРАВИ 50 ПРОЦЕНТНО
До коментар #1 от "Последния Софиянец":НАМАЛЕНИЕ КАТО ККОФЛЕНД НЕ ПРАВИ ШОТ РАБОТИ НАДО 20 ПРОЦЕНТА А ТЕЗИ КОУТО СИ ПОЗВОЛЯВСТ 50 ПРОЦЕНТА ПРОМОЦИИ РАБОТЯТ НА НАД 50 ПРОЦЕНТА НАДЦЕНКИ....
18:50 14.05.2026
9 Факт
До коментар #4 от "скачал с 2 пръста на площада за банани":Бананите са по 2 лв.
Доматите ни са по 8.
18:50 14.05.2026
11 Едноок
18:52 14.05.2026
13 Пульо,
18:53 14.05.2026
14 тъй ли...
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Много глуповато е да сравняваш само оборотите на двата типа магазини.
Големият магазин има чудовищни разходи, които малкият няма. Поддръжка, заплати за многочислен персонал, фирми за почистване, ток, вода, отопление, реклама по ТВ, радио и разни диплянки.....
Ти, кога последно пусна ТВ реклама на малкият си магазин във входната стаичка?
18:54 14.05.2026
16 Гост
18:54 14.05.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #12 от "скачал с двата пръста на площада":В България внасят фуражни банани за по евтино.Истинските се водят био банани и се срещат рядко и са скъпи.
18:54 14.05.2026
18 И какво
18:55 14.05.2026
19 Факт
До коментар #12 от "скачал с двата пръста на площада":Аз пък не знам как се прави Шопска салата от банани.
18:55 14.05.2026
20 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "тъй ли...":Ми при пазарна икономика, към която ти реферираш всеки сам си определя надценките и потребителя сам решава дали да ги плати!
Интересна логика вадите - за едното било пазарна икономика и всеки оцелявал...
а за другото не можело така, трябвало да ти каже държавата колко да печелиш?!
18:55 14.05.2026
25 Шопо
19:00 14.05.2026
27 тъй ли...
До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":Пазарната икономика не е безконтролен капитализъм.
Контролните органи упражняват контрол над бизнеса, да не може да издевателства над потребители, които са поставени в условията на лимитирано предлагане, където няма конкуренция, нито опция за алтернативно снабдяване със стоки и суровини.
19:00 14.05.2026
28 Дамм
19:00 14.05.2026
29 ДрайвингПлежър
До коментар #14 от "тъй ли...":Същия тоя голям магазин с рекламите и разходите е много по-ефективен, защото разпределя разпределя разходите за реклама върху десетки магазини, десетки хиляди стоки и милиарди оборот. И с тях привлича още клиенти.
А малкото магазинче разчита на едни и същи, пазаруващи базови стоки или много специализирани такива и е повече от близко до акъла, че надценките му ще са други.
Безумие и всъщност чиста шизофрения е да говориш, че нямало да слагаш таван на цените, но си щял да определиш надценките и "справедливата цена" каквото и да означава! Щото за Радев приближените му, с по 10 хил евро заплата справедливата цена не е същата като за баба Пена от Говедарци с 300 евро пенсия!
Ще направим ли и такава диференциация на цените, че да са баш си справедливи! Отиваш в магазина, показваш им фиша от заплатата и те ти калкулират цената според дохода! Ей така ако е справедлива справедливостта ви ще се навия ;)
19:02 14.05.2026
30 ниандерталец
19:03 14.05.2026
31 Гост
19:04 14.05.2026
32 Адам Смит
19:05 14.05.2026
33 Калъчев
19:07 14.05.2026
34 Анонимен
До коментар #28 от "Дамм":Изобщо не знаеш за какво пишеш
19:07 14.05.2026
36 Адам Смит
До коментар #33 от "Калъчев":Ти ако си продаваш жилището на пазарна цена или на "справедлива" ще го дадеш?
19:09 14.05.2026
37 ДрайвингПлежър
19:09 14.05.2026
38 Горски
19:10 14.05.2026
39 Делян
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Всичко ново е добре забравено старо, време е да върнем НАРКООП.
Наркооп, Народна кооперация – потребителна кооперация за търговия на дребно с хранителни и промишлени стоки, за обществено хранене и изкупуване на селско-стопански произведения. Образувана през 1948 г. чрез сливане на потребителните кооперации „Напред" и „Труд", чиновническата централа „Ведома" и други.
19:10 14.05.2026
40 Анонимен алкохолик
19:11 14.05.2026
41 Гошо
До коментар #31 от "Гост":В повечето случай тоя търговец не е българин а "уважаван "европеец изнудвач
19:11 14.05.2026
42 Анонимен
До коментар #35 от "оня с коня":Те не са и канадци, американци са собствениците , но бягат от някакви американски данъци и фирмата им е в Канада. Американското посолство нямаше да ги поддържа, иначе. Дънди Прешъс.
19:13 14.05.2026
43 Дребен бизнес
До коментар #38 от "Горски":Занимавам се с търговия на едро.Какви 7% надценка бе?Давам на търговските заплата + 5% от оборота.Ами пари за гориво,осигуровки,наем,ток, счетоводство,друг персонал откъде бе?
19:17 14.05.2026
44 Васил
19:18 14.05.2026
45 Бананите са по €1,
До коментар #19 от "Факт":става чудесна плодова салата за ракията от 2 банана,
19:19 14.05.2026
46 Милен
19:22 14.05.2026
47 Горски
До коментар #43 от "Дребен бизнес":Ами откажи се бе, съкрати си персонала бе?
19:28 14.05.2026
48 точка
До коментар #9 от "Факт":Англия счита че колонията е овладяна когато туземците не могат да купят това което произвеждат. Работят
19:30 14.05.2026
49 Споко
19:33 14.05.2026
50 Максимума
19:34 14.05.2026
51 Маркс
19:35 14.05.2026
52 От какъв %
До коментар #50 от "Максимума":препродадена стока?
19:36 14.05.2026
53 НАП
19:42 14.05.2026
54 Майстора
19:42 14.05.2026
55 Пешо
До коментар #41 от "Гошо":Ганчо е най алчния. Където и да отиде на всяко ниво ,въпросът му е Има ли далавера?. Тази дума е най употребяваната в България от българи.
19:44 14.05.2026
56 тъй ли...
До коментар #29 от "ДрайвингПлежър":Що бе, ти като си правиш цените, като за милионери, пука ли ти, че стрижеш баба си Пена до кокал?
19:48 14.05.2026
57 тъй ли...
До коментар #54 от "Майстора":Че те, депутати и министри са си част от търговските сдружения.
Всеки депутат и министър лобира за някой бизнес.
19:49 14.05.2026
58 тъй ли...
До коментар #50 от "Максимума":Това означава ново поскъпване на хляба.
19:50 14.05.2026
59 Милен
До коментар #55 от "Пешо":И какъв е проблема? Всеки гледа да изкара възможно повече от труда си. Ти за без пари ли работиш?
19:51 14.05.2026
60 тъй ли...
До коментар #46 от "Милен":В България има 284 села с до 500 жители.
За какво са им по два магазина на такива? Един е предостатъчен.
И какво правим, когато този един-единствен магазин в селото почне да си шляпа по 100% надценки на стоките? От къде да пазаруват тия хора?
Ама, бизнесът си бил в правото.
В правото ли е да извива ръцете на хората?
19:54 14.05.2026
61 Милен
До коментар #60 от "тъй ли...":Ами пич на туй му се вика пазарна икономика, ако нещо ти е скъпо не го купуваш и търсиш друг вариант. Никой не ти е длъжен, да ти осигурява нещо даром.
19:57 14.05.2026
62 тъй ли...
До коментар #38 от "Горски":Ограничаването на процент печалба е добре само, ако има и ограничение в броят на прекупвачите.
А не, като на лекарствата, които се внасят от един, препродават се през трима-четирима, и накрая на щанда са на тройна цена.
19:57 14.05.2026
63 тъй ли...
До коментар #61 от "Милен":На това му се вика държавническо дооглосгване на провинциалните райони.
Лакомото ръководство се концентрира в едно населено място, държи финансите и контролира дажбите. Прибира все повече за себе си, ощетява периферните населени места, които са принудени да търсят поминък другаде и така районът се обезлюдява. От прогресиращ производител се превръща в обезлюдял и чакащ на помощи. Досущ, като в африкаснките труднодостъпни райони, разчитащи на милостта на разни организации с хуманитарна цел.
20:00 14.05.2026
64 тъй ли...
До коментар #61 от "Милен":Давам ти конкретен пример:
София е с най-високите заплати, но с най-евтината питейна вода, въпреки, че им се доставя чак от Рила планина, от Белмекен.
В същото време, в Доспат водата е два пъти и половина по-скъпа, при все, че е под краката им.
Това ли ти е пазарната икономика?
20:04 14.05.2026
65 Милен
До коментар #63 от "тъй ли...":Ами и ти си прав, в малките населени места всички се спасяваме поединично и не очакваме нищо от ,,държавата". Ама така сме си свикнали и се оправяме някак си.
20:08 14.05.2026
66 Милен
До коментар #64 от "тъй ли...":Прав си но тук не става въпрос за цената на водата. И аз живея на 500 метра от Марица ама водата ми е по-скъпа от тази на софиянци. Тук става на въпрос за надценки на стоки и трябва ли да се определят на централно ниво. Въпроса за цената на водата и тока за битовите потребители е друга бира.
20:17 14.05.2026
67 Нявга
До коментар #14 от "тъй ли...":Големите вериги магазини трябва да връщат пари на комунистическата мафия руската защото те инвестираха парите за построяването и тн.грабеж за комунисти мафията
20:19 14.05.2026
68 И дойде Исус
20:21 14.05.2026
69 Нявга
До коментар #61 от "Милен":Големите вериги магазини трябва да връщат пари на комунистическата мафия руската защото те инвестираха парите за построяването и тн.грабеж за комунисти мафията
20:23 14.05.2026
70 Едни кънязе са рязали ръце,
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":а крапътните ханове са плод на умнокрасиви като теб (tablet TL Za 1, New Minoan NM 1 - KANASI). Що се отнася за цените на стоките, в целия ЕС, освен България, има таван на цените, но нашите политици подвластни на мафията бизнесмени, се правят на паднали от черешата. Ето защо цените на стоките в целия ЕС са по-ниски от тези на бедна България. После се чудят защо българите се изнизват от 2-ри терминал - ежедневно.
20:28 14.05.2026
71 Аман от ваще констатации
20:29 14.05.2026
72 Гражданин
До коментар #61 от "Милен":Това не е пазарна икономика това е това тоталитарна икономика на младите комсомолци чадата на комунистите....
Само ние ще лапаме кокала не го даваме на другите по малко да дишат и работят ...антихристи
20:30 14.05.2026
73 Милен
До коментар #69 от "Нявга":Пич на теб само руски комунисти са ти в главата, че то там живи комунисти май не останаха. Мен повече ме притесняват брюкселските комунисти, щото те командват парада сега. Между другото комунизма не е лоша идея, лошото е че се винаги се изражда в държавен капитализъм дето едни са по-рано от другите.
20:30 14.05.2026
74 Пико
20:43 14.05.2026
75 Милен
До коментар #72 от "Гражданин":Я обясни тогава какво е точно пазарна икономика и защо трябва да има ограничения на надценките ако имаме пазарна икономика?
20:43 14.05.2026
76 Артилерист
20:44 14.05.2026
77 Чичо от село
20:51 14.05.2026
78 Елементарно:
Втора стъпка - забрана за внос на плодове и зеленчуци от чужбина с изключение само за цитрусовите. Това може да се направи есента.
Така ще се стимулира родното производство и ще има по-малко безработни хора. Разработване и стимулиране на селските райони.
Аз съм съгласен да заплащам по-високи цени за плодове и зеленчуци, но парите да отиват при българските производители и в държавата.
Елементарни решения и е законосъобразно. Какво толкова го мислят?
20:59 14.05.2026
79 Ами да
До коментар #37 от "ДрайвингПлежър":По добре беше според мен
21:03 14.05.2026
80 Ама...
До коментар #72 от "Гражданин":ти да не искаш да ни кажеш, че демократическите, пардон, капиталистическите комсомолци не лапат кокала по-лакомо, а го отстъпват на ближните? Преди малко по телевизора коментираха, че бг производителите (капиталистите) си слагали 90% надценка на стоката. И това най-вероятно е на едро, а докато стигне до крайния потребител, тя сигурно скача на 200%. Затова няма защо да се чудим, че в България млечните продукти са двойно по-скъпи от Австрия, например.
21:07 14.05.2026
81 аммм
а по другите магазини ?
защо техниката е с 30-40% по-висока цена от тази в Германия ?
21:09 14.05.2026
82 Милен
До коментар #78 от "Елементарно:":До някъде си прав ама има няколко основни проблема в това което предлагаш. Няма как да си избираме на кой да налагаме мита, щото сме част от ЕС и сме задължени да спазваме митническите политики на съюза. Другото е, че благодарение на разни други политики производството ни става малко неконкурентоспособно и това ще доведе до по голямо оскъпяване отколкото можем да си позволим.
21:09 14.05.2026
83 Както казаха !
До коментар #14 от "тъй ли...":Проблема си е Негов !
Или Прогресира !
Или Фалира !
Това Е !
Пазарна !
Икономика !
21:19 14.05.2026
84 123454321
До коментар #35 от "оня с коня":През 2003 г. „Дънди Прешъс Металс“ придоби златно-медната мина „Челопеч“ в България. Компанията трансформира дейността в модерно съоръжение и по-късно, през 2008 г., осигури дългосрочен концесионен договор след преговори с българското правителство относно планове за разширяване.
21:20 14.05.2026
85 Обикновено !
До коментар #83 от "Както казаха !":Никой не Фалира !
А Сменя Безнеса !
Докато Все Още !
Е На Плюс !
21:25 14.05.2026
86 Гошо
До коментар #69 от "Нявга":И лично на Путин ,забрави ли
21:30 14.05.2026
87 Хаха
21:32 14.05.2026
88 Бай ОНЯ
22:26 14.05.2026
89 Мери
До коментар #84 от "123454321":„Дънди Прешъс Металс“ са престъпници в съюз с предишните ни продажни правителства. Да не забравяме и офцата Теменужка Петкова дето им "изписа веждите" престъпно и нарушение на националните интереси. ВСИЧКИ мини собственост на други държави трябва да нъдат закрити и да им се отнеме лиценза. + да бъдат осъдени за имама
22:36 14.05.2026
90 Ти си грешка на природата
До коментар #87 от "Хаха":"Видяхте ли докъде стигнаха "магазини за народа" с 10% надценка??? До закриване." - Нормално е магазините на Свин-чо Пеевски да бъдат закрити. И да, в БГ имаше много магазини, лавки... с 10% надценка и изкараха десетилетия. Но пък окрожендърската "демокрация" ги уби!
22:42 14.05.2026
91 Лъжат ви
22:45 14.05.2026
92 Факт
00:03 15.05.2026
93 дядо дръмпир ви се смее
До коментар #42 от "Анонимен":И като погледнеш дънди прешънс в огледалото виждаш Кремъл и зализаната мутра на путин....
01:12 15.05.2026