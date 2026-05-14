Световната икономика може да има само полза от срещата на върха между САЩ и Китай

14 Май, 2026 18:35 650 6

Козак: Двете най-големи икономики в света си взаимодействат на най-високо ниво

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Международният валутен фонд (МВФ) смята, че разговорите между китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин са полезни за цялата световна икономика.

„Много е важно двете най-големи икономики в света да си взаимодействат на най-високо ниво. Ние със сигурност приветстваме факта, че има конструктивен диалог между двете страни“, каза говорителят на МВФ Джули Козак на редовен брифинг за пресата, коментирайки преговорите на върха между САЩ и Китай в Пекин.

„Всичко, което помага за намаляване на търговските търкания и несигурността, е полезно и за двете големи икономики и, разбира се, за световната икономика“, добави Козак.

В сряда президентът на САЩ пристигна в Китай. По време на посещението си Тръмп провежда разговори със Си Дзинпин. По време на консултациите се очаква двамата държавни глави да дадат приоритет на разрешаването на двустранните търговски и икономически спорове. Дискусиите ще засегнат ключови въпроси от глобалния дневен ред. Американският премиер ще остане в Китай до 15 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор
    ТРЯБВА да се изсече ЦЕЛИЯ Сибир , не само половината ,и дърпаме напред!!!!!

    18:38 14.05.2026

  • 2 Сталин

    2 0 Отговор
    Чинките са глупаци да се занимават с Дони Епщайн,направо да си вземат Тайван,докато се мотаят краварите ще въоръжат китайската Украйна

    18:42 14.05.2026

  • 3 Факт

    2 0 Отговор
    Патока Доналд ходи на крака в Китай, да се моли на Си за малко помощ.
    Краварника е отцепен от света и няма от кого да краде.

    18:42 14.05.2026

  • 4 Констатация

    0 2 Отговор
    Очертава се отново Двуполюсен модел! По-добре о многополюсният Хаос на дедо Пу.

    18:47 14.05.2026

  • 5 ДОЛНА ПРОПАГАНДА

    2 0 Отговор
    САЩ няма какво да предложат на Китай.

    19:52 14.05.2026

  • 6 Фори

    0 0 Отговор
    Трябва да се уговорят как да колонизират Русия. Най вероятно 70 за Китай 30 за САЩ.

    19:56 14.05.2026