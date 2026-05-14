Световната икономика може да има само полза от срещата на върха между САЩ и Китай

Международният валутен фонд (МВФ) смята, че разговорите между китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин са полезни за цялата световна икономика.

„Много е важно двете най-големи икономики в света да си взаимодействат на най-високо ниво. Ние със сигурност приветстваме факта, че има конструктивен диалог между двете страни“, каза говорителят на МВФ Джули Козак на редовен брифинг за пресата, коментирайки преговорите на върха между САЩ и Китай в Пекин.

„Всичко, което помага за намаляване на търговските търкания и несигурността, е полезно и за двете големи икономики и, разбира се, за световната икономика“, добави Козак.

В сряда президентът на САЩ пристигна в Китай. По време на посещението си Тръмп провежда разговори със Си Дзинпин. По време на консултациите се очаква двамата държавни глави да дадат приоритет на разрешаването на двустранните търговски и икономически спорове. Дискусиите ще засегнат ключови въпроси от глобалния дневен ред. Американският премиер ще остане в Китай до 15 май.