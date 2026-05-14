Замразяваме храната грешно: Никога не използвайте пластмасови кутии, съветват специалисти

14 Май, 2026 18:31 4 676 12

Използвайте стъклени или метални контейнери, препоръчат експертите по храната

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Остатъците от вечеря често намират място във фризера — независимо дали става дума за пилешко месо, паста или домашно приготвени ястия за следващите дни. Според експерти обаче начинът, по който много хора съхраняват храната си, може да крие рискове както за качеството на продуктите, така и за здравето.

Организацията Which? предупреждава, че популярните пластмасови кутии не са най-добрият избор за замразяване на храна, особено при продължителна употреба. Вместо това специалистите препоръчват използването на стъклени или метални съдове, устойчиви на ниски температури.

„Стъклените и стоманените контейнери, подходящи за фризер, са по-издръжлива и дълготрайна алтернатива на пластмасата“, посочват от Which?. Според организацията пластмасовите съдове могат да станат по-крехки при замразяване, което увеличава вероятността от отделяне на микроскопични частици.

Експертите предупреждават, че многократното замразяване и нагряване на пластмаса ускорява разграждането на материала и повишава риска от отделяне на микропластмаси в храната.

Микропластмасите представляват частици с размер под 5 милиметра, които се образуват при разпадането на по-големи пластмасови изделия. Те вече се откриват практически навсякъде в околната среда — във водата, почвата, въздуха и хранителната верига.

През последните години редица научни изследвания установиха наличие на микропластмаси и в човешкия организъм — включително в кръвта, белите дробове, плацентата и кърмата.

Според Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) особено притеснителни са т.нар. нанопластмаси — още по-малки частици, които потенциално могат да преминават през кръвно-мозъчната бариера.

„Нанопластмасите са толкова малки, че могат да преминат през защитните клетки около мозъка или да бъдат пренесени заедно с хранителни вещества“, обясняват от британската агенция.

Учените все още не разполагат с категорични доказателства за дългосрочното въздействие на микропластмасите върху човешкото здраве, но изследванията в тази област се разширяват бързо. Някои учени проучват възможна връзка между натрупването на пластмасови частици и невродегенеративни заболявания като Алцхаймер и Паркинсон.

Освен потенциалните рискове за здравето, специалистите обръщат внимание и на правилното съхранение на храната от гледна точка на безопасността и качеството. Според препоръките на Световната здравна организация и Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), остатъците трябва да бъдат охладени и поставени във фризер в рамките на до два часа след приготвяне, за да се ограничи развитието на бактерии.

Експертите препоръчват храната да се разделя на по-малки порции преди замразяване, което улеснява равномерното охлаждане и по-бързото размразяване. Добра практика е също върху контейнерите да се отбелязва датата на замразяване.

Стъклените съдове с капак се смятат за едни от най-безопасните варианти, тъй като не отделят химикали при температурни промени и не задържат миризми. Специалистите обаче предупреждават да не се препълват, тъй като течностите се разширяват при замразяване и могат да спукат съда.

Неръждаемата стомана също се определя като надеждна алтернатива, особено за дългосрочно съхранение. Тя е устойчива на ниски температури, не реагира с храната и не отделя частици.

От Which? уточняват, че пластмасовите кутии остават подходящи за краткотрайно съхранение в хладилник, но при замразяване и затопляне е препоръчително да се използват по-безопасни материали. Специалистите съветват също да се избягва затопляне на храна в пластмасови съдове в микровълнова фурна, освен ако контейнерът изрично не е обозначен като безопасен за тази употреба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Само

    6 2 Отговор
    Богатите замразяват храна.
    На бедните хладилниците им са празни.

    18:34 14.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Значи това милиметри, микрони...

    3 1 Отговор
    А бе много важно. Кой ли го чете?

    18:41 14.05.2026

  • 4 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Фризерите са измислени за съхраняване на трупове, а не на храни.

    19:03 14.05.2026

  • 5 И трудът е опасен

    6 0 Отговор
    За домашно замразени е опасно, а за промишлени стоки е безопасно. Целта е да не замразяваш или съхраняваш, да те убедят, че домашните консерви са опасни, промишлените не.

    19:06 14.05.2026

  • 6 Щом Трябва Да Замразяваш !Нещо !Значи !Е

    1 0 Отговор
    Щом Трябва Да Замразяваш ! Нещо !

    Значи !

    Е !

    За Баклука !

    20:58 14.05.2026

  • 7 Дори и Сладоледа !

    2 0 Отговор
    Не трябва да Се Замразява !

    21:11 14.05.2026

  • 8 Голям майтап

    2 0 Отговор
    Срещам се за един парадокс по времето на ковид пандемията, когато заводите не работеха, нямаше замърсяване в атмосферата, нямаше оделяне на въглероден диоксид и озоновата дупка се разшири на макс и тогава същите тези учени недоумяваха, защо аджеба се получава така, когато няма замърсяване в атмосферата озоновата дупка се разшири три пъти повече от времето, когато всички заводи на планетата са работели и са отделяли въглеродни емисии във въздуха. Същата работа е и със глобалното затопляне, че дезодорантите са виновни и тем подобни. На нашата планета Земя винаги е имало такива неща, като циклични катаклизми, които никога не са зависели от това дали динозаврите са използвали правилните дезодоранти или че колите им са били без катализатори...

    21:30 14.05.2026

  • 9 Голям майтап

    1 0 Отговор
    Общо взето целта е да не съхранявате и спестявате храната си, а да я изхвърляте и да харчите повече да си купувате нова храна която да изхвърляте.

    21:37 14.05.2026

  • 10 Прясно размразено

    1 0 Отговор
    Полярните хищници също си замразяват храна за после и без да ползват тъпи съвети от специалисти по хладилна техника.

    22:29 14.05.2026

  • 11 Стъкло във фризер…

    0 0 Отговор
    Супер идея!

    01:44 15.05.2026

  • 12 Бръм

    0 0 Отговор
    Всичко много хубаво, само да питам, продуктите купени от магазина обвити в пластмасова опаковка, съдържат ли микро пластмаси или това е невъзможно?
    Да питам специалистите, аз като потребител в досег с пластмасови изделия/опаковки, има ли опасност да проникнат тия микро пластмаси през кожата ми?
    Имам и други въпроси.

    02:38 15.05.2026