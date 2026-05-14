Тръмп покани Си Цзинпин на официално посещение в Белия дом през септември

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи официална покана към китайския държавен глава Си Цзинпин да посети Белия дом на 24 септември, предава БТА.
Според Асошиейтед прес и Ройтерс поканата е била отправена по време на тържествения държавен банкет, който Си организира в Пекин в чест на американския президент.
Жестът се разглежда като знак за стремеж към поддържане на активен диалог между двете най-големи икономики в света на фона на обсъждания по ключови теми като търговията, международната сигурност и двустранното сътрудничество.
1 да питам
Коментиран от #7
14:34 14.05.2026
2 Ошанестите ,
14:36 14.05.2026
3 Ша ти късам дипломата
14:50 14.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ДИПЛОМАЦИЯ
14:58 14.05.2026
6 Бялджип
Второто беше ръкостискането. Тръмп дърпа и потупва ръката на Си. Това по китайския протокол е недопустимо, то е наглост.
15:09 14.05.2026
7 Атина Палада
До коментар #1 от "да питам":Интересно ми е пък защо ти си мислиш,че Бай ти Дончо няма да е в Бялата къща:)
Коментиран от #8
15:34 14.05.2026
8 да питам
До коментар #7 от "Атина Палада":Очаквах , че ще питаш , Палавнице ...
16:12 14.05.2026
9 13052026
Със тая скромност показана в Китай до Си направо не можеш да го познаеш.
Да не е пратил там двойника си?
18:07 14.05.2026