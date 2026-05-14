Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп покани Си Цзинпин на официално посещение в Белия дом през септември

Тръмп покани Си Цзинпин на официално посещение в Белия дом през септември

14 Май, 2026 14:28, обновена 14 Май, 2026 14:30 1 025 9

  • тръмп-
  • белият дом-
  • китай-
  • сащ-
  • посещение-
  • официално посещение

Американският президент отправи поканата по време на държавния банкет в Пекин, организиран в негова чест от китайския лидер

Тръмп покани Си Цзинпин на официално посещение в Белия дом през септември - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи официална покана към китайския държавен глава Си Цзинпин да посети Белия дом на 24 септември, предава БТА.

Според Асошиейтед прес и Ройтерс поканата е била отправена по време на тържествения държавен банкет, който Си организира в Пекин в чест на американския президент.

Жестът се разглежда като знак за стремеж към поддържане на активен диалог между двете най-големи икономики в света на фона на обсъждания по ключови теми като търговията, международната сигурност и двустранното сътрудничество.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    8 1 Отговор
    Интересно ми е , що бай Дончо си мисли , че и Септември ще е в Бялата Къща ?!🤭

    Коментиран от #7

    14:34 14.05.2026

  • 2 Ошанестите ,

    4 1 Отговор
    Светът гори , а вие спите ..

    14:36 14.05.2026

  • 3 Ша ти късам дипломата

    1 1 Отговор
    Си Дзинпин е по прието на български а не Си Цинзипин.Да не ядосаш другаря Си ще ти спре дрехите от Шейн.

    14:50 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДИПЛОМАЦИЯ

    3 1 Отговор
    При пристигането си в Китай Тръмп беше постещнат от вицепрезидента. Си елетантно му посочи мястото,

    14:58 14.05.2026

  • 6 Бялджип

    3 1 Отговор
    Направиха впечатление две неща от посещението. Първото, че булевардът по който посрещаха Тръмп, беше залят с китайски червени знамена и само едно две американски срамежливо се показаха накрая между китайските?! Това беше огромна разлика с посещението на Путин преди 2-3 години, когато руските знамена бяха почти колкото китайските. За китаййската източна култура знаците означават много.
    Второто беше ръкостискането. Тръмп дърпа и потупва ръката на Си. Това по китайския протокол е недопустимо, то е наглост.

    15:09 14.05.2026

  • 7 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    Интересно ми е пък защо ти си мислиш,че Бай ти Дончо няма да е в Бялата къща:)

    Коментиран от #8

    15:34 14.05.2026

  • 8 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Очаквах , че ще питаш , Палавнице ...

    16:12 14.05.2026

  • 9 13052026

    1 0 Отговор
    Много скромен тоя Тръмп там.
    Със тая скромност показана в Китай до Си направо не можеш да го познаеш.
    Да не е пратил там двойника си?

    18:07 14.05.2026