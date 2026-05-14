Тръмп покани Си Цзинпин на официално посещение в Белия дом през септември

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи официална покана към китайския държавен глава Си Цзинпин да посети Белия дом на 24 септември, предава БТА.

Според Асошиейтед прес и Ройтерс поканата е била отправена по време на тържествения държавен банкет, който Си организира в Пекин в чест на американския президент.

Жестът се разглежда като знак за стремеж към поддържане на активен диалог между двете най-големи икономики в света на фона на обсъждания по ключови теми като търговията, международната сигурност и двустранното сътрудничество.