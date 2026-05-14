Разоръжаване на Хизбула и мирно споразумение! Ливан се надява да убеди Израел за прекратяване на войната

Ливан ще настоява Израел да спазва прекратяването на огъня по време на преговори във Вашингтон в четвъртък, заяви високопоставен ливански представител, цитиран от "Ройтерс".

Срещите между ливански и израелски представители ще бъдат третият кръг преговори, откакто бойните действия се подновиха на 2 март. Разговорите се провеждат въпреки силното противопоставяне на Хизбула срещу участието на Бейрут.

Израел заяви, че целта на преговорите е разоръжаването на Хизбула и постигането на мирно споразумение. Примирието, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп на 16 април, изтича в неделя, а военните действия продължават основно в Южен Ливан.

След като ливанското министерство на здравеопазването съобщи за 22 жертви при израелски удари в сряда, включително осем деца, ливанският представител заяви, че делегацията ще настоява за "примирие, което Израел да приложи".

Израелската армия съобщи, че дрон с експлозиви, изстрелян от Хизбула, е паднал на израелска територия близо до границата и е ранил няколко цивилни. Израелските сили продължават да поддържат войски в самопровъзгласена зона за сигурност в Южен Ливан, която според Тел Авив цели защита на Северен Израел от нападения на Хизбула.

В четвъртък Израел съобщи за нова серия удари срещу обекти на групировката, а Хизбула обяви, че е извършила 17 атаки срещу израелски сили в сряда.

Преговорите във Вашингтон са най-високото ниво на контакт между Ливан и Израел от десетилетия. И двете страни разширяват делегациите си, след като предишните срещи се водеха само от посланиците им във Вашингтон.

В разговорите ще участват специалният пратеник на ливанския президент Саймън Карам, заместник-съветникът по националната сигурност на Израел Йоси Дразнин и висши израелски военни представители. Срещите ще продължат в четвъртък и петък.

Ливанското правителство се стреми към разоръжаване на Хизбула от миналата година, което задълбочава вътрешните разделения в страната. След обявяването на примирието през април Бенямин Нетаняху заяви, че разоръжаването на Хизбула е ключово условие за мир.

Президентът Жозеф Аун заяви, че Ливан първо трябва да постигне "споразумение за сигурност и спиране на израелските атаки, преди да повдигнем въпроса за среща помежду ни". Премиерът Наваф Салам посочи като основни цели на Бейрут укрепване на примирието, график за изтегляне на израелските сили и освобождаване на ливански затворници.

Според ливанските власти войната е отнела живота на 2896 души от 2 март насам и е разселила около 1,2 милиона души. Израел съобщава за 17 убити войници и двама цивилни.