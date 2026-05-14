Новини
Свят »
Ливан »
Разоръжаване на Хизбула и мирно споразумение! Ливан се надява да убеди Израел за прекратяване на войната

Разоръжаване на Хизбула и мирно споразумение! Ливан се надява да убеди Израел за прекратяване на войната

14 Май, 2026 15:27 1 075 5

  • израел-
  • хизбула-
  • ливан-
  • бенямин нетаняху-
  • жозеф аун-
  • иран

Ливанското правителство се стреми към разоръжаване на Хизбула от миналата година, което задълбочава вътрешните разделения в страната

Разоръжаване на Хизбула и мирно споразумение! Ливан се надява да убеди Израел за прекратяване на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Ливан ще настоява Израел да спазва прекратяването на огъня по време на преговори във Вашингтон в четвъртък, заяви високопоставен ливански представител, цитиран от "Ройтерс".

Срещите между ливански и израелски представители ще бъдат третият кръг преговори, откакто бойните действия се подновиха на 2 март. Разговорите се провеждат въпреки силното противопоставяне на Хизбула срещу участието на Бейрут.

Израел заяви, че целта на преговорите е разоръжаването на Хизбула и постигането на мирно споразумение. Примирието, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп на 16 април, изтича в неделя, а военните действия продължават основно в Южен Ливан.

След като ливанското министерство на здравеопазването съобщи за 22 жертви при израелски удари в сряда, включително осем деца, ливанският представител заяви, че делегацията ще настоява за "примирие, което Израел да приложи".

Израелската армия съобщи, че дрон с експлозиви, изстрелян от Хизбула, е паднал на израелска територия близо до границата и е ранил няколко цивилни. Израелските сили продължават да поддържат войски в самопровъзгласена зона за сигурност в Южен Ливан, която според Тел Авив цели защита на Северен Израел от нападения на Хизбула.

В четвъртък Израел съобщи за нова серия удари срещу обекти на групировката, а Хизбула обяви, че е извършила 17 атаки срещу израелски сили в сряда.

Преговорите във Вашингтон са най-високото ниво на контакт между Ливан и Израел от десетилетия. И двете страни разширяват делегациите си, след като предишните срещи се водеха само от посланиците им във Вашингтон.

В разговорите ще участват специалният пратеник на ливанския президент Саймън Карам, заместник-съветникът по националната сигурност на Израел Йоси Дразнин и висши израелски военни представители. Срещите ще продължат в четвъртък и петък.

Ливанското правителство се стреми към разоръжаване на Хизбула от миналата година, което задълбочава вътрешните разделения в страната. След обявяването на примирието през април Бенямин Нетаняху заяви, че разоръжаването на Хизбула е ключово условие за мир.

Президентът Жозеф Аун заяви, че Ливан първо трябва да постигне "споразумение за сигурност и спиране на израелските атаки, преди да повдигнем въпроса за среща помежду ни". Премиерът Наваф Салам посочи като основни цели на Бейрут укрепване на примирието, график за изтегляне на израелските сили и освобождаване на ливански затворници.

Според ливанските власти войната е отнела живота на 2896 души от 2 март насам и е разселила около 1,2 милиона души. Израел съобщава за 17 убити войници и двама цивилни.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    7 10 Отговор
    Изчезне ли Хиззбулла,подписват споразумение и нещата тръгват в правилната посока,,за това и Ливан иска да ги разоръжи...те са пречката.

    15:32 14.05.2026

  • 2 Овчар

    7 7 Отговор
    Бомбите на Ушатия свършват..! Иран ще му прати по въздуха безплатни..!

    15:33 14.05.2026

  • 3 НЕ ЗНАМ ДА ИМА НАЧИН

    8 3 Отговор
    ДЯВОЛА ДА ГО УБЕЖДАВАШ В ДОБРОТО.МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА

    15:38 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хайффа

    0 0 Отговор
    По-малко 4!фут,по-голямо спокойствие.

    20:24 14.05.2026