Германия: общини срещу измамните схеми с българи и румънци

Повечето от тях пристигат официално за да работят, но живеят на социални помощи: германски градове и общини протестират срещу схемите за източване на социалната система от български и румънски преселници.
Стени, покрити с мухъл, изпочупени стълбища, занемарени улици - престъпни банди често отдават под наем именно такива жилища на хора, пристигнали от България и Румъния. Така се източва германската социална система, тъй като се взимат високи наеми, немалка част от които се покрива от социални помощи, пише АРД в репортаж по темата от град Хаген в Рурската област.
Германската обществена медия информира, че в града с 200 000 жители живеят 7000 българи и румънци, а над половината от тях получават социални помощи, например за наем, и струват на Хаген между 10 и 15 милиона евро годишно. Кметът Денис Ребайн прави следния коментар: „Това е причина хората да изпитват чувство за несправедливост и да си казват - откъде накъде те получават подкрепа, докато за много други важни неща пари липсват."
Общините искат единни правила
АРД изтъква, че за да получават социални помощи, гражданите на ЕС е достатъчно да работят на минимално работно време от само няколко часа. Принципно властите могат да отнемат на гражданите на ЕС разрешението за работа и пребиваване, респективно социалните помощи, но в Хаген миналата година това се е случило само три пъти.
Гелзенкирхен пък миналата година е отказал социалните помощи на 500 души от Румъния и България, т.е. на всеки десети. Службата за чужденците там изисква работниците от ЕС да осигуряват поне една трета от издръжката си сами и осъществява съответния контрол.
Общини като Хаген искат да последват примера на Гелзенкирхен но настояват единни правила от държавата - в името на борбата срещу източването на социалните помощи.
Примерът на Гелзенкирхен
Както информира АРД, в Дуисбург например живеят 26 000 румънци и българи, 11 000 от които, т.е. почти половината, получават помощи от Бюрото по труда. По същия начин стоят нещата и в Хаген, където много от местните жители коментират нещата така: „С „миниджоб" (заетост с минимум работни часове и с минимално заплащане) и над две деца изобщо няма нужда да работиш повече в Германия - бюрата по труда плащат всичко".
Гелзенкирхен с въведените рестрикции по отношение на източноевропейците вече се сочи като пример. Засегнатите дори са задължени да си заминат - щом целта им доказано не е да работят, а да източват социални помощи, имайки само „миниджоб".
Както пише АРД, Гелзенкирхен е бил особено предпочитана цел за източноевропейците - и то за хора с ниско образование, дори без средно, и с ограничени шансове за пазара на труда. Една от причините - ниските наеми на занемарените жилища, които обаче изкуствено се завишават за пред властите, за да поемат те част от сумата.
В Гелзенкирхен още преди 11 години е създадена работна група, обединяваща специалисти от различни ведомства - Бюрото по труда, полицията, митницата, жилищния надзор и Службата за чужденците. Нейното предназначение е да контролира кой е регистриран и кой работи наистина.
Мигрантите често въобще не работят
Както се установява, много от пристигналите в града чужденци заявяват, че имат работа, но в действителност изобщо или почти не работят. Затова влиза в сила изискването (което засега важи само в Гелзенкирхен), че съответният човек трябва да изкарва лично една трета от издръжката си, за да може да претендира за допълнителни социални помощи.
Кметицата на града Андреа Хенце подчертава, че всеки, който иска да се интегрира, е добре дошъл. „Но ние ще се борим срещу всекиго, който иска да злоупотребява с нашите помощи. Често зад това се крият цели структури", пише още в репортажа на АРД.
1 честен ционист
17:28 14.05.2026
2 Радев и Мерц знаят рецептата
3 народа
5 обективен
6 Фараж съм
8 Читател
Коментиран от #9
9 честен ционист
До коментар #8 от "Читател":В товарните вагони е имало всякакви люде с различен нюанс на косата и цвят на очите. Немчура е добър в селекционния процес.
Коментиран от #17
10 Германи МаН
12 ЗИЛ 117
13 Ти си
Не ми се вярва да е случайно .....
14 Е за това ви мразят
До коментар #1 от "честен ционист":Не правиш разлика между българин и ром. Но това е разбрано. И ти не знаеш колко ромска кръв тече във вените ти.
15 Али Гатор
До коментар #4 от "1488":Аааа колега , ти от нашите ли си ?
17 Прав си
До коментар #9 от "честен ционист":Предимно бели ерусалимски цигани.
18 Христов
19 И Киев е Руски
20 Факти
21 дядото
17:49 14.05.2026
22 Става въпрос за цигани
До коментар #4 от "1488":Само ти ли не разбра? Да не си германка?
23 Рублевка
24 Българин
До коментар #14 от "Е за това ви мразят":Най-истинските българи са циганите. Всеки истински българин е всъщност циганин. За това където има българи е пълна цигания. Погледни как паркират всички българи. Как им изглеждат къщите, без значение дали са по 4000 или 15000 евро квадрата.
Коментиран от #27, #28, #42
25 Същите дето сега реват
До коментар #1 от "честен ционист":ни принудиха да вписваме циганите като българи в личните документи и да имат същите права като условие да ни приемат в европейския рай. В старите документи си пишеше кой какъв етнос е .Сега си учат урока по трудния начин.
26 с сигурност не са бг и румънеще
наш ганчо и ганка не са в тез коптори с индианците и амуджите говорещи турски
но не смеят да кажат истината германските мишки да не ги обвинят за расисти
а иначе мълчат кат риби за другите пак кафяви арабски и черни пришълнци
27 Пенсионер 69 годишен
До коментар #24 от "Българин":Българите не са виновни. Едно време са се женели на по 15 години и са раждали по 10 деца. Сега измислиха образование, кариера, пълнолетие... А на момиченцата им се е.......бе и ги е..... бат циганите, защото недай си Бог да е с българин! Веднага арест и затвор при .... циганите.
После се чудим, защо има българи със черна лъскава коса и сини венци.
28 прав си ганчо
До коментар #24 от "Българин":Всеки кат теб изпуснат от гората е всъщност циганин кат теб
29 Жжж
30 Овчар
31 1234
32 Не е с българи
33 Тома
34 Хахахаха
35 Името
До коментар #13 от "Ти си":Им потъмнели, мургави, бивши индийци от племето банди...
36 Новото
До коментар #33 от "Тома":Начало в Фермания!
37 Интересно
38 Интересно
До коментар #4 от "1488":Никой не те е спрял да си ходиш в Анкара. Побързай!
39 Има решение
40 Интересно
До коментар #13 от "Ти си":Не е случайно. Нас ни имат за кафяв електорат. Приказките за европейското единство са ала-бала, докато подпишем договорите за присъединяване.
42 Интересно
До коментар #24 от "Българин":Сега разбрах, защо се казваш Българин.
43 Все тая
До коментар #37 от "Интересно":За розовият Ханс разликата между българин и киманч е нулева
44 Ко викаш
До коментар #33 от "Тома":Иван, Драган и Петкан в Германия не получават помощи или детски ли?
45 Въобще
До коментар #20 от "Факти":Не ме интересува
46 Еми защото разлика няма
До коментар #13 от "Ти си":Колкото ти различаваш калдараши от бургуджии толкова и те те различават от тях
47 Тиквен премиер
49 Интересно
До коментар #43 от "Все тая":Синовете на розивият Ханс взеха да се женят за "българки" от боята, отишли да бачкат камериерки по немските хотели.
Наследниците на розовият Ханс вече са от скъпата боя. Не са нито руси, нито синеоки, и много играят на дайре и зурна.
50 Когато измислят
До коментар #30 от "Овчар":робот-чобан, тогава няма да има нужда от хора. Дори такъв да има ИИ няма да има памет да запомни всички необходими за работата си псувни. Понякога човекът е незаменим.
51 Евро Пейка
И това ако са ценности и чивешки права здраве му кажете.
52 Защо се дразнят
53 Чърчил
54 Фрау Битси
55 така, така
Немците да си уредят въпроса с арабите, африканците и украинците, че те са им много по-сериозен проблем
56 такива са
57 стоян
До коментар #18 от "Христов":До 18 ком - кажи ти бе другарю христов колко пари е откраднала Урсула ти видя ли или по рузката казаха - щом имаш данни давай пред прокурор или по телевизията
58 Аааа, не!
Сега вие си бийте главите с тях.
59 Анонимен
60 Цигани от БГ и РУ
61 Оги
62 Тцъ!
До коментар #14 от "Е за това ви мразят":Ромската кръв си личи, бате. Не можеш да я скриеш, дори да е само малък примес. Онези българи, които по външен вид или характер поне малко приличат на роми, ние не ги обичаме. Мъжките майки не ги искат за снахи, женските татковци не ги искат за зетьове. Това е традиционна нагласа още от патриархалното време, дори във фолклорните песни и в пословици е отразена.
64 Фен
До коментар #59 от "Анонимен":Чул те Господ! Дано се случи това, което прогнозираш.
Но не знам защо под твоя коментар се появи цифрата 63. Коментарът ми под N63 е отговор на коментар N27, а не на теб. Стана някакво объркване.
65 Обърни внимание
До коментар #27 от "Пенсионер 69 годишен":Моят коментар под номер 63 е отговор на твоя коментар. Прочети си го.
66 Овчар
До коментар #50 от "Когато измислят":БМВ и Мерцедес които механизираха заводите си и десетки хиляди останаха без работа и не само там.. Почти навсякъде вече машините работят и хората остават без работа.3 д принтерите строят къщи почти без намесата на човешка ръка.
68 Описал си болните си фантазии
До коментар #27 от "Пенсионер 69 годишен":Не си никакъв пенсионер, а млад ром, на когото лигите му текат за българско момиче, но много добре знаеш, че няма да те огрее. Българките не искат мъж-индус. Това е критерий, изграден през вековете.
69 Ааааааа, не така
Не ни поучавайте нас как да интегрираме ромейците, покажете вие как го правите, щото аз откак се помня все ние сме виновни, че у нас е пълно с ромеи.
И без много шум, моля.
70 Много рано са се сетили,
В България ромляните си изпраха откраднатите пари от Германия отдавна. Купиха си имоти и пак дерибействат.
