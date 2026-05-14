Германия: общини срещу измамните схеми с българи и румънци

14 Май, 2026 17:27 2 624 70

Както се установява, много от пристигналите в града чужденци заявяват, че имат работа, но в действителност изобщо или почти не работят

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Повечето от тях пристигат официално за да работят, но живеят на социални помощи: германски градове и общини протестират срещу схемите за източване на социалната система от български и румънски преселници.

Стени, покрити с мухъл, изпочупени стълбища, занемарени улици - престъпни банди често отдават под наем именно такива жилища на хора, пристигнали от България и Румъния. Така се източва германската социална система, тъй като се взимат високи наеми, немалка част от които се покрива от социални помощи, пише АРД в репортаж по темата от град Хаген в Рурската област.

Германската обществена медия информира, че в града с 200 000 жители живеят 7000 българи и румънци, а над половината от тях получават социални помощи, например за наем, и струват на Хаген между 10 и 15 милиона евро годишно. Кметът Денис Ребайн прави следния коментар: „Това е причина хората да изпитват чувство за несправедливост и да си казват - откъде накъде те получават подкрепа, докато за много други важни неща пари липсват."

Общините искат единни правила

АРД изтъква, че за да получават социални помощи, гражданите на ЕС е достатъчно да работят на минимално работно време от само няколко часа. Принципно властите могат да отнемат на гражданите на ЕС разрешението за работа и пребиваване, респективно социалните помощи, но в Хаген миналата година това се е случило само три пъти.

Гелзенкирхен пък миналата година е отказал социалните помощи на 500 души от Румъния и България, т.е. на всеки десети. Службата за чужденците там изисква работниците от ЕС да осигуряват поне една трета от издръжката си сами и осъществява съответния контрол.

Общини като Хаген искат да последват примера на Гелзенкирхен но настояват единни правила от държавата - в името на борбата срещу източването на социалните помощи.

Примерът на Гелзенкирхен

Както информира АРД, в Дуисбург например живеят 26 000 румънци и българи, 11 000 от които, т.е. почти половината, получават помощи от Бюрото по труда. По същия начин стоят нещата и в Хаген, където много от местните жители коментират нещата така: „С „миниджоб" (заетост с минимум работни часове и с минимално заплащане) и над две деца изобщо няма нужда да работиш повече в Германия - бюрата по труда плащат всичко".

Гелзенкирхен с въведените рестрикции по отношение на източноевропейците вече се сочи като пример. Засегнатите дори са задължени да си заминат - щом целта им доказано не е да работят, а да източват социални помощи, имайки само „миниджоб".

Както пише АРД, Гелзенкирхен е бил особено предпочитана цел за източноевропейците - и то за хора с ниско образование, дори без средно, и с ограничени шансове за пазара на труда. Една от причините - ниските наеми на занемарените жилища, които обаче изкуствено се завишават за пред властите, за да поемат те част от сумата.

В Гелзенкирхен още преди 11 години е създадена работна група, обединяваща специалисти от различни ведомства - Бюрото по труда, полицията, митницата, жилищния надзор и Службата за чужденците. Нейното предназначение е да контролира кой е регистриран и кой работи наистина.

Мигрантите често въобще не работят

Както се установява, много от пристигналите в града чужденци заявяват, че имат работа, но в действителност изобщо или почти не работят. Затова влиза в сила изискването (което засега важи само в Гелзенкирхен), че съответният човек трябва да изкарва лично една трета от издръжката си, за да може да претендира за допълнителни социални помощи.

Кметицата на града Андреа Хенце подчертава, че всеки, който иска да се интегрира, е добре дошъл. „Но ние ще се борим срещу всекиго, който иска да злоупотребява с нашите помощи. Често зад това се крият цели структури", пише още в репортажа на АРД.


Германия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 21 Отговор
    Всичкия Ганчо да се депортира и да ходи да работи в завода за барут.

    Коментиран от #14, #25

    17:28 14.05.2026

  • 2 Радев и Мерц знаят рецептата

    20 0 Отговор
    Как ще станем пак 8млн

    17:29 14.05.2026

  • 3 народа

    57 11 Отговор
    По същата логика в момента издържаме украйнци и то в хотели по морето

    17:33 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 обективен

    53 0 Отговор
    Ама тук е по зле .Те получават помощи без и един час на ден не работят , а в Самоков половината маала е с телк за заболяване от астма ,а там се води ,че е най-чистият въздух !!

    17:35 14.05.2026

  • 6 Фараж съм

    30 2 Отговор
    Същото е у ЮКей и не ми се мисли, какво разчистване ще пада, само да взема юздите.

    17:36 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Читател

    42 3 Отговор
    Това са предимно лилави братовчеди.Много хора си работят и си плащат данъци и такси.Но тези не може да го накараш да работи с малки изключения

    Коментиран от #9

    17:37 14.05.2026

  • 9 честен ционист

    12 12 Отговор

    До коментар #8 от "Читател":

    В товарните вагони е имало всякакви люде с различен нюанс на косата и цвят на очите. Немчура е добър в селекционния процес.

    Коментиран от #17

    17:38 14.05.2026

  • 10 Германи МаН

    12 24 Отговор
    Всички купейки се населеха в Германия ,ама викат слава Путина

    17:38 14.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЗИЛ 117

    10 4 Отговор
    Ха ха, цепетиги тия нацисти, никаква милост

    17:40 14.05.2026

  • 13 Ти си

    40 3 Отговор
    Защо западните медии никога не правят разлика между българи и румънци и лица които притежават български и румънски паспорти но нямат нищо общо от етноса на страните които са дали имената им!
    Не ми се вярва да е случайно .....

    Коментиран от #35, #40, #46

    17:40 14.05.2026

  • 14 Е за това ви мразят

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не правиш разлика между българин и ром. Но това е разбрано. И ти не знаеш колко ромска кръв тече във вените ти.

    Коментиран от #24, #62

    17:41 14.05.2026

  • 15 Али Гатор

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Аааа колега , ти от нашите ли си ?

    17:42 14.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Прав си

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Предимно бели ерусалимски цигани.

    17:43 14.05.2026

  • 18 Христов

    31 4 Отговор
    DW що не пише колко пари открадна УрсулаKo? Или някак си темата им е неудобна?

    Коментиран от #57

    17:46 14.05.2026

  • 19 И Киев е Руски

    7 4 Отговор
    Мухаджири те ще възродят дойчовците

    17:47 14.05.2026

  • 20 Факти

    15 6 Отговор
    Украйна се готви да гради фашистка държава. Нейният фундамент заложи още Хитлер през 1939 г. с помощта на украинските националисти; през 2014 г. Евросъюзът даде команда да се разконсервира строежът на фашистка Украйна. За 75 години нищо не се е променило. Строителният материал, както тогава, ще бъде кръвта. Защото бандеровците, които в Украйна смятат за герои, друго, освен да проливат кръв, не умеят. Историята на украинския бандеро-фашизъм На 12 септември 1939 г. на съвещание във влака на Хитлер началникът на военното разузнаване и контраразузнаване Канарис получава задачата да подготви „украинските организации за унищожаването на поляци и евреи”. Под „украински организации” се има предвид Организация­та на украинските националисти (ОУН). След два месеца 400 украи­нски националисти започват да се обучават в лагерите на абвера в Закопане, Комарно, Кирхендорф и Хакещайн. През 1941 г. тези националисти се превръщат в ядрото на Украинската въстаническа армия, която от 30 юни 1941 г. влиза във война на страната на Германия (на базата на „Акта за провъзгласяване на украинската държавност”). В деня, в който е приет „Актът”, нахлулият заедно с немски части в Лвов украински батальон „Нахтигал” под командването на Роман Шухевич разстрелва повече от три хиляди лвовци поляци, между тях и 70 световни учени. За една седмица избива още около седем хиляди евреи, руснаци и украинци. Докато разчистват Лвов от труповете, в двора на Святоюрския събор митрополит Андрей Шептицк

    Коментиран от #45

    17:48 14.05.2026

  • 21 дядото

    7 2 Отговор
    това е малката цена която ще платите,щом искате да доминирате в европа

    17:49 14.05.2026

  • 22 Става въпрос за цигани

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Само ти ли не разбра? Да не си германка?

    17:50 14.05.2026

  • 23 Рублевка

    16 8 Отговор
    За бедните българи, дето живеят в германски коптори с мухъл по стените пари няма, а за ЗЕЛЕНИЯ МУХЪЛ със златните кенефи има 1000 милиарда!

    17:50 14.05.2026

  • 24 Българин

    7 17 Отговор

    До коментар #14 от "Е за това ви мразят":

    Най-истинските българи са циганите. Всеки истински българин е всъщност циганин. За това където има българи е пълна цигания. Погледни как паркират всички българи. Как им изглеждат къщите, без значение дали са по 4000 или 15000 евро квадрата.

    Коментиран от #27, #28, #42

    17:53 14.05.2026

  • 25 Същите дето сега реват

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ни принудиха да вписваме циганите като българи в личните документи и да имат същите права като условие да ни приемат в европейския рай. В старите документи си пишеше кой какъв етнос е .Сега си учат урока по трудния начин.

    17:54 14.05.2026

  • 26 с сигурност не са бг и румънеще

    22 1 Отговор
    а варшеди от големите махали
    наш ганчо и ганка не са в тез коптори с индианците и амуджите говорещи турски
    но не смеят да кажат истината германските мишки да не ги обвинят за расисти
    а иначе мълчат кат риби за другите пак кафяви арабски и черни пришълнци

    17:58 14.05.2026

  • 27 Пенсионер 69 годишен

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Българите не са виновни. Едно време са се женели на по 15 години и са раждали по 10 деца. Сега измислиха образование, кариера, пълнолетие... А на момиченцата им се е.......бе и ги е..... бат циганите, защото недай си Бог да е с българин! Веднага арест и затвор при .... циганите.
    После се чудим, защо има българи със черна лъскава коса и сини венци.

    Коментиран от #65, #68

    18:00 14.05.2026

  • 28 прав си ганчо

    10 1 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Всеки кат теб изпуснат от гората е всъщност циганин кат теб

    18:00 14.05.2026

  • 29 Жжж

    8 0 Отговор
    Роми.

    18:01 14.05.2026

  • 30 Овчар

    3 6 Отговор
    Никой обаче не се замисля след като машините основно вече произвеждат храна ,вода , дрехи защо му е на човек да работи...? С технологиите с които разполагаме днес не е нужно да работиш и да бъдеш роб...! Други приоритети трябват на човечеството..!

    Коментиран от #50

    18:02 14.05.2026

  • 31 1234

    15 1 Отговор
    ами оправете си соц.програми бе,писаха за африканец ли арабин с две жени и 10тина деца,и поради забрана за двуженство,двете жени живеят в различни къщи в различни градове,и важният мъж за да обръща внимание и на двете семейства не работи и за да ги издържа получава 36000 евро на месец,ей така щот сте тъпи да обслужвате кефа на некои дет и вие имате вина щот им разбихте държавите,затуй не се жалвайте

    18:04 14.05.2026

  • 32 Не е с българи

    14 0 Отговор
    Всички знаем, че са индиици, дошли отдавна по нашите земи и вече 20 поколения не са се интетрирали....

    18:11 14.05.2026

  • 33 Тома

    18 2 Отговор
    Всички българи източвайки социалната система в Германия са с имена хасан, мюмюн, айше фатме и т.н.и в България са същите

    Коментиран от #36, #44

    18:19 14.05.2026

  • 34 Хахахаха

    3 3 Отговор
    Измами?? Българи??? Нееее такова нещо няма и не може да има. Га ньо е най-честния човек на света.

    18:27 14.05.2026

  • 35 Името

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ти си":

    Им потъмнели, мургави, бивши индийци от племето банди...

    18:30 14.05.2026

  • 36 Новото

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Тома":

    Начало в Фермания!

    18:31 14.05.2026

  • 37 Интересно

    10 0 Отговор
    Българи или команчи?

    Коментиран от #43

    18:31 14.05.2026

  • 38 Интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Никой не те е спрял да си ходиш в Анкара. Побързай!

    18:32 14.05.2026

  • 39 Има решение

    1 4 Отговор
    Да ги пращат на фронте да трепят монгллякка.

    18:33 14.05.2026

  • 40 Интересно

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ти си":

    Не е случайно. Нас ни имат за кафяв електорат. Приказките за европейското единство са ала-бала, докато подпишем договорите за присъединяване.

    18:35 14.05.2026

  • 41 Сходни неволи

    5 3 Отговор
    Както ние не можем да интегрира е ромоте у нас, така и германците не могат да интегрират нас българите у тях.

    18:36 14.05.2026

  • 42 Интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Сега разбрах, защо се казваш Българин.

    18:37 14.05.2026

  • 43 Все тая

    9 2 Отговор

    До коментар #37 от "Интересно":

    За розовият Ханс разликата между българин и киманч е нулева

    Коментиран от #49

    18:37 14.05.2026

  • 44 Ко викаш

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "Тома":

    Иван, Драган и Петкан в Германия не получават помощи или детски ли?

    18:39 14.05.2026

  • 45 Въобще

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    Не ме интересува

    18:39 14.05.2026

  • 46 Еми защото разлика няма

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ти си":

    Колкото ти различаваш калдараши от бургуджии толкова и те те различават от тях

    18:42 14.05.2026

  • 47 Тиквен премиер

    4 1 Отговор
    - Дайте ги насам. Аз ще ги интегрирам на социалните борси. И по изборите ще заработват и захлебват.

    18:44 14.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Интересно

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Все тая":

    Синовете на розивият Ханс взеха да се женят за "българки" от боята, отишли да бачкат камериерки по немските хотели.
    Наследниците на розовият Ханс вече са от скъпата боя. Не са нито руси, нито синеоки, и много играят на дайре и зурна.

    18:48 14.05.2026

  • 50 Когато измислят

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Овчар":

    робот-чобан, тогава няма да има нужда от хора. Дори такъв да има ИИ няма да има памет да запомни всички необходими за работата си псувни. Понякога човекът е незаменим.

    Коментиран от #66

    18:49 14.05.2026

  • 51 Евро Пейка

    9 0 Отговор
    Гледала съм в Залцбург в стария град на всеки ъгъл и пред всеки магазин просяци предимно цигани млади и здрави в работоспособна възраст. Попитах моя позната която живее там защо полицията не ги гони? Отговора беше че с това им се нарушавали човешките права . Даже като се затопли си правили катуни под мостовете на реката в която се къпели и перяли .
    И това ако са ценности и чивешки права здраве му кажете.

    18:50 14.05.2026

  • 52 Защо се дразнят

    8 2 Отговор
    само от българи и румънци? Нима няма емигранти от други страни и то в много по-големи количества?

    18:54 14.05.2026

  • 53 Чърчил

    7 0 Отговор
    Навремето германците ги заселваха /разбирай циганите/ безплатно в Аушвиц и проблемът се решаваше , не като сега...

    19:14 14.05.2026

  • 54 Фрау Битси

    3 2 Отговор
    Служители благодарение на чужденците цедят социала, а не самите чужденци.

    19:19 14.05.2026

  • 55 така, така

    4 2 Отговор
    Напълно е възможно нашенците да са спретнали въпросните схеми. Обаче, българите и румънците са граждани на ЕС и най-малкото е неуважение да се коментират като второ качество хора - имат право да живеят където намерят за добре. Или правата в ЕС са ограничени само до избрани нации, а другите кучета ги яли.
    Немците да си уредят въпроса с арабите, африканците и украинците, че те са им много по-сериозен проблем

    19:30 14.05.2026

  • 56 такива са

    2 5 Отговор
    Това са предимно "патриоти" и избиратели на Радев.

    19:40 14.05.2026

  • 57 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Христов":

    До 18 ком - кажи ти бе другарю христов колко пари е откраднала Урсула ти видя ли или по рузката казаха - щом имаш данни давай пред прокурор или по телевизията

    20:03 14.05.2026

  • 58 Аааа, не!

    6 0 Отговор
    Ще си ги държите там и ще ги превъзпитавате! Всички тези са от онзи контингент, за чието интегриране през 90-те години имаше цяло десетилетие. Ама не се интегрираха, а нас редовно ни съдите в Страсбург, когато се опитаме да се държим с тях така, както заслужават.
    Сега вие си бийте главите с тях.

    20:10 14.05.2026

  • 59 Анонимен

    4 0 Отговор
    Така немската икономика върви надолу ,защото не може да изхрани всички гладни гърла,запътили се към германските земи.Виновни са немските политици начело с Ан.Меркел.Зловещият им план заработи на пълни обороти,като желанието на задокеанските им приятели се изпълнява както трябва.Наводниха тези свещени територии,които от хилядолетия се движат във възходяща посока.Доволно висшите политици си протриват ръце.Идва време за разплата ,когато заедно всички те/шестолъчки и същества чудати със силен слънчев загар/ще потеглят към синьото безоблачно небе през комините.Нека бурята се развихри,защото който сее ветрове жъне бури...

    Коментиран от #63, #64

    20:10 14.05.2026

  • 60 Цигани от БГ и РУ

    5 0 Отговор
    Никакви българи и румънци не са това, индопакистанци са.

    20:35 14.05.2026

  • 61 Оги

    5 0 Отговор
    Циганорът се е изнесъл. Ами интегрирайте го.

    20:38 14.05.2026

  • 62 Тцъ!

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Е за това ви мразят":

    Ромската кръв си личи, бате. Не можеш да я скриеш, дори да е само малък примес. Онези българи, които по външен вид или характер поне малко приличат на роми, ние не ги обичаме. Мъжките майки не ги искат за снахи, женските татковци не ги искат за зетьове. Това е традиционна нагласа още от патриархалното време, дори във фолклорните песни и в пословици е отразена.

    21:22 14.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Фен

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    Чул те Господ! Дано се случи това, което прогнозираш.
    Но не знам защо под твоя коментар се появи цифрата 63. Коментарът ми под N63 е отговор на коментар N27, а не на теб. Стана някакво объркване.

    21:38 14.05.2026

  • 65 Обърни внимание

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пенсионер 69 годишен":

    Моят коментар под номер 63 е отговор на твоя коментар. Прочети си го.

    Коментиран от #67

    21:40 14.05.2026

  • 66 Овчар

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Когато измислят":

    БМВ и Мерцедес които механизираха заводите си и десетки хиляди останаха без работа и не само там.. Почти навсякъде вече машините работят и хората остават без работа.3 д принтерите строят къщи почти без намесата на човешка ръка.

    22:30 14.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Описал си болните си фантазии

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пенсионер 69 годишен":

    Не си никакъв пенсионер, а млад ром, на когото лигите му текат за българско момиче, но много добре знаеш, че няма да те огрее. Българките не искат мъж-индус. Това е критерий, изграден през вековете.

    00:43 15.05.2026

  • 69 Ааааааа, не така

    1 0 Отговор
    с вирнат показалец срещу нас…☝🏻
    Не ни поучавайте нас как да интегрираме ромейците, покажете вие как го правите, щото аз откак се помня все ние сме виновни, че у нас е пълно с ромеи.
    И без много шум, моля.

    01:15 15.05.2026

  • 70 Много рано са се сетили,

    1 0 Отговор
    те минаха 30 години откак ги доят.
    В България ромляните си изпраха откраднатите пари от Германия отдавна. Купиха си имоти и пак дерибействат.

    01:28 15.05.2026

