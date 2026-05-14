Си Дзинпин: Отношенията между Китай и САЩ са най-важните в света

14 Май, 2026 15:57 1 872 80

Според официалната позиция на Китай страната не разглежда Съединените щати като противник, а насърчава модел на сътрудничество печелившо и за двете държави

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Китайско-американските отношения са най-важните двустранни отношения в света, заяви днес китайският президент Си Дзинпин, цитиран от Франс прес и Би Би Си, пише БТА.

Той отбеляза, че тези отношения се отнасят до благосъстоянието на двете страни с население от 1,7 милиарда и интересите на над 8 милиарда души по света.

"Китайският и американският народ са два велики народа", каза Си.

Китайският президент произнесе реч по време на официална вечеря в Пекин в чест на американския президент Доналд Тръмп. Си завърши речта си с тост "за развитието и бъдещето на двете страни".

Той оцени визитата на Тръмп като "историческо посещение" и посочи, че движенията за "голямото възраждане на китайската нация" и "Да направим Америка отново велика" могат да вървят ръка за ръка.

Според официалната позиция на Китай страната не разглежда Съединените щати като противник, а насърчава модел на сътрудничество "печелившо и за двете страни". Концепцията за "голямото възраждане на китайската нация" е централен елемент в политическата реторика на Си Дзинпин и отразява стремежа Китай да възстанови позицията си на влиятелна и уважавана световна сила след периоди на кризи и войни, отбелязва АФП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дядя Вова

    23 27 Отговор
    А я куда пропал ?

    Коментиран от #78

    16:02 14.05.2026

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    8 22 Отговор
    А Ромсiа е некаде доло у лево,на полусайденител!

    16:02 14.05.2026

  • 4 Рузнята,

    12 23 Отговор
    Тука виждам ядове ...

    16:04 14.05.2026

  • 5 греда

    37 10 Отговор
    На бай Дончо не му се получиха нещата. Тръгна той с мерака да изтъргува Тайван срещу Ормуз, ама се оказа, че с Тайван не се търгува, защото си е китайски. Дончо се прибира у краварника с празна кошница, в която друго, освен китайска вежливост, няма. Ормуз ще остане затворен докато САЩ не приемат условията на Иран.

    Коментиран от #51

    16:04 14.05.2026

  • 6 Кривоверен алкаш

    18 22 Отговор
    Да изпратят един диск на Путин с тези думи на Си...да види каква е реалността.

    Коментиран от #8

    16:08 14.05.2026

  • 7 😁.........

    19 24 Отговор
    А кремълският плъх къде го забравихте.... той не е ли ора? 🤣

    Коментиран от #18

    16:09 14.05.2026

  • 8 Бялджип

    29 8 Отговор

    До коментар #6 от "Кривоверен алкаш":

    Направиха впечатление две неща от посещението. Първото, че булевардът по който посрещаха Тръмп, беше залят с китайски червени знамена и само едно две американски срамежливо се показаха накрая между китайските?! Това беше огромна разлика с посещението на Путин преди 2-3 години, когато руските знамена бяха почти колкото китайските. За китаййската източна култура знаците означават много.
    Второто беше ръкостискането. Тръмп дърпа и потупва ръката на Си. Това по китайския протокол е недопустимо, то е наглост.

    Коментиран от #10, #11

    16:11 14.05.2026

  • 9 греда

    26 4 Отговор
    Иранците започнаха да попускат през протока китайските танкери. Който разбрал, разбрал. Иранците разбраха.

    16:14 14.05.2026

  • 10 Кривоверен алкаш

    10 22 Отговор

    До коментар #8 от "Бялджип":

    Няма начин да не знае Си как се здрависва Рижия..той винаги така го прави,за знамената не знам сигурно е така,но и тези думи казват много...някъде в слугинажа остана бензиностанцията с ракетите..на първо място в отношенията с Русия е далаверата за Китай..

    Коментиран от #13, #36

    16:14 14.05.2026

  • 11 ЛАДА-та

    8 17 Отговор

    До коментар #8 от "Бялджип":

    Много си запозната с протокола , ма .. 🤭😁

    16:16 14.05.2026

  • 12 Наблюдател

    34 8 Отговор
    На слизане от самолета идиота Тръмп го посрещна заместникът на Си и заместникът на външния министър на Китай, за разлика от Путин, който беше посрещнат , разцелуван и прегърнат лично и от двамата, и това казва всичко! Всичко останало е ала бала.

    Коментиран от #17, #23, #54

    16:17 14.05.2026

  • 13 Бялджип

    21 10 Отговор

    До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":

    Съветвам те да не бързаш със заключенията. Поне аз правя така. Знам че е лошо да даваш себе си за пример, но в случая ще го направя. По една проста причина, скоро Путин ще посети Китай. Нека след това да говорим. Руснаците имат хубава поговорка-поживем, увидим.

    Коментиран от #16

    16:19 14.05.2026

  • 14 Шопо

    9 24 Отговор
    Китайците са умни.Ще си вземат Сибир без война.

    16:19 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 малиии

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдател":

    Кой да знае , после какво е станало зад кулисите ... 🤭😁

    16:21 14.05.2026

  • 18 Тръмп:

    9 19 Отговор

    До коментар #7 от "😁.........":

    Русия не е фактор.

    16:22 14.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Умрел руснак

    13 16 Отговор

    До коментар #15 от "ПИСАХ МНОГО ПИША":

    Без огромният пазар на китайски стоки,който е ЕС и САЩ на китайски стоки китайците загиват.

    16:27 14.05.2026

  • 21 КИТАЙ ГОЛЯМ.

    16 6 Отговор
    Народ 1/4 от света наш. Могат света да завладеят от раз но не им позволяват религията и нравите. Както и много вярващи на земята. Религията възпира в много случаи конфликти и войните.

    16:28 14.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тук нашите

    24 4 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдател":

    грантаджии се хващат за думата. Китай яко е набил канчето на Тръмп, но за да запази противникът някакво достойнство, Си е казал тези високопарни думи. Това е типична азиатска любезност (лицемерна, разбира се). Абе хора, научете се малко да четете между редовете, само с опорки не става.

    16:33 14.05.2026

  • 24 Атина Палада

    7 8 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха":

    Историята ще запомни Путин, Тръмп и Си Дзинпин,освободили светът от чудовището от остров Джекил!

    Коментиран от #27, #28

    16:33 14.05.2026

  • 25 Си Дзинпин: Отношенията между Китай и СА

    9 18 Отговор
    Си Дзинпин: Отношенията между Китай и САЩ са най-важните в света
    ДА ЧЕТЕ ДЖУДЖЕТО И ДА ВЗИМА ПОУКА! ДО ТУКА С ДОСТЛУКА С ИРАН И С КИТАЙ. СКОРО ДА СИ ОБИРА КРУШИТЕ И ОТ УКРАЙНА, ЗАЩОТО ЩЕ ИМА КЮТЕК.

    16:37 14.05.2026

  • 26 Хахаха

    8 13 Отговор
    Си го каза: САЩ и Китай! Не русия и Китай...

    16:40 14.05.2026

  • 27 Апостолакис

    9 13 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    путин е изхвърлен зад борда🤣🤣🤣

    16:41 14.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 🇧🇬❤️🇷🇺

    17 6 Отговор
    Тромпета как се обяснява на господаря си. Скоро и Меланито ще му предложи.
    Видяхте ли го това бе подлоги краварски. Гордейте ли се сега с това оранжево недоразумение ? А ми разправяхте как бил блокирал китайските кораби в Ормузкия проток блокирал е, ама само в болните ви фантазии.

    Коментиран от #38, #75

    16:43 14.05.2026

  • 30 В КИТАЙ

    17 5 Отговор
    Тръмп е по наведен даже и отколкото е наведен при посещенията в Израел

    16:45 14.05.2026

  • 31 САМО ВИЖ

    18 3 Отговор
    С какво презрение го гледа онзи от охраната зад Си.

    16:47 14.05.2026

  • 32 Статистик

    15 5 Отговор
    Ще си позволя да не се съглася с Другаря Си! Че са велики държави спор няма,ама да поставя китайците с хамериканците на един кантар е несериозно! Какъв велик народ са янките - сбирщайн от цял свят и някой Булгар за цвят!

    16:47 14.05.2026

  • 33 ЕДНО НЕ Е ЯСНО

    15 4 Отговор
    Обора или западналата Британия ще плащат за вековните престъпления на англосаксите към Китай.

    16:49 14.05.2026

  • 34 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #28 от "Ол1гофрен,":

    В България,колко беше семейният бюджет на един инженер и семейният бюджет на един кредитен милионер? Същото е и с БВП на държавите .

    16:51 14.05.2026

  • 35 ЕЙ ДОНИ

    12 1 Отговор
    Какво стана с митата за китайските стоки?? Фалшиф герой.

    16:51 14.05.2026

  • 36 О,чуден

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":

    Ха, те понеже нямат далавера китайците, затова се изсипаха 16 трилиона при тях на крака ?!

    16:56 14.05.2026

  • 37 Дано и Путин да чуе това и

    9 10 Отговор
    Да си даде сметка че не е в голямата игра и че си изби хората ей на така без каквато и да е полза. Китайците са двуличничета мискинчета.

    16:57 14.05.2026

  • 38 Ае копейките

    5 11 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    Тръмп наш?

    16:58 14.05.2026

  • 39 ху пий чай

    12 2 Отговор
    Това посещение : много шум за нищо

    17:01 14.05.2026

  • 40 Беро

    8 4 Отговор
    Как ли се чувства бледолизеца и празноглавеца Тръмп при посещението си в Китай? Довечера с мита и санкции, а днес
    мижав и страхлив от това, което вижда!
    За КРАВАРИЯ, това е началото на края!!!

    17:02 14.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Зад кулисите

    7 8 Отговор
    Тръмпоча и Си са се присмивали как го сложиха на путлера.

    17:05 14.05.2026

  • 43 Това са безспорни

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "БОТЕВ":

    Факти.

    17:06 14.05.2026

  • 44 Герито

    6 3 Отговор
    Тръмп, разпенен като блатна костенурка, Си, това за което грачиш, го знам отдавна, а
    охраната - без плюене, ей кравар!

    Коментиран от #45

    17:06 14.05.2026

  • 45 БОТЕВ

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Герито":

    Нещо трети клас завършен? Защото не ти се чете нито словореда, нито мисълта, ако има такава😅😂🤣

    Коментиран от #46

    17:08 14.05.2026

  • 46 Копейките освен че са предатели

    6 8 Отговор

    До коментар #45 от "БОТЕВ":

    Са и неграмотни.

    17:11 14.05.2026

  • 47 Беро

    6 9 Отговор
    Американския Тръмп, го посрещат и изпращат на летището само вторите в Китай, за Путин винаги първите и само първите в държавата! Факт!

    Коментиран от #50

    17:11 14.05.2026

  • 48 Дон Корлеоне

    6 9 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    17:15 14.05.2026

  • 49 Борис

    7 2 Отговор
    Китай днес е производител и износител на
    стомана, номер едно в света!
    Казано образно: кеф ти риба, кеф ти паламуд, кеф ти даже и хамсия!

    17:16 14.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Бууухахахаха

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "греда":

    Китай е основно най потърпевшия от затварянето на ормуския проток. Верно си греда

    Коментиран от #59

    17:17 14.05.2026

  • 52 Снимката показва че на Китай не им дреме

    8 4 Отговор
    Рижавия лакейничи , но без полза.

    17:18 14.05.2026

  • 53 Курти

    9 7 Отговор
    Ей нема такива фанатици като бг копеите.Даже талибаните и аятоласите са по-умни от тях

    17:18 14.05.2026

  • 54 НОВИНА

    5 8 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдател":

    ОТНОВО СЕ ПОЯВИ КИТАЙСКА КАРТА С ВКЛЮЧЕНИ РУСКИ ТЕРИТОРИИ.ПУТИН Е БЕСЕН!

    17:21 14.05.2026

  • 55 Така де

    4 10 Отговор
    БВП САЩ.......29 ТРИЛИОНА $$$
    БВП КИТАЙ....19 ТРИЛИОНА $$$
    БВП РУСИЯ......8 ТРИЛИОНА

    Коментиран от #57, #61

    17:23 14.05.2026

  • 56 Така де

    3 8 Отговор
    Делнаха си....Русия.

    17:25 14.05.2026

  • 57 Атина Палада

    8 4 Отговор

    До коментар #55 от "Така де":

    Е така де,29трилиона дългове и толкова БВП :) Сиреч БВП без дългове е 0(НУЛА):))))

    17:27 14.05.2026

  • 58 Коце Смърдела

    3 10 Отговор
    Къде са бай ДОНЧО и СИ ,.. па къде е.. монголоидното с дървените кен ефи ?!?
    Тия двамата разделиха П едерацията

    17:29 14.05.2026

  • 59 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #51 от "Бууухахахаха":

    Европа и Англия са потърпевшите! Никой друг! За Китай си минават корабите безпроблемно! САЩ си имат петрол..
    А леговището на глобалистките л.иберасти е Европа и Англия,след като Тръмп ги изгони от САЩ ,те се окопаха тук :)))

    Коментиран от #63, #66

    17:30 14.05.2026

  • 60 ВИЖТЕ НА СНИМКАТА КАК КИТАЕЦА ЗАД СИ

    7 2 Отговор
    ГЛЕДА ВЛЮБЕНО РЪЖДИВИЯ КАНИБАЛ ! ГОТОВ Е ДА МУ СКОЧИ И ДА ГО ОБЕЗГЛАВИ !

    Коментиран от #71

    17:32 14.05.2026

  • 61 Възрожденец

    7 1 Отговор

    До коментар #55 от "Така де":

    Айде сега бягай до контейнера , защото скоро ще изхвърлят просрочките от хипера, .".финансисте "

    17:34 14.05.2026

  • 62 Така де

    3 7 Отговор
    Разделиха си света.
    Путин аут.

    17:35 14.05.2026

  • 63 Така де

    3 5 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    Колко китайчета минаха през блокадата на САЩ ???

    Коментиран от #65

    17:36 14.05.2026

  • 64 На Си

    2 1 Отговор
    двойника беше малко по-качествен!

    17:38 14.05.2026

  • 65 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #63 от "Така де":

    Всичко китайски кораби..Кораби от Пакистан си минават безпроблемно..От Русия също!

    Коментиран от #67, #68, #69

    17:38 14.05.2026

  • 66 Поне

    3 6 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    можеш ли да готвиш...

    17:39 14.05.2026

  • 67 Копейкин

    4 7 Отговор

    До коментар #65 от "Атина Палада":

    Така ли се роди или после изпростя?

    17:40 14.05.2026

  • 68 Така де

    6 6 Отговор

    До коментар #65 от "Атина Палада":

    От стотина блокирани китайчета в залива я са минали четири, пет...я не.

    17:40 14.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 На Вова

    4 7 Отговор
    му сипаха само патица по пекински!Нямаше пищна церемония!

    17:45 14.05.2026

  • 71 Аз мисля

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "ВИЖТЕ НА СНИМКАТА КАК КИТАЕЦА ЗАД СИ":

    Точно обратното. Канибалчето точи зъби на рижавия безхаберник.

    18:05 14.05.2026

  • 72 Във военно отношение Китай

    4 3 Отговор
    Все още се нуждае от Русия. Така че не бързайте да зачерквате руснаците. Те винаги възкръсват от пепелта като феникс.

    18:08 14.05.2026

  • 73 Путин изтърва звезден шанс

    2 1 Отговор
    Да се разплати на един път и с двамата двуличници. Той имаше такъв шанс и за зеленски и то не един път но не смее. Затова може и трябва да си загуби поста.

    18:11 14.05.2026

  • 74 Горски

    4 2 Отговор
    При либерален свят и отворени граници се вижда че запада е пиратски модел.. от алчност запада се простреля. Аз лично си спомням котайското качество на играчки, чинии, дрехи и т.н от началото на 90те. За някакви си 30 години, тея направиха така че всичко да се прави при тях. Вкъщи едва ли имам нещо, което да не е направено в Китай или да няма китайски компоненти в себе си. От тея може само да се поучиме според мене, без значение от това дали са комунисти, маоисти или други. Дали Китай е „хартиен“ Тигър??? Май им се дръпна изпражнението на „великите“ американци! Май ще почнем да учим в ускорени курсове по китайски език? Дони, на какъвто и да се прави, не свали ли панталоните пред Си, няма да му минат номерата. Закарал един вагон клоуни, но с това няма как да впечатли китайците. Или забравя за Тайван или гаси лампите в САЩ. Още преди 2 дни имаше анализи, че Тръмп ще предложи на Китай: САЩ спира доставката на оръжия за Тайван, а Китай в отговор да спре военната подкрепа за Иран. Но едва ли китайците ще приемат подобно нещо. По-скоро Си ще обясни на Тръмп, че ако САЩ отново ударят масирано Иран, Китай няма да удължи споразумението за износ на редкоземни минерали за САЩ, което изтича след няколко месеца. И това е напълно логично.

    18:29 14.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Гоуемо натегане прави тръмпона

    18:39 14.05.2026

  • 77 Констатация

    0 0 Отговор
    Си е Прав на 101%!!!!!

    19:11 14.05.2026

  • 78 ВВП

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дядя Вова":

    А я в бункеру сежу.И чакам големите да се разберат и да кажат какво да правя.

    19:13 14.05.2026

  • 79 ка Путин

    3 0 Отговор
    Ма как така. Шъ плачаааааа

    20:14 14.05.2026

  • 80 мдааа

    3 1 Отговор
    Си се разчекна на 3
    На Тръмп да угоди

    20:16 14.05.2026

