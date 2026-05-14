Си Дзинпин: Отношенията между Китай и САЩ са най-важните в света

Китайско-американските отношения са най-важните двустранни отношения в света, заяви днес китайският президент Си Дзинпин, цитиран от Франс прес и Би Би Си, пише БТА.
Той отбеляза, че тези отношения се отнасят до благосъстоянието на двете страни с население от 1,7 милиарда и интересите на над 8 милиарда души по света.
"Китайският и американският народ са два велики народа", каза Си.
Китайският президент произнесе реч по време на официална вечеря в Пекин в чест на американския президент Доналд Тръмп. Си завърши речта си с тост "за развитието и бъдещето на двете страни".
Той оцени визитата на Тръмп като "историческо посещение" и посочи, че движенията за "голямото възраждане на китайската нация" и "Да направим Америка отново велика" могат да вървят ръка за ръка.
Според официалната позиция на Китай страната не разглежда Съединените щати като противник, а насърчава модел на сътрудничество "печелившо и за двете страни". Концепцията за "голямото възраждане на китайската нация" е централен елемент в политическата реторика на Си Дзинпин и отразява стремежа Китай да възстанови позицията си на влиятелна и уважавана световна сила след периоди на кризи и войни, отбелязва АФП.
Дядя Вова
Коментиран от #78
16:02 14.05.2026
Архимандрисандрит Бибиян
16:02 14.05.2026
Рузнята,
16:04 14.05.2026
греда
Коментиран от #51
16:04 14.05.2026
Кривоверен алкаш
Коментиран от #8
16:08 14.05.2026
😁.........
Коментиран от #18
16:09 14.05.2026
8 Бялджип
До коментар #6 от "Кривоверен алкаш":Направиха впечатление две неща от посещението. Първото, че булевардът по който посрещаха Тръмп, беше залят с китайски червени знамена и само едно две американски срамежливо се показаха накрая между китайските?! Това беше огромна разлика с посещението на Путин преди 2-3 години, когато руските знамена бяха почти колкото китайските. За китаййската източна култура знаците означават много.
Второто беше ръкостискането. Тръмп дърпа и потупва ръката на Си. Това по китайския протокол е недопустимо, то е наглост.
Коментиран от #10, #11
16:11 14.05.2026
греда
16:14 14.05.2026
10 Кривоверен алкаш
До коментар #8 от "Бялджип":Няма начин да не знае Си как се здрависва Рижия..той винаги така го прави,за знамената не знам сигурно е така,но и тези думи казват много...някъде в слугинажа остана бензиностанцията с ракетите..на първо място в отношенията с Русия е далаверата за Китай..
Коментиран от #13, #36
16:14 14.05.2026
О,чуден
До коментар #8 от "Бялджип":Много си запозната с протокола , ма .. 🤭😁
16:16 14.05.2026
ху пий чай
Коментиран от #17, #23, #54
16:17 14.05.2026
13 Бялджип
До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":Съветвам те да не бързаш със заключенията. Поне аз правя така. Знам че е лошо да даваш себе си за пример, но в случая ще го направя. По една проста причина, скоро Путин ще посети Китай. Нека след това да говорим. Руснаците имат хубава поговорка-поживем, увидим.
Коментиран от #16
16:19 14.05.2026
Шопо
16:19 14.05.2026
малиии
До коментар #12 от "Наблюдател":Кой да знае , после какво е станало зад кулисите ... 🤭😁
16:21 14.05.2026
Тръмп:
До коментар #7 от "😁.........":Русия не е фактор.
16:22 14.05.2026
Умрел руснак
До коментар #15 от "ПИСАХ МНОГО ПИША":Без огромният пазар на китайски стоки,който е ЕС и САЩ на китайски стоки китайците загиват.
16:27 14.05.2026
КИТАЙ ГОЛЯМ.
16:28 14.05.2026
Тук нашите
До коментар #12 от "Наблюдател":грантаджии се хващат за думата. Китай яко е набил канчето на Тръмп, но за да запази противникът някакво достойнство, Си е казал тези високопарни думи. Това е типична азиатска любезност (лицемерна, разбира се). Абе хора, научете се малко да четете между редовете, само с опорки не става.
16:33 14.05.2026
Хахаха
До коментар #19 от "Хаха":Историята ще запомни Путин, Тръмп и Си Дзинпин,освободили светът от чудовището от остров Джекил!
Коментиран от #27, #28
16:33 14.05.2026
Си Дзинпин: Отношенията между Китай и СА
ДА ЧЕТЕ ДЖУДЖЕТО И ДА ВЗИМА ПОУКА! ДО ТУКА С ДОСТЛУКА С ИРАН И С КИТАЙ. СКОРО ДА СИ ОБИРА КРУШИТЕ И ОТ УКРАЙНА, ЗАЩОТО ЩЕ ИМА КЮТЕК.
16:37 14.05.2026
Хахаха
16:40 14.05.2026
27 Апостолакис
До коментар #24 от "Атина Палада":путин е изхвърлен зад борда🤣🤣🤣
16:41 14.05.2026
🇧🇬❤️🇷🇺
Видяхте ли го това бе подлоги краварски. Гордейте ли се сега с това оранжево недоразумение ? А ми разправяхте как бил блокирал китайските кораби в Ормузкия проток блокирал е, ама само в болните ви фантазии.
Коментиран от #38, #75
16:43 14.05.2026
В КИТАЙ
16:45 14.05.2026
САМО ВИЖ
16:47 14.05.2026
Статистик
16:47 14.05.2026
ЕДНО НЕ Е ЯСНО
16:49 14.05.2026
34 Атина Палада
До коментар #28 от "Ол1гофрен,":В България,колко беше семейният бюджет на един инженер и семейният бюджет на един кредитен милионер? Същото е и с БВП на държавите .
16:51 14.05.2026
ЕЙ ДОНИ
16:51 14.05.2026
36 О,чуден
До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":Ха, те понеже нямат далавера китайците, затова се изсипаха 16 трилиона при тях на крака ?!
16:56 14.05.2026
Дано и Путин да чуе това и
16:57 14.05.2026
38 Ае копейките
До коментар #29 от "🇧🇬❤️🇷🇺":Тръмп наш?
16:58 14.05.2026
ху пий чай
17:01 14.05.2026
40 Беро
мижав и страхлив от това, което вижда!
За КРАВАРИЯ, това е началото на края!!!
17:02 14.05.2026
Зад кулисите
17:05 14.05.2026
43 Това са безспорни
До коментар #41 от "БОТЕВ":Факти.
17:06 14.05.2026
44 Герито
охраната - без плюене, ей кравар!
Коментиран от #45
17:06 14.05.2026
45 БОТЕВ
До коментар #44 от "Герито":Нещо трети клас завършен? Защото не ти се чете нито словореда, нито мисълта, ако има такава😅😂🤣
Коментиран от #46
17:08 14.05.2026
46 Копейките освен че са предатели
До коментар #45 от "БОТЕВ":Са и неграмотни.
17:11 14.05.2026
47 Беро
Коментиран от #50
17:11 14.05.2026
Дон Корлеоне
17:15 14.05.2026
Борис
стомана, номер едно в света!
Казано образно: кеф ти риба, кеф ти паламуд, кеф ти даже и хамсия!
17:16 14.05.2026
51 Бууухахахаха
До коментар #5 от "греда":Китай е основно най потърпевшия от затварянето на ормуския проток. Верно си греда
Коментиран от #59
17:17 14.05.2026
Снимката показва че на Китай не им дреме
17:18 14.05.2026
Курти
17:18 14.05.2026
НОВИНА
До коментар #12 от "Наблюдател":ОТНОВО СЕ ПОЯВИ КИТАЙСКА КАРТА С ВКЛЮЧЕНИ РУСКИ ТЕРИТОРИИ.ПУТИН Е БЕСЕН!
17:21 14.05.2026
55 Така де
БВП КИТАЙ....19 ТРИЛИОНА $$$
БВП РУСИЯ......8 ТРИЛИОНА
Коментиран от #57, #61
17:23 14.05.2026
Така де
17:25 14.05.2026
57 Атина Палада
До коментар #55 от "Така де":Е така де,29трилиона дългове и толкова БВП :) Сиреч БВП без дългове е 0(НУЛА):))))
17:27 14.05.2026
Коце Смърдела
Тия двамата разделиха П едерацията
17:29 14.05.2026
59 Атина Палада
До коментар #51 от "Бууухахахаха":Европа и Англия са потърпевшите! Никой друг! За Китай си минават корабите безпроблемно! САЩ си имат петрол..
А леговището на глобалистките л.иберасти е Европа и Англия,след като Тръмп ги изгони от САЩ ,те се окопаха тук :)))
Коментиран от #63, #66
17:30 14.05.2026
ВИЖТЕ НА СНИМКАТА КАК КИТАЕЦА ЗАД СИ
Коментиран от #71
17:32 14.05.2026
61 Възрожденец
До коментар #55 от "Така де":Айде сега бягай до контейнера , защото скоро ще изхвърлят просрочките от хипера, .".финансисте "
17:34 14.05.2026
Така де
Путин аут.
17:35 14.05.2026
63 Така де
До коментар #59 от "Атина Палада":Колко китайчета минаха през блокадата на САЩ ???
Коментиран от #65
17:36 14.05.2026
На Си
17:38 14.05.2026
65 Атина Палада
До коментар #63 от "Така де":Всичко китайски кораби..Кораби от Пакистан си минават безпроблемно..От Русия също!
Коментиран от #67, #68, #69
17:38 14.05.2026
Поне
До коментар #59 от "Атина Палада":можеш ли да готвиш...
17:39 14.05.2026
67 Копейкин
До коментар #65 от "Атина Палада":Така ли се роди или после изпростя?
17:40 14.05.2026
68 Така де
До коментар #65 от "Атина Палада":От стотина блокирани китайчета в залива я са минали четири, пет...я не.
17:40 14.05.2026
На Вова
17:45 14.05.2026
71 Аз мисля
До коментар #60 от "ВИЖТЕ НА СНИМКАТА КАК КИТАЕЦА ЗАД СИ":Точно обратното. Канибалчето точи зъби на рижавия безхаберник.
18:05 14.05.2026
Във военно отношение Китай
18:08 14.05.2026
Путин изтърва звезден шанс
18:11 14.05.2026
Горски
18:29 14.05.2026
Д-р Ментал
18:39 14.05.2026
Констатация
19:11 14.05.2026
78 ВВП
До коментар #2 от "Дядя Вова":А я в бункеру сежу.И чакам големите да се разберат и да кажат какво да правя.
19:13 14.05.2026
ка Путин
20:14 14.05.2026
мдааа
На Тръмп да угоди
20:16 14.05.2026