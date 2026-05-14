Иран отвори Ормузкия проток за част от китайските кораби

14 Май, 2026 14:55 1 948 18

Техеран облекчи преминаването на китайски танкери след договореност с Пекин на фона на усилията за възстановяване на трафика през ключовия енергиен маршрут

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Иран е започнал да допуска определени китайски кораби през Ормузки проток, след като между Техеран и Китай е постигнато разбирателство относно правилата за контрол и управление на корабоплаването в стратегическия воден път, предава БТА.

Информацията беше разпространена от полуофициалната иранска агенция Фарс и цитирана от Ройтерс.

Решението идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп, по време на официалното си посещение в Пекин, постигна съгласие с китайския лидер Си Цзинпин, че Ормузкият проток трябва да остане отворен за свободното движение на енергийни ресурси.

Според ирански представители Техеран е предприел тази стъпка в отговор на искания от китайски дипломати, включително външния министър и посланика на Китай в Иран. Улесненото преминаване на китайски кораби е част от стратегическото партньорство между двете държави.

Все още не е ясно доколко това решение променя реалната ситуация в района, тъй като Иран и по-рано беше заявявал, че съдове на страни, които не участват в конфликта, особено свързани с Китай, могат да преминават през протока след координация с иранските въоръжени сили.

Вчера китайски супертанкер, натоварен с два милиона барела иракски суров петрол, успешно е преминал през Ормузкия проток, след като е бил блокиран в Персийски залив повече от два месеца заради войната между САЩ и Иран.

След началото на американските и израелските удари на 28 февруари Иран въведе строги ограничения върху морския трафик през протока. Последвалата американска блокада на иранските пристанища допълнително усложни ситуацията в този ключов маршрут, през който преминава около една пета от световната търговия с петрол и природен газ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    35 3 Отговор
    А дони докато фъфли за греат американ арми бютюфуул дали ще посмее да ги спре. Неееее, защото на дони се връзват само тия скачащите за банани по площадите в Бг.

    Коментиран от #4

    14:57 14.05.2026

  • 2 Макарон

    42 2 Отговор
    Китайски и руски минават без проблем. Другите да му мислят.:))

    Коментиран от #5, #6

    15:01 14.05.2026

  • 3 Госあ

    38 1 Отговор
    Пак си опекоха нещата китайците ! 😁 Така е, когато в държавния апарат има селекция на кадри, а не на калинки.

    15:03 14.05.2026

  • 4 Брачет,

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Недей , що ви нам , че по времето на бай Дън , бехте големи фенове на бай Дончо ... Замолчать

    15:06 14.05.2026

  • 5 ха ха хааа

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Макарон":

    Руски , а ?!🤭😁

    15:09 14.05.2026

  • 6 мдаааа

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Макарон":

    Да допълня - и севернокорейски ... 🤭

    15:10 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хм...

    19 2 Отговор
    Ми те китайските кораби никога не са имали каквито и да било проблеми с преминаването през Ормуз. Е, по едно време се чу, че плащали на Иран по десетина юана на танкер такса за преминаване. Същата работа и с руските и пакистанските кораби. Виж, чифyTckи и пiHд0сcTaHckи кораби изобщо не преминават. Всички останали или цакат по $2 млн в юани или риали и си минават по живо, по здраво, или също не преминават.
    Това е.

    15:32 14.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    А тук един ДАЙЛИНКЧО искаше линк от който да види, ЧЕ ПОНЕ ЕДИН КИТАЙСКИ КОРАБ е преминал 🤔❗

    Коментиран от #11

    15:35 14.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ахааа ,":

    Как беше с долара🤔❓
    А, да-
    преди няколко години НАД 70% от световната търговия беше в долари,
    а сега вече е..... ПОД 50%🤔❗
    преди няколко години всичкият петрол се търгуваше САМО срещу долари,
    а сега може да го купиш и срещу виетнамски донги🤔❗

    15:39 14.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Разбирам те , че сред 0шанките си най--великият партиен секретар , но , вече свършвате ... Дядя Потя

    Коментиран от #17

    15:59 14.05.2026

  • 16 сиренето с пари

    11 2 Отговор
    Т.е. направили са точно това, което американската блокада се опитва да предотврати - Иран да пуска танкери избирателно...
    Предполагам е реверанс от страна на госта, защото иначе би било грубичко.

    16:00 14.05.2026

  • 17 Дон Турболенто

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    И ти ли си от WEB "академиците" на тема "Русия"? Кой е твоя геополитически гуру? Изтрещелия т. нар. "професор" Дайнов, Весо Дремджиев - Богдан или Иво Инджев? Забравих и ветерана Асен Агов. Той не гастролира често по студиата, но тезите му са бомбастични.

    17:47 14.05.2026

  • 18 Горски

    1 1 Отговор
    Голям клоун е Тръмп. Дрънка глупости и веднага клекна, както кляка и на Путин. Срам, излагация за САЩ. Дано вече се нормализират нещата! Че "новият /стар/ вирус" потропва на вратата. Да не би друго да са се споразумели - американците да спрат да пречат извън протока на китайски кораби за да не се намесят по-решително китайците във войната? Бонус ИРАН си ги пердаши краварските самолетоносачи ЯКООО! Друга е темата, че бай перука живее с делюзията за краварско величие от средата на 20 век! Срещу БРИКС няма кво да направи краварчето. Натам вътрешното разделение в краварника е огромно и като нищо ще си спретнат 2ра Гражданска война, като стой та гледай.

    18:41 14.05.2026

