Иран отвори Ормузкия проток за част от китайските кораби

Иран е започнал да допуска определени китайски кораби през Ормузки проток, след като между Техеран и Китай е постигнато разбирателство относно правилата за контрол и управление на корабоплаването в стратегическия воден път, предава БТА.

Информацията беше разпространена от полуофициалната иранска агенция Фарс и цитирана от Ройтерс.

Решението идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп, по време на официалното си посещение в Пекин, постигна съгласие с китайския лидер Си Цзинпин, че Ормузкият проток трябва да остане отворен за свободното движение на енергийни ресурси.

Според ирански представители Техеран е предприел тази стъпка в отговор на искания от китайски дипломати, включително външния министър и посланика на Китай в Иран. Улесненото преминаване на китайски кораби е част от стратегическото партньорство между двете държави.

Все още не е ясно доколко това решение променя реалната ситуация в района, тъй като Иран и по-рано беше заявявал, че съдове на страни, които не участват в конфликта, особено свързани с Китай, могат да преминават през протока след координация с иранските въоръжени сили.

Вчера китайски супертанкер, натоварен с два милиона барела иракски суров петрол, успешно е преминал през Ормузкия проток, след като е бил блокиран в Персийски залив повече от два месеца заради войната между САЩ и Иран.

След началото на американските и израелските удари на 28 февруари Иран въведе строги ограничения върху морския трафик през протока. Последвалата американска блокада на иранските пристанища допълнително усложни ситуацията в този ключов маршрут, през който преминава около една пета от световната търговия с петрол и природен газ.