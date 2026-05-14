Бойко Рашков: Почти няма такава хипотеза, според която един политик да е застрашен повече от 20 години

Крайният резултат от свалянето на охраната е такъв, какъвто съответства на заявените ни политически намерения много преди изборите във връзка с неработещата или слабо работещата съдебна система. Причината за това стана, че някои граждани не попадаха под принципа на равенство с другите политици. В живота почти няма такава хипотеза, според която един политик да е застрашен повече от 20 години. Това заяви бившият вътрешен министър и депутат от „Продължаваме промяната“ (ПП) Бойко Рашков в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Думите му са по повод свалянето на охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Информация за застрашеност се изпраща постоянно. Работата в комисията е безконтролна. В тази комисия няма кой да проверява сигналите дали заплахите са основателни или не. Аз лично съм установил злоупотреби и съм ги разпространявал сред ваши колеги. Виждам неглижиране на този проблем и в сегашното управляващо мнозинство, заяви той.

Ние никога не сме отричали нуждата от защита на застрашени лица, но когато тя е обоснована. Още повече, че тази защита струва огромен финансов ресурс на българските данъкоплатци, поясни Рашков. Обществото може би има нужда да знае какви са тези заплахи и от кого идват, допълни той.

Да, управляващите решиха проблема бързо, но прави впечатление, че веднага след това изчезнаха заплахите срещу тези две лица. Във времето назад е възможно да е имало данни за заплаха, въпросът е как тази тричленка реши, че заплаха вече няма. В същото време 2 млн. евро вече изтичат, коментира бившият вътрешен министър.

Усилията на колегите в правната комисия в момента трябва да се подкрепят. Има взаимно разбиране за обективната потребност на обществото, че трябва да има нов ВСС, каза още Рашков.

Пепи Еврото и Мартин Божанов са продукт на властта на Борисов, Цацаров, Гешев и Сарафов. Ние с огромната съпротива на ДПС и ГЕРБ не успяхме да проучим изцяло този въпрос, защото връзките на управляващите с този подземен свят останаха неразкрити. На обществото се дължи разкриването на тези нелегални връзки. Прокуратурата трябва да вземе отношение, защото става дума за огромни престъпления. Да изтекат всички давностни срокове ли целят в прокуратурата?, коментира Бойко Рашков.

Една от първите политически грешки на Радев бе тази, че човекът, поставен на мястото на освободения от ръководството на ДАНС Деньо Денев (Станчо Станев - бел. ред.) е неподходящ. Никога не се е занимавал с контраразузнавателна дейност. Това е изключително тежка политическа грешка на Радев, смята той.