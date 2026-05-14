Бойко Рашков: Почти няма такава хипотеза, според която един политик да е застрашен повече от 20 години

14 Май, 2026 18:33 2 197 44

Да, управляващите решиха проблема бързо, но прави впечатление, че веднага след това изчезнаха заплахите срещу тези две лица

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крайният резултат от свалянето на охраната е такъв, какъвто съответства на заявените ни политически намерения много преди изборите във връзка с неработещата или слабо работещата съдебна система. Причината за това стана, че някои граждани не попадаха под принципа на равенство с другите политици. В живота почти няма такава хипотеза, според която един политик да е застрашен повече от 20 години. Това заяви бившият вътрешен министър и депутат от „Продължаваме промяната“ (ПП) Бойко Рашков в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Думите му са по повод свалянето на охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Информация за застрашеност се изпраща постоянно. Работата в комисията е безконтролна. В тази комисия няма кой да проверява сигналите дали заплахите са основателни или не. Аз лично съм установил злоупотреби и съм ги разпространявал сред ваши колеги. Виждам неглижиране на този проблем и в сегашното управляващо мнозинство, заяви той.

Ние никога не сме отричали нуждата от защита на застрашени лица, но когато тя е обоснована. Още повече, че тази защита струва огромен финансов ресурс на българските данъкоплатци, поясни Рашков. Обществото може би има нужда да знае какви са тези заплахи и от кого идват, допълни той.

Да, управляващите решиха проблема бързо, но прави впечатление, че веднага след това изчезнаха заплахите срещу тези две лица. Във времето назад е възможно да е имало данни за заплаха, въпросът е как тази тричленка реши, че заплаха вече няма. В същото време 2 млн. евро вече изтичат, коментира бившият вътрешен министър.

Усилията на колегите в правната комисия в момента трябва да се подкрепят. Има взаимно разбиране за обективната потребност на обществото, че трябва да има нов ВСС, каза още Рашков.

Пепи Еврото и Мартин Божанов са продукт на властта на Борисов, Цацаров, Гешев и Сарафов. Ние с огромната съпротива на ДПС и ГЕРБ не успяхме да проучим изцяло този въпрос, защото връзките на управляващите с този подземен свят останаха неразкрити. На обществото се дължи разкриването на тези нелегални връзки. Прокуратурата трябва да вземе отношение, защото става дума за огромни престъпления. Да изтекат всички давностни срокове ли целят в прокуратурата?, коментира Бойко Рашков.

Една от първите политически грешки на Радев бе тази, че човекът, поставен на мястото на освободения от ръководството на ДАНС Деньо Денев (Станчо Станев - бел. ред.) е неподходящ. Никога не се е занимавал с контраразузнавателна дейност. Това е изключително тежка политическа грешка на Радев, смята той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    26 11 Отговор
    20 имотния крадец ,мръснаСвиняя

    18:40 14.05.2026

  • 5 депутатник

    11 9 Отговор
    Лорд Сидиус се изказа.

    18:40 14.05.2026

  • 6 Добра новина за Бг.

    26 9 Отговор
    Забраниха на Борисов и Пеевски да влизат през вътрешния двор на парламента.
    Те вече няма да могат да влизат в сградата на Народното събрание през вътрешния двор,
    а това да става само през официалните входове.
    ГЕРБ, ДПС и „Израждане“ са изразили неудовлетворение от новите мерки.

    18:41 14.05.2026

  • 7 Абе

    19 9 Отговор
    Като е бил министър председател - сикаджия е бил мутрата герберска докато пу-н- ли ще го охраняват,че и от сретен йосич взел пари

    18:43 14.05.2026

  • 8 Сретане

    20 6 Отговор
    Къде си?
    12 години бе заради този, който взе парите и те предаде. Сега е твой ред

    18:43 14.05.2026

  • 9 Бялджип

    29 8 Отговор
    Този път проследих двамата гости на Ризова. Прави много силно и неприятно впечатление разликата в отношението към госта от тази уж опитна журналистка? Първият беше Костадинов, Ризова го прекъсваше, дърдореше повече от него, изяде му времето, не му позволи да изкаже позицията си. Към втория Рашков беше значително по-сдържана и мазна, онзи се развихри емоционално, а тя само кимаше и се съгласяваше. Отвратително е това което днес у нас наричаме журналистика!

    Коментиран от #16

    18:44 14.05.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Дано скоро да паднеш в някоя шахта на канализацията та да се отървем от тебе

    Коментиран от #23

    18:45 14.05.2026

  • 11 Например

    12 5 Отговор
    Охрана трябва да имат защитени свидетели, които са виждали как Методиев и Фандъкова са прибирали пачките от гепи Груп по Коледа на 2017-2018 или онези, които гледат от 5 години как ружа си се разхожда на 500 метра от американското посолство с охрана из собствените си бюти салони. Оставете Пеевски да отмъсти на Методиев за всички мизерии с американци и британци, ще накиснат черепа или онзи югославянин

    18:46 14.05.2026

  • 12 ма ДУРО

    20 3 Отговор
    Но пък има "политици" с по над 20 тоалетни придобити чрез СЛЕД БРАЧЕН ДОГОВОР с жена му срещу "гледане и издръжка"...
    Е нема такава държава, "другарю Дамаджанов

    18:47 14.05.2026

  • 13 наблюдател

    14 13 Отговор
    Самият Румен Радев е една голяма политическа грешка. Но ще го преживеем. Само да не докара България до 10 Януари 1997 г.

    18:47 14.05.2026

  • 14 Наздраве!

    20 3 Отговор
    Коя тоалетна ще ползвате днес?

    18:48 14.05.2026

  • 15 Като има мнозинство в парламента на

    10 1 Отговор
    Една политическа партия всички започнаха да дават акъл по медиите ако нямаше мнозинство щеше да има коалиции в парламента и пак да дават акъл

    18:49 14.05.2026

  • 16 Мнение

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    Няма по голям слагат от Иво Никодимов

    18:50 14.05.2026

  • 17 !!!?

    15 12 Отговор
    "Олигархична България" на Мистър Кеш си направи евтин ПР със снемането на охраната на Шиши и Боко...това можеше още да го направят няколкото поредни служебни правителства на "Гълъбарника" !
    Слаба ракия са 131 Кешови депутата в новия Парламент...
    ....къде е борбата срещу "олигархията", къде е денонсирането на заробващия договор "Боташ", къде е референдума за Еврото, къде са мерките за катастрофалния демографски срив в България, срещу сивата икономика, ремонта и строителството на пътната инфраструктура,...къде е "Прогреса !!!?

    Коментиран от #32

    18:51 14.05.2026

  • 18 ТОА МНОГО ГО УВАЖАВАМ. ВАЗДРАВЕ!

    22 3 Отговор
    20 имота и 12 кенефа само в единия? КРАДНАЛ , КРАДНАЛ ТА СЕ НА.РАЛ.

    18:56 14.05.2026

  • 19 Гост

    10 3 Отговор
    ИМА, ИМА, Когато един пишман политик е правил 20 години мръсотии, мушенгии и сечено той остава застрашен за цял живот, а може и след него! Как са изравяли труповете на "великите " римски папи и след това са ги бесели посмъртно!

    18:57 14.05.2026

  • 20 Хайде сега

    10 6 Отговор
    да им пръснат главите на тия двамата та да можем спокойно да кажем ето не бяхте прави като им свалихте охраната отидоха си хорицата.

    Коментиран от #22

    18:59 14.05.2026

  • 21 Преценка за срока,

    8 2 Отговор
    дори да са 20 или колкото години, следва да се прецени от последната дата на статуса политик.
    А въпросните, са все такива.

    19:01 14.05.2026

  • 22 Бялджип

    11 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хайде сега":

    Има лесно бе. При Бай Ставри и ще са сигурни за кожата.

    19:02 14.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дзак

    5 1 Отговор
    Ние сме свидетели на поне седем. Нататък кой знае?

    19:06 14.05.2026

  • 25 НАЗДРАВЕ!

    12 4 Отговор
    12 КЕНЕФА? КОЙ КРАЛ, КРАЛ, ПУДЕЛИТЕ НОСЯТ ПАЧКИ НА ДАМАДЖАН, ТАКА СА НАУЧЕНИ. В ПЕТРОХАН НЕ СЕ ПИЕШЕ И КАКВО ДА ПРАВИ ТАМ ДРУГАРЯ? АБЕ ШАРЛАТАНИ.

    19:06 14.05.2026

  • 26 койдазнай

    7 4 Отговор
    Абе Сталин е управлявал 32 години. Накрая неговите приятели и съратници го отровили, защото той се канил да ги затрие.

    19:11 14.05.2026

  • 27 Майора

    14 7 Отговор
    Ало имотният крал Рашков , стига с лъжите , които ти и петрохснците лансирате за охраната им! Това са хора получаващи нормална заплата и след прекратяване охраната нс лицата , отново си получават заплатите! С какво стана с кеша и пудела с пачките?

    19:13 14.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 мдаааа

    2 3 Отговор
    Вие се дръжте , за "хипотезите" , ама здраво ....

    19:19 14.05.2026

  • 30 Нарцис като всички

    3 3 Отговор
    Да бе да, ама не... мнението е неудобно ... има примери за продължителни заплахи от различни кръгове...

    19:19 14.05.2026

  • 31 Не,не си прав!

    4 4 Отговор
    Ако искаме да има промяна,трябват хора които не са компрометирани! Надявам се тези на Радев да са такива! А колкото до"контраразузнаването" на данс,ясно ние колко разбираха предишните,затова сме с разголени за.ници,и чуждите служби знаят по добре какво се случва в България!

    19:20 14.05.2026

  • 32 Никога

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "!!!?":

    не си разбирал какво се случва наистина!Или си пристрастен към пп дб или герб?!

    19:25 14.05.2026

  • 33 По себе си

    11 2 Отговор
    Дамаджан съди автентично по себе си - безброй имоти и жилища , а никой не му се жЪмби и не го застрашава.

    19:27 14.05.2026

  • 34 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 4 Отговор
    ФАКТИ, ЗАЩО ДАВАТЕ ТРИБУНА НА ................... ТОЗИ ФАШИСТКИ САТРАП С .................. ТЕZИ ИZЦЪКЛЕНИ ZMИЙСКИ ОЧИ ................... НА ВАС САМО ПУТИН, ШОЙГУ И ТАЛИБАНИ ВИ СЕ ВЪРТЯТ В ГЛАВИТЕ .................... ФАКТ !

    19:31 14.05.2026

  • 35 Емигрант

    4 5 Отговор
    Наистина няма такова НЕЩО което да е застрашено над 20 г. и да е живо ! Тиквуний и Намагнитения не са застрашени от наемни професионални убийци или директно от мафия, защото те са МАФИЯТА, те се "разправиха" с братя Илиеви, с Трактора, с Доктора, с бай Миле и т.н., с тези които щяха да им попречат или да се разприказват и защо им е охрана когато както казват "РАБОТЯТ" в полза на НАРОДА, от охрана се нуждаят мафиоти и убийци както и действителноста и реалността го доказват ! Кой се страхува, ако животът му е почтен, честен и непорочен ? В България мафиотите се знаят от целия народ кои са, но разследване, прокуратура и съд не искат да се лишат от техните милиони, те са слугинажът и охраната на мафията ! Всичко което е назначено от Тиквата и Намагнитения трябва да бъде изметено, разследвано и всеки според заслуженото му, имуществата им иззети в полза на държавата, такива примери има в САЩ, Италия, Тайланд, Чили, все държави в които мафията е била ръководен орган ! Радев, вземай се в ръце и махай твои министри, започвай с Абровски, той е лицемер и нагаждачи, но не и честен и почтен, бил ли е в ИТН, значи е уттрепка !

    19:35 14.05.2026

  • 36 Има бе, има

    3 4 Отговор
    В ганювстан двамата дебели българи юнаци големите Д и Б.

    19:37 14.05.2026

  • 37 Деций

    4 4 Отговор
    Трябва да е ясно ,че въоросният примат ( еднокнижник) не е политик,с тежък криминален престъпник,който е отговорен за доста смърт,заграбени бизнеси,унижени граждани по всякакъв начин.Този не охрана а му трябва ешафод на които д бъде оправен за назидание,и с това да започват и свършват всички новини години напред!

    19:59 14.05.2026

  • 38 Льольо

    4 4 Отговор
    Тоя пияндурник върти/суче, все другите му srali v gashtite. НеCадърник! Как се изложи на пресконференцията след като "арестуваха" Боко. Коскоджам професора по наказателно уж..

    20:12 14.05.2026

  • 39 Среща с Рашков

    5 1 Отговор
    Г-н Бойко Рашков кога има приемен ден? На всяка цена трябва да говоря с него.Умолявам редакципта под някаква форма да публикува неговите координати тук.

    20:15 14.05.2026

  • 40 Бойко Рашков

    6 2 Отговор
    Да каже, на какво основание полицията затваряше улица « Христо Чернопеев» и охраняваше срещите му в известен ресторант!
    Кой му плащаше сметките?
    Стига се е правил на вода ненапита!
    Престъпник!

    20:26 14.05.2026

  • 41 Цв. Ри/Лизова

    2 0 Отговор
    Кви са тия АЛКОХОЛИЦИ, и бивши КОМУНИСТИ дето ПИЛЕЯТ времето в БТВ.

    Вече сме 21-ви век с начин на мислене от 19в.

    20:42 14.05.2026

  • 42 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Съветите на един спиртосан мозък.

    20:58 14.05.2026

  • 43 то само охраната да беше

    1 0 Отговор
    Цялата държава за тях и кронитата им работи 20 години - във всяко отношение.
    Докараха самообслужването и угаждането до перверзия.
    А остатъчния народ започна да възприема държавата по същия начин като едно време под Османско - като нещо вредно, нежелано и насилническо.

    21:22 14.05.2026

  • 44 Нелс

    0 0 Отговор
    Обществото иска да знае списъка с 38-те магистрати с имоти и сметки в чужбина,които Цацаров посочи като не декларирани.А вие всички го скрихте от обществото
    Така ли борите корупцията?Искаме да го извадите този списък и тези магистрати да бъдат освободени от длъжност.Не да ги криете съучастници?Чакаме и пак ще питаме за този списък.Как да ви имаме доверените,като и вие не го изложихте този списък и шикалкавите?

    04:51 15.05.2026

