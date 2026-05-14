Гласът на Путин: Русия очаква свои собствени контакти с Китай, независимо от посещението на Тръмп

14 Май, 2026 18:27 1 592 53

През годините Путин и китайският лидер Си Цзинпин са се срещали над 40 пъти, за последно през август и септември в Китай миналата година, отбелязва Ройтерс

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руското ръководство очаква контакти с китайския президент Си Цзинпин, независимо от визитата на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС, пише БТА.

„Очакваме своите собствени контакти със Си Цзинпин“, каза Песков в отговор на въпрос на репортер за възможни руско-китайски контакти след визитата на Тръмп.

По-рано днес Кремъл заяви, че руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му почти е приключила.

През годините Путин и китайският лидер Си Цзинпин са се срещали над 40 пъти, за последно през август и септември в Китай миналата година, отбелязва Ройтерс.

Песков каза още, че Русия и Украйна се подготвят за размяна на пленници и в момента се съгласуват списъците на военнопленниците. „В момента се работи по съгласуването на списъците. Това е най-трудната част от тази работа, но тя напредва много бързо“, добави той.

Говорителят на Кремъл също така заяви, че в момента единствено Вашингтон изпълнява ролята на посредник между Москва и Киев и че европейците не желаят и не могат да действат в това качество.

„В момента те фактически участват пряко във войната на страната на киевския режим и по-скоро са защитници на идеята за нанасяне на „разгромяващ удар“ срещу Русия, на „съкрушително поражение“, отбеляза той. „Разбира се, с такъв подход едва ли може да се претендира за посредничество“, добави Песков.

Междувременно реакцията на световните медии на изпитанието на стратегическата ракета „Сармат“, е показала, че значението ѝ се осъзнава по света, каза още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Истината

    15 15 Отговор
    Путинката проревнувал за Си от Тръмп....

    Коментиран от #4

    18:30 14.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 17 Отговор
    боже..тия още ли си вярват? Китай е завода на запада , а РФ се превърна в безплатен доставчик на нафта за завода///САЩ , ЕС никога няма да фалират-фалира ли купувача фалира завода-------справки СИВ

    Коментиран от #21

    18:31 14.05.2026

  • 3 Абе ,

    7 10 Отговор
    Ше го натънъмъните ... 🤭

    18:32 14.05.2026

  • 4 Българка

    19 9 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    На Путин и СИ срещата е обявена още преди 6 м. Това даже го пишеше тук в предна статия. Тръмпоча се натресе на СИ от зор. Ормуз му е проблема.

    Коментиран от #22

    18:33 14.05.2026

  • 5 Дон Корлеоне

    14 11 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    18:34 14.05.2026

  • 6 Горски

    16 10 Отговор
    При либерален свят и отворени граници се вижда че запада е пиратски модел.. от алчност запада се простреля. Аз лично си спомням котайското качество на играчки, чинии, дрехи и т.н от началото на 90те. За някакви си 30 години, тея направиха така че всичко да се прави при тях. Вкъщи едва ли имам нещо, което да не е направено в Китай или да няма китайски компоненти в себе си. От тея може само да се поучиме според мене, без значение от това дали са комунисти, маоисти или други. Дали Китай е „хартиен“ Тигър??? Май им се дръпна изпражнението на „великите“ американци! Май ще почнем да учим в ускорени курсове по китайски език? Дони, на какъвто и да се прави, не свали ли панталоните пред Си, няма да му минат номерата. Закарал един вагон клоуни, но с това няма как да впечатли китайците. Или забравя за Тайван или гаси лампите в САЩ. Още преди 2 дни имаше анализи, че Тръмп ще предложи на Китай: САЩ спира доставката на оръжия за Тайван, а Китай в отговор да спре военната подкрепа за Иран. Но едва ли китайците ще приемат подобно нещо. По-скоро Си ще обясни на Тръмп, че ако САЩ отново ударят масирано Иран, Китай няма да удължи споразумението за износ на редкоземни минерали за САЩ, което изтича след няколко месеца. И това е напълно логично.

    Коментиран от #9, #27

    18:35 14.05.2026

  • 7 Д-р Ментал

    5 7 Отговор
    Вижда се на кой световен лидер всеки се мазни

    18:36 14.05.2026

  • 8 да питам

    1 2 Отговор
    Абе , тоя глас преграхна вече .. 🤭😁

    18:37 14.05.2026

  • 9 Ол1гофрен,

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    Интернетът ти е американски и сателитната тв също.

    Коментиран от #23, #30

    18:38 14.05.2026

  • 10 Че и ревнив, на всичкото отгоре!

    11 8 Отговор
    Не дава да му разговарят със Си-то. Къса му се мининкото сърчице.

    18:38 14.05.2026

  • 11 😂😂😂😂😂

    10 8 Отговор
    Абе вас кой ви бръсне за слива?

    18:39 14.05.2026

  • 12 Ще си покаже

    8 3 Отговор
    Заформя се триъгълник, а както се знае, в любовен триъгълник винаги единият ъгъл е тъп!

    Коментиран от #14, #16

    18:39 14.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фирма Обтегач

    13 6 Отговор
    Изправяме криви руzофилски кратуни.Изгодни цени.

    18:43 14.05.2026

  • 16 Констатация

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ще си покаже":

    Не ще да е Китай, остава един от другите двама... -))))

    18:43 14.05.2026

  • 17 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "само питам":

    До кой клас си учил?

    18:45 14.05.2026

  • 18 Морския

    8 4 Отговор
    Си го интересуват ресурсите на половин цена.Затова хьаяско ходи от време на време..

    18:45 14.05.2026

  • 19 Си Дзинпин, генерален секретар

    6 4 Отговор
    С васали не говорю !!!
    Mycop 😄☝️

    18:46 14.05.2026

  • 20 Както винаги

    7 5 Отговор
    Ватенките отговарят без някой да ги пита.

    18:47 14.05.2026

  • 21 Това са безспорни

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Факти.

    18:48 14.05.2026

  • 22 Гресирана Ватенка

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Българка":

    "..Путин и СИ срещата е обявена още преди 6м..."

    Това обаче по никакъв начин не ти пречи.....
    Нали ? 😄😄😄

    18:48 14.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 гост

    9 0 Отговор
    Пак заплахи,унищожение... мантрата на психясалите крепостни...само дивотии.

    18:50 14.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гадно ми е, боли ме главата

    3 2 Отговор
    Парното ми е 10 евро, тока 2 евро, за колата 30 евро, Еми ще поркам до отказ. 1100 тебе да се изпие, жената ясна, да ме чака гола, като се прибера от кръчмата

    18:52 14.05.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

     "...за 30 години, тея направиха така че всичко да се прави при тях.."

    Спасибо за точния коментар.
    Въпроса който отдавна мъчи будната руска общественост е - А какво направи Русия за тия 30 года, какво създаде, постигна, какво може да предложи на Света нищо различно от Новичок, Сибирска язва, Антракс, Хантавирус и ракети.
    Осветли ни пажалуйста Горски ☝️

    Коментиран от #37

    18:54 14.05.2026

  • 28 Честито на руските роби

    11 6 Отговор
    Китай продължава поетапно да колонизира русия,Китай заграбиха желязната руда,компания хуатай,част от държавната китайска комунистическа групировка лункън майнинг взеха на концесия руската руда срещу смешните 100 милиарда рубли до 2030 година,с опция

    18:56 14.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Горски

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ол1гофрен,":

    Те и горивата дето си сипвате на колите са руски, ама с две мозъчни клетки откъде да знаете?

    19:03 14.05.2026

  • 31 Я пъ тоа

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "само питам":

    Що Путин не иде в ЕС....

    19:07 14.05.2026

  • 32 Майор Деянов, на всеки километър

    10 5 Отговор
    "...Русия очаква..."

    Русия ще си остане с чакането.
    Никой я не бръсне вече ни за слива, ни за смет, ни за мycop

    19:10 14.05.2026

  • 33 СЛЕД УНИЗИТЕЛНОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА ТРЪМП

    3 6 Отговор
    Пропагандата измества фокуса и драпа на Путин дисагите.

    19:19 14.05.2026

  • 34 ЧАКАМ КРАЛ ЧАРЛЗ

    7 1 Отговор
    Да отиде да се поклони в Пекин.

    19:22 14.05.2026

  • 35 СТАВА ЯСНО

    6 6 Отговор
    Си се е отнесъл "много хладно" с Тръмп. Казано на български - имало е здраво ритане на крави.

    Коментиран от #36

    19:33 14.05.2026

  • 36 Си Дзинпин, генерален секретар

    5 5 Отговор

    До коментар #35 от "СТАВА ЯСНО":

    Хладно с Тръмп, снизходително да не кажа презрително с Плешивата Движуха ☝️

    19:39 14.05.2026

  • 37 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":

    Съветски трипер.

    Коментиран от #40

    19:41 14.05.2026

  • 38 ХУБАВОТО Е

    7 4 Отговор
    Че сме свидетели на времето, когато англосаксите ще отговарят за вековните си престъпления срещу човечеството.

    Коментиран от #41

    19:45 14.05.2026

  • 39 Ройтерс

    2 6 Отговор
    Който поръчва музиката...

    19:48 14.05.2026

  • 40 Владимир Путин, президент

    6 4 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    Точно, таваришчь, точно !!!
    За 30 години Китай стигна Луната създаде работи неотличими от хора, стотина марки автомобили, разви наука, физика, електроника на световни висота, Русия си остана в постсъветската кал, далеч от нивото на стария СССР ☝️

    19:49 14.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Честито

    5 2 Отговор
    Китай голд нешънъл компани започва през 2027 год да източва руското злато в забалкалский край ,изкупиха 70 процента от затодобивните мини золотой ключ,руснаците стават роби,но поне ще получават торба ориз на месец

    19:52 14.05.2026

  • 43 Хазара ШАЛОМОВИЧ Путин

    2 2 Отговор
    В град чита руски,е станал атракцион ,навсякъде по улиците фекални фонтани,щели да оправят канализацията през 2029 година

    20:04 14.05.2026

  • 44 ИМАЛО Е ЗДРАВ КИТАЙСКИ ШУТ

    5 3 Отговор
    По американците.

    Коментиран от #48

    20:06 14.05.2026

  • 45 Не е лесно

    4 4 Отговор
    да си руснак. Желаещите стават все по-малко.

    20:07 14.05.2026

  • 46 Факти

    8 4 Отговор
    Си изнасилва Путин пета година и късият на това му казва "контакти". Как само падна в китайския капан. Китай в момента си го връща на Русия за "века на унижението", когато тя му отне 1,5 милиона кв.км. богати на всякакви ресурси. Сега руските роби дават тези ресурси на китайския си господар на безценица. То на Китай ще им е по-скъпо сами да ги вадят, защото жизненият им стандарт отдавна е по-висок, което означава по-високи заплати и съответно разходи за добив. Китай превърна Русия в свой васал, евала за което. Тая война Путин я води само защото Си е решил така. Китай иска Русия да воюва, да е със скъсани отношения със Запада и да е тотално зависима от него. Глупакът Путин клъвна въдицата и се превърна в марионетка на Си.

    Коментиран от #50

    20:12 14.05.2026

  • 47 яяяяя

    6 4 Отговор
    И джуджето ходило на килимчето пред господаря си
    40 пъти е простил.

    20:13 14.05.2026

  • 48 Нали? Ще затварят.

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "ИМАЛО Е ЗДРАВ КИТАЙСКИ ШУТ":

    И така 150 години вече.

    20:18 14.05.2026

  • 49 Курти

    5 1 Отговор
    Копеи пак оцапахте гащите с кафяво

    20:27 14.05.2026

  • 50 Си Дзинпин, генерален секретар

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    "...Китай в момента си го връща на Русия.."

    Китай по всяка време може си върне Сибир, но щом има ватници работещи за шепа копейки, няма смисъл да бърза. Русия пpocтo е бита омачкана карта и нищо не може вече я спаси.
    Пък и не трябва - самовлюбения руски народ трябва си получи урока и съдбата ☝️

    20:29 14.05.2026

  • 51 бензинджиите с ракети

    1 1 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и кой ще е под ембарго

    ну паГади

    20:31 14.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 В Европейския съюз закупуването

    0 0 Отговор
    на руски LNG през първото тримесечие на 2026 г. е достигнало рекордни нива. Според проучване на американския аналитичен център IEEFA, през този период европейските страни са закупили с 16% повече в сравнение със същия период миналата година, което е най-високата стойност за последните четири години. "Въпреки желанието на Европейския съюз постепенно да се откаже от вноса на руски газ, Русия остава вторият по големина доставчик на LNG за него... През първите три месеца на 2026 г. вносът на руски LNG в Европа достигна тримесечен рекорд благодарение на доставките във Франция, Испания и Белгия", отбеляза IEFA. И в коментар пред AFP те добавиха, че тенденцията продължи и през април. Вносът се увеличи с 17% спрямо миналата година. "В резултат на войната в Близкия изток Европа стана по-зависима от двамата си най-големи доставчици на LNG: Съединените щати и Русия", каза специалистът по енергетика на IEEFA Ана Мария Халиер-Макаревич.

    21:45 14.05.2026

