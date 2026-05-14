Гласът на Путин: Русия очаква свои собствени контакти с Китай, независимо от посещението на Тръмп

Руското ръководство очаква контакти с китайския президент Си Цзинпин, независимо от визитата на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС, пише БТА.

„Очакваме своите собствени контакти със Си Цзинпин“, каза Песков в отговор на въпрос на репортер за възможни руско-китайски контакти след визитата на Тръмп.

По-рано днес Кремъл заяви, че руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му почти е приключила.

През годините Путин и китайският лидер Си Цзинпин са се срещали над 40 пъти, за последно през август и септември в Китай миналата година, отбелязва Ройтерс.

Песков каза още, че Русия и Украйна се подготвят за размяна на пленници и в момента се съгласуват списъците на военнопленниците. „В момента се работи по съгласуването на списъците. Това е най-трудната част от тази работа, но тя напредва много бързо“, добави той.

Говорителят на Кремъл също така заяви, че в момента единствено Вашингтон изпълнява ролята на посредник между Москва и Киев и че европейците не желаят и не могат да действат в това качество.

„В момента те фактически участват пряко във войната на страната на киевския режим и по-скоро са защитници на идеята за нанасяне на „разгромяващ удар“ срещу Русия, на „съкрушително поражение“, отбеляза той. „Разбира се, с такъв подход едва ли може да се претендира за посредничество“, добави Песков.

Междувременно реакцията на световните медии на изпитанието на стратегическата ракета „Сармат“, е показала, че значението ѝ се осъзнава по света, каза още той.