Гласът на Путин: Русия очаква свои собствени контакти с Китай, независимо от посещението на Тръмп

Руското ръководство очаква контакти с китайския президент Си Цзинпин, независимо от визитата на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС, пише БТА.
„Очакваме своите собствени контакти със Си Цзинпин“, каза Песков в отговор на въпрос на репортер за възможни руско-китайски контакти след визитата на Тръмп.
По-рано днес Кремъл заяви, че руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му почти е приключила.
През годините Путин и китайският лидер Си Цзинпин са се срещали над 40 пъти, за последно през август и септември в Китай миналата година, отбелязва Ройтерс.
Песков каза още, че Русия и Украйна се подготвят за размяна на пленници и в момента се съгласуват списъците на военнопленниците. „В момента се работи по съгласуването на списъците. Това е най-трудната част от тази работа, но тя напредва много бързо“, добави той.
Говорителят на Кремъл също така заяви, че в момента единствено Вашингтон изпълнява ролята на посредник между Москва и Киев и че европейците не желаят и не могат да действат в това качество.
„В момента те фактически участват пряко във войната на страната на киевския режим и по-скоро са защитници на идеята за нанасяне на „разгромяващ удар“ срещу Русия, на „съкрушително поражение“, отбеляза той. „Разбира се, с такъв подход едва ли може да се претендира за посредничество“, добави Песков.
Междувременно реакцията на световните медии на изпитанието на стратегическата ракета „Сармат“, е показала, че значението ѝ се осъзнава по света, каза още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Българка
До коментар #1 от "Истината":На Путин и СИ срещата е обявена още преди 6 м. Това даже го пишеше тук в предна статия. Тръмпоча се натресе на СИ от зор. Ормуз му е проблема.
6 Горски
7 Д-р Ментал
9 Ол1гофрен,
До коментар #6 от "Горски":Интернетът ти е американски и сателитната тв също.
11 😂😂😂😂😂
15 Фирма Обтегач
16 Констатация
До коментар #12 от "Ще си покаже":Не ще да е Китай, остава един от другите двама... -))))
19 Си Дзинпин, генерален секретар
Mycop 😄☝️
21 Това са безспорни
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Факти.
22 Гресирана Ватенка
До коментар #4 от "Българка":"..Путин и СИ срещата е обявена още преди 6м..."
Това обаче по никакъв начин не ти пречи.....
Нали ? 😄😄😄
26 Гадно ми е, боли ме главата
27 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "Горски":"...за 30 години, тея направиха така че всичко да се прави при тях.."
Спасибо за точния коментар.
Въпроса който отдавна мъчи будната руска общественост е - А какво направи Русия за тия 30 года, какво създаде, постигна, какво може да предложи на Света нищо различно от Новичок, Сибирска язва, Антракс, Хантавирус и ракети.
Осветли ни пажалуйста Горски ☝️
30 Горски
До коментар #9 от "Ол1гофрен,":Те и горивата дето си сипвате на колите са руски, ама с две мозъчни клетки откъде да знаете?
31 Я пъ тоа
До коментар #13 от "само питам":Що Путин не иде в ЕС....
Русия ще си остане с чакането.
Никой я не бръсне вече ни за слива, ни за смет, ни за мycop
35 СТАВА ЯСНО
36 Си Дзинпин, генерален секретар
До коментар #35 от "СТАВА ЯСНО":Хладно с Тръмп, снизходително да не кажа презрително с Плешивата Движуха ☝️
37 Ами
До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":Съветски трипер.
38 ХУБАВОТО Е
40 Владимир Путин, президент
До коментар #37 от "Ами":Точно, таваришчь, точно !!!
За 30 години Китай стигна Луната създаде работи неотличими от хора, стотина марки автомобили, разви наука, физика, електроника на световни висота, Русия си остана в постсъветската кал, далеч от нивото на стария СССР ☝️
42 Честито
44 ИМАЛО Е ЗДРАВ КИТАЙСКИ ШУТ
46 Факти
47 яяяяя
40 пъти е простил.
48 Нали? Ще затварят.
До коментар #44 от "ИМАЛО Е ЗДРАВ КИТАЙСКИ ШУТ":И така 150 години вече.
50 Си Дзинпин, генерален секретар
До коментар #46 от "Факти":"...Китай в момента си го връща на Русия.."
Китай по всяка време може си върне Сибир, но щом има ватници работещи за шепа копейки, няма смисъл да бърза. Русия пpocтo е бита омачкана карта и нищо не може вече я спаси.
Пък и не трябва - самовлюбения руски народ трябва си получи урока и съдбата ☝️
51 бензинджиите с ракети
ну паГади
