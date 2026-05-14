Масово възмущение и протести: в Куба вече няма гориво

"Вече изобщо нямаме нефт и дизел", заявиха от кубинското министерството на енергетиката. Спиранията на тока достигат до 22 часа в денонощие и станаха причина за масови протести.

Запасите на Куба от гориво са изчерпани напълно, заяви министърът на енергетиката Висенте де ла о Леви. Както обобщават световните медии, на фона на блокираните доставки на нефт от страна на САЩ островната държава се сблъска с най-мащабните спирания на тока от десетилетия.

"Вече изобщо нямаме нито нефт, нито дизелово гориво", гласят думите на Де ла О Леви. Според министъра, националната енергийна система е в критично състояние. "Нямаме резерви", призна той.

Тази седмица честотата на спиранията на тока в страната е нараснала рязко, а продължителността им в Хавана и в съседните райони е достигнала 20-22 часа в денонощие. Ситуацията се усложнява от недостига на храни и лекарства в кубинската столица.

Блокадата на САЩ за доставките на нефт в Куба

В момента енергийната система на Куба работи само със собствен нефт, природен газ и възобновяеми източници на енергия, посочи Де ла О Леви. Въпреки блокадата на САЩ, Куба продължава преговорите за внос на гориво, но тези усилия се усложняват от скока на нефтените цени на световния пазар, предизвикан от войната на САЩ и Израел срещу Иран, допълни министърът.

От неговото ведомство съобщават, че за две години в страната са били инсталирани соларни панели, които позволяват да се осигурят 1300 мегавата електроенергия. Но по-голямата част от тази мощност се губи заради нестабилността на енергийната система в условията на недостиг на гориво.

По думите на Де ла О Леви, Куба не е получавала гориво от декември. До неотдавна един от основните доставчици на нефт в страната беше Венецуела. Но след залавянето от американската армия на бившия президент Николас Мадуро, Каракас прекрати доставките. През януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, готова да доставя гориво на Куба.

Руският вестник "Комерсант" обаче припомня, че Вашингтон не попречи на доставката на руски нефт в страната: танкерът "Анатолий Колодкин" със 100 000 тона суров нефт на борда пристигна в Куба на 30 март. Но това количество стигна само до края на април. "Открити сме за всеки, който иска да ни продаде гориво", подчерта Висенте де ла О Леви.

Протести заради продължителните спирания на тока в Хавана

На фона на постоянните прекъсвания на тока в Хавана се проведоха протести. Стотици разгневени хора блокираха по-отдалечените от центъра квартали с купчини горящ боклук, предава "Ройтерс". Хората скандирали "Пуснете тока!" и "Обединеният народ никога няма да бъде победен!". Оценката на агенцията е, че тази нощ в Хавана се е състояла най-голямата протестна акция от началото на актуалната енергийна криза.

Миналата седмица ООН определи американската блокада на доставките на нефт за Куба за незаконна, подчертавайки, че тази мярка нарушава "правото на кубинския народ на развитие, като подкопава неговото право на храна, образование, здравеопазване, водоснабдяване и достойни санитарни условия".