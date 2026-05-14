Масово възмущение и протести: в Куба вече няма гориво

14 Май, 2026 17:57 2 370 59

В момента енергийната система на Куба работи само със собствен нефт, природен газ и възобновяеми източници на енергия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Вече изобщо нямаме нефт и дизел", заявиха от кубинското министерството на енергетиката. Спиранията на тока достигат до 22 часа в денонощие и станаха причина за масови протести.

Запасите на Куба от гориво са изчерпани напълно, заяви министърът на енергетиката Висенте де ла о Леви. Както обобщават световните медии, на фона на блокираните доставки на нефт от страна на САЩ островната държава се сблъска с най-мащабните спирания на тока от десетилетия.

"Вече изобщо нямаме нито нефт, нито дизелово гориво", гласят думите на Де ла О Леви. Според министъра, националната енергийна система е в критично състояние. "Нямаме резерви", призна той.

Тази седмица честотата на спиранията на тока в страната е нараснала рязко, а продължителността им в Хавана и в съседните райони е достигнала 20-22 часа в денонощие. Ситуацията се усложнява от недостига на храни и лекарства в кубинската столица.

Блокадата на САЩ за доставките на нефт в Куба

В момента енергийната система на Куба работи само със собствен нефт, природен газ и възобновяеми източници на енергия, посочи Де ла О Леви. Въпреки блокадата на САЩ, Куба продължава преговорите за внос на гориво, но тези усилия се усложняват от скока на нефтените цени на световния пазар, предизвикан от войната на САЩ и Израел срещу Иран, допълни министърът.

От неговото ведомство съобщават, че за две години в страната са били инсталирани соларни панели, които позволяват да се осигурят 1300 мегавата електроенергия. Но по-голямата част от тази мощност се губи заради нестабилността на енергийната система в условията на недостиг на гориво.

По думите на Де ла О Леви, Куба не е получавала гориво от декември. До неотдавна един от основните доставчици на нефт в страната беше Венецуела. Но след залавянето от американската армия на бившия президент Николас Мадуро, Каракас прекрати доставките. През януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, готова да доставя гориво на Куба.

Руският вестник "Комерсант" обаче припомня, че Вашингтон не попречи на доставката на руски нефт в страната: танкерът "Анатолий Колодкин" със 100 000 тона суров нефт на борда пристигна в Куба на 30 март. Но това количество стигна само до края на април. "Открити сме за всеки, който иска да ни продаде гориво", подчерта Висенте де ла О Леви.

Протести заради продължителните спирания на тока в Хавана

На фона на постоянните прекъсвания на тока в Хавана се проведоха протести. Стотици разгневени хора блокираха по-отдалечените от центъра квартали с купчини горящ боклук, предава "Ройтерс". Хората скандирали "Пуснете тока!" и "Обединеният народ никога няма да бъде победен!". Оценката на агенцията е, че тази нощ в Хавана се е състояла най-голямата протестна акция от началото на актуалната енергийна криза.

Миналата седмица ООН определи американската блокада на доставките на нефт за Куба за незаконна, подчертавайки, че тази мярка нарушава "правото на кубинския народ на развитие, като подкопава неговото право на храна, образование, здравеопазване, водоснабдяване и достойни санитарни условия".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    13 10 Отговор
    Те там са електрички. Най-много има Тесли!

    Коментиран от #8

    17:58 14.05.2026

  • 2 да питам

    21 1 Отговор
    Какво озна5 - нефт и дизел ?! 🤔

    18:00 14.05.2026

  • 3 обективен

    28 15 Отговор
    Тръмп ще принуди Куба да и стане 52 щат !!

    18:00 14.05.2026

  • 4 Димата Финландов

    24 15 Отговор
    Терпите денги нет ,като има ще ви заредим бензино колонките

    Коментиран от #46

    18:01 14.05.2026

  • 5 Емил

    51 19 Отговор
    Това е демократично задушаване на една държава!!!
    Браво на "най- демократичната" демокрация!!!

    Коментиран от #26

    18:01 14.05.2026

  • 6 Питам:

    48 19 Отговор
    Коя друга държава и народ биха издържали 65 ГОДИНИ на жестоки санкции и блокада от страна на "демократите" и "миролюбците" от САЩ ? И после защо била такава ситуацията в Куба?

    18:02 14.05.2026

  • 7 Дойче веле 🚾

    31 10 Отговор
    И в Европа също за високите цени

    18:02 14.05.2026

  • 8 Глюпости ,

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Електрички у Куба ?! Там и ток нема ..

    18:04 14.05.2026

  • 9 Хааххх

    13 4 Отговор
    Искачм пълен контрол над вас гои тогава пускам бензина

    18:04 14.05.2026

  • 10 Руснак без крак...

    24 26 Отговор
    Това им харесвам на русняците - нямат бензин, интернет, хляб, работа, права, но стискат зъби и казват Божия роса 😄☝️

    Коментиран от #18, #22, #33

    18:05 14.05.2026

  • 11 Поп Гундяев

    27 25 Отговор
    Поредните примати с промит болшевишки мозък без гънки.

    18:05 14.05.2026

  • 12 Гал

    12 5 Отговор
    Унищожителна на народи.

    18:05 14.05.2026

  • 13 Точен

    30 13 Отговор
    Вече съвсем сериозно се замислям дали тези от Дойче веле са нормални...

    18:06 14.05.2026

  • 14 не може да бъде

    39 10 Отговор
    Както разбирам от Дойче веле кубинците се възмущават че ръководството на Куба още не е капитулирало пред американския рекет!?Или всичко е объркано в превода.. даже и преводачите !?

    18:08 14.05.2026

  • 15 Сатана Z

    14 10 Отговор
    Там няма такъв полуидиот като Гюро д син даде по 20 € компенсация

    Коментиран от #41

    18:11 14.05.2026

  • 16 с приятели като Русия

    27 25 Отговор
    Врагове не ти трябват.
    Голямото хваление, голямото биене в гърдите.

    Коментиран от #23

    18:11 14.05.2026

  • 17 Даа ...

    24 22 Отговор
    "Бедността е най- най-справедливото наказание за глупостта на един народ." Роналд Рейгън

    Коментиран от #25, #30

    18:12 14.05.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 18 Отговор

    До коментар #10 от "Руснак без крак...":

    те не са виновни..просто Господ ги е създал такива...трябва да се подхожда с разбиране и съжаление..побоищата ги оставете на украинците

    18:12 14.05.2026

  • 19 Кривоверен алкаш

    13 16 Отговор
    Заложиха на куц кон...на който заложи и Армения.и резултата е такъв.

    18:16 14.05.2026

  • 20 Фори

    17 6 Отговор
    Не им трябва гориво. Там няма зима. Цял живот по долни гащи и къс ръкав. А и от палмите пада храна. Не е нужно нито да сееш нито да жънеш. Абе рая на земята.

    18:16 14.05.2026

  • 21 Булпсихопатъ

    23 12 Отговор
    Че Гевара и пънка нема да умрат нивга. До след Иванович Тръмп изобщо не подозира колко го мразят извън Белия дом. Сега всеки арабин,кубинец ,венецуелец и още половин свят го ненавижда. Даже собствените му американци са възмутени. Нека му изтече мандата и да видим дали няма да си доживява в някой прайзън.

    Коментиран от #38

    18:17 14.05.2026

  • 23 Приятели

    16 12 Отговор

    До коментар #16 от "с приятели като Русия":

    Като Урсула и кая ще прокопсаш

    18:19 14.05.2026

  • 24 Радев

    7 7 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРЕНАСОЧИ ИЗНОСА ОТ УКРАЙНА КЪМ БРАТСКА КУБА! ПОБЕДА!

    18:21 14.05.2026

  • 25 Илит Ератов

    14 6 Отговор

    До коментар #17 от "Даа ...":

    Цитат измислен от естествен полуинтелект. Как пък бе съм го чел никъде? Даже в десетте тома на Роналдо Рейгънски.

    Коментиран от #27, #28

    18:22 14.05.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    14 9 Отговор

    До коментар #5 от "Емил":

    Викайте Путин да ви спаси

    18:24 14.05.2026

  • 27 Ироний Задврачански

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Илит Ератов":

    Това е истинско ,бе. От фейса.

    18:25 14.05.2026

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Илит Ератов":

    58 тома са и не си ги чел всичките

    Коментиран от #29

    18:26 14.05.2026

  • 29 Ироний Задврачански

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти па си изчел цялия фейсбук.

    18:28 14.05.2026

  • 31 Серп и молот,

    16 4 Отговор
    глад и холод. Само венсеремоса може да остави Венецуела без бензин, Никарагуа без кафе, Куба без бензин и захар, С. Корея без ориз.

    18:37 14.05.2026

  • 32 Дядо от село

    15 9 Отговор
    Кой се е хванал с русия,се е стигнал до просешка тояга

    Коментиран от #35

    18:37 14.05.2026

  • 34 Ами

    15 5 Отговор
    Кубинците са толкова мързеливи ,че по реката да тече бензин няма да отидат с кофите да си налеят

    18:46 14.05.2026

  • 36 лапкай магарешкия

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    и се задавяй

    18:53 14.05.2026

  • 37 Дядо от село

    16 3 Отговор
    Тези явно са построили комунизма, щом нямат и ток.., вече.Ние само до режим се добрахме в късния соц...

    18:54 14.05.2026

  • 38 че го

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Булпсихопатъ":

    бара!

    18:54 14.05.2026

  • 39 Шопо

    8 6 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    Атомните централи са опасни, топлоцентралите на въглища замърсяват въздуха, бъдещето на енергетиката са възобновяеми енергийни източници.

    18:58 14.05.2026

  • 40 Т Живков

    10 1 Отговор
    Смъртт на комунизма!

    Коментиран от #49

    19:05 14.05.2026

  • 41 Механик

    14 3 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Кубинците построиха комунизма.15$ заплата .

    19:08 14.05.2026

  • 42 Мемфис

    11 3 Отговор
    Който се е надупил на ушанките, винаги е стигал до това положение! Ние имаме много горчив опит с подлостта на руските изверги!

    Коментиран от #48, #56

    19:18 14.05.2026

  • 43 Васил

    8 3 Отговор
    Ама къде са сега рашистите да им помагат???

    19:20 14.05.2026

  • 44 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    5 1 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #51

    19:40 14.05.2026

  • 45 Иван 1

    6 8 Отговор
    Момчета хората в Куба живеят в ембарго от 1960г. и Америка нищо не може и направи ,а се опитайте Вие да живеете така и тогава давайте акъл.

    Коментиран от #50, #58

    19:41 14.05.2026

  • 46 бензинджиите с ракети

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Димата Финландов":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и кой ще е под ембарго

    ну паГади

    Коментиран от #54

    19:42 14.05.2026

  • 47 Шопо

    4 2 Отговор
    След Венецуела е ред на Хаити и Куба да стан част от САЩ.

    19:44 14.05.2026

  • 49 Ами даааа

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Т Живков":

    Баща ти дедо ти те най напред

  • 50 Коми мазохизъм

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Иван 1":

    Вместо да станат щат и да е благоденствие

    Коментиран от #52

    19:51 14.05.2026

  • 51 Мухахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Обелките на бананите

    19:52 14.05.2026

  • 52 Мухахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Коми мазохизъм":

    Благоденствие като в България ли

    19:53 14.05.2026

  • 54 Мухахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "бензинджиите с ракети":

    Аман от гладни трутунеткажии

    19:55 14.05.2026

  • 55 Дойче веле 🚾

    0 1 Отговор
    Дойче веле 🚾

    19:55 14.05.2026

  • 56 Ушанка

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Мемфис":

    Ела да те надупя

    Коментиран от #59

    19:57 14.05.2026

  • 57 Гражданин

    3 0 Отговор
    Пратете комунистите при Чаушеску и всичко ще се оправи!

    20:44 14.05.2026

  • 58 Бай Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Иван 1":

    Нали са със процъфтяващата Русия,защо не са процъфтяли?

    20:55 14.05.2026

  • 59 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ушанка":

    Снощи доста ме поопънаха в бункера!

    20:57 14.05.2026