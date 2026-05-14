Масово възмущение и протести: в Куба вече няма гориво

"Вече изобщо нямаме нефт и дизел", заявиха от кубинското министерството на енергетиката. Спиранията на тока достигат до 22 часа в денонощие и станаха причина за масови протести.
Запасите на Куба от гориво са изчерпани напълно, заяви министърът на енергетиката Висенте де ла о Леви. Както обобщават световните медии, на фона на блокираните доставки на нефт от страна на САЩ островната държава се сблъска с най-мащабните спирания на тока от десетилетия.
"Вече изобщо нямаме нито нефт, нито дизелово гориво", гласят думите на Де ла О Леви. Според министъра, националната енергийна система е в критично състояние. "Нямаме резерви", призна той.
Тази седмица честотата на спиранията на тока в страната е нараснала рязко, а продължителността им в Хавана и в съседните райони е достигнала 20-22 часа в денонощие. Ситуацията се усложнява от недостига на храни и лекарства в кубинската столица.
Блокадата на САЩ за доставките на нефт в Куба
В момента енергийната система на Куба работи само със собствен нефт, природен газ и възобновяеми източници на енергия, посочи Де ла О Леви. Въпреки блокадата на САЩ, Куба продължава преговорите за внос на гориво, но тези усилия се усложняват от скока на нефтените цени на световния пазар, предизвикан от войната на САЩ и Израел срещу Иран, допълни министърът.
От неговото ведомство съобщават, че за две години в страната са били инсталирани соларни панели, които позволяват да се осигурят 1300 мегавата електроенергия. Но по-голямата част от тази мощност се губи заради нестабилността на енергийната система в условията на недостиг на гориво.
По думите на Де ла О Леви, Куба не е получавала гориво от декември. До неотдавна един от основните доставчици на нефт в страната беше Венецуела. Но след залавянето от американската армия на бившия президент Николас Мадуро, Каракас прекрати доставките. През януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, готова да доставя гориво на Куба.
Руският вестник "Комерсант" обаче припомня, че Вашингтон не попречи на доставката на руски нефт в страната: танкерът "Анатолий Колодкин" със 100 000 тона суров нефт на борда пристигна в Куба на 30 март. Но това количество стигна само до края на април. "Открити сме за всеки, който иска да ни продаде гориво", подчерта Висенте де ла О Леви.
Протести заради продължителните спирания на тока в Хавана
На фона на постоянните прекъсвания на тока в Хавана се проведоха протести. Стотици разгневени хора блокираха по-отдалечените от центъра квартали с купчини горящ боклук, предава "Ройтерс". Хората скандирали "Пуснете тока!" и "Обединеният народ никога няма да бъде победен!". Оценката на агенцията е, че тази нощ в Хавана се е състояла най-голямата протестна акция от началото на актуалната енергийна криза.
Миналата седмица ООН определи американската блокада на доставките на нефт за Куба за незаконна, подчертавайки, че тази мярка нарушава "правото на кубинския народ на развитие, като подкопава неговото право на храна, образование, здравеопазване, водоснабдяване и достойни санитарни условия".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Коментиран от #8
17:58 14.05.2026
2 да питам
18:00 14.05.2026
3 обективен
18:00 14.05.2026
4 Димата Финландов
Коментиран от #46
18:01 14.05.2026
5 Емил
Браво на "най- демократичната" демокрация!!!
Коментиран от #26
18:01 14.05.2026
6 Питам:
18:02 14.05.2026
7 Дойче веле 🚾
18:02 14.05.2026
8 Глюпости ,
До коментар #1 от "койдазнай":Електрички у Куба ?! Там и ток нема ..
18:04 14.05.2026
9 Хааххх
18:04 14.05.2026
10 Руснак без крак...
Коментиран от #18, #22, #33
18:05 14.05.2026
11 Поп Гундяев
18:05 14.05.2026
12 Гал
18:05 14.05.2026
13 Точен
18:06 14.05.2026
14 не може да бъде
18:08 14.05.2026
15 Сатана Z
Коментиран от #41
18:11 14.05.2026
16 с приятели като Русия
Голямото хваление, голямото биене в гърдите.
Коментиран от #23
18:11 14.05.2026
17 Даа ...
Коментиран от #25, #30
18:12 14.05.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Руснак без крак...":те не са виновни..просто Господ ги е създал такива...трябва да се подхожда с разбиране и съжаление..побоищата ги оставете на украинците
18:12 14.05.2026
19 Кривоверен алкаш
18:16 14.05.2026
20 Фори
18:16 14.05.2026
21 Булпсихопатъ
Коментиран от #38
18:17 14.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Приятели
До коментар #16 от "с приятели като Русия":Като Урсула и кая ще прокопсаш
18:19 14.05.2026
24 Радев
18:21 14.05.2026
25 Илит Ератов
До коментар #17 от "Даа ...":Цитат измислен от естествен полуинтелект. Как пък бе съм го чел никъде? Даже в десетте тома на Роналдо Рейгънски.
Коментиран от #27, #28
18:22 14.05.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #5 от "Емил":Викайте Путин да ви спаси
18:24 14.05.2026
27 Ироний Задврачански
До коментар #25 от "Илит Ератов":Това е истинско ,бе. От фейса.
18:25 14.05.2026
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #25 от "Илит Ератов":58 тома са и не си ги чел всичките
Коментиран от #29
18:26 14.05.2026
29 Ироний Задврачански
До коментар #28 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти па си изчел цялия фейсбук.
18:28 14.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Серп и молот,
18:37 14.05.2026
32 Дядо от село
Коментиран от #35
18:37 14.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами
18:46 14.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 лапкай магарешкия
До коментар #35 от "оня с коня":и се задавяй
18:53 14.05.2026
37 Дядо от село
18:54 14.05.2026
38 че го
До коментар #21 от "Булпсихопатъ":бара!
18:54 14.05.2026
39 Шопо
До коментар #35 от "оня с коня":Атомните централи са опасни, топлоцентралите на въглища замърсяват въздуха, бъдещето на енергетиката са възобновяеми енергийни източници.
18:58 14.05.2026
40 Т Живков
Коментиран от #49
19:05 14.05.2026
41 Механик
До коментар #15 от "Сатана Z":Кубинците построиха комунизма.15$ заплата .
19:08 14.05.2026
42 Мемфис
Коментиран от #48, #56
19:18 14.05.2026
43 Васил
19:20 14.05.2026
44 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
Коментиран от #51
19:40 14.05.2026
45 Иван 1
Коментиран от #50, #58
19:41 14.05.2026
46 бензинджиите с ракети
До коментар #4 от "Димата Финландов":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и кой ще е под ембарго
ну паГади
Коментиран от #54
19:42 14.05.2026
47 Шопо
19:44 14.05.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ами даааа
До коментар #40 от "Т Живков":Баща ти дедо ти те най напред
19:50 14.05.2026
50 Коми мазохизъм
До коментар #45 от "Иван 1":Вместо да станат щат и да е благоденствие
Коментиран от #52
19:51 14.05.2026
51 Мухахаха
До коментар #44 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Обелките на бананите
19:52 14.05.2026
52 Мухахаха
До коментар #50 от "Коми мазохизъм":Благоденствие като в България ли
19:53 14.05.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Мухахаха
До коментар #46 от "бензинджиите с ракети":Аман от гладни трутунеткажии
19:55 14.05.2026
55 Дойче веле 🚾
19:55 14.05.2026
56 Ушанка
До коментар #42 от "Мемфис":Ела да те надупя
Коментиран от #59
19:57 14.05.2026
57 Гражданин
20:44 14.05.2026
58 Бай Ганьо
До коментар #45 от "Иван 1":Нали са със процъфтяващата Русия,защо не са процъфтяли?
20:55 14.05.2026
59 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил
До коментар #56 от "Ушанка":Снощи доста ме поопънаха в бункера!
20:57 14.05.2026