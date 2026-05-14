Канцлерът Мерц: Нужни са ни инвестиции в отбраната и повишаване на европейската конкурентоспособност

Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес за цялостна промяна на бюджетната система на Европейския съюз, която според него е остаряла, и подкрепи по-опростен подход, насочен към инвестиции в отбраната и повишаване на европейската конкурентоспособност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В реч по време на церемонията по връчването на наградата „Карл Велики“ в германския град Аахен, Мерц очерта нарастващото противопоставяне около бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г., при което исканията за увеличаване на разходите за сигурност се сблъскват с необходимостта да бъде запазено финансирането на традиционни политики като за земеделие и регионално развитие.
През април Европейският парламент, който участва в одобряването на разходните планове заедно с правителствата на държавите членки, гласува за увеличаване на бюджета над нивото, предложено миналата година от Европейската комисия.
Тази година отличието „Карл Велики“ беше присъдено на бившия президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) и бивш премиер на Италия Марио Драги, който през 2024 г. предупреди в свой доклад, че конкурентоспособността на ЕС отслабва. На церемонията присъства и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, чиято страна понесе тежките последици от дълговата криза в еврозоната, когато Драги като президент на Европейската централна банка даде обещание да направи „всичко необходимо“, за да спаси еврото, припомня Ройтерс.
„Суверенна Европа се нуждае от бюджет, подготвен за предупрежденията на Драги“, заяви днес Мерц.
„Необходими са по-опростени структури, инвестиции в конкурентоспособност и отбрана, както и съсредоточаване на европейските средства върху европейски политики, защото ресурсите са ограничени“, допълни той.
Модернизацията е наложителна
Френският президент Еманюел Макрон призова през февруари за съвместно европейско финансиране чрез общ дълг, за да може ЕС да остане конкурентоспособен в надпреварата със САЩ и Китай - идея, на която Берлин обаче се противопоставя. Германия се обяви и срещу други предложения на Европейската комисия, включително за въвеждане на европейски такси върху тютюневите изделия и върху приходите на големите компании.
„Някои смятат, че трудните решения могат да бъдат избегнати чрез поемане на нов общ европейски дълг и покриване на текущите разходи със заеми. Германия не може да подкрепи подобен подход, включително заради конституционните ограничения в страната (т. нар. дълговата спирачка)“, заяви Мерц.
По думите му към момента повече от две трети от бюджета на ЕС се насочват към субсидии, докато някои държави изразходват повече средства за обслужване на дълга си, отколкото за отбрана.
„Не можем да посрещнем предизвикателствата на 21-ви век с бюджет от 20-и век. Затова фундаменталната модернизация е от съществено значение“, каза германският канцлер.
„Освен това реалността е, че прекомерният дълг застрашава суверенитета и ограничава способността ни да действаме“, добави той.
9 Очуден
Ама ние защо ще плащаме този дълг ?
16:37 14.05.2026
10 Сатана Z
До коментар #5 от "честен ционист":Германците имат да си връщат тъпкано на българите ,които като техни съюзници им забиха нож в гърба и обърнаха оръжието дадено им от Райха срещу тях след 9 септември 1944.
И ядоха бой.Това е факт,който трудно се преглъща от внуците на немските нацисти ,които в момента управляват отново Европейския райх.
От 36 години ни изпиват кръвта и с робска работната ръка от България се отнасят като към унтерменши
Коментиран от #54
16:37 14.05.2026
Бюджета се разхищавал казва, а той иска да не го разхищава ми да се инвестира в сфера, която има близка до нулевата принадена стойност на продукта и която освен ако няма да почваме война има своя не много висок капацитет на тъсенето!
А на всичко отгоре на някой направи ли му впечатление: "бюджетът на ЕС все още се изготвя седем години напред "по абсолютно планиран начин"... КО СТАА ЕВРО ДРУГАРЕ?! Вашто момче ви казва нещо, дето ви се повтаря от години - ЕС е див комунизъм с дива планова икономика... само дето вие не сте в плана! Петилетката обаче била вече за 7 години ;)
кат пускате една и съща статия 2 пъти ще получите един и същ коментар
16:38 14.05.2026
16 И Киев е Руски
16:40 14.05.2026
17 И Киев е Руски
До коментар #11 от "Оди на Изток":По лесно е ти да се върнеш от където си дошъл
16:42 14.05.2026
27 Ако имаш възможност
До коментар #11 от "Оди на Изток":Посети Китай пон за седмица и после ще говорим.
Коментиран от #41
16:46 14.05.2026
32 Георги
Вие бришете, ние пишем, но истината!
16:50 14.05.2026
35 честен ционист
До коментар #30 от "Kопейки,":Сега е пик в цената на акциите на тази корпорация и би трябвало да се продава, а не да се купува.
16:54 14.05.2026
36 Лена
И ПСВ и ВСВ винаги сме били от страната на победените, и винаги на загуба! Днес нищо не се е променило, пак сме там и пак за зло!
Радев, с фабриките за барут в България, изграждаме най-прекият път от смъртта до Ада! Гарантирано е!
16:55 14.05.2026
37 Мунчо
И ПСВ и ВСВ винаги сме били от губещата страна и винаги на пангара! Днес нищо не се е променило, пак сме там и пак за зло!
Радев, с фабриките за барут в България, изграждаме най-прекият път от смъртта до Ада! Гарантирано е!
16:57 14.05.2026
39 Мухахаха
До коментар #6 от "Пак аз":А вие обратните сте много умни защото постоянно ви вкарват мозък
17:00 14.05.2026
41 Атина Палада
До коментар #27 от "Ако имаш възможност":Даааа,наше приятелско семейство сина им миналата година замина за Китай да учи в Университет в Шанхай! Те заминаха с него и останаха два,три месеца! Прибраха се в Гърция за Коледа! Разказваха за Китай надълго и широко ..Китай са с един век пред Западният свят,споделяха те..
Коментиран от #55
17:01 14.05.2026
42 Не мога да разбера
До коментар #5 от "честен ционист":Защо и кой ти турга минуси. Тука си на 100% прав. Въпросът е туземците бунаци, кога ще осъзнаят що за птица си избраха да ни управлява?
Коментиран от #46
17:02 14.05.2026
43 Атина Палада
До коментар #34 от "Пико4,":Защото в Европа съм родена..Нямам привилегията да избирам къде да се родя!
17:04 14.05.2026
46 честен ционист
До коментар #42 от "Не мога да разбера":Умението да усещам, кога нещо прилича, или ще бъде концлагер ми е като вродено.
17:19 14.05.2026
50 Пари ще си напечатат тези .
До коментар #2 от "Сатана Z":Акъл няма да си напечатат !
17:33 14.05.2026
54 Рублевка
До коментар #10 от "Сатана Z":Оръжието, което сме КУПИЛИ СЪС ЗАЕМ от Германия са капризните пушки Манлихер, които можел да разглоби за почистване само офицер. През войната германците са ни изсмукали толкова много пари, че сме щели да излезем на печалба. Затова демократичния Запад решил, Германия да не ни плати дълговете, които е натрупала към България. Но България е плащала репарации до 1980 година на Гърция, а след това " да беше мор, да беше чума, а то СДС-то ни удари!"
18:30 14.05.2026
55 Ми, оказа се, че
До коментар #41 от "Атина Палада":Китайският социализъм с позволена частна икономика е най-добрият вариант за развитието? Китай утрепа и сащ и Русия и Европа... Ама нали уж е социалистически???
А ние, както винаги се нахакахме пак в трета глуха. Взехме капитализма на западналите и сега западаме и с тях... 36 г преход и сега се преобразува и в "евро-западна перестройка"!
Някои в България целия си живот ще го изкарат в кризи и перестройки... Китай показа на света, къде е истината на развитието!!!
18:33 14.05.2026
56 Четете Маркс и Ленин
Схемата е една и съща от времето на Наполеон Бонапарт. Изпращат безимотните в снеговете на Русия с летни памучни дрехи за утилизация.
18:40 14.05.2026
58 УБИЙЦИ , НАЦИСТКИ СИЗЧАДИЯ
С ТЕЗИ БОЛНИ МОЗЪЦИ ЕТО ТОВА НАПТРАВИХТЕ !! ОКРАДОХТЕ СТОТИЦИ МИЛЯРДИ ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАТЕ ПЪКЛЕНИТЕ СИ КРЪВОЖАДНИ МЕРАЦИ С/У РУСОИЯ И ТОВА Е ДЕЛО НА КРЕТЕНСКИТЕ ВИ ФАШГНИЛОЧНИ МОЗЪЦИ!!. СЪСИПАХТЕ ЖИВОТА НА ПОКОЛЕНИЯ ХОРА НАПРЕД!! ЗАЩО, ЗАЩОТО........ЗНАЕМ ЗАЩО, ЗАЩОТО СТЕ ВЕЛИКИ НАЛИ ?????????? Е РУСИЯ ВИ ПОКАЗА КОЛКО ВЕЛИКИ СТЕ, ДИВАЦИ !!!
00:49 15.05.2026