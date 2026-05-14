Канцлерът Мерц: Нужни са ни инвестиции в отбраната и повишаване на европейската конкурентоспособност

Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес за цялостна промяна на бюджетната система на Европейския съюз, която според него е остаряла, и подкрепи по-опростен подход, насочен към инвестиции в отбраната и повишаване на европейската конкурентоспособност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В реч по време на церемонията по връчването на наградата „Карл Велики“ в германския град Аахен, Мерц очерта нарастващото противопоставяне около бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г., при което исканията за увеличаване на разходите за сигурност се сблъскват с необходимостта да бъде запазено финансирането на традиционни политики като за земеделие и регионално развитие.

През април Европейският парламент, който участва в одобряването на разходните планове заедно с правителствата на държавите членки, гласува за увеличаване на бюджета над нивото, предложено миналата година от Европейската комисия.

Тази година отличието „Карл Велики“ беше присъдено на бившия президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) и бивш премиер на Италия Марио Драги, който през 2024 г. предупреди в свой доклад, че конкурентоспособността на ЕС отслабва. На церемонията присъства и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, чиято страна понесе тежките последици от дълговата криза в еврозоната, когато Драги като президент на Европейската централна банка даде обещание да направи „всичко необходимо“, за да спаси еврото, припомня Ройтерс.

„Суверенна Европа се нуждае от бюджет, подготвен за предупрежденията на Драги“, заяви днес Мерц.

„Необходими са по-опростени структури, инвестиции в конкурентоспособност и отбрана, както и съсредоточаване на европейските средства върху европейски политики, защото ресурсите са ограничени“, допълни той.

Модернизацията е наложителна

Френският президент Еманюел Макрон призова през февруари за съвместно европейско финансиране чрез общ дълг, за да може ЕС да остане конкурентоспособен в надпреварата със САЩ и Китай - идея, на която Берлин обаче се противопоставя. Германия се обяви и срещу други предложения на Европейската комисия, включително за въвеждане на европейски такси върху тютюневите изделия и върху приходите на големите компании.

„Някои смятат, че трудните решения могат да бъдат избегнати чрез поемане на нов общ европейски дълг и покриване на текущите разходи със заеми. Германия не може да подкрепи подобен подход, включително заради конституционните ограничения в страната (т. нар. дълговата спирачка)“, заяви Мерц.

По думите му към момента повече от две трети от бюджета на ЕС се насочват към субсидии, докато някои държави изразходват повече средства за обслужване на дълга си, отколкото за отбрана.

„Не можем да посрещнем предизвикателствата на 21-ви век с бюджет от 20-и век. Затова фундаменталната модернизация е от съществено значение“, каза германският канцлер.

„Освен това реалността е, че прекомерният дълг застрашава суверенитета и ограничава способността ни да действаме“, добави той.