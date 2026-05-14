Канцлерът Мерц: Нужни са ни инвестиции в отбраната и повишаване на европейската конкурентоспособност

14 Май, 2026 16:27 1 145 58

Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес за цялостна промяна на бюджетната система на Европейския съюз, която според него е остаряла, и подкрепи по-опростен подход, насочен към инвестиции в отбраната и повишаване на европейската конкурентоспособност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В реч по време на церемонията по връчването на наградата „Карл Велики“ в германския град Аахен, Мерц очерта нарастващото противопоставяне около бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г., при което исканията за увеличаване на разходите за сигурност се сблъскват с необходимостта да бъде запазено финансирането на традиционни политики като за земеделие и регионално развитие.

През април Европейският парламент, който участва в одобряването на разходните планове заедно с правителствата на държавите членки, гласува за увеличаване на бюджета над нивото, предложено миналата година от Европейската комисия.

Тази година отличието „Карл Велики“ беше присъдено на бившия президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) и бивш премиер на Италия Марио Драги, който през 2024 г. предупреди в свой доклад, че конкурентоспособността на ЕС отслабва. На церемонията присъства и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, чиято страна понесе тежките последици от дълговата криза в еврозоната, когато Драги като президент на Европейската централна банка даде обещание да направи „всичко необходимо“, за да спаси еврото, припомня Ройтерс.

„Суверенна Европа се нуждае от бюджет, подготвен за предупрежденията на Драги“, заяви днес Мерц.

„Необходими са по-опростени структури, инвестиции в конкурентоспособност и отбрана, както и съсредоточаване на европейските средства върху европейски политики, защото ресурсите са ограничени“, допълни той.

Модернизацията е наложителна

Френският президент Еманюел Макрон призова през февруари за съвместно европейско финансиране чрез общ дълг, за да може ЕС да остане конкурентоспособен в надпреварата със САЩ и Китай - идея, на която Берлин обаче се противопоставя. Германия се обяви и срещу други предложения на Европейската комисия, включително за въвеждане на европейски такси върху тютюневите изделия и върху приходите на големите компании.

„Някои смятат, че трудните решения могат да бъдат избегнати чрез поемане на нов общ европейски дълг и покриване на текущите разходи със заеми. Германия не може да подкрепи подобен подход, включително заради конституционните ограничения в страната (т. нар. дълговата спирачка)“, заяви Мерц.

По думите му към момента повече от две трети от бюджета на ЕС се насочват към субсидии, докато някои държави изразходват повече средства за обслужване на дълга си, отколкото за отбрана.

„Не можем да посрещнем предизвикателствата на 21-ви век с бюджет от 20-и век. Затова фундаменталната модернизация е от съществено значение“, каза германският канцлер.

„Освен това реалността е, че прекомерният дълг застрашава суверенитета и ограничава способността ни да действаме“, добави той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 17 Отговор
    Затова и Радев заминава на визита при Мерц, за да договори справедливата цена за труд на заетите у завода за барут, която ще е доста конкурентна явно, като за страна от Третия свят. Справедливата цена на радевистите е тая, която стига да не погинете от глад.

    16:29 14.05.2026

  • 2 Сатана Z

    7 7 Отговор
    Нищо няма да помогне на Германците в предстоящата война с Полша.

    Коментиран от #8, #50

    16:29 14.05.2026

  • 3 Сталин

    18 3 Отговор
    Ротшилд е пред фалит ,стотиците трилиони дългове и напечатани пари никога не могат да бъдат върнати,затова е нужна голяма война за да бъдат занулени тези стотици трилиони.Това е началото на трета световна Европа ще бъде въоръжена за бъдеща война с Русия,забравете за пенсии и социални плащания ,всичките пари ще заминат във ционисткия банков кабал който ще финансира оръжейните компании.В процеса на война ще бъдат ликвидирани повечето от белите раси и Европа ще бъде населена само с талибани и примати,това е хилядолетната мечта на талмудистите, така че може да целунете задните си части за довиждане ,до 5 години и сте готови

    Коментиран от #6

    16:29 14.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 3 Отговор
    казАха ли Ви го 🤔❗
    Ще искат ОБЩ ДЪЛГ🤔❗
    Който ял, ял, ще плащат всички седнали на маста 🤔❗
    "Ама ние сега седнахме...." не минава🤔❗

    16:30 14.05.2026

  • 5 честен ционист

    14 15 Отговор
    Много хитро от страна на Мерци. Превърна България в перфектния концлагер. Натресе еврото, което той печата, вдигна цените у немските вериги за храна (единствени налични), сложи си и надзирател с 45% удобрение, който ще следи туземците да са справедливо нахранени.

    Коментиран от #10, #42

    16:32 14.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЕВРОПА Е ТРАГИЧНА

    20 1 Отговор
    С РЪКОВОДИТЕЛИ КОИТО ИМАТ СПЕШНА НУЖДА ОТ ДЕОЛИГОФРЕНИЗАЦИЯ. ЕВРОПА НЯМА БЪДЕЩЕ,ИСТИНАТА ОСТАНА НА ИЗТОК.

    Коментиран от #11

    16:35 14.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Очуден

    18 2 Отговор
    Да повишим конкурентоспособността като вземем дълг ?! Тва ми прилича на Барон Мюнхаузен да се изтегли за косата, и немците като негови сънародници го разбират, затова са против.
    Ама ние защо ще плащаме този дълг ?

    16:37 14.05.2026

  • 10 Сатана Z

    14 11 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Германците имат да си връщат тъпкано на българите ,които като техни съюзници им забиха нож в гърба и обърнаха оръжието дадено им от Райха срещу тях след 9 септември 1944.
    И ядоха бой.Това е факт,който трудно се преглъща от внуците на немските нацисти ,които в момента управляват отново Европейския райх.
    От 36 години ни изпиват кръвта и с робска работната ръка от България се отнасят като към унтерменши

    Коментиран от #54

    16:37 14.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор
    Потресаващ глупак!
    Бюджета се разхищавал казва, а той иска да не го разхищава ми да се инвестира в сфера, която има близка до нулевата принадена стойност на продукта и която освен ако няма да почваме война има своя не много висок капацитет на тъсенето!

    А на всичко отгоре на някой направи ли му впечатление: "бюджетът на ЕС все още се изготвя седем години напред "по абсолютно планиран начин"... КО СТАА ЕВРО ДРУГАРЕ?! Вашто момче ви казва нещо, дето ви се повтаря от години - ЕС е див комунизъм с дива планова икономика... само дето вие не сте в плана! Петилетката обаче била вече за 7 години ;)

    кат пускате една и съща статия 2 пъти ще получите един и същ коментар

    16:38 14.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПООБАРА.

    10 1 Отговор
    ПАК ПИША ЧЕ ТОВА ГО ПИША ОТ КОГА ЗАПОЧНА КОНФЛИКТА РУСИЯ ОКРАИНА. НО ВИЕ УПРАВНИЦИ АЛЧНИ ПО ДОБРЕ Е ДА ДАВАТЕ ПЕТА ГОДИНА НА КРАДЛИВИЯТ НАРКО ОТ КОЛКО ДА ПРАВИТЕ ЕВРОПА СИЛНА. ПО ВРЕМЕ НА КОНФЛИКТИ И ВОЙНИ НАЙ ЛЕСНО СЕ КРАДЕ. И НЕ НАПРАЗНО КРАДЛИВОТО ЕВРЕЙЧЕ ПРЕДИ МАЛКО КАЗА АЗ ВОЙНАТА НЯМА ДА Я ПРЕКРАТЯ.

    16:39 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И Киев е Руски

    13 1 Отговор
    Тези ко..лета отново търсят отмъщение. Надявам се, ако, не дай си Боже, започнат да се подиграват, както направиха с Украйна, да не го направят. Просто ще трябва да върнем цялата инустрия на Германия в средновековието

    16:40 14.05.2026

  • 17 И Киев е Руски

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Оди на Изток":

    По лесно е ти да се върнеш от където си дошъл

    16:42 14.05.2026

  • 18 ТОЯ ПА ТОЯ

    17 1 Отговор
    МЕРЦИ ГЛЕДАМЕ ФИЛМА ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ ГЕРМАНИЯ.

    16:42 14.05.2026

  • 19 Бгг

    13 1 Отговор
    Тия м и ш о ци ни казват че ни готвят за война. Никаква конкурентноспособност не правят тези. Те унищожиха икономиката на Европа тяхната цел не е да я оправят а да направят война.

    16:42 14.05.2026

  • 20 Гост

    16 2 Отговор
    Ми аре, бе, Баце! Чакаме с нетърпение след супер капачката за бутилки да измислите и такава за буркани! Щото ние вече пускаме четворния чушкопек и ще ни трябва за туршийте!

    16:42 14.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 фен на сидеров

    11 1 Отговор
    европа и частност германия станаха за посмешище !

    16:44 14.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ако имаш възможност

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Оди на Изток":

    Посети Китай пон за седмица и после ще говорим.

    Коментиран от #41

    16:46 14.05.2026

  • 28 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Нужни са ви още братпеди от мааалата и евреи от Палестина

    16:46 14.05.2026

  • 29 Хохо Бохо

    9 1 Отговор
    Дойче кап ута каза ли как ще стане това с конкурентноспособността? Решил е да ходи на килимчето при Путин за молитвено е bане?

    16:46 14.05.2026

  • 30 Kопейки,

    2 9 Отговор
    Купувайте акции на Райнметал.Първото посещение на Радев е при Мерц.

    Коментиран от #35

    16:50 14.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Георги

    4 0 Отговор
    Ехо, админчета та, ненужни сте!
    Вие бришете, ние пишем, но истината!

    16:50 14.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 честен ционист

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Kопейки,":

    Сега е пик в цената на акциите на тази корпорация и би трябвало да се продава, а не да се купува.

    16:54 14.05.2026

  • 36 Лена

    12 1 Отговор
    От десетилетия, първата визита на държавниците ни, винаги е Германия!
    И ПСВ и ВСВ винаги сме били от страната на победените, и винаги на загуба! Днес нищо не се е променило, пак сме там и пак за зло!
    Радев, с фабриките за барут в България, изграждаме най-прекият път от смъртта до Ада! Гарантирано е!

    16:55 14.05.2026

  • 37 Мунчо

    4 0 Отговор
    От десетилетия, първата визита на държавниците ни, винаги е Германия!
    И ПСВ и ВСВ винаги сме били от губещата страна и винаги на пангара! Днес нищо не се е променило, пак сме там и пак за зло!
    Радев, с фабриките за барут в България, изграждаме най-прекият път от смъртта до Ада! Гарантирано е!

    16:57 14.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мухахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пак аз":

    А вие обратните сте много умни защото постоянно ви вкарват мозък

    17:00 14.05.2026

  • 40 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пико4,":

    Ти що не си обратно наннай касси у нинджата ?

    17:00 14.05.2026

  • 41 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ако имаш възможност":

    Даааа,наше приятелско семейство сина им миналата година замина за Китай да учи в Университет в Шанхай! Те заминаха с него и останаха два,три месеца! Прибраха се в Гърция за Коледа! Разказваха за Китай надълго и широко ..Китай са с един век пред Западният свят,споделяха те..

    Коментиран от #55

    17:01 14.05.2026

  • 42 Не мога да разбера

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Защо и кой ти турга минуси. Тука си на 100% прав. Въпросът е туземците бунаци, кога ще осъзнаят що за птица си избраха да ни управлява?

    Коментиран от #46

    17:02 14.05.2026

  • 43 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пико4,":

    Защото в Европа съм родена..Нямам привилегията да избирам къде да се родя!

    17:04 14.05.2026

  • 44 665

    7 0 Отговор
    Само остава за електрификация да призове и ЕССР е основан !

    17:05 14.05.2026

  • 45 Добре

    8 0 Отговор
    Херр триъгълна глава. Продължавай да доиш собствената си страна за Украйна. Наливай в мафията на Зельо.

    17:14 14.05.2026

  • 46 честен ционист

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "Не мога да разбера":

    Умението да усещам, кога нещо прилича, или ще бъде концлагер ми е като вродено.

    17:19 14.05.2026

  • 47 433535

    6 0 Отговор
    Що ме триеши бе?!!! Истината ти пречи, така ли? Ти кой си бе? - Цензор платен от Германия??!

    17:20 14.05.2026

  • 48 000

    5 0 Отговор
    Рейтинга на тези двамата смешници съвкупно е към 20%. Могат да си правят срещи всяка седмица и да си поставят цели безчет. С ес е свършено.

    17:23 14.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пари ще си напечатат тези .

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Акъл няма да си напечатат !

    17:33 14.05.2026

  • 51 така така

    2 0 Отговор
    Нужно е някой да ви разкара от властта и то по-скоро!

    17:36 14.05.2026

  • 52 дядото

    7 0 Отговор
    гадно племе,не се навоювахте от векове.в каква отбрана ще инвестирате,отново ще палите европа и света

    17:52 14.05.2026

  • 53 Мерц е бита карта

    4 0 Отговор
    Партията му, даже и в коалиция с баварската ЦСУ вече много губят избиратели. А тоя стана най-неодобрявания канцлер до сега в страната... Той напълно се подчини на зелено-червените психопати, които на всяка цена искат да унищожат Германия, като модерна и индустриална страна. И я превърнаха в козина за всякакъв името от цял свят. За германците "нямало пари", нито за пенсии, нито за медицина или за деца. А в същото време този отпуска милиони за жилищно строителство в Украйна??? Да не говорим и за огромните помощи за Украйна. А само за навлеците тука, допълзяли от цял свят с по 10-15 деца Германия ( тези малоумници) харчат по 55 милиарда евро годишнино. И не искат и не искат да затворят границите... Цяла Африка и всичките араби ще дойдат на тоя гратис да ядат и пият, да ги лекуват безплатно, да им отглеждат множеството деца тези психопати, които работят против Германия и против Европа.

    18:24 14.05.2026

  • 54 Рублевка

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Оръжието, което сме КУПИЛИ СЪС ЗАЕМ от Германия са капризните пушки Манлихер, които можел да разглоби за почистване само офицер. През войната германците са ни изсмукали толкова много пари, че сме щели да излезем на печалба. Затова демократичния Запад решил, Германия да не ни плати дълговете, които е натрупала към България. Но България е плащала репарации до 1980 година на Гърция, а след това " да беше мор, да беше чума, а то СДС-то ни удари!"

    18:30 14.05.2026

  • 55 Ми, оказа се, че

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Китайският социализъм с позволена частна икономика е най-добрият вариант за развитието? Китай утрепа и сащ и Русия и Европа... Ама нали уж е социалистически???
    А ние, както винаги се нахакахме пак в трета глуха. Взехме капитализма на западналите и сега западаме и с тях... 36 г преход и сега се преобразува и в "евро-западна перестройка"!
    Някои в България целия си живот ще го изкарат в кризи и перестройки... Китай показа на света, къде е истината на развитието!!!

    18:33 14.05.2026

  • 56 Четете Маркс и Ленин

    4 0 Отговор
    За капитализма, който става империализъм и има нужда от войни, за да се избави от безработния пролетарият.
    Схемата е една и съща от времето на Наполеон Бонапарт. Изпращат безимотните в снеговете на Русия с летни памучни дрехи за утилизация.

    18:40 14.05.2026

  • 57 Факт

    2 0 Отговор
    Скоро ЕС няма да може да си произведе сол, но щели да правят оръжия.

    19:13 14.05.2026

  • 58 УБИЙЦИ , НАЦИСТКИ СИЗЧАДИЯ

    1 0 Отговор
    МОЗЪЦИ , МОЗЪЦИ СА ВИ НУЖНИ !!!! УБИЙЦИ ФАШПСИХОПАТИ , УНИЩОЖИХТЕ ЦЯЛА НАЦИЯ , РАРУШИХТЕ ЦЯЛА УКТРАЙНА ЗА ДА РЕАЛИЗИРАРТЕ НАСЛЕДСТВЕНИЯ СИ ФАШИСТКИ НАГОН .
    С ТЕЗИ БОЛНИ МОЗЪЦИ ЕТО ТОВА НАПТРАВИХТЕ !! ОКРАДОХТЕ СТОТИЦИ МИЛЯРДИ ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАТЕ ПЪКЛЕНИТЕ СИ КРЪВОЖАДНИ МЕРАЦИ С/У РУСОИЯ И ТОВА Е ДЕЛО НА КРЕТЕНСКИТЕ ВИ ФАШГНИЛОЧНИ МОЗЪЦИ!!. СЪСИПАХТЕ ЖИВОТА НА ПОКОЛЕНИЯ ХОРА НАПРЕД!! ЗАЩО, ЗАЩОТО........ЗНАЕМ ЗАЩО, ЗАЩОТО СТЕ ВЕЛИКИ НАЛИ ?????????? Е РУСИЯ ВИ ПОКАЗА КОЛКО ВЕЛИКИ СТЕ, ДИВАЦИ !!!

    00:49 15.05.2026

