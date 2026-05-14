Новини
Свят »
Украйна »
Какво трябва да се знае за разследването за корупция, свързано с бившия началник на канцеларията на Зеленски
  Тема: Украйна

Какво трябва да се знае за разследването за корупция, свързано с бившия началник на канцеларията на Зеленски

14 Май, 2026 16:57 2 017 60

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • русия-
  • андрий ермак

Ендемичната корупция е един от факторите, които забавят присъединяването на Украйна към Европейския съюз – цел, която Зеленски активно преследва, заедно с продължаващата западна подкрепа

Какво трябва да се знае за разследването за корупция, свързано с бившия началник на канцеларията на Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Бившият началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски – Андрий Ермак – беше посочен от две украински антикорупционни служби като заподозрян в мащабно разследване за корупция, поставяйки човека, който някога имаше огромно влияние върху военновременните решения в страната, под постоянно наблюдение.

Андрий Ермак е заподозрян в участие в предполагаема схема за пране на пари в размер на 460 милиона гривни (10,5 милиона долара), според Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО). Тази сутрин бе издадена заповед за неговия арест.

НАБУ и САПО заявиха, че украинският президент Зеленски не е заподозрян по разследването.

Официалното обявяване на Ермак, който подаде оставка през ноември, за заподозрян е стъпка преди повдигането на обвинения срещу него, до което към този момент не се е стигнало. Той беше основна фигура в преговорите със САЩ и се оттегли от поста си по време на скандала, който представляваше най-сериозната заплаха за правителството на Зеленски от началото на пълномащабната руска инвазия.

Андрий Ермак остава силно противоречива политическа фигура в Украйна. Като ръководител на канцеларията на президента, той играеше ключова роля в президентската администрация, управлявайки отношенията със САЩ и други западни държави, като дори разработваше възможни сценарии за прекратяване на огъня с Русия.

Официалното му въвличане в разследването доближава въпроса до Зеленски, засилвайки вниманието върху това доколко президентът е бил информиран за схемата и дали е имал някаква роля.

Ето какво трябва да се знае за продължаващия корупционен скандал:

Ермак се запознава със Зеленски преди 15 години, когато е адвокат, навлизащ в телевизионната индустрия, а Зеленски – известен украински комик и актьор.

Ермак отговаряше за външните работи като част от първия президентски екип на Зеленски и беше повишен в началник на кабинета през февруари 2020 година. В позицията на началник на кабинета, Ермак заемаше втория по значимост пост в държавата и често действаше като „портиер“ на президента.

Смята се, че той е имал решаваща роля при избора на всички ключови държавни назначения, включително премиери и министри.

Зеленски имаше голямо доверие на Ермак и го включваше във всяко свое задгранично пътуване след началото на конфликта през февруари 2022 година. При избухването на корупционния скандал в края на 2025 година Зеленски първоначално устоя на обществения натиск да отстрани Ермак от поста му.

Ермак е заподозрян в пране на пари, свързано със строителството на луксозен проект край Киев. Адвокатът му определи уведомлението за подозрение като неоснователно и отрече участието му в схемата.

От своя страна, антикорупционните органи твърдят, че проектът е бил използван за пране на пари чрез мрежа от фиктивни компании. Според тях Ермак и група сътрудници са планирали изграждането на четири частни вили и други луксозни съоръжения.

По време на първото изслушване във вторник Ермак заяви, че е невинен и че притежава „само един апартамент и една кола“.

Случаят е част от по-широко разследване, което беше обявено миналата година от антикорупционните органи.

В схемата с подкупи на стойност 100 милиона долара са замесени длъжностни лица и сътрудници на Зеленски. Тя беше направена публично достояние през ноември миналата година, което доведе до оттеглянето на Андрий Ермак от президентската администрация.

Обекти на разследването са високопоставени служители, за които се твърди, че са оказвали натиск върху изпълнители да плащат 15% подкупи в замяна на строителни поръчки с „Енергоатом“ – украинският ядрен оператор. Разследването включва над 1000 часа подслушвани разговори на лица, използващи кодови имена.

След като схемата беше разкрита, украинският парламент одобри освобождаването на министрите на енергетиката и правосъдието, предложено от Зеленски.

Президентската администрация наложи санкции на близки сътрудници, за които се твърди, че са замесени, включително Тимур Миндич – партньор в медийна продуцентска компания, в която Зеленски е бил съсобственик преди да стане президент. Твърди се, че Миндич е напуснал страната.

Предстои прокуратурата да установи дали част от средствата, за които се твърди, че Ермак е използвал в схемата за пране на пари, произхождат от случаят с „Енергоатом“.

Въпреки че украинският президент не е официално замесен, разследването и посочването на бивш съюзник и бивш началник на кабинета като заподозрян представлява потенциална заплаха за авторитета на Володимир Зеленски.

Ендемичната корупция е един от факторите, които забавят присъединяването на Украйна към Европейския съюз – цел, която Зеленски активно преследва, заедно с продължаващата западна подкрепа.

Разследването засяга и действащи официални лица, участващи в преговори за мир със САЩ. Рустем Умеров, председател на Съвета за националната сигурност и отбрана на Украйна и ключова фигура в дипломатическите усилия, водени от САЩ, също беше разпитан в рамките на разследването.

Президентският мандат на Зеленски официално приключи през май 2024 година, но той продължава да управлява без избори, посочвайки, че такива не може да бъдат произведени, докато Русия е окупирала една пета от страната.

Критиците му смятат, че е от голямо значение доверието сред западните съюзници да се засили, тъй като тяхната подкрепа е жизненоважна за военните усилия и евентуалното договаряне за край на конфликта.

Превод от английски език: Деяна Христова, БТА


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тагарев

    49 1 Отговор
    Крайно време е за зелунски

    16:59 14.05.2026

  • 2 Сатана Z

    50 1 Отговор
    Всеки знае ,че Зеленият нацист ака в златен кенеф подарък от фюрерката Урсула

    17:00 14.05.2026

  • 3 пожелание

    46 1 Отговор
    Направо на фронта да изпраща крадците !!

    17:00 14.05.2026

  • 4 И ся Зелю

    40 2 Отговор
    КО ще прави без
    люб//овни//ка си?

    Коментиран от #9

    17:00 14.05.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    2 62 Отговор
    Жалък опит на Щатите да принудят Украйна да се предаде !!! Каквото и да стане Русия изгуби позорно и залезна скоропостижно на световната сцена. Затънтена провинция на Китай ☝️

    Коментиран от #48, #50

    17:00 14.05.2026

  • 6 И Киев е Руски

    48 1 Отговор
    Кажи ми кой е твоят приятел и аз ще ти кажа кой си ти. Ермак крадецът, приятел на Зеленски, Зеленски е приятел на европейския политически елит. Идеята, че в Европа няма корупция, отдавна е остаряла; тя съществува там и дори процъфтява.

    Коментиран от #14

    17:01 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами

    36 1 Отговор
    най важното е , че в укристан не крадат от милиардите помощи ... Е , само имения и златни кенефи си купуват , но това ги задължават от ЕС...

    17:01 14.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 9ти септември

    41 1 Отговор
    Цялата урсуланска измет с зелю в затвора

    17:02 14.05.2026

  • 11 И Киев е Руски

    33 1 Отговор
    Йермак изпратил имената на ръководителите на НАБУ и САП на своята гадателка Вероника Аникиевич, която е посочена в контактите му като „Офис на Вероника Фън Шуй“. Очевидно бандарлозите не се притесняват от това, че Зелебоба и неговите приятели ги ограбват и ги изпращат да умрат в окопите. Те се притесняват, че Йермак се е консултирал с гадателката за НАБУ. Вероятно затова Йермак е бил арестуван

    Коментиран от #56

    17:03 14.05.2026

  • 12 Мухахаха

    22 1 Отговор

    До коментар #9 от "Руснак без крак...":

    И семейство ти да изтрепе

    17:03 14.05.2026

  • 13 Тцк ......тцк

    24 1 Отговор

    До коментар #9 от "Руснак без крак...":

    Такива като теб трябва веднага на фронта

    17:04 14.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Юлия Мендел

    32 1 Отговор
    Трябва да се знае, че Зеленчук е наркозависим нацист !

    17:04 14.05.2026

  • 16 И Киев е Руски

    33 0 Отговор
    Не може да има корупция в Украйна, защото президентът е милиардер, както казаха за Порошенко, който стана 82 пъти по-богат по време на президентството си. Няма нацизъм в Украйна, защото техният починал наркофюрер е евреин. Оказва се, че и двете процъфтяват и преуспяват не въпреки, а благодарение на милиардерите и евреите начело на украинското правителство.

    Коментиран от #28

    17:05 14.05.2026

  • 17 светна ли ви?

    33 1 Отговор
    Осъдиха Ермак, понеже крал милиони заедно с всички във властта, понеже ЕС им наливат милиони , страните им загубиха своята мощ и икономика за да пикаят украинците в златни тоалетни и да придобият хиляди имоти в света.

    Коментиран от #25

    17:06 14.05.2026

  • 18 Есссс

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вован ,":

    У обратните и курипция и мозък в изобилие

    Коментиран от #22

    17:06 14.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дръта чанта

    21 0 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Сери си на златния нужник че скоро нема да можеш

    17:07 14.05.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 0 Отговор
    И кой вярва, че ZE не е знаел за пране на сума от .... 1О ООО ООО $🤔❗
    А дали са само 1О милки 🤔 ❗

    Коментиран от #44

    17:08 14.05.2026

  • 22 Вован ,

    0 8 Отговор

    До коментар #18 от "Есссс":

    Нищо не разбрах ..

    17:09 14.05.2026

  • 23 Какво трябва да се знае за урк корупция

    23 0 Отговор
    че зелкови идваха на обмяна на опит за общ поръчки и съхранение на чекмеджета
    при тиквите по тиквено време

    17:11 14.05.2026

  • 24 Какво висоти

    20 0 Отговор
    западната пропаганда за при мати:

    "Какво трябва да знаете

    17:11 14.05.2026

  • 25 Глюпости ,

    2 14 Отговор

    До коментар #17 от "светна ли ви?":

    Вие си измислихте СВО-то , и сега страдате ...

    17:12 14.05.2026

  • 26 Бялджип

    31 1 Отговор
    Това което не прочетох е, че Ермак е под силно влияние на жена астролог. Дори си носи гривна, чрез която тя директно го съветва за всичко. Включително за строежа на подземния му кинотеатър в Киев. Какъв стил, кой да го извършва, дори го съветвала за строежа да използва пясък от гробищата, защото го пазела силата на мъртвите..??! Факт е, колкото да звучи налудничаво.
    Другото което засега прави впечатление е, че Зеленски нищо не коментира за бившата си "дясна ръка"?! Възприел е тактиката на щрауса. Това коментира днес германския "Шпигел".

    Коментиран от #29, #34

    17:12 14.05.2026

  • 27 а в булгарлънстанлъ

    12 0 Отговор
    куги?

    17:12 14.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пясък от гробищата?

    20 1 Отговор

    До коментар #26 от "Бялджип":

    Значи е сатанист.

    Коментиран от #31

    17:14 14.05.2026

  • 30 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    28 2 Отговор
    Tрябва да се знае, че онези които заемата позицията на киевската хунта са:

    - платени
    - или имат психични отклонения и трябва да станат мои пациенти

    Коментиран от #33, #59

    17:15 14.05.2026

  • 31 Бялджип

    16 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пясък от гробищата?":

    Не знам, не разбирам от тези неща, но е истина.

    17:16 14.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Д-р Иван Павлов, психиатър

    1 16 Отговор

    До коментар #30 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Кучето на Павлов е на мнение че само хора, които изтезават животните с ток за кеф и плашат околните с бомби и ракети са за лудницата ☝️

    Коментиран от #36

    17:19 14.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Умишлено пуснат скандал

    25 2 Отговор
    Скандалите с Ермак и Зеленски са умишлено пуснати в този момент.

    Войната приключва защото Европа не ноже да поддържа повече бандеровците, а САЩ отдавна не се занимават с Украйна защото си имат техни проблеми.

    Зеленски ще бъде ликвидиран до края на годината от МИ-6, като за това отново ще обвинят ... , кой мислите - ами, естествено Путин.

    17:22 14.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Качеството на русофобните коментари е

    22 1 Отговор
    под всякаква критика.
    Съветвам редакцията да ги трие защото нивото на русофобите в този сайт е изккючително ниско.
    Нямам намерение да се унижавам с такива примитиви.
    Приятна вечер!

    Коментиран от #39, #41, #42

    17:27 14.05.2026

  • 38 Божеее , Боже

    2 16 Отговор
    Колко мъка има на този свят ... Кой реботи с рубли , бе ...🤭😁

    17:29 14.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Механик

    21 1 Отговор
    Не разбрахме "какво трябва да се знае" за тоя, освен че е крадец и дясна ръка на Зелинцито.
    Вероятно се опитват да ни внушат, че "да, тоя е лош. Ама е наш и върши повече работа от колкото бели"?? То такава е западната мода сега.

    17:31 14.05.2026

  • 41 Изтриха ме защото казах, че и сайта

    15 1 Отговор

    До коментар #37 от "Качеството на русофобните коментари е":

    е такъв:))
    Приятна вечер!

    Коментиран от #43

    17:31 14.05.2026

  • 42 Гресирана ватенка

    1 17 Отговор

    До коментар #37 от "Качеството на русофобните коментари е":

    Хм...явно още не си опитал от руската грессс....😄

    Коментиран от #57

    17:31 14.05.2026

  • 43 Майор Деянов, на всеки километър

    1 15 Отговор

    До коментар #41 от "Изтриха ме защото казах, че и сайта":

    Трием всички, които не знаят хорошо руски !!!
    Ниско IQ, ниски бакшиши от Пасьола, pyccкий срам ☝️

    17:34 14.05.2026

  • 44 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    1 10 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А кажи накрая , един трилион , колко милЯрда са ?

    Коментиран от #45

    17:34 14.05.2026

  • 45 Бъркаш го

    8 0 Отговор

    До коментар #44 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    с "пенсионер на 69г.".
    д€м€нциь0......

    Коментиран от #51

    17:36 14.05.2026

  • 46 Тома

    18 0 Отговор
    Тука феновете на зеле и бандеровци във факти няма ли да кажат хубави думи за тях

    17:47 14.05.2026

  • 47 не може да бъде

    13 0 Отговор
    Всички близки сътрудници на Зеленски са замесени в корупция но той е чист като сълза и е облечен в бяло!?Точно така -облечен е в бяло тъй от от ръководството на ЕС и други прогресивни индивиди по света и у нас знаем че черното е бяло!?

    17:58 14.05.2026

  • 48 Самозванец

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Каква световна сцена, да не си мислиш, че световната сцена е евровизия? Няма сцена, хората в Русия си гледат държавата, произвеждат, работят, воюват защитават Родината си.

    18:02 14.05.2026

  • 49 Интересно

    7 0 Отговор
    Колко заплати на бг дарители са потънали в схемата?

    18:04 14.05.2026

  • 50 Интересно

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Какво е загубила Русия, като прибра 20% от Украйна?
    Можеш да го повториш 100 пъти, но няма да е вярно.

    18:06 14.05.2026

  • 51 да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Бъркаш го":

    По-дрът ли е ?

    18:10 14.05.2026

  • 52 Горски

    9 0 Отговор
    Оставете човека на мира! Заради разни тъпанари един апартамент не може да си купи! По време на война да строиш луксозни жилища, че да ги удари някоя ракета. Иначе този е издигнат от Зеленски и самият Зеленски има вина за това. Какво излиза от цялата работа? Че всички в тази измислена украинска държава са крадци и мошеници. Но според Рюте трябвало още пари да им подаряваме. Милиарди се изляха там и западняците искат още да излизват. Къде са парите? Изумен съм как, за няколко години Европа се самоунищожи и продължава надолу. Същият този върховен съд на Украйна разпореди ли вече лечение на Зеле от наркомания и просия? Щото това са зависимости и психични заболявания. А разпоредиха ли отстраняване на Зеле и съд за геноцид срещу украинския народ? Точно за това е трудно каква формула да изберат за край на войната за да няма свидетели на голямото ограбване и да им остане и някакво парче от Украйна. Същия онзи ЕС, за който толкова бленувахме и се борихме да ни приеме в обятията си вече го няма! Той се превърна в безобразна диктатура на шепа долнопробни, продажни и малоумни глобалисти, които го дърпат към дъното.

    18:15 14.05.2026

  • 53 мушмул

    10 1 Отговор
    Трябва да се знае, че Зеленката нищо не знае! Ни лук ял, ни лук мирисЪл! Ще мине време и ще го изперЪт, Ермака де! Умерката също е в играта, но е и американски гражданин, другия избягалия е израелски гражданин, само Андрий остана ахмак. А Зеленката няма да го пипнат, докато мъти водата на Русия!

    18:23 14.05.2026

  • 54 Само

    8 0 Отговор
    той да е! Бездънна яма! А в ЕС и ЕК е още по-голяма! Ортаци по краденье!

    18:28 14.05.2026

  • 55 КО ДА СЕ ЗНАЕ

    11 0 Отговор
    НАЦИЯ ОТ КРАДЦИ И ДРЕБНИ ТАРИКАТИ
    ПЪРВО ТЪРЧАХА ПРИ ПОЛЯЦИТЕ
    ПОСЛЕ ПРИ ШВЕДИТЕ
    ПОСЛЕ ПРИ РУСНАЦИТЕ
    ПОСЛЕ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ПРИ НЕМЦИТЕ
    ПОСЛЕ ПАК СЪС СССР
    ПОСЛЕ ПАК ПРИ НЕМЦИТЕ
    СЕГА ПРИ АНГЛИЧАНИТЕ И ЕС
    АДЕ СКЪПИ УКРОФЕНОВЕ
    МАЙ НЕ СА НАРОД А М.........А

    18:40 14.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Урсул фон дер Бандер

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Гресирана ватенка":

    а на теб ауспуха ти е пълен с руска грес и знаеш..😅

    18:47 14.05.2026

  • 58 ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ

    5 0 Отговор
    Че Зеленски е крадец, корумпе, наркоман и гей.

    19:28 14.05.2026

  • 59 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Бившата прес -секретарка на Зеленски -Юлия Мендель- в интервю с Тъкър Карлсон разказва един виц който според нея вече е популярен в Украйна - "на паркинг има парко място за инвалиди .идва някакъв с кола и паркира на това място.съзнателен шофьор от паркинга реагира на събитието отива при паркиралия и казва -защо паркираш тук не виждаш ли че това парко място е за инвалиди .аз съм умствен инвалид - казва другият -гласувах за Зеленски !?"

    21:09 14.05.2026

  • 60 Украински бойци се занимават

    2 0 Отговор
    с продажба на оръжия и боеприпаси в Харковска област. Това е било съобщено пред РИА Новости от представители на правоохранителните органи. "Украинските националисти всеки ден носят десетки, а понякога и стотици малки оръжия в регионалния център", казал източникът. Отбелязва се, че престъпни групи купуват оръжия от Въоръжените сили на Украйна. По-рано официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Украйна се превръща в основен център за търговия с оръжие, което създава рискове за световната сигурност. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви необходимостта от разследване на разходването на средства, изпратени от Вашингтон на Киев.

    21:53 14.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания