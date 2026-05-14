Какво трябва да се знае за разследването за корупция, свързано с бившия началник на канцеларията на Зеленски

Бившият началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски – Андрий Ермак – беше посочен от две украински антикорупционни служби като заподозрян в мащабно разследване за корупция, поставяйки човека, който някога имаше огромно влияние върху военновременните решения в страната, под постоянно наблюдение.

Андрий Ермак е заподозрян в участие в предполагаема схема за пране на пари в размер на 460 милиона гривни (10,5 милиона долара), според Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО). Тази сутрин бе издадена заповед за неговия арест.

НАБУ и САПО заявиха, че украинският президент Зеленски не е заподозрян по разследването.

Официалното обявяване на Ермак, който подаде оставка през ноември, за заподозрян е стъпка преди повдигането на обвинения срещу него, до което към този момент не се е стигнало. Той беше основна фигура в преговорите със САЩ и се оттегли от поста си по време на скандала, който представляваше най-сериозната заплаха за правителството на Зеленски от началото на пълномащабната руска инвазия.

Андрий Ермак остава силно противоречива политическа фигура в Украйна. Като ръководител на канцеларията на президента, той играеше ключова роля в президентската администрация, управлявайки отношенията със САЩ и други западни държави, като дори разработваше възможни сценарии за прекратяване на огъня с Русия.

Официалното му въвличане в разследването доближава въпроса до Зеленски, засилвайки вниманието върху това доколко президентът е бил информиран за схемата и дали е имал някаква роля.

Ето какво трябва да се знае за продължаващия корупционен скандал:

Ермак се запознава със Зеленски преди 15 години, когато е адвокат, навлизащ в телевизионната индустрия, а Зеленски – известен украински комик и актьор.

Ермак отговаряше за външните работи като част от първия президентски екип на Зеленски и беше повишен в началник на кабинета през февруари 2020 година. В позицията на началник на кабинета, Ермак заемаше втория по значимост пост в държавата и често действаше като „портиер“ на президента.

Смята се, че той е имал решаваща роля при избора на всички ключови държавни назначения, включително премиери и министри.

Зеленски имаше голямо доверие на Ермак и го включваше във всяко свое задгранично пътуване след началото на конфликта през февруари 2022 година. При избухването на корупционния скандал в края на 2025 година Зеленски първоначално устоя на обществения натиск да отстрани Ермак от поста му.

Ермак е заподозрян в пране на пари, свързано със строителството на луксозен проект край Киев. Адвокатът му определи уведомлението за подозрение като неоснователно и отрече участието му в схемата.

От своя страна, антикорупционните органи твърдят, че проектът е бил използван за пране на пари чрез мрежа от фиктивни компании. Според тях Ермак и група сътрудници са планирали изграждането на четири частни вили и други луксозни съоръжения.

По време на първото изслушване във вторник Ермак заяви, че е невинен и че притежава „само един апартамент и една кола“.

Случаят е част от по-широко разследване, което беше обявено миналата година от антикорупционните органи.

В схемата с подкупи на стойност 100 милиона долара са замесени длъжностни лица и сътрудници на Зеленски. Тя беше направена публично достояние през ноември миналата година, което доведе до оттеглянето на Андрий Ермак от президентската администрация.

Обекти на разследването са високопоставени служители, за които се твърди, че са оказвали натиск върху изпълнители да плащат 15% подкупи в замяна на строителни поръчки с „Енергоатом“ – украинският ядрен оператор. Разследването включва над 1000 часа подслушвани разговори на лица, използващи кодови имена.

След като схемата беше разкрита, украинският парламент одобри освобождаването на министрите на енергетиката и правосъдието, предложено от Зеленски.

Президентската администрация наложи санкции на близки сътрудници, за които се твърди, че са замесени, включително Тимур Миндич – партньор в медийна продуцентска компания, в която Зеленски е бил съсобственик преди да стане президент. Твърди се, че Миндич е напуснал страната.

Предстои прокуратурата да установи дали част от средствата, за които се твърди, че Ермак е използвал в схемата за пране на пари, произхождат от случаят с „Енергоатом“.

Въпреки че украинският президент не е официално замесен, разследването и посочването на бивш съюзник и бивш началник на кабинета като заподозрян представлява потенциална заплаха за авторитета на Володимир Зеленски.

Ендемичната корупция е един от факторите, които забавят присъединяването на Украйна към Европейския съюз – цел, която Зеленски активно преследва, заедно с продължаващата западна подкрепа.

Разследването засяга и действащи официални лица, участващи в преговори за мир със САЩ. Рустем Умеров, председател на Съвета за националната сигурност и отбрана на Украйна и ключова фигура в дипломатическите усилия, водени от САЩ, също беше разпитан в рамките на разследването.

Президентският мандат на Зеленски официално приключи през май 2024 година, но той продължава да управлява без избори, посочвайки, че такива не може да бъдат произведени, докато Русия е окупирала една пета от страната.

Критиците му смятат, че е от голямо значение доверието сред западните съюзници да се засили, тъй като тяхната подкрепа е жизненоважна за военните усилия и евентуалното договаряне за край на конфликта.

Превод от английски език: Деяна Христова, БТА