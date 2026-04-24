Тръмп: Държа на директните контакти с Путин. Какво като води война?! Интелигентните хора сдържат емоциите си

24 Април, 2026 04:35, обновена 24 Април, 2026 04:41 1 335 10

Държавният глава на САЩ отбеляза, че Вашингтон „продължава да работи по разрешаването“ на украинската криза

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският премиер Доналд Тръмп декларира пред репортери в Белия дом, че държи на идеята за поддържане на директен контакт с руския президент Владимир Путин.

Обсъждайки възможността да покани руския лидер на срещата на върха на Г-20 в САЩ през декември, американският лидер заяви, че „смята, че е важно да се говори с всички“.

„Не съм от онези хора, които казват, че няма да говорят с него, защото има война“, отбеляза той.

„Обичам да говоря с всички, ако си интелигентен човек, можеш да контролираш емоциите си и други неща, които трябва да бъдат контролирани. Аз съм „за“ разговорите“, подчерта Тръмп.

Той добави, че САЩ „продължават да работят по разрешаването“ на украинската криза.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мнението ми

    17 15 Отговор
    Двама неадекватници на снимката.

    04:57 24.04.2026

  • 2 Американски прелести

    14 5 Отговор
    По логиката на Тръмп той самия е точно обратното на интелигентен човек. Но, това му е най-малкия проблем.

    04:59 24.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оракула от Делфи

    9 4 Отговор
    Лудите се надушват бързо , а и бързо забравят какво са правели вчера, до колкото си спомням ,
    Тръмп беше тръгнал да води преговори за прекратяване на войната ,между Русия и Украйна ,
    дали от старост или "нещо друго", не виждам как този Президент днес
    ще прекрати тази грозна война в съцето на Европа????

    06:20 24.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор
    Тръмп си бомби Путин по "приятелски"

    06:30 24.04.2026

  • 7 Иван

    4 2 Отговор
    Явно ти не си от тези интелигентните

    06:43 24.04.2026

  • 8 Сзо

    0 2 Отговор
    Бай Дончо-к у ч ката на Путин

    07:30 24.04.2026

  • 9 Толкова просто

    0 2 Отговор
    Интелигентните хора постигат целите с ум ,а не с война.

    Коментиран от #10

    07:39 24.04.2026

  • 10 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Толкова просто":

    Според вас , Гай Юлий Цезар е бил глупак ? Войната е продължение на дипломацията с други средства . Ако нямаш други средства за аргументация освен дипломацията , си глупак който още не е осъзнал , че е глупав и вероятно никога няма да го узнае .

    08:45 24.04.2026