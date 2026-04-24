Тръмп: Държа на директните контакти с Путин. Какво като води война?! Интелигентните хора сдържат емоциите си

Американският премиер Доналд Тръмп декларира пред репортери в Белия дом, че държи на идеята за поддържане на директен контакт с руския президент Владимир Путин.
Обсъждайки възможността да покани руския лидер на срещата на върха на Г-20 в САЩ през декември, американският лидер заяви, че „смята, че е важно да се говори с всички“.
„Не съм от онези хора, които казват, че няма да говорят с него, защото има война“, отбеляза той.
„Обичам да говоря с всички, ако си интелигентен човек, можеш да контролираш емоциите си и други неща, които трябва да бъдат контролирани. Аз съм „за“ разговорите“, подчерта Тръмп.
Той добави, че САЩ „продължават да работят по разрешаването“ на украинската криза.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнението ми
04:57 24.04.2026
2 Американски прелести
04:59 24.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Оракула от Делфи
Тръмп беше тръгнал да води преговори за прекратяване на войната ,между Русия и Украйна ,
дали от старост или "нещо друго", не виждам как този Президент днес
ще прекрати тази грозна война в съцето на Европа????
06:20 24.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ГОЛЕМ СМЕХ
06:30 24.04.2026
7 Иван
06:43 24.04.2026
8 Сзо
07:30 24.04.2026
9 Толкова просто
Коментиран от #10
07:39 24.04.2026
10 Питам
До коментар #9 от "Толкова просто":Според вас , Гай Юлий Цезар е бил глупак ? Войната е продължение на дипломацията с други средства . Ако нямаш други средства за аргументация освен дипломацията , си глупак който още не е осъзнал , че е глупав и вероятно никога няма да го узнае .
08:45 24.04.2026