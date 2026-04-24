Тръмп: Държа на директните контакти с Путин. Какво като води война?! Интелигентните хора сдържат емоциите си

Американският премиер Доналд Тръмп декларира пред репортери в Белия дом, че държи на идеята за поддържане на директен контакт с руския президент Владимир Путин.

Обсъждайки възможността да покани руския лидер на срещата на върха на Г-20 в САЩ през декември, американският лидер заяви, че „смята, че е важно да се говори с всички“.

„Не съм от онези хора, които казват, че няма да говорят с него, защото има война“, отбеляза той.

„Обичам да говоря с всички, ако си интелигентен човек, можеш да контролираш емоциите си и други неща, които трябва да бъдат контролирани. Аз съм „за“ разговорите“, подчерта Тръмп.

Той добави, че САЩ „продължават да работят по разрешаването“ на украинската криза.