Унгарският министър-председател Петер Мадяр ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз чрез правителствено постановление, публикувано в събота в Държавен вестник, предаде ДПА, съобщи БТА.
Нови разрешения за пребиваване в Унгария по схемата за мигранти, въведена от предишното правителство с премиер Виктор Орбан, вече няма да се издават с незабавен ефект.
Мадяр встъпи в длъжност на 9 май, след като неговата центристка партия ТИСА спечели убедителна победа на парламентарните избори през април.
В Унгария работят около 90 000 работници от страни извън ЕС, което представлява около 2 процента от работната сила. Повечето от тях работят в обекти за производството на батерии и автомобилната индустрия, строителството, куриерските услуги и като сезонни работници в селското стопанство. Повечето са от Филипините, Украйна, Китай, Виетнам и Индия, посочва ДПА.
Ограничаването на притока на работници мигранти беше сред обещанията, които Мадяр даде по време на предизборната си кампания. Той обоснова обещанието си с аргумента, че повече унгарци трябва да имат работни места и че трябва да се попречи на фирмите да понижават заплатите чрез наемането на чужденци, въпреки че според работодателите в много сектори в Унгария има недостиг на работна ръка.
Новата наредба предвижда, че съществуващите разрешения за пребиваване в страната остават валидни до изтичането им. Не се уточнява дали изтичащите разрешителни могат да бъдат удължени.
Чрез постановлението не се прекратява изцяло издаването на разрешенията за пребиваване на граждани на трети страни в Унгария. Вместо това забраната се отнася до опростената схема за гостуващи работници на правителството на Орбан. Механизмът позволяваше сравнително безпроблемно наемане на работници чрез агенции, контролирани от Орбан, практика, която Мадяр остро критикуваше в предизборната си кампания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 В България
Коментиран от #5, #6, #18
17:44 06.06.2026
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5 Така е
До коментар #3 от "В България":Казахте: българия колко работници при от държави извън европейския съюзбългария колко работници при от държави извън европейския съюз +2 Над 108 000 работници от държави извън Европейския съюз са получили достъп до българския трудов пазар през последните три години.Динамиката на пазара показва бързо Ключови статистически данни34 720 чуждестранни работници от 79 държави извън ЕС са наети през 2024 г..10 000 души е увеличението през 2024 г. спрямо предходната 2023 г..Около 13 000 сезонни работници са регистрирани само за първите пет месеца на 2025 г..Между 50 000 и 70 000 души се очакваше да достигне общият брой на чуждестранните кадри до края на 2025 г. съгласно прогнозите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).Водещи страни на произходНай-големите групи нискоквалифицирани и сезонни работници пристигат от следните дестинации:Непал – 2 947 работници в преработващата промишленост, земеделието и туризма.Киргизстан – 1 854 души.Индия – 1 603 души.Бангладеш – 844 души..
17:48 06.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Виктор
До коментар #2 от "Kyчka на Путлер ли е крадеца орбан?":Жълтопаветния планктон реве та са дере. Смешници :)))))))))))
17:52 06.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Валентин
Коментиран от #12, #14
17:53 06.06.2026
10 До нашите
18:00 06.06.2026
11 хаха
Заявленията за пребиваване вече ще се обработват за 15 дни
09 January 2019
Правителството ще улесни издаването на визи за туристи и сезонни работници, които не са от ЕС
27 May 2026
Хубаво да се видите какви сте ТИКВИ. ХАХАХА!
18:01 06.06.2026
12 оня с коня
До коментар #9 от "Валентин":Имаш право да обвиняваш на висок глас когото си поискаш, но не и да Раздаваш Правосъдие.
18:01 06.06.2026
13 Атина Палада
18:03 06.06.2026
14 Атина Палада
До коментар #9 от "Валентин":Не,не е по вина нито на герберастите ,нито на Петроханците! Такава е политиката на ЕС..Още ли вярвате,че сте суверенна държава? Не бяхме суверенна и със собствената си валута ,а сега пък хич..
18:06 06.06.2026
15 Колко е умен Мадяр
Аз бих се прибрал милиардите одобрюксел и бих им за бил че па дълбоко както те го харесват
18:18 06.06.2026
16 Нищо ново
18:24 06.06.2026
17 Гост
18:24 06.06.2026
18 Гост
До коментар #3 от "В България":Скоро азиатските работници в България ще си оформят малцинство, ще искат права, ще искат да се преподава в училищата ни на малайзийски, ще искат да си имат партия в парламента.
18:26 06.06.2026