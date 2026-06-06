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Мадяр ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз
  Тема: Кризата с бежанците

Мадяр ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз

6 Юни, 2026 17:39 808 18

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Нови разрешения за пребиваване в Унгария по схемата за мигранти вече няма да се издават с незабавен ефект

Мадяр ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарският министър-председател Петер Мадяр ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз чрез правителствено постановление, публикувано в събота в Държавен вестник, предаде ДПА, съобщи БТА.

Нови разрешения за пребиваване в Унгария по схемата за мигранти, въведена от предишното правителство с премиер Виктор Орбан, вече няма да се издават с незабавен ефект.

Мадяр встъпи в длъжност на 9 май, след като неговата центристка партия ТИСА спечели убедителна победа на парламентарните избори през април.

В Унгария работят около 90 000 работници от страни извън ЕС, което представлява около 2 процента от работната сила. Повечето от тях работят в обекти за производството на батерии и автомобилната индустрия, строителството, куриерските услуги и като сезонни работници в селското стопанство. Повечето са от Филипините, Украйна, Китай, Виетнам и Индия, посочва ДПА.

Ограничаването на притока на работници мигранти беше сред обещанията, които Мадяр даде по време на предизборната си кампания. Той обоснова обещанието си с аргумента, че повече унгарци трябва да имат работни места и че трябва да се попречи на фирмите да понижават заплатите чрез наемането на чужденци, въпреки че според работодателите в много сектори в Унгария има недостиг на работна ръка.

Новата наредба предвижда, че съществуващите разрешения за пребиваване в страната остават валидни до изтичането им. Не се уточнява дали изтичащите разрешителни могат да бъдат удължени.

Чрез постановлението не се прекратява изцяло издаването на разрешенията за пребиваване на граждани на трети страни в Унгария. Вместо това забраната се отнася до опростената схема за гостуващи работници на правителството на Орбан. Механизмът позволяваше сравнително безпроблемно наемане на работници чрез агенции, контролирани от Орбан, практика, която Мадяр остро критикуваше в предизборната си кампания.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 В България

    16 1 Отговор
    Само през последните три години над 108 000 работници от 95 държави извън Европейския съюз са получили достъп до българския трудов пазар, според официалните данни на БГ. Наемането на граждани от трети страни бележи огромен и бърз ръст

    Коментиран от #5, #6, #18

    17:44 06.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Така е

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "В България":

    Казахте: българия колко работници при от държави извън европейския съюзбългария колко работници при от държави извън европейския съюз +2 Над 108 000 работници от държави извън Европейския съюз са получили достъп до българския трудов пазар през последните три години.Динамиката на пазара показва бързо Ключови статистически данни34 720 чуждестранни работници от 79 държави извън ЕС са наети през 2024 г..10 000 души е увеличението през 2024 г. спрямо предходната 2023 г..Около 13 000 сезонни работници са регистрирани само за първите пет месеца на 2025 г..Между 50 000 и 70 000 души се очакваше да достигне общият брой на чуждестранните кадри до края на 2025 г. съгласно прогнозите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).Водещи страни на произходНай-големите групи нискоквалифицирани и сезонни работници пристигат от следните дестинации:Непал – 2 947 работници в преработващата промишленост, земеделието и туризма.Киргизстан – 1 854 души.Индия – 1 603 души.Бангладеш – 844 души..

    17:48 06.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Виктор

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Kyчka на Путлер ли е крадеца орбан?":

    Жълтопаветния планктон реве та са дере. Смешници :)))))))))))

    17:52 06.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Валентин

    16 2 Отговор
    Ако бяха украинци, руснаци, балканци...иди-доди. Ама като гледам колко мън гал се появи навсякъде из Сф, като доставчици на глово, бръснарници, закусвални - пак ще гризнем дръвцето. А евтиното винаги излиза скъпо. Всичко по вина на тъпогрозните ППДБ, герберастията и шиши.

    Коментиран от #12, #14

    17:53 06.06.2026

  • 10 До нашите

    6 1 Отговор
    управляващи- виждате ли как се прави,мижи турки! Напълнихте Родината ни с всякакъв из мет! Вън от България на всички извън ЕС!!!

    18:00 06.06.2026

  • 11 хаха

    8 0 Отговор
    Правителството облекчи режима за наемане на работници извън ЕС у нас
    Заявленията за пребиваване вече ще се обработват за 15 дни
    09 January 2019

    Правителството ще улесни издаването на визи за туристи и сезонни работници, които не са от ЕС
    27 May 2026


    Хубаво да се видите какви сте ТИКВИ. ХАХАХА!

    18:01 06.06.2026

  • 12 оня с коня

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Валентин":

    Имаш право да обвиняваш на висок глас когото си поискаш, но не и да Раздаваш Правосъдие.

    18:01 06.06.2026

  • 13 Атина Палада

    7 1 Отговор
    А в България е поток от пакистанци .

    18:03 06.06.2026

  • 14 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Валентин":

    Не,не е по вина нито на герберастите ,нито на Петроханците! Такава е политиката на ЕС..Още ли вярвате,че сте суверенна държава? Не бяхме суверенна и със собствената си валута ,а сега пък хич..

    18:06 06.06.2026

  • 15 Колко е умен Мадяр

    2 1 Отговор
    Орбан действаше на принципа ва банк като таран а Мадяр действа подмолно мазно и това ще влезе дълбоко и гадно в особенната зона на Европейския съюз защото той ще ги приспи и след това ще ги усмърти. Ще бъде интересно как ще се развият нещата между него и брюкселските розови понита.
    Аз бих се прибрал милиардите одобрюксел и бих им за бил че па дълбоко както те го харесват

    18:18 06.06.2026

  • 16 Нищо ново

    1 0 Отговор
    Още през соца мадярите посрещаха западняците туристи с шампанско още на паркинга, а от нас се гнусяха. Донякъде помагаше, ако им говориш на английски. Докато не разберат, че си от презряната България. Та и с тоя така. Това в случая не е политика, а манталитет на високопоставени слуги от австроунгарско време до днес.

    18:24 06.06.2026

  • 17 Гост

    2 0 Отговор
    Много правилно решение. А ние кога?

    18:24 06.06.2026

  • 18 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "В България":

    Скоро азиатските работници в България ще си оформят малцинство, ще искат права, ще искат да се преподава в училищата ни на малайзийски, ще искат да си имат партия в парламента.

    18:26 06.06.2026

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