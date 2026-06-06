Тейлър Суифт и Травис Келси ще вдигнат сватба на култово място в Ню Йорк

Поп звездата Тейлър Суифт и звездата на американския футбол Травис Келси планират да сключат брак в една от най-емблематичните сгради на Ню Йорк – легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“, съобщава Page Six, позовавайки се на няколко източника, запознати с организацията на събитието.

Според публикацията сватбената церемония е насрочена за празничния уикенд около 4 юли и ще се проведе при изключително строги мерки за сигурност. Източници твърдят, че всички, ангажирани с подготовката, са подписали споразумения за конфиденциалност, а детайлите около събитието се пазят в строга тайна.

По информация на изданието основен приоритет за двойката е била неприкосновеността на личното пространство. Именно това е една от причините вниманието им да се насочи към „Медисън Скуеър Гардън“ – съоръжение с множество отделни входове, високотехнологична охранителна инфраструктура и възможност за пълен контрол върху достъпа на гостите.

Източници твърдят, че поканените ще бъдат транспортирани с автобуси със затъмнени прозорци, а самото пространство ще бъде напълно преобразено за нуждите на церемонията. Макар изборът на спортна и концертна арена за сватбено тържество да изглежда необичаен, според запознати подобна трансформация е напълно възможна при мащаба на организацията и ресурсите, с които разполага двойката.

Спекулациите се засилиха и от факта, че в календара на „Медисън Скуеър Гардън“ няма обявени събития в периода между 29 юни и 6 юли. Засега от ръководството на залата не са коментирали информацията.

Ако данните се потвърдят, това ще бъде особено символичен избор за Тейлър Суифт. През годините изпълнителката е изнасяла множество концерти в „Медисън Скуеър Гардън“, включително по време на турнетата „Фиърлес“ и „Спийк Нау“, както и на няколко издания на популярното музикално събитие Z100 Jingle Ball.

Сред имената, за които се твърди, че са получили покани за церемонията, са Ед Шийрън, Селена Гомес, Джиджи Хадид, Зоуи Кравиц, Суки Уотърхаус, както и сестрите от групата „Хайм“. Според американските медии не е изключено някои от музикалните приятели на Суифт да участват и в програмата на самата церемония.

Междувременно източници на Page Six твърдят, че актьорът Майлс Телър и съпругата му Кели Спери не фигурират сред поканените гости след предполагаемо охлаждане на отношенията им с двойката.

През последните седмици Тейлър Суифт и Травис Келси бяха забелязани неколкократно в Ню Йорк, включително в популярни ресторанти като Or'esh и Via Carota. Според американски медии посещенията им са били свързани именно с финалните приготовления около сватбата.

Новината идва в период, в който Ню Йорк се подготвя за изключително натоварен празничен уикенд около Деня на независимостта. Освен традиционните чествания на 4 юли, градът ще бъде домакин на редица големи събития, сред които финалите на НБА, инициативите по повод 250-годишнината на Съединените щати и футболни срещи от Световното първенство. По време на пресконференция комисарят на нюйоркската полиция Джесика Тиш дори се пошегува, че сред предизвикателствата пред службите е и „потенциалната сватба на Тейлър Суифт“, преди веднага да уточни, че се шегува.

Ню Йорк има специално място в живота на изпълнителката. През 2014 г. тя се установява в квартал Трайбека, където придобива няколко съседни имота, а същата година посвещава на града песента „Welcome to New York“. Между 2014 и 2015 г. Тейлър Суифт дори изпълнява ролята на глобален посланик на Ню Йорк в туристическите кампании на града.

Тейлър Суифт и Травис Келси обявиха годежа си през август 2025 г. след близо две години връзка, която се превърна в една от най-коментираните в световния шоубизнес. Ако информацията за церемонията се потвърди, двамата ще се присъединят към списъка със знаменитости, избрали Ню Йорк за своя сватбен ден, сред които Бионсе и Джей-Зи, Сара Джесика Паркър и Матю Бродерик, както и Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас.