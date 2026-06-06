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Папата е на посещение в Испания, ще се срещне с жертви на насилници от църквата
  Тема: Servizio Informazione Religiosa

Папата е на посещение в Испания, ще се срещне с жертви на насилници от църквата

6 Юни, 2026 15:12 529 3

  • sir-
  • папа лъв xiv-
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  • ватиканът

Лъв каза, че прави това посещение, за да даде добър пример на света за уважение към човешкия живот

Папата е на посещение в Испания, ще се срещне с жертви на насилници от църквата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Servizio Informazione Religiosa Servizio Informazione Religiosa

Папа Лъв Четиринадесети е на седемдневно посещение в Испания, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

По време на предстоящото си апостолическо посещение в Испания, папа Лъв XIV ще се срещне с жертви на злоупотреби от страна на духовенството. Пресслужбата на Светия престол потвърди това.

Срещата „беше организирана от Испанската църква“, се казва в изявлението, което гарантира, че „желанията и неприкосновеността на личния живот“ на жертвите ще бъдат уважени. Допълнителна информация ще бъде предоставена след самата среща, „от уважение към жертвите, техните желания и неприкосновеност на личния им живот“.

Папа Лъв XIV заяви, че сексуалните посегателства, свързани с Католическата църква, представляват "все още отворена рана", говорейки пред журналисти в самолета, който го превозваше към Мадрид. Планирано е по време на престоя си папата да се срещне с жертви на сексуални посегателства, след като през март лявото правителство и Църквата подписаха споразумение за обезщетяване на жертвите на сексуални престъпления, след години на колебание и непрозрачност от страна на църковната йерархия, съобщи БТА.

Лъв, който разгневи американския президент Доналд Тръмп, след като критикува антиимиграционните му политики, ще се срещне на последната спирка от пътуването си с мигранти и организации, които им оказват помощ.

Говорейки в самолета от Рим за Мадрид, Лъв каза, че прави това посещение, за да даде добър пример на света за уважение към човешкия живот. "Можем да изпратим много силно послание… за милосърдие и уважение към всеки човек", заяви той пред медиите.

Ситуацията на мигрантите е дълбоко близка до сърцето на папата, заяви Матео Бруни, директор на пресслужбата на Ватикана. "Това са хора, и техните истории трябва да ни докосват".


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    2 0 Отговор
    Пожелавам на този религиозен измамник да хване рак на ануса...!

    Коментиран от #2

    15:16 06.06.2026

  • 2 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Всеки с проблемите си!

    15:20 06.06.2026

  • 3 Мнение

    1 0 Отговор
    Къв е тоя и защо толкова много хора му се кланят???????

    СПАСИТЕЛЯТ НАШ, СИНЪТ БОЖИ - ИИСУС ХРИСТОС Е ЕДИН, НЯМА НУЖДА ДА СЕ КЛАНЯМЕ НА РАЗНИ ХОРА, ПОНЕЖЕ ВСИЧКИ СМЕ ГРЕШНИЦИ!

    СЛЕДОВАТЕЛНО СПРЕТЕ ДА ГИ РЕКЛАМИРАТЕ ТИЯ!

    15:29 06.06.2026

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