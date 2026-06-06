Без напредък премина поредното заседание на Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония

Поредната среща на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между България и Република Северна Македония, която се проведе в четвъртък и петък в Скопие, е преминала „по познатия начин – безрезултатно”, съобщиха за БТА от българския състав на комисията.
Членовете на комисията от Северна Македония са отказали да бъде приет принципно съгласуван още през юни 2024 г. текст на препоръка за представяне на Охридската архиепископия в учебниците за 7 отделение в Република Северна Македония.
Във втория ден от заседанието българските представители са запознали колегите си от Северна Македония с текста в доклада на ЕП за напредъка на Северна Македония, приет от Комисията по външни работи (AFET) на 3 юни, който пряко се отнася до работата на историческата комисия.
„Силно се насърчава Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси между България и Северна Македония да постигне ясни и осезаеми резултати; текстовете трябва да отразяват интерпретацията на историческите факти и личности от общата история на двата народа, основани на обективни, автентични и базирани на свидетелства исторически извори и документи, научна интерпретация и исторически документи, както е постулирано във втория протокол по Договора за добросъседство с България”, се казва в приетия от AFET компромис, за който и медиите в Северна Македония информираха.
Следващото заседание на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси ще проведе през септември в София.
С идването на правителството на ВМРО-ДПМНЕ на власт, съставът на комисията от страна на Република Северна Македония беше променен, като в нея остана само един представител от предишния ѝ състав.
Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси е създадена в резултат на подписания на 1 август 2017 г. Договор за приятелство и добросъседство между България и Република Северна Македония.
Досега съвместната историческа комисия е приела през 2019 г. препоръки за съвместно отбелязване на пет исторически личности – Светите братя Кирил и Методий, Св. Наум Охридски, Св. Климент Охридски и цар Самуил и препоръки за промени в учебниците по история за шести клас в Северна Македония и пети клас в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
14:39 06.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 е как да премине
14:42 06.06.2026
4 РСМ
14:44 06.06.2026
5 Фен на Ферари
Коментиран от #6
14:52 06.06.2026
6 Фен на Ферари
До коментар #5 от "Фен на Ферари":15 януари 1992 г. 34 години от признаването на независимостта на Република Северна Македония от България – исторически акт, с който страната ни става първата държава в света, признала новата държава.
14:54 06.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Македонка
Баща ми е българин, майка ми е българка и аз съм българка от област македония!
Коментиран от #15
14:58 06.06.2026
9 Македонка
1920 г. На България е отнет излазът на Бяло море въпреки защитата на американския президент Уилсън, според когото Западна Тракия е неделима част от България.
Срещу него са премиерите на Франция и Англия, които защитават интересите на Гърция.
По това време тя владее територии в Одринска Тракия и трябва да й се осигури сухоземна връзка с тях.
Англо-френските съюзници предлагат спорната зона да се обяви за протекторат под управлението на Антантата, като през нея се осигури свободно преминаване на българите до егейските пристанища, а на Гърция – да я използва като сухопътна връзка с териториите в Одринска Тракия.
15:01 06.06.2026
10 Македонка
Какъв е етническият състав на населението на Източна Егейска Тракия по това време?
Преобладават българите – 260 000, след тях са турците – 45 000, гърците – 17 000 и евреите – 9 000. Дори ген. Шарпи се учудва как при такъв етнически състав на населението въобще може да се поставя въпросът на коя страна да принадлежи тази територия, защото явно тя трябва да бъде българска.....
15:01 06.06.2026
11 Македонка
15:03 06.06.2026
12 Македонка
15:04 06.06.2026
13 Сатана Z
Какво може да се очаква от калинка ,която не знае името на държавата ,с чиито външен министър води преговори?
15:06 06.06.2026
14 Македонка
Е то това съществува откакто изобщо едни хора са се самонарекли българи и много преди изобщо да бъде създадена днешната държава България. Показателно е как големи територии населени от българи при всеки удобен случай се отнемат ит българите и подаряват на съседи. Днешна Румъния е измислена и основана на на 24 декември 1861 г. на територията на обединените Влашко и Молдова, възникнали през 14 век, а там до средата на 19 век официалния език е български, писмеността е кирилица, а богослужението се извършва на църковнославянски език. Над половината територия на областта Македония и цялата Егейска Тракия днес са в Гърция. За Сърбия и Турция е излишно да говорим. Още от ранното средновековие и до днес продължават да се унищожават документи, книги, археологически артефакти и друга информация, неудобна за доминиращие политически сили, както от чужди политически дейци така и от наши техни помощници. За съжаление конспирацията срещу българите продължава и до днес с любезното съдействие и финансиране от силните на деня или така наречените Велики сили, без да изключваме и Русия.
Коментиран от #19
15:07 06.06.2026
15 Сатана Z
До коментар #8 от "Македонка":Ама думата “барарам те” на Български означава едно ,а на македонски диалект съвсем друго,нали сестро?
15:07 06.06.2026
16 Герги
15:11 06.06.2026
17 Македонка
"Па шта си ти?". На български означава "Какъв си ти?". Вазов написва
това стихотворение през 1913г. след като сръбският престолонаследник Александър І
удря плесница на едно момиченце в Македония, което на наглия му въпрос
отговаря, че е българче.
През 1934 г. в Марсилия крал Александър І е ликвидиран от Владо
Черноземски.
Па шта си ти?
"Па шта си ти?" - такъв въпрос задава
във твоя дом безочлив чужденец.
"Па шта си ти?" - с такваз псувня смущава
душата ти некакен пришълец;
"Па шта си ти?" - туй питане навред -
при Дрин, при Шар, при Вардар, Преспа драга
о, бъларино, сърбин ти полага
и чака с начумерен лик ответ.
Но ти пази се, прав ответ не давай.
Кажи се португалец кюрд, сириец,
лапонец, негър, циганин, индиец -
но българин се само не признавай.
Че тоз грях смъртен прошка там не знай:
влече позор, побой затвор, изгнанье -
невидени при прежните тирани.
Скрий, че си българин в най-българския край;
че си потомък Самуилов, на Атонский
Паисий внук; скрий на коя си майка син,
на кой язик пей мътний Вардар, синий Дрин,
и езерата и горите македонски!
Не споменувай Лозеград,
Люлебургас, ни Булаир ужасни:
ти би разбудил подозрения опасни,
че на героите техни може да си брат.
Мълчи! А вместо тебе всеки дол, пътека,
дъбрава, езеро, река, рид, планина
ще викат с глас през всички времена:
"Тук българи са, българи от памтивека!"
15:11 06.06.2026
18 Македонка
-Може ли да започна отдалече?
-Може, само че кратко.
-Когато българския цар Самуил, с цялата си войска се върна в Охрид, след битка с византийците, през 1004г. край Скопие, ние си свалихме дрехите и се хвърлихме в езерото, за да отмием натрупалия се прах от дългите походи. Когато излязохме от водата, видяхме че македонците са ни свили всички дрехи.
Скача представителят на Македония:
-Протестирам! Нас тогава изобщо ни е нямало там.
Българския представител:
-Благодаря, ето това исках да докажа.
15:12 06.06.2026
19 гост
До коментар #14 от "Македонка":Браво момиче,такива са реалните факти.
15:13 06.06.2026
20 Македонка
...Македония, чудна страна,
нема да бидит гърчка она!
Шума и гора, и планина,
Самий камен на тая страна,
Птица и риба в Вардар река,
Живо, мъртво на свои крака
Ке станат и ке дават ответ
На цела Европа, на цел свет:
Я българка сум, българин сум я,
Българе живеят в тая страна!
Рупай Гошо!
15:13 06.06.2026
21 Що е маке се е .....
15:14 06.06.2026
22 Македонка
- Шо ке ручаме?
- Пиуе със зеуе!
Пазарджик:
- Кво ше ядеме?
- Пилье със зелье!
Търново:
- Какво ще ядем?
- Пиле със зеле!
Добрич:
- Ко ши идем?
- Пили със зели!
15:15 06.06.2026
23 Македонка
Това от изворите на историята за произхода на името Македония, сега кои се припознават като македонеци и къде живеят е рано историята да посочи.
15:16 06.06.2026
24 Македонка
23 ноември 1946 г. се оказва повратна дата - началото на процес, който променя политическия живот в България и отношенията с Македония за поколения напред.
Какво точно се случва и как започва всичко?
Ето ги виновниците за всичко това!
15:17 06.06.2026
25 Българин
Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп......и ти трият коментара!“
15:20 06.06.2026
26 Българин
защо си толкова хубава,
толкова истинска,
толкова женственна.
От слънцето ли си изпратена,
От луната ли си целувана,
От вятъра ли си прегръщана
Или от Бога паднала.
Кажи ми бяла българко
от жена ли си родена
или от четката
на влюбен художник.
Нима си от майка родена
Истинска майка българска
от песен излюпена
или все красотата
от обич изпредана
на вяра богата.
От зората ли свежест си взела
От балкана ли си сила почерпила
и била яка до днес.
Кажи ми бяла българска щерко
на България която си надежда,
копнеж, или обич, вяра,
борба или песен, жена или светлина,
мечта или реалност, или всичко заедно?
Ех ти неповторима вълшебнице
моя омайна българска тайна...
15:36 06.06.2026
27 Българин
1. Миниcтърът нa прocвeщeниeтo в Бългaрия 1881 – 1882, историкът специалист по Българска история прoф. Ирeчeк, e aвcтoунгaрcки шпиoнин oт вoeннoтo рзузнaвaнe...
2. прoф. Вacил Злaтaрcки, кoрифeят нa Бългaрcкaтa Иcтoрия, e рeктoр нa CУ и същевременно руcки aгeнт...Видeн "визaнтoлoг", въпрeки, чe тaкaвa държaвa Визaнтия никoгa нe e cъщecтвувaлa...
3. Бeшeвлиeв, eдин oт cъздaтeлитe нa "ПРAБЪЛГAРCКAТA OРДA НA ХAН ACПAРУХ" e пък видeн гъpкoфил...
4. .....чeт нямaт прoдaжницитe!
OФИЦИAЛНAТA бългaрcкa иcтoрия e пълнa фaнтacмaгoрия cътвoрeнa oт чужди aгeнти и бългaри-прoдaжници. Имeннo пo тaзи причинa ca възмoжни вcякaкви мaнипулaции c нeя, eдни вчeрa, други днec....от
„македонците“!!!
15:46 06.06.2026
28 хмммм
16:02 06.06.2026