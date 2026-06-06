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Без напредък премина поредното заседание на Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония

Без напредък премина поредното заседание на Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония

6 Юни, 2026 14:36 1 117 28

  • северна македония-
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Следващото заседание на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси ще проведе през септември в София

Без напредък премина поредното заседание на Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредната среща на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между България и Република Северна Македония, която се проведе в четвъртък и петък в Скопие, е преминала „по познатия начин – безрезултатно”, съобщиха за БТА от българския състав на комисията.

Членовете на комисията от Северна Македония са отказали да бъде приет принципно съгласуван още през юни 2024 г. текст на препоръка за представяне на Охридската архиепископия в учебниците за 7 отделение в Република Северна Македония.

Във втория ден от заседанието българските представители са запознали колегите си от Северна Македония с текста в доклада на ЕП за напредъка на Северна Македония, приет от Комисията по външни работи (AFET) на 3 юни, който пряко се отнася до работата на историческата комисия.

„Силно се насърчава Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси между България и Северна Македония да постигне ясни и осезаеми резултати; текстовете трябва да отразяват интерпретацията на историческите факти и личности от общата история на двата народа, основани на обективни, автентични и базирани на свидетелства исторически извори и документи, научна интерпретация и исторически документи, както е постулирано във втория протокол по Договора за добросъседство с България”, се казва в приетия от AFET компромис, за който и медиите в Северна Македония информираха.

Следващото заседание на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси ще проведе през септември в София.

С идването на правителството на ВМРО-ДПМНЕ на власт, съставът на комисията от страна на Република Северна Македония беше променен, като в нея остана само един представител от предишния ѝ състав.

Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси е създадена в резултат на подписания на 1 август 2017 г. Договор за приятелство и добросъседство между България и Република Северна Македония.

Досега съвместната историческа комисия е приела през 2019 г. препоръки за съвместно отбелязване на пет исторически личности – Светите братя Кирил и Методий, Св. Наум Охридски, Св. Климент Охридски и цар Самуил и препоръки за промени в учебниците по история за шести клас в Северна Македония и пети клас в България.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    5 1 Отговор
    Мицкоски не си засужава да е с нас. По-скоро иска Тито.

    14:39 06.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 е как да премине

    4 2 Отговор
    среща на България със югозападния си окръг,шиптърете требва да бъдат изгонени в морето и югозападна българия заедно с албания да се върнат в границите си български,същото важи и за половината украинска земя населена с Българи и земята до будапеща и тракийските земи на България простиращи се на 10км от константинопол и половината гърция и по нагоре до града сингидунум

    14:42 06.06.2026

  • 4 РСМ

    5 3 Отговор
    Бг е циганския клозет на света населен само с цигани

    14:44 06.06.2026

  • 5 Фен на Ферари

    3 1 Отговор
    Държавата (рсм), която не оценява това, което сме й дали през 5-и януари 1992 г. няма място в ЕС !!

    Коментиран от #6

    14:52 06.06.2026

  • 6 Фен на Ферари

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Фен на Ферари":

    15 януари 1992 г. 34 години от признаването на независимостта на Република Северна Македония от България – исторически акт, с който страната ни става първата държава в света, признала новата държава.

    14:54 06.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Македонка

    7 1 Отговор
    Думата "причам" е сръбска а не македонска.

    Баща ми е българин, майка ми е българка и аз съм българка от област македония!

    Коментиран от #15

    14:58 06.06.2026

  • 9 Македонка

    2 1 Отговор
    Истината трябва да се знае. Излазът на България на Бяло море през 1920 година беше отнет
    1920 г. На България е отнет излазът на Бяло море въпреки защитата на американския президент Уилсън, според когото Западна Тракия е неделима част от България.
    Срещу него са премиерите на Франция и Англия, които защитават интересите на Гърция.
    По това време тя владее територии в Одринска Тракия и трябва да й се осигури сухоземна връзка с тях.
    Англо-френските съюзници предлагат спорната зона да се обяви за протекторат под управлението на Антантата, като през нея се осигури свободно преминаване на българите до егейските пристанища, а на Гърция – да я използва като сухопътна връзка с териториите в Одринска Тракия.

    15:01 06.06.2026

  • 10 Македонка

    4 1 Отговор
    За управител е назначен френският генерал Шарпи, който разполага с 8-хилядна войска, предимно колониална.
    Какъв е етническият състав на населението на Източна Егейска Тракия по това време?
    Преобладават българите – 260 000, след тях са турците – 45 000, гърците – 17 000 и евреите – 9 000. Дори ген. Шарпи се учудва как при такъв етнически състав на населението въобще може да се поставя въпросът на коя страна да принадлежи тази територия, защото явно тя трябва да бъде българска.....

    15:01 06.06.2026

  • 11 Македонка

    8 1 Отговор
    България престана да съществува през 1944 г. когато червената армия я окупира и Кремъл инсталира свое марионетно правителство. За щастие СССР се саморазпадна и България се освободи от руското робство в съществуващите към този момент граници. Сега представете си какво щеше да стане ако Русия не ни беше "освободила" от турците. Щяхме да изчакаме още 30 години Османската империя да се саморазпадне и България да се освободи в съществуващите по турско време граници. Щяхме да запазим Македония, Северна Добруджа, половин днешна Сърбия и Беломорска Тракия. За жалост Русия не искаше тази голяма и независима България да й се пречи по пътя към проливите и затова дановидно изпревари събитията и ни "освободи" от половината ни земя. На всичко отгоре ни проми мозъците с пропаганда за да сме й благодарни за това. "Освобождението" се оказа по-голяма катастрофа от "робството", когато Македония, Беломорска Тракия, Северна Добруджа и Поморавието си останаха 500 години български. Там живееха българи, които наричаха себе си българи, говориха на български език и спазваха българските обичаи. Какво стана след "освобождението"? Тези земи бяха откъснати от България и там вече българи няма.

    15:03 06.06.2026

  • 12 Македонка

    4 1 Отговор
    Какво е това нещо? Циганите и българите с мюзюлманско съзнание, като са в чужбина се представят за Българи, а като се върнат в България се представят за Цигани и Турци. Единствено на обратно е в Македония. Македонците като идват в България се представят за Българи, а като се върнат обратно в чужбина - в Македония се представят за Македонци, понеже се боят да не ги изколят, ако се нарекат потомци на Българите! Единствено истинските Българи, нямат за кого да гласуват, понеже, всички управляващи в така наречените партии - потомци на БКП са с кръгли шапчици на главата и се кланят на сатаната!

    15:04 06.06.2026

  • 13 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Назначената за външен министър руса птица вчера отговорно заяви,че се е срещнала и разговаряла с колегата си от ,забележете,Македония ,а не от Северна Македония.
    Какво може да се очаква от калинка ,която не знае името на държавата ,с чиито външен министър води преговори?

    15:06 06.06.2026

  • 14 Македонка

    3 1 Отговор
    Убиват умишлено българската култура и духовност"

    Е то това съществува откакто изобщо едни хора са се самонарекли българи и много преди изобщо да бъде създадена днешната държава България. Показателно е как големи територии населени от българи при всеки удобен случай се отнемат ит българите и подаряват на съседи. Днешна Румъния е измислена и основана на на 24 декември 1861 г. на територията на обединените Влашко и Молдова, възникнали през 14 век, а там до средата на 19 век официалния език е български, писмеността е кирилица, а богослужението се извършва на църковнославянски език. Над половината територия на областта Македония и цялата Егейска Тракия днес са в Гърция. За Сърбия и Турция е излишно да говорим. Още от ранното средновековие и до днес продължават да се унищожават документи, книги, археологически артефакти и друга информация, неудобна за доминиращие политически сили, както от чужди политически дейци така и от наши техни помощници. За съжаление конспирацията срещу българите продължава и до днес с любезното съдействие и финансиране от силните на деня или така наречените Велики сили, без да изключваме и Русия.

    Коментиран от #19

    15:07 06.06.2026

  • 15 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Македонка":

    Ама думата “барарам те” на Български означава едно ,а на македонски диалект съвсем друго,нали сестро?

    15:07 06.06.2026

  • 16 Герги

    2 1 Отговор
    В един момент дебелите северномакедонски зелени кратуни ще омекнат...и ще се приеме Историческата Истина, че в близкото минало сме били ЕДИН НАРОД...историята не може да се фалшифицира,само защото не е угодно на РСМ..Глупав народ...кофти ръководители...до сега да бяха забравили кога са влезнали в ЕС...Проблеми с Гърция...проблеми с България...такива проблеми има държава която не помни миналото си...

    15:11 06.06.2026

  • 17 Македонка

    2 1 Отговор
    Па ща си ти?

    "Па шта си ти?". На български означава "Какъв си ти?". Вазов написва
    това стихотворение през 1913г. след като сръбският престолонаследник Александър І
    удря плесница на едно момиченце в Македония, което на наглия му въпрос
    отговаря, че е българче.

    През 1934 г. в Марсилия крал Александър І е ликвидиран от Владо
    Черноземски.


    Па шта си ти?

    "Па шта си ти?" - такъв въпрос задава
    във твоя дом безочлив чужденец.
    "Па шта си ти?" - с такваз псувня смущава
    душата ти некакен пришълец;

    "Па шта си ти?" - туй питане навред -
    при Дрин, при Шар, при Вардар, Преспа драга
    о, бъларино, сърбин ти полага
    и чака с начумерен лик ответ.

    Но ти пази се, прав ответ не давай.
    Кажи се португалец кюрд, сириец,
    лапонец, негър, циганин, индиец -
    но българин се само не признавай.

    Че тоз грях смъртен прошка там не знай:
    влече позор, побой затвор, изгнанье -
    невидени при прежните тирани.
    Скрий, че си българин в най-българския край;

    че си потомък Самуилов, на Атонский
    Паисий внук; скрий на коя си майка син,
    на кой язик пей мътний Вардар, синий Дрин,
    и езерата и горите македонски!

    Не споменувай Лозеград,
    Люлебургас, ни Булаир ужасни:
    ти би разбудил подозрения опасни,
    че на героите техни може да си брат.

    Мълчи! А вместо тебе всеки дол, пътека,
    дъбрава, езеро, река, рид, планина
    ще викат с глас през всички времена:
    "Тук българи са, българи от памтивека!"

    15:11 06.06.2026

  • 18 Македонка

    4 1 Отговор
    Представителят на България, от трибуната на ООН:
    -Може ли да започна отдалече?
    -Може, само че кратко.
    -Когато българския цар Самуил, с цялата си войска се върна в Охрид, след битка с византийците, през 1004г. край Скопие, ние си свалихме дрехите и се хвърлихме в езерото, за да отмием натрупалия се прах от дългите походи. Когато излязохме от водата, видяхме че македонците са ни свили всички дрехи.
    Скача представителят на Македония:
    -Протестирам! Нас тогава изобщо ни е нямало там.
    Българския представител:
    -Благодаря, ето това исках да докажа.

    15:12 06.06.2026

  • 19 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Македонка":

    Браво момиче,такива са реалните факти.

    15:13 06.06.2026

  • 20 Македонка

    1 1 Отговор
    Райко Жинзинов, още през 19 век:
    ...Македония, чудна страна,
    нема да бидит гърчка она!
    Шума и гора, и планина,
    Самий камен на тая страна,
    Птица и риба в Вардар река,
    Живо, мъртво на свои крака
    Ке станат и ке дават ответ
    На цела Европа, на цел свет:
    Я българка сум, българин сум я,
    Българе живеят в тая страна!

    Рупай Гошо!

    15:13 06.06.2026

  • 21 Що е маке се е .....

    0 0 Отговор
    Добре че се отървахме от макетата,не ни трябват.Безрезервна подкрепа за преследвани наши сънародници и толкоз.

    15:14 06.06.2026

  • 22 Македонка

    1 0 Отговор
    Перник:
    - Шо ке ручаме?
    - Пиуе със зеуе!
    Пазарджик:
    - Кво ше ядеме?
    - Пилье със зелье!
    Търново:
    - Какво ще ядем?
    - Пиле със зеле!
    Добрич:
    - Ко ши идем?
    - Пили със зели!

    15:15 06.06.2026

  • 23 Македонка

    0 2 Отговор
    Преди много векове имало един Цар Дор. Та той имал близнаци за наследници на короната - Магнет и Македон. Разделил държавата на двамата по равно, Магнет наследил западната част, известна по неговото име като Тесалия. А Македон източната част /сегашна южна Тракия/ и започнали да я именуват Македония по името на монарха.
    Това от изворите на историята за произхода на името Македония, сега кои се припознават като македонеци и къде живеят е рано историята да посочи.

    15:16 06.06.2026

  • 24 Македонка

    0 0 Отговор
    Знаете ли кое българско правителство едновременно премахва демократичната опозиция и започва насилственото „македонизиране“ в Пиринския край?
    23 ноември 1946 г. се оказва повратна дата - началото на процес, който променя политическия живот в България и отношенията с Македония за поколения напред.
    Какво точно се случва и как започва всичко?
    Ето ги виновниците за всичко това!

    15:17 06.06.2026

  • 25 Българин

    1 0 Отговор
    „Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
    Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
    Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп......и ти трият коментара!“

    15:20 06.06.2026

  • 26 Българин

    2 1 Отговор
    Кажи ми бяла българко
    защо си толкова хубава,
    толкова истинска,
    толкова женственна.
    От слънцето ли си изпратена,
    От луната ли си целувана,
    От вятъра ли си прегръщана
    Или от Бога паднала.
    Кажи ми бяла българко
    от жена ли си родена
    или от четката
    на влюбен художник.
    Нима си от майка родена
    Истинска майка българска
    от песен излюпена
    или все красотата
    от обич изпредана
    на вяра богата.
    От зората ли свежест си взела
    От балкана ли си сила почерпила
    и била яка до днес.
    Кажи ми бяла българска щерко
    на България която си надежда,
    копнеж, или обич, вяра,
    борба или песен, жена или светлина,
    мечта или реалност, или всичко заедно?
    Ех ти неповторима вълшебнице
    моя омайна българска тайна...

    15:36 06.06.2026

  • 27 Българин

    0 0 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ НЯМАМЕ ПОВОД ЗА ГОРДОСТ С ТOТAЛНO OПOРOЧEНAТA НИ ИCТOРИЯ зa хaнoвe, тaнгpизъм, рoбcки нaрoд, братушките „двойни ocвoбoдитeли” и „прeкрacния” coциaлизъм....когато всичко било едва ли не безплатно и народът тънел в охолство ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР.
    1. Миниcтърът нa прocвeщeниeтo в Бългaрия 1881 – 1882, историкът специалист по Българска история прoф. Ирeчeк, e aвcтoунгaрcки шпиoнин oт вoeннoтo рзузнaвaнe...
    2. прoф. Вacил Злaтaрcки, кoрифeят нa Бългaрcкaтa Иcтoрия, e рeктoр нa CУ и същевременно руcки aгeнт...Видeн "визaнтoлoг", въпрeки, чe тaкaвa държaвa Визaнтия никoгa нe e cъщecтвувaлa...
    3. Бeшeвлиeв, eдин oт cъздaтeлитe нa "ПРAБЪЛГAРCКAТA OРДA НA ХAН ACПAРУХ" e пък видeн гъpкoфил...
    4. .....чeт нямaт прoдaжницитe!
    OФИЦИAЛНAТA бългaрcкa иcтoрия e пълнa фaнтacмaгoрия cътвoрeнa oт чужди aгeнти и бългaри-прoдaжници. Имeннo пo тaзи причинa ca възмoжни вcякaкви мaнипулaции c нeя, eдни вчeрa, други днec....от
    „македонците“!!!

    15:46 06.06.2026

  • 28 хмммм

    1 0 Отговор
    Каква историческа комисия е тази излагация? Това не е комисия и трябва или да се разпусне или да се смени.

    16:02 06.06.2026

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