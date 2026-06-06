Звездата от "Двама мъже и половина" Джон Крайър още получава значителни хонорари от сериала

Американският актьор Джон Крайър разкри, че повече от десетилетие след края на хитовия сериал „Двама мъже и половина“ продукцията продължава да му носи значителни приходи.

В интервю за Page Six 61-годишният актьор заяви, че сериалът все още представлява „машина, която генерира изненадващо големи суми пари“, макар че основната част от приходите му вече не идва от стандартните възнаграждения за повторно излъчване.

„Все още получавам сериозни плащания от авторски възнаграждения, но по-голямата част от приходите идват от факта, че с течение на времето успях да придобия процент от собствеността върху сериала“, обяснява Крайър.

Актьорът изигра ролята на Алън Харпър - братът на Чарли Харпър, в една от най-успешните телевизионни комедии на XXI век. Сериалът се излъчваше между 2003 и 2015 г. и се превърна в глобален феномен благодарение на участието на Чарли Шийн, а впоследствие и на Аштън Къчър, който се присъедини към актьорския състав след напускането на Шийн през 2011 г.

Джон Крайър определя участието си в сериала като събитие, което е променило живота му из основи.

„Това е нещо, което променя живота. Изключителен късмет. Не съм израснал в огромно богатство и затова много добре осъзнавам колко щастлив съм бил“, казва актьорът.

Според него финансовата стабилност е променила изцяло отношението му към професията. Вместо да приема проекти по финансови причини, днес той може да избира роли, които му носят творческо удовлетворение.

Миналата година в документалния филм aka Charlie Sheen на Netflix Крайър разказа повече за финансовата страна на сериала. По негови думи, докато Чарли Шийн е получавал близо 2 милиона долара на епизод в пика на популярността на продукцията, собственото му възнаграждение е било значително по-ниско. Едва след напускането на Шийн заплатата на Крайър достига около 620 000 долара на епизод.

Въпреки разликата в хонорарите, актьорът твърди, че никога не е изпитвал недоволство. По-скоро е намирал за любопитен факта, че бурният личен живот на колегата му е засилил позициите му при преговорите с телевизионното студио.

„Личните му проблеми, съдебните дела, разводите и всички скандали всъщност подобряваха способността му да договаря по-добри условия. По онова време ми се струваше много забавно“, коментира Крайър. Според него рекордният договор на Шийн за телевизионен актьор е бил постигнат именно в период, когато личният му живот е бил обект на непрекъснат медиен интерес.

Актьорът добавя с чувство за хумор, че за кратко се е замислял дали да не последва подобен модел на поведение, за да увеличи заплатата си, но бързо стигнал до извода, че недостатъците на подобен начин на живот далеч надхвърлят финансовите ползи.