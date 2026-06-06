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Украйна се извини на Гърция
  Тема: Украйна

Украйна се извини на Гърция

6 Юни, 2026 14:06 2 083 31

  • украйна-
  • лефкада-
  • гърция-
  • русия-
  • морски дрон

Дронът беше открит край острова в Йонийско море от рибари и по-късно беше предаден на гръцките военни власти

Украйна се извини на Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна се извини на Гърция във връзка с откриването на украински морски дрон край бреговете на остров Лефкада миналия месец, като обясни инцидента с обстоятелствата около руската инвазия в Украйна, съобщава онлайн изданието на в. "Катимерини", предаде БТА.

В изявление, публикувано в социалните мрежи снощи, говорителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихи заяви, че Киев "изразява извиненията си за инцидента", подчертавайки, че той е резултат от обстоятелствата, създадени от "продължаващата руска агресия срещу Украйна".

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Тихи благодари на Гърция и нейния народ за подкрепата от началото на пълномащабната инвазия на Русия и заяви, че Украйна цени високо приятелството с Гърция.

Той добави, че макар т.нар. "сенчест флот" на Русия да представлява съвместно безпокойство и за двете страни, Украйна остава ангажирана с международното право и морската безопасност и е заинтересована да предотвратява подобни инциденти в бъдеще.

"Инцидентът в Лефкада, както и подобни инциденти на други места, показват, че продължаващата агресия на Русия срещу Украйна представлява заплаха не само за нашата страна, но и за съседни приятелски държави, за Европа и света като цяло", отбеляза говорителят.

Дронът беше открит край острова в Йонийско море от рибари на 7 май и по-късно беше предаден на гръцките военни власти. Смята се, че той е свързан със серия от украински операции с морски дронове, насочени срещу плавателни съдове, свързани с износа на руски нефт.

По-рано тази седмица гръцкото Министерство на външните работи официално потвърди, че е изпратило два дипломатически ноти до Украйна във връзка с дейността на морския дрон.

В петък морски дрон, за който се смята, че е използван във войната в Украйна, се взриви на пристанище Констанца в Румъния, припомня "Катимерини".


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    44 1 Отговор
    тука посланичката каза да си траеме

    Коментиран от #24

    14:08 06.06.2026

  • 2 Бялджип

    45 1 Отговор
    На Гърция се извинили, защото дронът не е гръмнал. На Румъния се очаква да се извинят, че останалите 3 дрона не са гръмнали. Трябваше и тях да взривят.

    Коментиран от #6

    14:10 06.06.2026

  • 3 А НА РУМАНЕСКУ

    38 1 Отговор
    КОНСТАНЦА КОГА!???!?. ПРОСТО НЕ ЗНАЯ ЖЕНКИТЕ И мъжките ОТ ЕУТУ КАК ВИ ТРАЯТ ЗАЩО ВИ ЗАЩИТАВАТ. ИМА НЕЩО ГНИЛО НО НЕ У ДАНИЯ. И НАКРАЯ СЛЕД ГОДИНА НИЕ БЕДНИТЕ У ОКОПИТЕ А ВИЕ КРАДЛИВИТЕ НА КАРИБИТЕ.

    14:12 06.06.2026

  • 4 Нерде Украйна , нерде Йонийско

    37 0 Отговор
    Как аджеба стигна до там дронъд?

    Коментиран от #7, #31

    14:14 06.06.2026

  • 5 Урсулите:

    45 0 Отговор
    Зеленски благодари на Гърция и нейния народ за подкрепата от началото
    на пълномащабната инвазия на Русия и заяви, че
    Украйна цени високо приятелството с Гърция и за това и изпраща постоянно
    за благодарност дронове, както наскори изпрати Четири дрона на братска Румъния!

    Коментиран от #8

    14:17 06.06.2026

  • 6 ЛОШО е

    40 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бялджип":

    Единият дрон в Констанца, другият в Одеса, третият потопи риболовен кораб в Турция с загинали. Търси се още един блуждаеш в Черно море, търсят го в България.

    Коментиран от #9, #27

    14:18 06.06.2026

  • 7 Никой не казва

    25 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нерде Украйна , нерде Йонийско":

    Те са пуснати из Средиземно море да се грижат за безопасно потопяване на кораби...така пише..

    14:20 06.06.2026

  • 8 ЛОШО е

    23 0 Отговор

    До коментар #5 от "Урсулите:":

    По един за Одеса, Румъния, България и Турция...по братски

    14:22 06.06.2026

  • 9 Мани,мани

    0 22 Отговор

    До коментар #6 от "ЛОШО е":

    Ако знаеш пък колко дрони паднаха и се взривиха в Петербург тези дни.
    😄😄😄

    14:23 06.06.2026

  • 10 Какво е виновна Русия

    42 1 Отговор
    след като дроновете са украински. Тази наглост показва същността на украинския индивид.

    Коментиран от #11, #14

    14:26 06.06.2026

  • 11 Така е глупав

    13 5 Отговор

    До коментар #10 от "Какво е виновна Русия":

    Русия не е виновна на глупака,че не знае че е такъв .

    14:28 06.06.2026

  • 12 Олеся Зеленска

    26 1 Отговор
    Ами така ще е! Путин да вземе пример от всички до тук американски президенти,плюс еврейчето Биби- бомбардират де що видят.
    Няма деца,старци,жени- а Путин говори за" червени линии" и др.тъпни
    Да срине Киев,Лвов,Виница с бомбени удари и въздушни килими и още 5-6града в Украйна и ВСЬО

    14:29 06.06.2026

  • 13 Е как така,ве...?!

    26 0 Отговор
    Не е ли руски и тоя дрон...?!
    Или укро-шикалкавенето вече не върви...?!

    14:30 06.06.2026

  • 14 стоян георгиев

    1 24 Отговор

    До коментар #10 от "Какво е виновна Русия":

    Русия контрабандира свой петрол и украйна унищожава пиратските съдове като гледа да ги пали когато са празни за да не замърсява природата.

    Коментиран от #18

    14:30 06.06.2026

  • 15 Е как така?

    29 0 Отговор
    Е нали точно Зеленски отрече,че дрона е украински...? Даже обвини част от гръцките медии в путинизъм...Ама май се усеща,че все повече писва на ЕС съссвоето друсано поведение и е решил,че признат грях е половин грях...

    14:33 06.06.2026

  • 16 абе, да

    25 0 Отговор
    Дронът с експлозиви, които могат да сринат цял пристанищен град, бил украински, обаче Русия е виновна?! Каква Русия в Йонийско море, бе, друсаняко? Спазвал бил международното право.Сериозно? Тогава защо софтуера на гнусните ти дрончета не е програмиран така, че да се самопотопят и неутрализират при изгубване на връзката? Знаем отлично каква е целта ти - да вкараш натовски държави в твоята война, от която печелиш милиарди. Гнус.

    14:38 06.06.2026

  • 17 Ваща мутка

    18 0 Отговор
    За всичко ви е виновна Русия!
    И с колко гърците ви откупиха извинението?

    14:39 06.06.2026

  • 18 хмм

    28 0 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Стоенчо, ти като си продаваш доматито от твоята градина, въпреки че съседката ти Баба Пена ти е наложила санкции, ти контрабандно ли продаваш? Русия може да си продава собствения петрол на когото намери за добре, туй че европейските умници предпочитат да купуват на тройни цени, си е техен идиотски бизнес и Русия няма нищо общо с него.

    Коментиран от #28

    14:43 06.06.2026

  • 19 БУКВАТА "Ч"

    3 1 Отговор
    Украйна се извини на Гърция във връзка с откриването на куклата Барби край бреговете на остров Лефкада миналия месец. Куклата Барби е била открита от рибари ловящи риба. Те са били много изненадани, от това, че вместо риба за ядене им се уловила на въдицата кукла Барби. Пуснали новината в медиите и се оказало, че всички рибари на остров Пефката отишли да ловят на риболов за ловене на кукли Барби, понеже децата им като чули тая новина, се разплакали и искат всички да имат по домовете си тая кукла. Понеже рибарите не могли да уловят кукла Барби, те за да удовлетворят плача на децата отишли по магазините, а тяма куклата Барби, била скъпа. Започнало разследване и се оказало, че куклата Барби в Гърция била хвърлена в морето от украински бизнесмени, за да правят парички. Но гръцките бизнесмени се разсърдили и започнала военна дискусия на тема "Кукла Барби". Новината се разпространила по целия свят и светът се влюбил в детската кукла Барби. Барби запонали да я произвеждат в Африка, Азия, Европа, Америка, даже и на южния полюс Пингвините започнали да молят северния полюс на Земята да ги научи, как се произвежда Куклата Барби!

    14:45 06.06.2026

  • 20 Дон

    15 0 Отговор
    А ще се извини ли и за КУБ ?!

    14:56 06.06.2026

  • 21 Факт

    13 1 Отговор
    Нема такова животно укранец да се извини

    15:02 06.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Йоаким

    7 1 Отговор
    Това е все едно Хитлер да се извини на Съветите! Този се мисли за царя на Европа!
    Наглец от класа! Забрави Румъния!
    Нищо, те раша още довечера ще те напомнят, къде си! В колибата, Осрайна!

    15:16 06.06.2026

  • 24 Българин

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Ако не си траем, украинците ще ни пратят по 2-3 дрона по морските курорти и единственият работещ бизнес в България ще бъде унищожен, а стотици хиляди ще останат без никакви доходи по време на най-жестоката криза от почти век! Така че, по добре да изпълняваме всички украински искания, от колко да седим на тъмно и на студено идните години! За щастие премиера Радев това го разбира и потвърди, че ще изплатим всички милиарди, които дължим на Украйна без забавяния, точно според графика, който Зеленски ни е изпратил!

    Коментиран от #30

    15:24 06.06.2026

  • 25 Мнение

    13 0 Отговор
    Нарочно го правят. Войната е у тях и нямат работа в Йонийско море!

    15:28 06.06.2026

  • 26 Урко фашистите са терористи

    10 1 Отговор
    Урки ненормални сте

    15:30 06.06.2026

  • 27 Отговор

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЛОШО е":

    Имаше и тук в Синеморец и потроши къща на брега, с избити прозорци и врати, ама нашите си траят.

    15:32 06.06.2026

  • 28 ПРАВ СИ...!

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "хмм":

    Лошото е,че с тия тройни цени на петрола,вследствие глупавите евро- санкции,страдаме ние-редовите членове на ЕС...!

    15:39 06.06.2026

  • 29 Хахаха!🎺🥳😀

    8 0 Отговор
    Руснаците научиха украинските колибари да строят панелки. Преди революцията живеели със свинете си. Прекараха им електричество и водопроводи. Построиха им пътища и жп линии. Сега се правят на важни.

    15:54 06.06.2026

  • 30 по робски

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    коментар не бях чел!

    Ей вече сме 2026 година, а и България се води за суверенна държава! Седнал си да се кланяш на някакакви наркоманизирани и..диоти в Киев! Тия бяха циганите в СССР, сега се трансформират в циганите на ЕС и ти си решил да им слугуваш?

    Моля те, не се излагай, имай малко самочувствие.

    15:58 06.06.2026

  • 31 мушмул

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нерде Украйна , нерде Йонийско":

    От Либия, там укрите ползват база на англосаксите.

    16:06 06.06.2026

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