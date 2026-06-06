Украйна се извини на Гърция във връзка с откриването на украински морски дрон край бреговете на остров Лефкада миналия месец, като обясни инцидента с обстоятелствата около руската инвазия в Украйна, съобщава онлайн изданието на в. "Катимерини", предаде БТА.
В изявление, публикувано в социалните мрежи снощи, говорителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихи заяви, че Киев "изразява извиненията си за инцидента", подчертавайки, че той е резултат от обстоятелствата, създадени от "продължаващата руска агресия срещу Украйна".
Тихи благодари на Гърция и нейния народ за подкрепата от началото на пълномащабната инвазия на Русия и заяви, че Украйна цени високо приятелството с Гърция.
Той добави, че макар т.нар. "сенчест флот" на Русия да представлява съвместно безпокойство и за двете страни, Украйна остава ангажирана с международното право и морската безопасност и е заинтересована да предотвратява подобни инциденти в бъдеще.
"Инцидентът в Лефкада, както и подобни инциденти на други места, показват, че продължаващата агресия на Русия срещу Украйна представлява заплаха не само за нашата страна, но и за съседни приятелски държави, за Европа и света като цяло", отбеляза говорителят.
Дронът беше открит край острова в Йонийско море от рибари на 7 май и по-късно беше предаден на гръцките военни власти. Смята се, че той е свързан със серия от украински операции с морски дронове, насочени срещу плавателни съдове, свързани с износа на руски нефт.
По-рано тази седмица гръцкото Министерство на външните работи официално потвърди, че е изпратило два дипломатически ноти до Украйна във връзка с дейността на морския дрон.
В петък морски дрон, за който се смята, че е използван във войната в Украйна, се взриви на пристанище Констанца в Румъния, припомня "Катимерини".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
Коментиран от #24
14:08 06.06.2026
2 Бялджип
Коментиран от #6
14:10 06.06.2026
3 А НА РУМАНЕСКУ
14:12 06.06.2026
4 Нерде Украйна , нерде Йонийско
Коментиран от #7, #31
14:14 06.06.2026
5 Урсулите:
на пълномащабната инвазия на Русия и заяви, че
Украйна цени високо приятелството с Гърция и за това и изпраща постоянно
за благодарност дронове, както наскори изпрати Четири дрона на братска Румъния!
Коментиран от #8
14:17 06.06.2026
6 ЛОШО е
До коментар #2 от "Бялджип":Единият дрон в Констанца, другият в Одеса, третият потопи риболовен кораб в Турция с загинали. Търси се още един блуждаеш в Черно море, търсят го в България.
Коментиран от #9, #27
14:18 06.06.2026
7 Никой не казва
До коментар #4 от "Нерде Украйна , нерде Йонийско":Те са пуснати из Средиземно море да се грижат за безопасно потопяване на кораби...така пише..
14:20 06.06.2026
8 ЛОШО е
До коментар #5 от "Урсулите:":По един за Одеса, Румъния, България и Турция...по братски
14:22 06.06.2026
9 Мани,мани
До коментар #6 от "ЛОШО е":Ако знаеш пък колко дрони паднаха и се взривиха в Петербург тези дни.
😄😄😄
14:23 06.06.2026
10 Какво е виновна Русия
Коментиран от #11, #14
14:26 06.06.2026
11 Така е глупав
До коментар #10 от "Какво е виновна Русия":Русия не е виновна на глупака,че не знае че е такъв .
14:28 06.06.2026
12 Олеся Зеленска
Няма деца,старци,жени- а Путин говори за" червени линии" и др.тъпни
Да срине Киев,Лвов,Виница с бомбени удари и въздушни килими и още 5-6града в Украйна и ВСЬО
14:29 06.06.2026
13 Е как така,ве...?!
Или укро-шикалкавенето вече не върви...?!
14:30 06.06.2026
14 стоян георгиев
До коментар #10 от "Какво е виновна Русия":Русия контрабандира свой петрол и украйна унищожава пиратските съдове като гледа да ги пали когато са празни за да не замърсява природата.
Коментиран от #18
14:30 06.06.2026
15 Е как така?
14:33 06.06.2026
16 абе, да
14:38 06.06.2026
17 Ваща мутка
И с колко гърците ви откупиха извинението?
14:39 06.06.2026
18 хмм
До коментар #14 от "стоян георгиев":Стоенчо, ти като си продаваш доматито от твоята градина, въпреки че съседката ти Баба Пена ти е наложила санкции, ти контрабандно ли продаваш? Русия може да си продава собствения петрол на когото намери за добре, туй че европейските умници предпочитат да купуват на тройни цени, си е техен идиотски бизнес и Русия няма нищо общо с него.
Коментиран от #28
14:43 06.06.2026
19 БУКВАТА "Ч"
14:45 06.06.2026
20 Дон
14:56 06.06.2026
21 Факт
15:02 06.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Йоаким
Наглец от класа! Забрави Румъния!
Нищо, те раша още довечера ще те напомнят, къде си! В колибата, Осрайна!
15:16 06.06.2026
24 Българин
До коментар #1 от "кой му дреме":Ако не си траем, украинците ще ни пратят по 2-3 дрона по морските курорти и единственият работещ бизнес в България ще бъде унищожен, а стотици хиляди ще останат без никакви доходи по време на най-жестоката криза от почти век! Така че, по добре да изпълняваме всички украински искания, от колко да седим на тъмно и на студено идните години! За щастие премиера Радев това го разбира и потвърди, че ще изплатим всички милиарди, които дължим на Украйна без забавяния, точно според графика, който Зеленски ни е изпратил!
Коментиран от #30
15:24 06.06.2026
25 Мнение
15:28 06.06.2026
26 Урко фашистите са терористи
15:30 06.06.2026
27 Отговор
До коментар #6 от "ЛОШО е":Имаше и тук в Синеморец и потроши къща на брега, с избити прозорци и врати, ама нашите си траят.
15:32 06.06.2026
28 ПРАВ СИ...!
До коментар #18 от "хмм":Лошото е,че с тия тройни цени на петрола,вследствие глупавите евро- санкции,страдаме ние-редовите членове на ЕС...!
15:39 06.06.2026
29 Хахаха!🎺🥳😀
15:54 06.06.2026
30 по робски
До коментар #24 от "Българин":коментар не бях чел!
Ей вече сме 2026 година, а и България се води за суверенна държава! Седнал си да се кланяш на някакакви наркоманизирани и..диоти в Киев! Тия бяха циганите в СССР, сега се трансформират в циганите на ЕС и ти си решил да им слугуваш?
Моля те, не се излагай, имай малко самочувствие.
15:58 06.06.2026
31 мушмул
До коментар #4 от "Нерде Украйна , нерде Йонийско":От Либия, там укрите ползват база на англосаксите.
16:06 06.06.2026