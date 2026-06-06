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Пожар в депо за гуми във Варна

Пожар в депо за гуми във Варна

6 Юни, 2026 17:45 524 5

  • пожар-
  • гуми-
  • варна

Ще бъде затворен за движение на автомобили пътя в района на инцидента

Пожар в депо за гуми във Варна - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожар пламна в депо за гуми в района на крайезерния път във Варна. На място работят екипи на пожарната и полицията, съобщи Нова тв.

Сигнал за инцидента е подаден около 14:00 ч. Няма данни за пострадали. Пожарът вече е локализиран. По информация на МВР до пълното потушаване на огъня ще бъде затворен за движение на автомобили участъкът от пътя между разклона за с. Тополи и кръговото кръстовище на ул. „Девня“ в посока с. Казашко.

Причините за възникването на пожара все още се изясняват.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 2 Отговор
    Миналата година имаше абс. подобен Пожар в някаква Гумаджийница в същия регион но докато се установи къде какво гори Последния Софиянец компетентно заяви че гори Склад за Боеприпаси предназначени за Украйна.

    Коментиран от #4

    17:51 06.06.2026

  • 2 от сега искам да ви кажа

    3 3 Отговор
    че въздухът е отлични характеристики

    17:51 06.06.2026

  • 3 Зелена урка

    2 1 Отговор
    Така е като ни затваряте баба алино

    18:02 06.06.2026

  • 4 АЙ СЯ...?!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    И двамата сте една стока...!
    Даже май сте един и същ индивид,пишещ под различни никове...😆?!

    18:10 06.06.2026

  • 5 хмммм

    1 0 Отговор
    Има ли още някой да се съмнява, че Варна е дупка?

    18:26 06.06.2026

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