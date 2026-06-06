Пожар в депо за гуми във Варна

Пожар пламна в депо за гуми в района на крайезерния път във Варна. На място работят екипи на пожарната и полицията, съобщи Нова тв.
Сигнал за инцидента е подаден около 14:00 ч. Няма данни за пострадали. Пожарът вече е локализиран. По информация на МВР до пълното потушаване на огъня ще бъде затворен за движение на автомобили участъкът от пътя между разклона за с. Тополи и кръговото кръстовище на ул. „Девня“ в посока с. Казашко.
Причините за възникването на пожара все още се изясняват.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #4
17:51 06.06.2026
2 от сега искам да ви кажа
17:51 06.06.2026
3 Зелена урка
18:02 06.06.2026
4 АЙ СЯ...?!
До коментар #1 от "оня с коня":И двамата сте една стока...!
Даже май сте един и същ индивид,пишещ под различни никове...😆?!
18:10 06.06.2026
5 хмммм
18:26 06.06.2026