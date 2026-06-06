Пожар в депо за гуми във Варна

Пожар пламна в депо за гуми в района на крайезерния път във Варна. На място работят екипи на пожарната и полицията, съобщи Нова тв.

Сигнал за инцидента е подаден около 14:00 ч. Няма данни за пострадали. Пожарът вече е локализиран. По информация на МВР до пълното потушаване на огъня ще бъде затворен за движение на автомобили участъкът от пътя между разклона за с. Тополи и кръговото кръстовище на ул. „Девня“ в посока с. Казашко.

Причините за възникването на пожара все още се изясняват.