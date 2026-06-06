Украйна порази военна база в района на Санкт Петербург

Украински дронове са нанесли удари през нощта по нефтохранилище в руския Краснодарски край и по военна база в района на Санкт Петербург, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски заяви, че действията са част от отговора на Украйна на продължаващите руски атаки.

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"Русия трябва да сложи край на войната и да спре атаките си срещу човешки животи. Всяка несправедливост, извършена срещу Украйна, ще получи справедлив отговор", написа украинският държавен глава.

Руските сили са прехванали 86 дрона в района около Санкт Петербург, където се провежда голям инвестиционен форум, съобщи по-рано днес в Телеграм губернаторът на региона Александър Дрозденко, цитиран от Франс прес.

"Осемдесет и шест дрона бяха свалени над Ленинградска област. Бойните операции продължават", гласи съобщението в Телеграм.

"Санкт Петербург беше цел на мащабна атака с военни дронове", заяви от своя страна губернаторът на града Александър Беглов. "Призовавам жителите на Санкт Петербург да останат по домовете си и да не излизат", добави той.

Международното летище Пулково, на юг от града, обяви временно прекъсване на полетите, без да уточни причината.

В сряда, при откриването на Петербургския форум – някога наричан "руския Давос" по аналогия с Световния икономически форум – украински дронове удариха петролна инсталация и военен обект наблизо. Гостите, пристигащи на събитието, бяха посрещнати от облак черен дим на заден план.