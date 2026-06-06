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Украйна порази военна база в района на Санкт Петербург
  Тема: Украйна

Украйна порази военна база в района на Санкт Петербург

6 Юни, 2026 16:21 2 389 133

  • украйна-
  • санкт петербург-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • дронове

Зеленски заяви, че действията са част от отговора на Украйна на продължаващите руски атаки

Украйна порази военна база в района на Санкт Петербург - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински дронове са нанесли удари през нощта по нефтохранилище в руския Краснодарски край и по военна база в района на Санкт Петербург, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски заяви, че действията са част от отговора на Украйна на продължаващите руски атаки.

Още новини от Украйна

"Русия трябва да сложи край на войната и да спре атаките си срещу човешки животи. Всяка несправедливост, извършена срещу Украйна, ще получи справедлив отговор", написа украинският държавен глава.

Руските сили са прехванали 86 дрона в района около Санкт Петербург, където се провежда голям инвестиционен форум, съобщи по-рано днес в Телеграм губернаторът на региона Александър Дрозденко, цитиран от Франс прес.

"Осемдесет и шест дрона бяха свалени над Ленинградска област. Бойните операции продължават", гласи съобщението в Телеграм.

"Санкт Петербург беше цел на мащабна атака с военни дронове", заяви от своя страна губернаторът на града Александър Беглов. "Призовавам жителите на Санкт Петербург да останат по домовете си и да не излизат", добави той.

Международното летище Пулково, на юг от града, обяви временно прекъсване на полетите, без да уточни причината.

В сряда, при откриването на Петербургския форум – някога наричан "руския Давос" по аналогия с Световния икономически форум – украински дронове удариха петролна инсталация и военен обект наблизо. Гостите, пристигащи на събитието, бяха посрещнати от облак черен дим на заден план.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сън

    43 29 Отговор
    И когато се събуди ,видя намокрени гащи

    Коментиран от #6

    16:24 06.06.2026

  • 2 8888

    46 19 Отговор
    а за шевченко нещо? или сега само описваме Украйна като герой който разсипва Русия?

    16:24 06.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    54 34 Отговор
    Зеленият завижда че в Санкт Петербург има 20 000 делегати от 140 държави.

    Коментиран от #15

    16:24 06.06.2026

  • 4 Ех, че хубавооо

    35 45 Отговор
    Много е успокояващо да гледаш как Мордор гори и се разпада.

    Коментиран от #11, #13

    16:25 06.06.2026

  • 5 Костя

    30 34 Отговор
    Пак няма да има копейки.

    16:26 06.06.2026

  • 6 Все поразява и

    51 26 Отговор

    До коментар #1 от "сън":

    все поразени ходят. Зелю се моли за прекратяване. Западналите по спешност се събраха и се чудят как да накарат Путин да не унищожава 404.

    16:26 06.06.2026

  • 7 Съдията

    45 23 Отговор
    Тоя като дръпне една линия и се мисли за Хълк. Че и фамилията му подхожда. Ех, Брендо, Брендо, защо го изостави с некачествена дрога?!😂

    16:28 06.06.2026

  • 8 Ета невазможна!

    19 15 Отговор
    Стыд то какой .

    16:28 06.06.2026

  • 9 Грандиозен Финал

    28 30 Отговор
    За Края на Икономическия Форум.

    Путин е поискал

    Впечатляваща Заря от ВСУ .

    Коментиран от #63

    16:29 06.06.2026

  • 10 Сатана Z

    42 27 Отговор
    Най-хубавата гледка сутрин рано е да гледаш новините показващи пожарите в Киев и безсилието на Европейския райх да се включи във войната срещу Русия.

    Коментиран от #87

    16:29 06.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 По-яваш...🤣🤣🤣!

    21 14 Отговор

    До коментар #4 от "Ех, че хубавооо":

    От мноого хубавооо,да не опръскаш монитора,пъхтящ в оргазмени спазми...😝🤣😂?!

    16:31 06.06.2026

  • 14 Рублевка

    32 17 Отговор
    Пуснаха ли тока в Киев?

    Коментиран от #19

    16:31 06.06.2026

  • 15 Сатанаил Даниил

    23 28 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    не бе Грешна ти е информацията
    , има 2 мелеона делегата от хиляди държави по света

    Коментиран от #22, #47

    16:33 06.06.2026

  • 16 Сатана Z

    27 14 Отговор
    Украинският ТК Лигетимний съобщава:
    Банкова работи за депортиране на всички мъже от ЕС. Глобалистите работят по това.
    Пишем за това отдавна, като посочваме, че ОП настоява за този сценарий от 2023 г. Направили са всичко възможно.

    Според нашата информация Зеленски е предложил тази „награда“ на своите спонсори в замяна на засилена мобилизация. Тогава украинците няма да имат къде да бягат, освен в Приднестровието и Беларус.

    Най-вероятно ще бъдат депортирани тези, които са безработни и имат нискокачествено професионално обучение, което лесно може да бъде заменено (особено след като наближава ерата на изкуствения интелект, което ще намали работната сила, а излишъкът ще трябва да бъде пренасочен, за да не се превърне в тежест за бюджета на ЕС). Парите в ЕС са на изчерпване и наближава криза с нарастваща инфлация и прекомерни разходи.
    Това потвърждава слуховете, че предлагането на работна сила в самата Украйна е силно ограничено поради загубите, за които не се съобщава на „розовите понита“, така че те живеят с розови очила и вярват на правителствения наратив, че победата е близо и войната трябва да продължи.

    16:33 06.06.2026

  • 17 Механик

    21 21 Отговор
    Ууудриии!

    16:33 06.06.2026

  • 18 Добри новини

    24 27 Отговор
    УКРАИНСКИ СТЕЛТ ДРОНОВЕ РАЗГРОМИХА БАЗА НА МиГ-31 ВЪВ ВОРОНЕЖКА ОБЛАСТ – УНИЩОЖЕНИ ХАНГАРИ И ИЗТРЕБИТЕЛИ
    При удар дълбоко в руска територия украински стелт дронове са проникнали през противовъздушната отбрана над Воронежка област и са атакували военна авиобаза, където са били разположени изтребители-прехващачи МиГ-31.
    Според съобщенията са унищожени няколко хангара, а множество бойни самолети са били напълно унищожени или сериозно повредени.
    МиГ-31 е една от основните платформи за изстрелване на руските хиперзвукови ракети „Кинжал“. Загубата на такива самолети намалява способността на Русия да нанася въздушни удари с балистични ракети по украински градове.
    Появили се сателитни снимки показват мащабни пожари и срутени съоръжения на територията на базата.
    Това е един от най-тежките удари срещу руската военна авиация от началото на войната досега.

    16:34 06.06.2026

  • 19 Киев има ток

    25 25 Отговор

    До коментар #14 от "Рублевка":

    В кочината нема Нет.Но има талони за бензин.

    16:34 06.06.2026

  • 20 Хахаха!🎺🥳😀

    19 16 Отговор
    Пан Зеленко каза, че пари на никого не връща, защото това са помощи против Путин.

    16:35 06.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мммммм

    11 10 Отговор

    До коментар #15 от "Сатанаил Даниил":

    Повече са.

    16:35 06.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Българин

    21 29 Отговор
    Зеленски подпука яко ватняците.А това нас българите много ни радва.

    16:37 06.06.2026

  • 25 Бг гражданин

    20 25 Отговор
    Путин е мишок и страхливец,предаде Русия!!!

    16:37 06.06.2026

  • 26 Пан Зеленко

    19 14 Отговор
    Европа ни храни, НАТО ни брани.

    16:37 06.06.2026

  • 27 Механик

    17 16 Отговор
    Уууудри!!!

    16:38 06.06.2026

  • 28 Прекратете

    9 12 Отговор
    Еее то па една база.Ако знаете какви бази има,най базови

    16:39 06.06.2026

  • 29 Абе нема лабаво

    19 21 Отговор
    В нашата инфо x0x0лите бият само военни обекти, а рашките само деца и училища...

    Или... "Украинците победоносно 0тстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    16:39 06.06.2026

  • 30 ВСУ

    21 17 Отговор
    Още не сме започнали!

    16:39 06.06.2026

  • 31 Рублевка

    19 16 Отговор
    Нощес ша фърчи украинска вата! Пан Зеленко отново ша циври.

    16:40 06.06.2026

  • 32 Мишел

    17 14 Отговор
    Поразяването брои ли се, когато е измислено? Почти всички украински удари са такива.

    Коментиран от #34, #39

    16:41 06.06.2026

  • 33 БУНКЕРА!

    15 18 Отговор
    Бункера на Путлето целете!Бой на месо!

    16:42 06.06.2026

  • 34 Верно ли бе

    9 8 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    тролска с.м..р.а.д.

    Коментиран от #46, #52

    16:43 06.06.2026

  • 35 Бомбят Русия на поразия

    15 19 Отговор
    Путин безпомощен

    16:43 06.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 От малък

    15 10 Отговор
    пан Зеленко е бил с опак характер. Като дете, много са го били другите деца, защото все се заяждал. Сега праща на фронта младо и старо за отмъщение.

    16:47 06.06.2026

  • 38 Пора

    14 13 Отговор
    Путинова русия умира.

    16:47 06.06.2026

  • 39 Гресирана ватенка

    8 8 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    Със и без грес все се брои😁😁😁

    Коментиран от #42

    16:48 06.06.2026

  • 40 Мити

    5 8 Отговор
    Разпасаха се,нямат ни страх ни срам. Или мир или атомпушка.

    16:49 06.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гресиран козяк

    6 9 Отговор

    До коментар #39 от "Гресирана ватенка":

    Но въпреки всичко ,продължаваш да си го слагаш в га,zyндера ☝️ !

    16:51 06.06.2026

  • 43 Рублевка

    8 10 Отговор
    Преди Путин бяха Горбачов и Елцин. Като Жан Виденовата зима, но няколко години. Руснаците едвам оцеляха. Путин ги спаси от мизерията и глада. Затуй го избират, докато сам излезе на пенсия.

    Коментиран от #96

    16:52 06.06.2026

  • 44 Дас Хаген

    12 8 Отговор
    Да и турски риболовен кораб! Как така само техните дронове се отклоняват! Стигнаха чак до Гърция!

    16:52 06.06.2026

  • 45 Да слиза ортак им

    12 8 Отговор
    Зеленски иска да предизвика световна война, дразнейки Путин чрез редното му място, като се надява, че в този случай и суматохата, ще може да се измазули някъде по света. Не войната ще е ядрена и всички места, където един евреи би могъл да се скрие, радиоактивни.

    16:52 06.06.2026

  • 46 Мишел

    6 8 Отговор

    До коментар #34 от "Верно ли бе":

    Смрррди на май. кятти тутурутката !

    16:53 06.06.2026

  • 47 Дас Хаген

    6 5 Отговор

    До коментар #15 от "Сатанаил Даниил":

    Точно са два МЕЛЕОНА!

    16:53 06.06.2026

  • 48 Дебил путинофил

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ей ДОЛЕН ..ОКЛУК":

    Чисто и просто що е то - къпан милиционер.Личи ти колко ти е акъла бай Ганьо

    16:54 06.06.2026

  • 49 Дара

    7 12 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,очакваме довечера в Киев да се вихри яка Пачанга !

    16:54 06.06.2026

  • 50 Рашка в колапс

    12 9 Отговор
    🇺🇦💥🇷🇺 УКРАИНСКИ СТЕЛТ ДРОНОВЕ РАЗГРОМИХА БАЗА НА МиГ-31 ВЪВ ВОРОНЕЖКА ОБЛАСТ – УНИЩОЖЕНИ ХАНГАРИ И ИЗТРЕБИТЕЛИ
    При удар дълбоко в руска територия украински стелт дронове са проникнали през противовъздушната отбрана над Воронежка област и са атакували военна авиобаза, където са били разположени изтребители-прехващачи МиГ-31.
    Според съобщенията са унищожени няколко хангара, а множество бойни самолети са били напълно унищожени или сериозно повредени.
    МиГ-31 е една от основните платформи за изстрелване на руските хиперзвукови ракети „Кинжал“. Загубата на такива самолети намалява способността на Русия да нанася въздушни удари с балистични ракети по украински градове.
    Появили се сателитни снимки показват мащабни пожари и срутени съоръжения на територията на базата.
    Към момента руските власти все още не са коментирали официално информацията.
    Ако данните бъдат потвърдени, това би бил един от най-тежките удари срещу руската военна авиация от началото на войната досега.
    Базата е на дроб сърма ,има снимки.

    Коментиран от #55, #59

    16:55 06.06.2026

  • 51 Ооооо

    8 9 Отговор
    я стига сте ни заливали с таа усръинскъ пи...к04

    16:56 06.06.2026

  • 52 Чиниш ми се

    4 7 Отговор

    До коментар #34 от "Верно ли бе":

    Се гърбав Пииди Раzzzин !

    Коментиран от #56

    16:56 06.06.2026

  • 53 Пак ли ве

    7 11 Отговор
    Ей,съсипаха я тази расия,Бафа и мамата на две три места.

    16:56 06.06.2026

  • 54 Има ли място в Метрото?

    8 7 Отговор
    Побира ли киевските бандери?

    16:57 06.06.2026

  • 55 Сульоо

    8 7 Отговор

    До коментар #50 от "Рашка в колапс":

    Тихоо !Тихо бре пррр деллл ,къде си чул дрон да разбие железебетонен хангар ?Тези информации на сбирките на Х.Омодружинка калинка ли си ги обменяте ?

    16:58 06.06.2026

  • 56 Чиниш ми се

    5 6 Отговор

    До коментар #52 от "Чиниш ми се":

    Пасивен гей?

    Коментиран от #61

    16:59 06.06.2026

  • 57 Само така бой по клоаката

    10 10 Отговор
    Кочината ви отива по дяволите копеи, намерете си друг боклук под който да лазите.

    Коментиран от #60

    17:00 06.06.2026

  • 58 ФЛАМИНГО ТЕСТОВЕ

    9 8 Отговор
    Атаката на ВСУ.

    Основни поражения и детайли за атаката:
    Петербургски петролен терминал: Един от най-големите петролни терминали в Северозападна Русия беше сериозно ударен, като на мястото избухна голям пожар. Ударът беше официално потвърден от украинския президент Володимир Зеленски.

    Военни кораби и корабостроителница: Украинските сили обявиха, че успешно са поразили руски военни кораби в пристанището на Кронщат, както и корабостроителница в Ленинградска област.

    Локация: Взривовете са регистрирани в два крайбрежни района на града. Те са се случили на около 15 километра от конгресния център, където се провежда икономическият форум. По неофициални данни е ударен и двореца Зимнии в града

    17:01 06.06.2026

  • 59 Архимандрисандрит Бибиян

    9 9 Отговор

    До коментар #50 от "Рашка в колапс":

    На дроб сърма станаха офицерите на Нато и СБУ при удара на Орешник по подземния команден бункер .Пет големи самолета линейки кацнаха веднага в Жешов за да извозват леша .

    Коментиран от #101, #109

    17:01 06.06.2026

  • 60 Демек

    6 6 Отговор

    До коментар #57 от "Само така бой по клоаката":

    Приканяш да ти го турят?

    Коментиран от #78

    17:02 06.06.2026

  • 61 Чиниш ми се

    6 4 Отговор

    До коментар #56 от "Чиниш ми се":

    Кестен Лапач Тръбар Лепилар .

    Коментиран от #64

    17:03 06.06.2026

  • 62 Украинска копейка

    7 7 Отговор
    Пан Зеленко ни разби! Мъже не останаха в бандерия.

    17:03 06.06.2026

  • 63 Ще получи

    8 9 Отговор

    До коментар #9 от "Грандиозен Финал":

    Впечатляваща заря над Киев с гъбка на финала. После и ние ще трябва да киснем марулите.

    17:05 06.06.2026

  • 64 Чиниш ми се

    3 7 Отговор

    До коментар #61 от "Чиниш ми се":

    Застанал пред огледалото! Мръдни и нема да виждаш лепилар и тръбар!

    Коментиран от #70, #73

    17:05 06.06.2026

  • 65 вай вай вай

    7 8 Отговор
    погром хвърчат ушанки във въздуха

    Коментиран от #71, #75

    17:05 06.06.2026

  • 66 Димитър Георгиев- ДиДи

    8 9 Отговор
    Предлагам да бъде ударен язовира на Куев и бандерите да бъдат издавени като плъхове .

    17:08 06.06.2026

  • 67 хаха

    9 8 Отговор
    А глупости! Путлер каза, че са ударили само някакви купчини с въглища!

    ХАХАХА!

    Путин се опитва да каже на публиката на своя пропаганден форум в Санкт Петербург, че ударите на Украйна по местната военноморска база са засегнали само въглища, причинявайки дим. Въпреки планините от видео и сателитни изображения, потвърждаващи обратното.

    17:08 06.06.2026

  • 68 Слава на Русия

    9 9 Отговор
    Кои вярва на окраинскиНАЦИСТ

    Коментиран от #92

    17:08 06.06.2026

  • 69 Германия и Япония

    6 8 Отговор
    обичат Америка, защото са получили бомбени килими и атом. Украйна трябва да получи атом по Киев и ще обикне Путин.

    17:09 06.06.2026

  • 70 Чиниш ми се

    3 4 Отговор

    До коментар #64 от "Чиниш ми се":

    Кестен Лапач Тръбар Лепилар ☝️😬 .

    17:09 06.06.2026

  • 71 Вай вай вай

    5 7 Отговор

    До коментар #65 от "вай вай вай":

    Фърчи украинска вата и бандеровски ушанки!

    17:11 06.06.2026

  • 72 Българин

    7 8 Отговор
    Украина винаги е обичала Путин и неговия член5.Украинците лазят в краката на Русия.

    17:12 06.06.2026

  • 73 хаха🤣

    5 6 Отговор

    До коментар #64 от "Чиниш ми се":

    Я.М.Х. бе педикюр,кво ми се обясняваш теее ваа птт. катта майна умирисана .

    Коментиран от #79

    17:12 06.06.2026

  • 74 Начо

    8 6 Отговор
    пета година, Киев за три дни и стана, гражданите на Петербург да не излизат от домовете .... всичко върви по план путина... нема друг такъв лузър

    Коментиран от #86

    17:13 06.06.2026

  • 75 Ами

    5 5 Отговор

    До коментар #65 от "вай вай вай":

    Хвърчи намай .кятти вуната 😬

    17:13 06.06.2026

  • 76 хаха

    10 7 Отговор
    Путин се опитва да каже на публиката на своя пропаганден форум в Санкт Петербург, че ударите на Украйна по местната военноморска база са засегнали само въглища, причинявайки дим. Въпреки планините от видео и сателитни изображения, потвърждаващи обратното.

    Омбудсманът по правата на децата в Москва Олга Ярославская предложи да се намали минималната възраст за трудоспособност на 12 години и да се стартират летни трудови лагери за младежи, позовавайки се на недостига на работна ръка, причинен от войната в Украйна.

    Рафинерия „Антипински“ в Тюмен, Русия, гори. Тази рафинерия се намира на около 2000 км от украинската граница.

    Ура дрогаре въшлясали ватенки!

    Коментиран от #81

    17:14 06.06.2026

  • 77 Бандери!

    7 13 Отговор
    Тичайте в метрото. Местата са ограничени. Скоро започва зарята.

    17:14 06.06.2026

  • 78 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    7 5 Отговор

    До коментар #60 от "Демек":

    И ние ще си включим в купона 😘

    17:18 06.06.2026

  • 79 Може

    3 7 Отговор

    До коментар #73 от "хаха🤣":

    Да си грозен, но за сметка на това си тъп!

    Коментиран от #82

    17:18 06.06.2026

  • 80 Маринов

    7 10 Отговор
    В б. Ленинград се провежда инвестиционен форум, наркоманът праща по сто дрона на ден. Безумие! И се чува пищене, че Русия е агресор. Нищо ли не научиха от Натаняху? Почваш и бомбиш Киев, само Киев, докато центърът стане картофена нива, както е казал Чърчил. И заедно с това граничните жп станции за смяна на колела и претоварване на стоки. И последно предупреждение към Мъск да си спре Старлинк над тия територии. После ще е по леко.

    Коментиран от #128

    17:19 06.06.2026

  • 81 Ами

    5 8 Отговор

    До коментар #76 от "хаха":

    Въшлясала е на май кятти шннн дафферрата ,напръскай я с газ и удари една клечка след това ☝️

    17:20 06.06.2026

  • 82 хаха🤣

    6 5 Отговор

    До коментар #79 от "Може":

    Може и да съм грозен ,но щеееваа птт.катта майна , козяк в рот. йоо банньй , риишшш ?

    17:23 06.06.2026

  • 83 хаха

    6 2 Отговор
    Другари Ватенки, нареждайте се на опашките за бензин другари!

    Коментиран от #89

    17:24 06.06.2026

  • 84 поразили ууукрите

    6 6 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    Коментиран от #90

    17:26 06.06.2026

  • 85 стоян георгиев

    7 4 Отговор
    Голям резил за путлер в петербург.да обявяваш колко си велик докато ти нанасят удари по града в който си.само талибаните не са се впечатлили вероятно!

    Коментиран от #88

    17:28 06.06.2026

  • 86 Розов пудел с бустер

    5 6 Отговор

    До коментар #74 от "Начо":

    Иран за 3 дня, хахахах

    Коментиран от #105

    17:28 06.06.2026

  • 87 Антирашист 58

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Сеирджиите и садистите да си дадът сметка за милионите жертви и от двете страни !

    Коментиран от #91, #99

    17:35 06.06.2026

  • 88 1945

    2 4 Отговор

    До коментар #85 от "стоян георгиев":

    Резил СиСи ,е да пускаш Десислава на хора от малцинствата за 10€.на сеанс !

    17:37 06.06.2026

  • 89 хаха🤣

    2 5 Отговор

    До коментар #83 от "хаха":

    Теб квоти пука за бензина ,бе ге .й.zeр,нали само тротинетка 🛴ползваш ?

    17:39 06.06.2026

  • 90 Розовото пони Путин 🦄

    5 3 Отговор

    До коментар #84 от "поразили ууукрите":

    И аз съм епилиран с розови бузки, но ме избраха за президент🦄👯‍♂️😂

    Коментиран от #93

    17:44 06.06.2026

  • 91 Чиниш ми се

    1 4 Отговор

    До коментар #87 от "Антирашист 58":

    Че си обикновенна пииди Ругга ,па няма значение като какъв си се описал ,Фродо !

    17:45 06.06.2026

  • 92 Антирашист 78

    7 3 Отговор

    До коментар #68 от "Слава на Русия":

    Нацизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за нацистка държава . Не спори а чети за нацизма !

    Коментиран от #94

    17:46 06.06.2026

  • 93 хаха🤣

    2 4 Отговор

    До коментар #90 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Била е преди години розова дппарата тии,козяшки небинарник ,но след години злоупотреба с арабски 🍆 е придобила морав цвят .

    Коментиран от #110

    17:48 06.06.2026

  • 94 Лука ПАК КРАДЕШ

    2 4 Отговор

    До коментар #92 от "Антирашист 78":

    Лука ,що се е...еш в га,zyндера и го имаш за нещо възхитително ?

    Коментиран от #123

    17:49 06.06.2026

  • 95 Наистина е страшно

    1 0 Отговор
    Масирани удари на ВСУ според руските блогъри -
    Украйна подпали Русия: Удар по институт за подводни оръжия в Санкт Петербург, пожар в поредна петролна база (ВИДЕО)

    06 юни 2026

    Снимка: Kremlin

    Украйна атакува масирано военни цели в Руската федерация през нощта на 5 срещу 6 юни, като се прицели в петролни бази, кадетски корпус, ключов военен институт и други мишени.

    17:53 06.06.2026

  • 96 Антирашист 89

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Рублевка":

    И преди хитлер германците бяха зле !

    Коментиран от #98

    17:54 06.06.2026

  • 97 А ГДЕ

    1 5 Отговор
    Сирски и Мисирски ?

    17:54 06.06.2026

  • 98 Малкия Стоянчо

    1 4 Отговор

    До коментар #96 от "Антирашист 89":

    Чичо Лука ,казаха че си го полапвал на 12 годишни момчета. докато им разправяш приказки ,искам и аз да пробвам,ще донеса цялата касичка с това което има вътре .

    17:57 06.06.2026

  • 99 Димитър Георгиев- ДиДи

    1 4 Отговор

    До коментар #87 от "Антирашист 58":

    Лука ,от доста време те наблюдавам и виждам ,че си точен и мога да ти се доверя .Би ли ми го олигавил набързо за 20€врака ,че съм яко нато поррчен,а след време ще ти върна услугата .

    18:00 06.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Роко

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Приятелю страхливо джудже каза че не са оцелвали нищо просто си стреляли да видят как ще паднат стените. Макар че от падането на стените на два гаража и половина единственото което може да се разбере е че орешника за нищо не става

    Коментиран от #104

    18:05 06.06.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 ОНЯ с ДРОНЯ

    4 1 Отговор
    НАШИТЕ МАТРОСИ

    ПАК ПУШАТ ПАПИРОСИ.

    ГОРИТ ТРАВА.

    ПО ПЛАНУ .

    ПО ГРАФИКУ .

    Коментиран от #106

    18:07 06.06.2026

  • 104 Архимандрисандрит Бибиян

    0 4 Отговор

    До коментар #101 от "Роко":

    Това че един път си ми дуууу халл за 30 €не ни прави приятели в случая !

    18:07 06.06.2026

  • 105 да питам

    6 0 Отговор

    До коментар #86 от "Розов пудел с бустер":

    верно ли Пуся е с 5 руски ваксини Спутник и 3 бустера ?

    Коментиран от #108, #115

    18:08 06.06.2026

  • 106 Пак съм аз

    1 4 Отговор

    До коментар #103 от "ОНЯ с ДРОНЯ":

    И съм ти ръгал яко чушки 🌶️ в боба в захлас .

    Коментиран от #118

    18:08 06.06.2026

  • 107 Хахахаха

    5 0 Отговор
    Не може да бъде! Нали уж всичко беше свалено копейки?

    18:09 06.06.2026

  • 108 Иван Костов

    0 5 Отговор

    До коментар #105 от "да питам":

    Много питаш Гриша ,елементарно е лап пай Г.У.Я. ☝️!

    Коментиран от #111

    18:10 06.06.2026

  • 109 Няма по Проззти

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.

    САМ ПУТИН

    ПОТВЪРДИ

    ТАМ НЯМАШЕ НИКАКВИ ВОЕННИ
    ОБЕКТИ .

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ПЕСКОВ НЕ МОЖЕШЕ
    ДА ПОВЯРВА НА УШИТЕ СИ

    КАКВО ГОВОРИ

    СМАХНАТИЯ БУНКЕРЕН ПЛЪХ

    18:10 06.06.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 да питам

    5 1 Отговор

    До коментар #108 от "Иван Костов":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #116

    18:11 06.06.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Ненормалните урки и болните и фантазии

    2 5 Отговор
    Урки тази вечер ви чака мощна заря и утре зеления пак ще реве

    18:13 06.06.2026

  • 114 Копейки

    7 1 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    18:13 06.06.2026

  • 115 ОТ СТРАХ

    5 1 Отговор

    До коментар #105 от "да питам":

    ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ
    НАРЕДИ ВСИЧКИ
    ОКОЛО НЕГО
    С КОИТО МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ
    В КОНТАКТ
    НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФОРУМ

    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

    КОВИД ТЕСТ .


    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    А НАШИТЕ РУБЛО ИДИОТИ
    НИ НАДУХА ГЛАВИТЕ

    ПУТИН ПОБЕДИ КОВИДА

    ХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    18:13 06.06.2026

  • 116 Иван Костов

    0 5 Отговор

    До коментар #111 от "да питам":

    Хайде сега ,не ми се прави на възвишен ,не може да не съ въртял кавалли на таксиджии когато не си имал достатъчно пари за да си платиш масрафа ,ДиДи .

    Коментиран от #121

    18:14 06.06.2026

  • 117 ТОЗИ СКЛАД

    4 0 Отговор
    На БАЛТИЙСКИЯ ФЛОТ

    ГЪРМИ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО .

    ТАКА ПУЧЯ ВЪШКИН

    ИСКАЛ ДА ЗАКРИЕ РУСКИЯ ДАВОС

    СЪС ГРАНДИОЗНА ЗАРЯ И ФОЕЙЕРВЕРКИ.

    Коментиран от #120

    18:16 06.06.2026

  • 118 МАТРОС

    4 1 Отговор

    До коментар #106 от "Пак съм аз":

    Ти РЪГА ПАПИРОС.

    ГОРИТ ТРАВА.

    ГОРИТ ТИ

    И У Г....Ъ.....З.....А

    18:20 06.06.2026

  • 119 ОНЯ с ДРОНЯ

    5 0 Отговор
    ИМА ЛИ БЕНЗИН В КРИМ ?

    ГЛЕДАМЕ РУСКИТЕ ЗИГАНУТИ

    БУТАТ КОЛИ ПО КРИМСКИЯ МОСТ .

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ДВИЖУХА ПО ПУТИНСКИ.

    Коментиран от #124

    18:22 06.06.2026

  • 120 Чиниш ми се

    0 5 Отговор

    До коментар #117 от "ТОЗИ СКЛАД":

    Пии Дирраzzzин от най низша класа !

    Коментиран от #129

    18:25 06.06.2026

  • 121 да питам

    4 0 Отговор

    До коментар #116 от "Иван Костов":

    защо Пуся не се интересува от жени ?

    18:25 06.06.2026

  • 122 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    5 0 Отговор
    Движуха, движуха!

    18:26 06.06.2026

  • 123 Антирашист 89

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Лука ПАК КРАДЕШ":

    Ако може напиши нещо смислено !

    Коментиран от #127

    18:26 06.06.2026

  • 124 Тачо Пармака

    1 4 Отговор

    До коментар #119 от "ОНЯ с ДРОНЯ":

    Аз пък го бутам на май .кятти ,която си плаща порядъчно като попадия .

    Коментиран от #130, #131

    18:27 06.06.2026

  • 125 Хахахаха

    6 0 Отговор
    Работайте братя украинци!

    18:27 06.06.2026

  • 126 Мишел

    6 0 Отговор
    Опашки за бензин започнаха да се вият в Русия. Огромни опашки се извиват не само в Крим, но и в Москва по бензиностанциите, поради недостиг на бензин. За това съобщават руските медии. Причината е, че много от рафинериите в страната са спрели частично или напълно дейността си след атаки от дронове. Възстановяването на производството на петрол изисква дълго време за ремонтни дейности, но основния проблем е липсата на средства.

    Коментиран от #132

    18:28 06.06.2026

  • 127 Лука ПАК КРАДЕШ

    0 3 Отговор

    До коментар #123 от "Антирашист 89":

    Не се срамувай ,Лука ,знаем че си гьоттт веррен,лошо няма ,на кой каквото му е на сърцето .

    18:28 06.06.2026

  • 128 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #80 от "Маринов":

    Тупин има правото, да вземе решение да сте изтегли, а?

    18:29 06.06.2026

  • 129 ЧИНИШ МИ

    3 1 Отговор

    До коментар #120 от "Чиниш ми се":

    Се

    ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР

    ОТ НАЙ ВИСША КЛАСА ?

    18:30 06.06.2026

  • 130 Бай Ганьо

    4 0 Отговор

    До коментар #124 от "Тачо Пармака":

    Важното е, че нашите копейки пак са хванали средния

    18:31 06.06.2026

  • 131 ОНЯ С ДРОНЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от "Тачо Пармака":

    ЕДНО БЕЗПИЛОТНО

    ЛИ ТИ БУТНАХА

    ИЗОДЗАДЗЕ?

    18:31 06.06.2026

  • 132 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Мишел":

    Недей да лъжиш Ломско тсси ганне ,телефонен измамник от Хумата ,цената на бензина в Москва е 65 Рублей за 1л ,което е около 0.77€ВРО за литър и няма недостиг,колко е в Кочината в момента ?

    18:36 06.06.2026

  • 133 Спрях Нета

    0 0 Отговор
    Спряха Бензина.

    Ще им спрат и Одеколона

    На Руските Пияндурници

    Е тогава вече ще бъде голяма мъка .

    18:37 06.06.2026

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