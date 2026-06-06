Украйна порази военна база в района на Санкт Петербург

Украински дронове са нанесли удари през нощта по нефтохранилище в руския Краснодарски край и по военна база в района на Санкт Петербург, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски заяви, че действията са част от отговора на Украйна на продължаващите руски атаки.
"Русия трябва да сложи край на войната и да спре атаките си срещу човешки животи. Всяка несправедливост, извършена срещу Украйна, ще получи справедлив отговор", написа украинският държавен глава.
Руските сили са прехванали 86 дрона в района около Санкт Петербург, където се провежда голям инвестиционен форум, съобщи по-рано днес в Телеграм губернаторът на региона Александър Дрозденко, цитиран от Франс прес.
"Осемдесет и шест дрона бяха свалени над Ленинградска област. Бойните операции продължават", гласи съобщението в Телеграм.
"Санкт Петербург беше цел на мащабна атака с военни дронове", заяви от своя страна губернаторът на града Александър Беглов. "Призовавам жителите на Санкт Петербург да останат по домовете си и да не излизат", добави той.
Международното летище Пулково, на юг от града, обяви временно прекъсване на полетите, без да уточни причината.
В сряда, при откриването на Петербургския форум – някога наричан "руския Давос" по аналогия с Световния икономически форум – украински дронове удариха петролна инсталация и военен обект наблизо. Гостите, пристигащи на събитието, бяха посрещнати от облак черен дим на заден план.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сън
Коментиран от #6
16:24 06.06.2026
2 8888
16:24 06.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #15
16:24 06.06.2026
4 Ех, че хубавооо
Коментиран от #11, #13
16:25 06.06.2026
5 Костя
16:26 06.06.2026
6 Все поразява и
До коментар #1 от "сън":все поразени ходят. Зелю се моли за прекратяване. Западналите по спешност се събраха и се чудят как да накарат Путин да не унищожава 404.
16:26 06.06.2026
7 Съдията
16:28 06.06.2026
8 Ета невазможна!
16:28 06.06.2026
9 Грандиозен Финал
Путин е поискал
Впечатляваща Заря от ВСУ .
Коментиран от #63
16:29 06.06.2026
10 Сатана Z
Коментиран от #87
16:29 06.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 По-яваш...🤣🤣🤣!
До коментар #4 от "Ех, че хубавооо":От мноого хубавооо,да не опръскаш монитора,пъхтящ в оргазмени спазми...😝🤣😂?!
16:31 06.06.2026
14 Рублевка
Коментиран от #19
16:31 06.06.2026
15 Сатанаил Даниил
До коментар #3 от "Последния Софиянец":не бе Грешна ти е информацията
, има 2 мелеона делегата от хиляди държави по света
Коментиран от #22, #47
16:33 06.06.2026
16 Сатана Z
Банкова работи за депортиране на всички мъже от ЕС. Глобалистите работят по това.
Пишем за това отдавна, като посочваме, че ОП настоява за този сценарий от 2023 г. Направили са всичко възможно.
Според нашата информация Зеленски е предложил тази „награда“ на своите спонсори в замяна на засилена мобилизация. Тогава украинците няма да имат къде да бягат, освен в Приднестровието и Беларус.
Най-вероятно ще бъдат депортирани тези, които са безработни и имат нискокачествено професионално обучение, което лесно може да бъде заменено (особено след като наближава ерата на изкуствения интелект, което ще намали работната сила, а излишъкът ще трябва да бъде пренасочен, за да не се превърне в тежест за бюджета на ЕС). Парите в ЕС са на изчерпване и наближава криза с нарастваща инфлация и прекомерни разходи.
Това потвърждава слуховете, че предлагането на работна сила в самата Украйна е силно ограничено поради загубите, за които не се съобщава на „розовите понита“, така че те живеят с розови очила и вярват на правителствения наратив, че победата е близо и войната трябва да продължи.
16:33 06.06.2026
17 Механик
16:33 06.06.2026
18 Добри новини
При удар дълбоко в руска територия украински стелт дронове са проникнали през противовъздушната отбрана над Воронежка област и са атакували военна авиобаза, където са били разположени изтребители-прехващачи МиГ-31.
Според съобщенията са унищожени няколко хангара, а множество бойни самолети са били напълно унищожени или сериозно повредени.
МиГ-31 е една от основните платформи за изстрелване на руските хиперзвукови ракети „Кинжал“. Загубата на такива самолети намалява способността на Русия да нанася въздушни удари с балистични ракети по украински градове.
Появили се сателитни снимки показват мащабни пожари и срутени съоръжения на територията на базата.
Това е един от най-тежките удари срещу руската военна авиация от началото на войната досега.
16:34 06.06.2026
19 Киев има ток
До коментар #14 от "Рублевка":В кочината нема Нет.Но има талони за бензин.
16:34 06.06.2026
20 Хахаха!🎺🥳😀
16:35 06.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мммммм
До коментар #15 от "Сатанаил Даниил":Повече са.
16:35 06.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Българин
16:37 06.06.2026
25 Бг гражданин
16:37 06.06.2026
26 Пан Зеленко
16:37 06.06.2026
27 Механик
16:38 06.06.2026
28 Прекратете
16:39 06.06.2026
29 Абе нема лабаво
Или... "Украинците победоносно 0тстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"
Из европейската преса
16:39 06.06.2026
30 ВСУ
16:39 06.06.2026
31 Рублевка
16:40 06.06.2026
32 Мишел
Коментиран от #34, #39
16:41 06.06.2026
33 БУНКЕРА!
16:42 06.06.2026
34 Верно ли бе
До коментар #32 от "Мишел":тролска с.м..р.а.д.
Коментиран от #46, #52
16:43 06.06.2026
35 Бомбят Русия на поразия
16:43 06.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 От малък
16:47 06.06.2026
38 Пора
16:47 06.06.2026
39 Гресирана ватенка
До коментар #32 от "Мишел":Със и без грес все се брои😁😁😁
Коментиран от #42
16:48 06.06.2026
40 Мити
16:49 06.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Гресиран козяк
До коментар #39 от "Гресирана ватенка":Но въпреки всичко ,продължаваш да си го слагаш в га,zyндера ☝️ !
16:51 06.06.2026
43 Рублевка
Коментиран от #96
16:52 06.06.2026
44 Дас Хаген
16:52 06.06.2026
45 Да слиза ортак им
16:52 06.06.2026
46 Мишел
До коментар #34 от "Верно ли бе":Смрррди на май. кятти тутурутката !
16:53 06.06.2026
47 Дас Хаген
До коментар #15 от "Сатанаил Даниил":Точно са два МЕЛЕОНА!
16:53 06.06.2026
48 Дебил путинофил
До коментар #11 от "Ей ДОЛЕН ..ОКЛУК":Чисто и просто що е то - къпан милиционер.Личи ти колко ти е акъла бай Ганьо
16:54 06.06.2026
49 Дара
16:54 06.06.2026
50 Рашка в колапс
При удар дълбоко в руска територия украински стелт дронове са проникнали през противовъздушната отбрана над Воронежка област и са атакували военна авиобаза, където са били разположени изтребители-прехващачи МиГ-31.
Според съобщенията са унищожени няколко хангара, а множество бойни самолети са били напълно унищожени или сериозно повредени.
МиГ-31 е една от основните платформи за изстрелване на руските хиперзвукови ракети „Кинжал“. Загубата на такива самолети намалява способността на Русия да нанася въздушни удари с балистични ракети по украински градове.
Появили се сателитни снимки показват мащабни пожари и срутени съоръжения на територията на базата.
Към момента руските власти все още не са коментирали официално информацията.
Ако данните бъдат потвърдени, това би бил един от най-тежките удари срещу руската военна авиация от началото на войната досега.
Базата е на дроб сърма ,има снимки.
Коментиран от #55, #59
16:55 06.06.2026
51 Ооооо
16:56 06.06.2026
52 Чиниш ми се
До коментар #34 от "Верно ли бе":Се гърбав Пииди Раzzzин !
Коментиран от #56
16:56 06.06.2026
53 Пак ли ве
16:56 06.06.2026
54 Има ли място в Метрото?
16:57 06.06.2026
55 Сульоо
До коментар #50 от "Рашка в колапс":Тихоо !Тихо бре пррр деллл ,къде си чул дрон да разбие железебетонен хангар ?Тези информации на сбирките на Х.Омодружинка калинка ли си ги обменяте ?
16:58 06.06.2026
56 Чиниш ми се
До коментар #52 от "Чиниш ми се":Пасивен гей?
Коментиран от #61
16:59 06.06.2026
57 Само така бой по клоаката
Коментиран от #60
17:00 06.06.2026
58 ФЛАМИНГО ТЕСТОВЕ
Основни поражения и детайли за атаката:
Петербургски петролен терминал: Един от най-големите петролни терминали в Северозападна Русия беше сериозно ударен, като на мястото избухна голям пожар. Ударът беше официално потвърден от украинския президент Володимир Зеленски.
Военни кораби и корабостроителница: Украинските сили обявиха, че успешно са поразили руски военни кораби в пристанището на Кронщат, както и корабостроителница в Ленинградска област.
Локация: Взривовете са регистрирани в два крайбрежни района на града. Те са се случили на около 15 километра от конгресния център, където се провежда икономическият форум. По неофициални данни е ударен и двореца Зимнии в града
17:01 06.06.2026
59 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #50 от "Рашка в колапс":На дроб сърма станаха офицерите на Нато и СБУ при удара на Орешник по подземния команден бункер .Пет големи самолета линейки кацнаха веднага в Жешов за да извозват леша .
Коментиран от #101, #109
17:01 06.06.2026
60 Демек
До коментар #57 от "Само така бой по клоаката":Приканяш да ти го турят?
Коментиран от #78
17:02 06.06.2026
61 Чиниш ми се
До коментар #56 от "Чиниш ми се":Кестен Лапач Тръбар Лепилар .
Коментиран от #64
17:03 06.06.2026
62 Украинска копейка
17:03 06.06.2026
63 Ще получи
До коментар #9 от "Грандиозен Финал":Впечатляваща заря над Киев с гъбка на финала. После и ние ще трябва да киснем марулите.
17:05 06.06.2026
64 Чиниш ми се
До коментар #61 от "Чиниш ми се":Застанал пред огледалото! Мръдни и нема да виждаш лепилар и тръбар!
Коментиран от #70, #73
17:05 06.06.2026
65 вай вай вай
Коментиран от #71, #75
17:05 06.06.2026
66 Димитър Георгиев- ДиДи
17:08 06.06.2026
67 хаха
ХАХАХА!
Путин се опитва да каже на публиката на своя пропаганден форум в Санкт Петербург, че ударите на Украйна по местната военноморска база са засегнали само въглища, причинявайки дим. Въпреки планините от видео и сателитни изображения, потвърждаващи обратното.
17:08 06.06.2026
68 Слава на Русия
Коментиран от #92
17:08 06.06.2026
69 Германия и Япония
17:09 06.06.2026
70 Чиниш ми се
До коментар #64 от "Чиниш ми се":Кестен Лапач Тръбар Лепилар ☝️😬 .
17:09 06.06.2026
71 Вай вай вай
До коментар #65 от "вай вай вай":Фърчи украинска вата и бандеровски ушанки!
17:11 06.06.2026
72 Българин
17:12 06.06.2026
73 хаха🤣
До коментар #64 от "Чиниш ми се":Я.М.Х. бе педикюр,кво ми се обясняваш теее ваа птт. катта майна умирисана .
Коментиран от #79
17:12 06.06.2026
74 Начо
Коментиран от #86
17:13 06.06.2026
75 Ами
До коментар #65 от "вай вай вай":Хвърчи намай .кятти вуната 😬
17:13 06.06.2026
76 хаха
Омбудсманът по правата на децата в Москва Олга Ярославская предложи да се намали минималната възраст за трудоспособност на 12 години и да се стартират летни трудови лагери за младежи, позовавайки се на недостига на работна ръка, причинен от войната в Украйна.
Рафинерия „Антипински“ в Тюмен, Русия, гори. Тази рафинерия се намира на около 2000 км от украинската граница.
Ура дрогаре въшлясали ватенки!
Коментиран от #81
17:14 06.06.2026
77 Бандери!
17:14 06.06.2026
78 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #60 от "Демек":И ние ще си включим в купона 😘
17:18 06.06.2026
79 Може
До коментар #73 от "хаха🤣":Да си грозен, но за сметка на това си тъп!
Коментиран от #82
17:18 06.06.2026
80 Маринов
Коментиран от #128
17:19 06.06.2026
81 Ами
До коментар #76 от "хаха":Въшлясала е на май кятти шннн дафферрата ,напръскай я с газ и удари една клечка след това ☝️
17:20 06.06.2026
82 хаха🤣
До коментар #79 от "Може":Може и да съм грозен ,но щеееваа птт.катта майна , козяк в рот. йоо банньй , риишшш ?
17:23 06.06.2026
83 хаха
Коментиран от #89
17:24 06.06.2026
84 поразили ууукрите
Коментиран от #90
17:26 06.06.2026
85 стоян георгиев
Коментиран от #88
17:28 06.06.2026
86 Розов пудел с бустер
До коментар #74 от "Начо":Иран за 3 дня, хахахах
Коментиран от #105
17:28 06.06.2026
87 Антирашист 58
До коментар #10 от "Сатана Z":Сеирджиите и садистите да си дадът сметка за милионите жертви и от двете страни !
Коментиран от #91, #99
17:35 06.06.2026
88 1945
До коментар #85 от "стоян георгиев":Резил СиСи ,е да пускаш Десислава на хора от малцинствата за 10€.на сеанс !
17:37 06.06.2026
89 хаха🤣
До коментар #83 от "хаха":Теб квоти пука за бензина ,бе ге .й.zeр,нали само тротинетка 🛴ползваш ?
17:39 06.06.2026
90 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #84 от "поразили ууукрите":И аз съм епилиран с розови бузки, но ме избраха за президент🦄👯♂️😂
Коментиран от #93
17:44 06.06.2026
91 Чиниш ми се
До коментар #87 от "Антирашист 58":Че си обикновенна пииди Ругга ,па няма значение като какъв си се описал ,Фродо !
17:45 06.06.2026
92 Антирашист 78
До коментар #68 от "Слава на Русия":Нацизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за нацистка държава . Не спори а чети за нацизма !
Коментиран от #94
17:46 06.06.2026
93 хаха🤣
До коментар #90 от "Розовото пони Путин 🦄":Била е преди години розова дппарата тии,козяшки небинарник ,но след години злоупотреба с арабски 🍆 е придобила морав цвят .
Коментиран от #110
17:48 06.06.2026
94 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #92 от "Антирашист 78":Лука ,що се е...еш в га,zyндера и го имаш за нещо възхитително ?
Коментиран от #123
17:49 06.06.2026
95 Наистина е страшно
Украйна подпали Русия: Удар по институт за подводни оръжия в Санкт Петербург, пожар в поредна петролна база (ВИДЕО)
06 юни 2026
Снимка: Kremlin
Украйна атакува масирано военни цели в Руската федерация през нощта на 5 срещу 6 юни, като се прицели в петролни бази, кадетски корпус, ключов военен институт и други мишени.
17:53 06.06.2026
96 Антирашист 89
До коментар #43 от "Рублевка":И преди хитлер германците бяха зле !
Коментиран от #98
17:54 06.06.2026
97 А ГДЕ
17:54 06.06.2026
98 Малкия Стоянчо
До коментар #96 от "Антирашист 89":Чичо Лука ,казаха че си го полапвал на 12 годишни момчета. докато им разправяш приказки ,искам и аз да пробвам,ще донеса цялата касичка с това което има вътре .
17:57 06.06.2026
99 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #87 от "Антирашист 58":Лука ,от доста време те наблюдавам и виждам ,че си точен и мога да ти се доверя .Би ли ми го олигавил набързо за 20€врака ,че съм яко нато поррчен,а след време ще ти върна услугата .
18:00 06.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Роко
До коментар #59 от "Архимандрисандрит Бибиян":Приятелю страхливо джудже каза че не са оцелвали нищо просто си стреляли да видят как ще паднат стените. Макар че от падането на стените на два гаража и половина единственото което може да се разбере е че орешника за нищо не става
Коментиран от #104
18:05 06.06.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 ОНЯ с ДРОНЯ
ПАК ПУШАТ ПАПИРОСИ.
ГОРИТ ТРАВА.
ПО ПЛАНУ .
ПО ГРАФИКУ .
Коментиран от #106
18:07 06.06.2026
104 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #101 от "Роко":Това че един път си ми дуууу халл за 30 €не ни прави приятели в случая !
18:07 06.06.2026
105 да питам
До коментар #86 от "Розов пудел с бустер":верно ли Пуся е с 5 руски ваксини Спутник и 3 бустера ?
Коментиран от #108, #115
18:08 06.06.2026
106 Пак съм аз
До коментар #103 от "ОНЯ с ДРОНЯ":И съм ти ръгал яко чушки 🌶️ в боба в захлас .
Коментиран от #118
18:08 06.06.2026
107 Хахахаха
18:09 06.06.2026
108 Иван Костов
До коментар #105 от "да питам":Много питаш Гриша ,елементарно е лап пай Г.У.Я. ☝️!
Коментиран от #111
18:10 06.06.2026
109 Няма по Проззти
До коментар #59 от "Архимандрисандрит Бибиян":ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.
САМ ПУТИН
ПОТВЪРДИ
ТАМ НЯМАШЕ НИКАКВИ ВОЕННИ
ОБЕКТИ .
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ПЕСКОВ НЕ МОЖЕШЕ
ДА ПОВЯРВА НА УШИТЕ СИ
КАКВО ГОВОРИ
СМАХНАТИЯ БУНКЕРЕН ПЛЪХ
18:10 06.06.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 да питам
До коментар #108 от "Иван Костов":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #116
18:11 06.06.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Ненормалните урки и болните и фантазии
18:13 06.06.2026
114 Копейки
18:13 06.06.2026
115 ОТ СТРАХ
До коментар #105 от "да питам":ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ
НАРЕДИ ВСИЧКИ
ОКОЛО НЕГО
С КОИТО МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ
В КОНТАКТ
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФОРУМ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
КОВИД ТЕСТ .
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
А НАШИТЕ РУБЛО ИДИОТИ
НИ НАДУХА ГЛАВИТЕ
ПУТИН ПОБЕДИ КОВИДА
ХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
18:13 06.06.2026
116 Иван Костов
До коментар #111 от "да питам":Хайде сега ,не ми се прави на възвишен ,не може да не съ въртял кавалли на таксиджии когато не си имал достатъчно пари за да си платиш масрафа ,ДиДи .
Коментиран от #121
18:14 06.06.2026
117 ТОЗИ СКЛАД
ГЪРМИ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО .
ТАКА ПУЧЯ ВЪШКИН
ИСКАЛ ДА ЗАКРИЕ РУСКИЯ ДАВОС
СЪС ГРАНДИОЗНА ЗАРЯ И ФОЕЙЕРВЕРКИ.
Коментиран от #120
18:16 06.06.2026
118 МАТРОС
До коментар #106 от "Пак съм аз":Ти РЪГА ПАПИРОС.
ГОРИТ ТРАВА.
ГОРИТ ТИ
И У Г....Ъ.....З.....А
18:20 06.06.2026
119 ОНЯ с ДРОНЯ
ГЛЕДАМЕ РУСКИТЕ ЗИГАНУТИ
БУТАТ КОЛИ ПО КРИМСКИЯ МОСТ .
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ДВИЖУХА ПО ПУТИНСКИ.
Коментиран от #124
18:22 06.06.2026
120 Чиниш ми се
До коментар #117 от "ТОЗИ СКЛАД":Пии Дирраzzzин от най низша класа !
Коментиран от #129
18:25 06.06.2026
121 да питам
До коментар #116 от "Иван Костов":защо Пуся не се интересува от жени ?
18:25 06.06.2026
122 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил
18:26 06.06.2026
123 Антирашист 89
До коментар #94 от "Лука ПАК КРАДЕШ":Ако може напиши нещо смислено !
Коментиран от #127
18:26 06.06.2026
124 Тачо Пармака
До коментар #119 от "ОНЯ с ДРОНЯ":Аз пък го бутам на май .кятти ,която си плаща порядъчно като попадия .
Коментиран от #130, #131
18:27 06.06.2026
125 Хахахаха
18:27 06.06.2026
126 Мишел
Коментиран от #132
18:28 06.06.2026
127 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #123 от "Антирашист 89":Не се срамувай ,Лука ,знаем че си гьоттт веррен,лошо няма ,на кой каквото му е на сърцето .
18:28 06.06.2026
128 Хахахаха
До коментар #80 от "Маринов":Тупин има правото, да вземе решение да сте изтегли, а?
18:29 06.06.2026
129 ЧИНИШ МИ
До коментар #120 от "Чиниш ми се":Се
ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР
ОТ НАЙ ВИСША КЛАСА ?
18:30 06.06.2026
130 Бай Ганьо
До коментар #124 от "Тачо Пармака":Важното е, че нашите копейки пак са хванали средния
18:31 06.06.2026
131 ОНЯ С ДРОНЯ
До коментар #124 от "Тачо Пармака":ЕДНО БЕЗПИЛОТНО
ЛИ ТИ БУТНАХА
ИЗОДЗАДЗЕ?
18:31 06.06.2026
132 Лука
До коментар #126 от "Мишел":Недей да лъжиш Ломско тсси ганне ,телефонен измамник от Хумата ,цената на бензина в Москва е 65 Рублей за 1л ,което е около 0.77€ВРО за литър и няма недостиг,колко е в Кочината в момента ?
18:36 06.06.2026
133 Спрях Нета
Ще им спрат и Одеколона
На Руските Пияндурници
Е тогава вече ще бъде голяма мъка .
18:37 06.06.2026