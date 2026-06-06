Путин трябва да предприеме някакъв ход: възможна е ескалация и атака срещу балтийските държави

Във войната в Украйна наближава момент, в който Владимир Путин трябва да предприеме някакъв ход, пише във Фейсбук журналистът от De Re Militari Руслан Трад.
Украинските сили постоянно засилват ударите си с далекобойни безпилотни летателни апарати, а атаките по руската пехота на фронта водят до спад на нивото на набиране на кадри по-ниско в сравнение с бойните загуби. Увеличават се и ударите в оперативната дълбочина, което прави провеждането на фронтови операции още по-трудно.
Според различни анализатори, Путин има четири основни възможности за по-нататъшни действия.
Първият вариант е сключването на реално примирие. По този начин руските сили фактически ще се откажат от каквито и да било претенции за победа. Нещо повече, тъй като руснаците обявиха пълна анексия на четири области на Украйна, отказът от тях по формална юридическа логика ще означава, че са приключили войната, като са отстъпили „своята“ територия на Украйна.
Подобно решение ще позволи да се стартира с планове за спасяването на руската икономика. Рисковете за устойчивостта на режима са средни: макар че ще се появят много ядосани ветерани, по-голямата част от населението е уморено от войната и ще приветства примирието.
Вторият вариант е отказ от настъпление и замразяване на фронтовата линия при запазване на бойните действия и обстрелите на тиловите територии. Възможно е допълнително да бъде въведена забрана за украинците да нанасят удари по руските нефтопреработвателни заводи (нещо, което ще приветства и на Запад), а за руснаците – забрана да нанасят удари по украинската енергетика. Това е най-трудният вариант за Украйна, тъй като настоящата стратегия предполага както удари по нефтопреработвателните заводи, така и унищожаване на голям брой руски военни, за да не се даде възможност на руснаците да формират резерви.
От друга страна, този вариант е рискован за руската икономика, тъй като все пак изисква значителни ресурси, но е добър за стабилността на правителствения режим. Безкрайна война може да бъде опасна и за устойчивостта на Украйна.
Третият вариант е пълномащабна мобилизация в Руската федерация. От една страна, тя е сравнително лесна за провеждане, а от друга – това е много рискован вариант. Въпреки това дори привличането на 300–500 хиляди допълнителни войници няма да реши останалите руски проблеми във военната сфера. Шансовете да се спечели войната при този вариант остават ниски, шансовете да се спаси икономиката – нулеви, а рисковете за режима – най-високи.
Четвъртият вариант е ескалация и най-вероятно атака срещу балтийските държави. Руснаците разполагат с достатъчно ресурси за ограничено нахлуване със сили от няколко дивизии. Целта на такова нахлуване е или да принуди европейците да хвърлят всички ресурси за защита на страните от НАТО, изоставяйки Украйна, или пък да уплаши европейците до такава степен, че те да се съгласят на всякакви изисквания по отношение на Украйна. Този вариант носи много големи рискове за руския режим, ако европейците решат в отговор да увеличат още повече подкрепата за Украйна, но и голяма печалба, ако европейците се уплашат и отстъпят. Във всеки случай, ЕС по-добре да се подготви за възможността от такъв сценарий. Прогнозите за изпълнение на този сценарий стават все по-тревожни: от 2029 в края на миналата година на 2027 г.
Западните военни анализатори смятат, че най-изгодно за руските сили би било да спрат настъплението, запазвайки ограничена война. Путин е убеден в своята свещена мисия за „възстановяване на величието на Русия“, което предполага задължително завладяване на Украйна. Най-вероятно е руските генерали да убедят Путин, че допълнителна вълна на мобилизация ще може да реши проблема с пробива на фронта. Този вариант е най-очевиден в руската логика, но и най-рискован за тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #25, #26, #28, #32
15:53 06.06.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #39
15:53 06.06.2026
3 Бурундук
Коментиран от #47
15:55 06.06.2026
4 РФ е въздух под налягане !
" Хотели как лучше, а получилось как всегда"
Коментиран от #48
15:56 06.06.2026
5 Надъхан капейчо 🤩🤡
15:58 06.06.2026
6 Путин
15:59 06.06.2026
7 а бе
15:59 06.06.2026
8 Първо трябва от
15:59 06.06.2026
9 Добри новини
Антипинската рафинерия в Тюмен гори.
В окупираната Джанка, Крим, няма паника, няма гориво, няма продукти ... нищо няма! 😬
Ударен е военен завод в Кронщат, обекти в Санкт Петербург
Украинската авиация порази руска база в центъра на Покровск. Видео
А още не е свършил деня ...
Коментиран от #16, #40
15:59 06.06.2026
10 Пламен
Следващия път рашките да пробват с някой Обезья́н , та белким се получи.
16:01 06.06.2026
11 Швейк
16:01 06.06.2026
12 Без име
Коментиран от #22
16:01 06.06.2026
13 За 12 години война
16:02 06.06.2026
14 Още добри новини
Първата експериментална партида от 10 тестови ракети беше изпратена директно в Украйна, за да премине през най-тежкото си изпитание – реални бойни условия! Украинските пилоти на МиГ-29 и F-16 станаха първите в света, изпробвали това оръжие срещу руската ПВО на терен. Сега, след полевите тестове, се подготвя и голямата вълна от първите 840 масови ракети, която се очаква през октомври!
Нещата на фронта придобиват съвсем друго измерение. Небето над Украйна става все по-тясно за окупаторите! 🇺🇦⚡
16:03 06.06.2026
15 Справедлив
Коментиран от #35
16:03 06.06.2026
16 Путлер
До коментар #9 от "Добри новини":Боли ме фара... в бункера е спокойно
16:05 06.06.2026
17 Хихо
16:05 06.06.2026
18 Идат
Двама стари каубои дремят над уискито. Изведнъж пърпорещ звук, светлини, пушилка...
Единият потрива бял мустак и казва:
Трябва Чък Норис да се е върнал.
Другият присвива очи и се вглежда в прахоляка.
От там изскача мъничко зеленичко, с големи очета и бял скафандър.
Старите, всичко в околията видели, стоманени сърца потръпват.
Абе, кой е тоя Путин? на чист американски пита облещеното
Защо? успява да промълви единият, докато другият следи бармана, бавно посягащ към пушката отдолу.
На Марс втори месец копаем окопи, щял да ни напада, та ме изпратиха на разузнаване.
16:06 06.06.2026
19 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
На колене, с обезценена валута... без икономика, ако Московията иска да не се разпадне нейната империя, ще сключва заробващи договори за валутни приходи.
Да не говорим, че Китай и Япония си оглеждат завладените имоти.
СВО-то на Путин ще продължи още... поне година...до пълния разпад
Слава Украlну! Героям Слава 🇧🇬🙏🇺🇦
16:06 06.06.2026
20 Т.КОЛЕВ
16:06 06.06.2026
21 реалистъ
16:06 06.06.2026
22 Путин
До коментар #12 от "Без име":Сорос ни забрани
16:06 06.06.2026
23 Историята помни
Коментиран от #33
16:07 06.06.2026
24 Цензура
Коментиран от #31
16:08 06.06.2026
25 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Хаха":Путлер да нападне НАТО? Тогава вече и бункерът в Кремъл ще му се види тесен!
16:09 06.06.2026
26 БПФ
До коментар #1 от "Хаха":Кой, бе? Нали и ти си натовец? Да видим колко си добър в съдирането на г..ове? - Ако ти почукат на вратата двама военни да те мобилизират, твоят диpник веднага ще изпусне голямо количество кафява вoнлива течност.
16:10 06.06.2026
27 .....
16:11 06.06.2026
28 Палавник су
До коментар #1 от "Хаха":Начина на писне подсказва какви мисли имаш.
Сигурно гласуваш за ПП?
16:12 06.06.2026
29 Ха,ха
16:12 06.06.2026
30 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #36
16:12 06.06.2026
31 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #24 от "Цензура":Кие не разбра?
16:12 06.06.2026
32 Цък
До коментар #1 от "Хаха":Кой, розовите понита от НАТО , германските и френските амуджи или смешните балтийци. Кой или ти и тагаренко
16:12 06.06.2026
33 Гресиран козяк
До коментар #23 от "Историята помни":Прекаляваш с употребата на кяфявия гресиран палец ,копрофиле ☝️!
Коментиран от #44
16:12 06.06.2026
34 батвесо
16:12 06.06.2026
35 А дали рускоезичните
До коментар #15 от "Справедлив":в Прибалтика ще искат да се завърнат в блатото РФ? Защо например не си отиват във Родина-мать от Варна, Росенец, Поморие, Обзор, Влас, а гледат да останат у нас възможно за постоянно? А тия руснаци в Украйна защо не си отиват в Родината, а искат Родината да дойде у тях? Тия руснаци живеещи в западналите джендърски и изпаднали в икономическа и суровинна криза ЕС и САЩ защо и те не се прибират?
16:13 06.06.2026
36 ХА ХА
До коментар #30 от "Архимандрисандрит Бибиян":Лапуркай бре, дупнишки одуп никкк!
16:13 06.06.2026
37 Гичкева
16:14 06.06.2026
38 стоян георгиев- стъки
16:14 06.06.2026
39 Не мога да, разбера
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Що им са орязани фамилиите на разни хора. Какво е това Трад?
Да не е някой Трайков или Тръпков?
16:15 06.06.2026
40 Всъщност
До коментар #9 от "Добри новини":Цялата т.нар. Мариопулска магистрала до Крим е под обстрел и оперативен контрол на украинците.За тези в Крим става страшно!
16:15 06.06.2026
41 1234
Коментиран от #45
16:15 06.06.2026
42 Добри новини
При удар дълбоко в руска територия украински стелт дронове са проникнали през противовъздушната отбрана над Воронежка област и са атакували военна авиобаза, където са били разположени изтребители-прехващачи МиГ-31.
Според съобщенията са унищожени няколко хангара, а множество бойни самолети са били напълно унищожени или сериозно повредени.
МиГ-31 е една от основните платформи за изстрелване на руските хиперзвукови ракети „Кинжал“. Загубата на такива самолети намалява способността на Русия да нанася въздушни удари с балистични ракети по украински градове.
Появили се сателитни снимки показват мащабни пожари и срутени съоръжения на територията на базата.
Това е един от най-тежките удари срещу руската военна авиация от началото на войната досега.
16:15 06.06.2026
43 Дзак
16:16 06.06.2026
44 Чиниш ми се
До коментар #33 от "Гресиран козяк":Руски минедчия.
16:16 06.06.2026
45 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #41 от "1234":На какви гъби си ? 🤣🤣🤣🤣
16:17 06.06.2026
46 Умрел руснак
16:17 06.06.2026
47 Браво
До коментар #3 от "Бурундук":Добър човек си, имаш отношение към хората, така ли се отнасяш и към близките си хора?
16:17 06.06.2026
48 Как когда?
До коментар #4 от "РФ е въздух под налягане !":Знамето на Райхстага пак ли?
16:18 06.06.2026
49 Механик
Тука па ми говорите за нападение за което се искат средства, единство и вяра в ръководството на държавата.
Направо се гътам от смях.
16:19 06.06.2026
50 Ха,ха
16:19 06.06.2026