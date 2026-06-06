Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Путин трябва да предприеме някакъв ход: възможна е ескалация и атака срещу балтийските държави
  Тема: Украйна

Путин трябва да предприеме някакъв ход: възможна е ескалация и атака срещу балтийските държави

6 Юни, 2026 15:51 998 50

  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • руслан трад-
  • владимир путин

Руснаците разполагат с достатъчно ресурси за ограничено нахлуване със сили от няколко дивизии

Путин трябва да предприеме някакъв ход: възможна е ескалация и атака срещу балтийските държави - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във войната в Украйна наближава момент, в който Владимир Путин трябва да предприеме някакъв ход, пише във Фейсбук журналистът от De Re Militari Руслан Трад.

Украинските сили постоянно засилват ударите си с далекобойни безпилотни летателни апарати, а атаките по руската пехота на фронта водят до спад на нивото на набиране на кадри по-ниско в сравнение с бойните загуби. Увеличават се и ударите в оперативната дълбочина, което прави провеждането на фронтови операции още по-трудно.

Още новини от Украйна

Според различни анализатори, Путин има четири основни възможности за по-нататъшни действия.

Първият вариант е сключването на реално примирие. По този начин руските сили фактически ще се откажат от каквито и да било претенции за победа. Нещо повече, тъй като руснаците обявиха пълна анексия на четири области на Украйна, отказът от тях по формална юридическа логика ще означава, че са приключили войната, като са отстъпили „своята“ територия на Украйна.

Подобно решение ще позволи да се стартира с планове за спасяването на руската икономика. Рисковете за устойчивостта на режима са средни: макар че ще се появят много ядосани ветерани, по-голямата част от населението е уморено от войната и ще приветства примирието.

Вторият вариант е отказ от настъпление и замразяване на фронтовата линия при запазване на бойните действия и обстрелите на тиловите територии. Възможно е допълнително да бъде въведена забрана за украинците да нанасят удари по руските нефтопреработвателни заводи (нещо, което ще приветства и на Запад), а за руснаците – забрана да нанасят удари по украинската енергетика. Това е най-трудният вариант за Украйна, тъй като настоящата стратегия предполага както удари по нефтопреработвателните заводи, така и унищожаване на голям брой руски военни, за да не се даде възможност на руснаците да формират резерви.

От друга страна, този вариант е рискован за руската икономика, тъй като все пак изисква значителни ресурси, но е добър за стабилността на правителствения режим. Безкрайна война може да бъде опасна и за устойчивостта на Украйна.

Третият вариант е пълномащабна мобилизация в Руската федерация. От една страна, тя е сравнително лесна за провеждане, а от друга – това е много рискован вариант. Въпреки това дори привличането на 300–500 хиляди допълнителни войници няма да реши останалите руски проблеми във военната сфера. Шансовете да се спечели войната при този вариант остават ниски, шансовете да се спаси икономиката – нулеви, а рисковете за режима – най-високи.

Четвъртият вариант е ескалация и най-вероятно атака срещу балтийските държави. Руснаците разполагат с достатъчно ресурси за ограничено нахлуване със сили от няколко дивизии. Целта на такова нахлуване е или да принуди европейците да хвърлят всички ресурси за защита на страните от НАТО, изоставяйки Украйна, или пък да уплаши европейците до такава степен, че те да се съгласят на всякакви изисквания по отношение на Украйна. Този вариант носи много големи рискове за руския режим, ако европейците решат в отговор да увеличат още повече подкрепата за Украйна, но и голяма печалба, ако европейците се уплашат и отстъпят. Във всеки случай, ЕС по-добре да се подготви за възможността от такъв сценарий. Прогнозите за изпълнение на този сценарий стават все по-тревожни: от 2029 в края на миналата година на 2027 г.

Западните военни анализатори смятат, че най-изгодно за руските сили би било да спрат настъплението, запазвайки ограничена война. Путин е убеден в своята свещена мисия за „възстановяване на величието на Русия“, което предполага задължително завладяване на Украйна. Най-вероятно е руските генерали да убедят Путин, че допълнителна вълна на мобилизация ще може да реши проблема с пробива на фронта. Този вариант е най-очевиден в руската логика, но и най-рискован за тях.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    16 19 Отговор
    Атака срещу балтийските държави и тогава вече ще му съдерат г...ъза на Путлер.

    Коментиран от #25, #26, #28, #32

    15:53 06.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    10 3 Отговор
    Жорналистът от де-ре ,цитиран от m@@@ t@@@@@ във факти

    Коментиран от #39

    15:53 06.06.2026

  • 3 Бурундук

    14 16 Отговор
    Единственият верен ход на дъртата ботоксова мутра Лилипутин е да легне и да умре...

    Коментиран от #47

    15:55 06.06.2026

  • 4 РФ е въздух под налягане !

    9 11 Отговор
    С такъв въздухар начело, монголоидните татари нямат полезен ход. Каквото и да направят ще е края на РФ.
    " Хотели как лучше, а получилось как всегда"

    Коментиран от #48

    15:56 06.06.2026

  • 5 Надъхан капейчо 🤩🤡

    3 7 Отговор
    Крайно време е за наистина безаналогова Движуха 🤩

    15:58 06.06.2026

  • 6 Путин

    4 7 Отговор
    Ще подтикна Литва да ме нападне, те и без това искат ядрени ракети и се перят, после свързвам Калининград сухопътно с Русия. Охаааа....

    15:59 06.06.2026

  • 7 а бе

    8 4 Отговор
    Марче бе душа,ти виж какво ще предприемеш след като путин спечели и без тва загубената война на еврошпенделите,и дали некой ще те вземе на работа на пистата

    15:59 06.06.2026

  • 8 Първо трябва от

    8 5 Отговор
    Леговището на надрусаната хунта да остане дано лунен кратер. Пък после да мисли да наказва пинчерчетата... Естонии, Латвии и подобни... Да премахне първо най-упоритите фашисти, които изпросиха милиарди за златни тоалетни.

    15:59 06.06.2026

  • 9 Добри новини

    8 9 Отговор
    Пристанището в окупирания Мариупол след посещението на украинските птици на мира е в пламъци.
    Антипинската рафинерия в Тюмен гори.
    В окупираната Джанка, Крим, няма паника, няма гориво, няма продукти ... нищо няма! 😬
    Ударен е военен завод в Кронщат, обекти в Санкт Петербург
    Украинската авиация порази руска база в центъра на Покровск. Видео
    А още не е свършил деня ...

    Коментиран от #16, #40

    15:59 06.06.2026

  • 10 Пламен

    4 7 Отговор
    Путя е поредното доказателство , че от фатмак човек не става.
    Следващия път рашките да пробват с някой Обезья́н , та белким се получи.

    16:01 06.06.2026

  • 11 Швейк

    3 9 Отговор
    Единственият ход на Владимир Многоходович е да изчезва нанякъде докато още може

    16:01 06.06.2026

  • 12 Без име

    5 2 Отговор
    Един и същи гений цвъка високоинтелигентни коментари, без да е прочел статията. Всъщност има и пети вариант. Но Киев няма да го има.

    Коментиран от #22

    16:01 06.06.2026

  • 13 За 12 години война

    2 7 Отговор
    завладял 20% от Украйна и най-умният му ход да навлезе в три макар и малки държави, но членове на НАТО?! Това дори луд не би го направил.

    16:02 06.06.2026

  • 14 Още добри новини

    1 7 Отговор
    САЩ и Европа изпращат хиляди нови „евтини“ крилати ракети на Украйна! 🇺🇦💥
    Първата експериментална партида от 10 тестови ракети беше изпратена директно в Украйна, за да премине през най-тежкото си изпитание – реални бойни условия! Украинските пилоти на МиГ-29 и F-16 станаха първите в света, изпробвали това оръжие срещу руската ПВО на терен. Сега, след полевите тестове, се подготвя и голямата вълна от първите 840 масови ракети, която се очаква през октомври!
    Нещата на фронта придобиват съвсем друго измерение. Небето над Украйна става все по-тясно за окупаторите! 🇺🇦⚡

    16:03 06.06.2026

  • 15 Справедлив

    2 3 Отговор
    Издаване на декрет за връщане на всички рускоезични от прибалтика, след което остъкляване на джуджетата и всяване на страх и ужас в евро3,14далите.

    Коментиран от #35

    16:03 06.06.2026

  • 16 Путлер

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Добри новини":

    Боли ме фара... в бункера е спокойно

    16:05 06.06.2026

  • 17 Хихо

    1 2 Отговор
    Путин никога не е мислил че парите ще са проблем.

    16:05 06.06.2026

  • 18 Идат

    3 0 Отговор
    Невада, бар в нищото, вятърът търкаля тръни...
    Двама стари каубои дремят над уискито. Изведнъж пърпорещ звук, светлини, пушилка...
    Единият потрива бял мустак и казва:
    Трябва Чък Норис да се е върнал.
    Другият присвива очи и се вглежда в прахоляка.
    От там изскача мъничко зеленичко, с големи очета и бял скафандър.
    Старите, всичко в околията видели, стоманени сърца потръпват.
    Абе, кой е тоя Путин? на чист американски пита облещеното
    Защо? успява да промълви единият, докато другият следи бармана, бавно посягащ към пушката отдолу.
    На Марс втори месец копаем окопи, щял да ни напада, та ме изпратиха на разузнаване.

    16:06 06.06.2026

  • 19 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    0 7 Отговор
    реди да загуби войната, Русия ще загуби цялата си икономическа и финансова мощ. Няма да има пари дори за ремонта на Нефтопреработвателните предприятия. Да не казвам голяма дума, но ако и нефтените сонди ударят... и няколко моста...
    На колене, с обезценена валута... без икономика, ако Московията иска да не се разпадне нейната империя, ще сключва заробващи договори за валутни приходи.
    Да не говорим, че Китай и Япония си оглеждат завладените имоти.
    СВО-то на Путин ще продължи още... поне година...до пълния разпад
    Слава Украlну! Героям Слава 🇧🇬🙏🇺🇦

    16:06 06.06.2026

  • 20 Т.КОЛЕВ

    0 4 Отговор
    ЗАРАДИ ТИЯ ОТ КРЕМАЛ ДОСТА ХОРА УМРЯХА И ДОСТА ОСЪКАТЕНИ ДОСТА СЕМЕЙСТВА ПОЧЕРНЕНИ. СИГОРНО ШЕ ГИ УЧИСТЯТ. ТИЯ СА НЯКАКВИ СТРАННИ СЪШЕСТВА.

    16:06 06.06.2026

  • 21 реалистъ

    0 5 Отговор
    Глупости. Украйна яко пердаши Русийката. Само война с НАТО й трябва.

    16:06 06.06.2026

  • 22 Путин

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Без име":

    Сорос ни забрани

    16:06 06.06.2026

  • 23 Историята помни

    1 6 Отговор
    ☝️🤣 Точно преди 2 години Жожик Пусин Памперса безапелационно обяви, че : "САЩ ще се отърват от Зеленски до пролетта на 2025 г."

    Коментиран от #33

    16:07 06.06.2026

  • 24 Цензура

    8 2 Отговор
    Поредните глyпости, базирани изцяло на лъжливата ykропска пропаганда. Първо - Русия печели войната така или иначе. Укропия е срината и няма да оцелее, ако и спрат подаянията, което неминуемо ще стане, а загубените територии няма как да се върнат. Второ - тия "огромни руски загуби" са недоказани и често математически граничат с невъзможното. Положението очевидно не е такова, каквото го изкарва пропагандата, защото иначе зеленски и кураторите му нямаше да хленчат за примирие. Относно "спасяването на руската икономика", първо да помислим за нашата и еврогeйската такава. По третият вариант - вие имате ли понятие какво е "пълномащабна мобилизация"? - Това означава Русия да прати на фронта повече войници от цялото укрoпско население и буквално да прегази укрия. За "няколкото дивизии" срещу балтийските миkpоби беше най-смешното. Путин може просто да прати петербургската полиция, тя сама ще се справи с тия недoдъpжави.

    Коментиран от #31

    16:08 06.06.2026

  • 25 Хаха хаха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Путлер да нападне НАТО? Тогава вече и бункерът в Кремъл ще му се види тесен!

    16:09 06.06.2026

  • 26 БПФ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Кой, бе? Нали и ти си натовец? Да видим колко си добър в съдирането на г..ове? - Ако ти почукат на вратата двама военни да те мобилизират, твоят диpник веднага ще изпусне голямо количество кафява вoнлива течност.

    16:10 06.06.2026

  • 27 .....

    3 0 Отговор
    Къв е тоя анализатор😂😂 ма то НАТОто е и Щатите и канада

    16:11 06.06.2026

  • 28 Палавник су

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Начина на писне подсказва какви мисли имаш.
    Сигурно гласуваш за ПП?

    16:12 06.06.2026

  • 29 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Курабийката кво вика,ще цоца ли изкопаеми от буферайната

    16:12 06.06.2026

  • 30 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Най лесно е да падне од балкона на бункера и сички пиенци да кажат каде е бил жесток тиранин!

    Коментиран от #36

    16:12 06.06.2026

  • 31 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Цензура":

    Кие не разбра?

    16:12 06.06.2026

  • 32 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Кой, розовите понита от НАТО , германските и френските амуджи или смешните балтийци. Кой или ти и тагаренко

    16:12 06.06.2026

  • 33 Гресиран козяк

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Историята помни":

    Прекаляваш с употребата на кяфявия гресиран палец ,копрофиле ☝️!

    Коментиран от #44

    16:12 06.06.2026

  • 34 батвесо

    1 2 Отговор
    Има и по-лош пети вариант-тактическо ядрено оръжие срещу Украйна.

    16:12 06.06.2026

  • 35 А дали рускоезичните

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Справедлив":

    в Прибалтика ще искат да се завърнат в блатото РФ? Защо например не си отиват във Родина-мать от Варна, Росенец, Поморие, Обзор, Влас, а гледат да останат у нас възможно за постоянно? А тия руснаци в Украйна защо не си отиват в Родината, а искат Родината да дойде у тях? Тия руснаци живеещи в западналите джендърски и изпаднали в икономическа и суровинна криза ЕС и САЩ защо и те не се прибират?

    16:13 06.06.2026

  • 36 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Лапуркай бре, дупнишки одуп никкк!

    16:13 06.06.2026

  • 37 Гичкева

    0 0 Отговор
    Тоя смелчака сега вика европейците😂😂,а пък курабийката прави майдайни🤣🤣

    16:14 06.06.2026

  • 38 стоян георгиев- стъки

    1 2 Отговор
    Уудрий яко Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    16:14 06.06.2026

  • 39 Не мога да, разбера

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Що им са орязани фамилиите на разни хора. Какво е това Трад?
    Да не е някой Трайков или Тръпков?

    16:15 06.06.2026

  • 40 Всъщност

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Добри новини":

    Цялата т.нар. Мариопулска магистрала до Крим е под обстрел и оперативен контрол на украинците.За тези в Крим става страшно!

    16:15 06.06.2026

  • 41 1234

    1 0 Отговор
    ПЕТИЯТ вариант е Путин най накрая да я започне тая война. В украйна в момента се намират по стандартите нот Втората Световна Войнанапълно окомплектовани 2 фронта, например Първи и Втори Украински фронтове от тези години. Вижте каква огромна работа свършиха тогава, а сега Путин ги държи пета г в окопите. Приказките за дроновете са за деца. Русия има всички възможности да спре всякакви дронове и украински и руски да не летят. И тогава два фронта могат за 3 месеца да принудят зеленски да капитулира при пълното превъзходство във въздуха,което имат. Това е мнение на руски генерали.

    Коментиран от #45

    16:15 06.06.2026

  • 42 Добри новини

    2 1 Отговор
    УКРАИНСКИ СТЕЛТ ДРОНОВЕ РАЗГРОМИХА БАЗА НА МиГ-31 ВЪВ ВОРОНЕЖКА ОБЛАСТ – УНИЩОЖЕНИ ХАНГАРИ И ИЗТРЕБИТЕЛИ
    При удар дълбоко в руска територия украински стелт дронове са проникнали през противовъздушната отбрана над Воронежка област и са атакували военна авиобаза, където са били разположени изтребители-прехващачи МиГ-31.
    Според съобщенията са унищожени няколко хангара, а множество бойни самолети са били напълно унищожени или сериозно повредени.
    МиГ-31 е една от основните платформи за изстрелване на руските хиперзвукови ракети „Кинжал“. Загубата на такива самолети намалява способността на Русия да нанася въздушни удари с балистични ракети по украински градове.
    Появили се сателитни снимки показват мащабни пожари и срутени съоръжения на територията на базата.
    Това е един от най-тежките удари срещу руската военна авиация от началото на войната досега.

    16:15 06.06.2026

  • 43 Дзак

    0 0 Отговор
    Още утре!

    16:16 06.06.2026

  • 44 Чиниш ми се

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гресиран козяк":

    Руски минедчия.

    16:16 06.06.2026

  • 45 Клети съветски Zoмбита 🤪

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "1234":

    На какви гъби си ? 🤣🤣🤣🤣

    16:17 06.06.2026

  • 46 Умрел руснак

    1 0 Отговор
    Само да превземат Мала Токмачка.

    16:17 06.06.2026

  • 47 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бурундук":

    Добър човек си, имаш отношение към хората, така ли се отнасяш и към близките си хора?

    16:17 06.06.2026

  • 48 Как когда?

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "РФ е въздух под налягане !":

    Знамето на Райхстага пак ли?

    16:18 06.06.2026

  • 49 Механик

    0 0 Отговор
    Малко по-долу, Евгений Дайнов разправя, че Русия била се разпаднала и вече нищо не ставало от нея.
    Тука па ми говорите за нападение за което се искат средства, единство и вяра в ръководството на държавата.
    Направо се гътам от смях.

    16:19 06.06.2026

  • 50 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Тва анализаторче къде и майка му не го знае да ходи се....😂😂

    16:19 06.06.2026