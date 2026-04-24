Белият дом: Иранският кораб, прехванат от САЩ на връщане от Китай, е превозвал „строго секретен“ товар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че иранският кораб, прехванат от САЩ по пътя от Китай, е превозвал някакъв „строго секретен“ товар.

В разговор с репортери в Белия дом, американският лидер отказа да уточни какво точно е превозвал корабът. „Строго секретно е“, каза американският премиер. „Нищо необичайно. Това е един от онези въпроси, при които искаш да кажеш: „О, това не е добре“, каза президентът.

В отговор той беше помолен да поясни дали е ядосан на китайското ръководство. „Не“. „Мисля, че правим същото и с други страни“, отговори шефът на Белия дом.

На 21 април, на живо по CNBC, той подчерта, че е „малко изненадан“ от решението на Китай да достави определени стоки на Иран по време на американско-израелската военна операция срещу Ислямската република. Той също така посочи, че очаква разбирателство по подобни въпроси с китайския президент Си Дзинпин.

Както по-рано заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун, Пекин е обезпокоен от задържането на „Туска“ от американските военни. На 20 април шефът на Белия дом обяви, че САЩ са прехванали иранския товарен кораб „Туска“ в Оманския залив заради опит за нарушаване на военноморската блокада на САЩ. Според „Вашингтон пост“ корабът е идвал от Китай.