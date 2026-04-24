Белият дом: Иранският кораб, прехванат от САЩ на връщане от Китай, е превозвал „строго секретен“ товар

Белият дом: Иранският кораб, прехванат от САЩ на връщане от Китай, е превозвал „строго секретен“ товар

24 Април, 2026 04:43, обновена 24 Април, 2026 04:49 1 757 6

Тръмп се надява, че ще се разбере със Си Дзинпин за решението на Пекин да доставя стоки за Техеран по време на блокадата

Белият дом: Иранският кораб, прехванат от САЩ на връщане от Китай, е превозвал „строго секретен“ товар - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че иранският кораб, прехванат от САЩ по пътя от Китай, е превозвал някакъв „строго секретен“ товар.

В разговор с репортери в Белия дом, американският лидер отказа да уточни какво точно е превозвал корабът. „Строго секретно е“, каза американският премиер. „Нищо необичайно. Това е един от онези въпроси, при които искаш да кажеш: „О, това не е добре“, каза президентът.

В отговор той беше помолен да поясни дали е ядосан на китайското ръководство. „Не“. „Мисля, че правим същото и с други страни“, отговори шефът на Белия дом.

На 21 април, на живо по CNBC, той подчерта, че е „малко изненадан“ от решението на Китай да достави определени стоки на Иран по време на американско-израелската военна операция срещу Ислямската република. Той също така посочи, че очаква разбирателство по подобни въпроси с китайския президент Си Дзинпин.

Както по-рано заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун, Пекин е обезпокоен от задържането на „Туска“ от американските военни. На 20 април шефът на Белия дом обяви, че САЩ са прехванали иранския товарен кораб „Туска“ в Оманския залив заради опит за нарушаване на военноморската блокада на САЩ. Според „Вашингтон пост“ корабът е идвал от Китай.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 строго секретно

    11 1 Отговор
    Да не са намерили второ шишенце с иракско химическо оръжие???

    05:34 24.04.2026

  • 3 дядото

    8 1 Отговор
    кой го казва,а ще има ли доказване,че товара е стр.секретен

    05:40 24.04.2026

  • 4 Тия

    6 0 Отговор
    за полицай на света ли се имат ?

    06:44 24.04.2026

  • 5 Дудов

    6 0 Отговор
    Иранският кораб, прехванат от САЩ е превозвал мозълк който да бъде имплантиран на Тръмп, но акцията не е успяла.

    06:47 24.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.