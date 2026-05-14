Новини
България »
Карлос Контрера призова за спецакция срещу „гробищната мафия“ в София

Карлос Контрера призова за спецакция срещу „гробищната мафия“ в София

14 Май, 2026 16:52 1 017 13

  • карлос контрера-
  • разследване-
  • гробищни паркове

Повод за изявлението му стана дисциплинарното уволнение на директора на ОП „Гробищни паркове“ Румен Димитров от страна на кмета на София Васил Терзиев

Карлос Контрера призова за спецакция срещу „гробищната мафия“ в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера призова министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев да разпореди специализирана полицейска операция срещу криминалните групи, които действат в софийските гробищни паркове.

По време на пресконференция в сградата на Столична община Контрера заяви, че става дума основно за две групи – „едната от Орландовци, другата от Факултета“, които според него трябва да бъдат „изметени от софийските гробища“.

Повод за изявлението му стана дисциплинарното уволнение на директора на ОП „Гробищни паркове“ Румен Димитров от страна на кмета на София Васил Терзиев.

„Въпреки че кметът Васил Терзиев е политически опонент и мой, и на ВМРО, той трябва да бъде подкрепен в усилията си за прозрачност и изчистване на гробищата в София от мафията“, заяви Контрера.

Той припомни, че представители на ВМРО от години подават сигнали за нередности и незаконни практики в гробищните паркове.

„Заплахи през хора, опит за натиск, кампании, поръчвани от тази т. нар. гробищна мафия за очерняне на един или друг, завеждаха ни дела за клевети“, заяви общинският съветник.

По думите му на бившия общински съветник от ВМРО Димитър Антов са били палени автомобили като форма на сплашване.

Контрера посочи още, че темата за случващото се в гробищните паркове дълго време е била избягвана от политическите сили в Столичния общински съвет.

„Една част от хората просто не искат да се занимават с тази тема, тъй като тя е свързана с много печалба. Други не искат да посочат икономическите групи и групички, а за нас от ВМРО – организирани престъпни групи“, каза той.

Според Контрера действията на кмета Терзиев показват, че „всички онези стари практики, които ние наричаме мафия в гробищата, са продължили и сега“.

Той заяви, че ВМРО ще подкрепи всяко действие за прекратяване на „беззаконието в гробищата“.

„Когато се предприемат правилни действия, те трябва да бъдат подкрепени. Особено с контингент, който разбира само от сила“, заяви още Контрера.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази мафия е

    11 0 Отговор
    из цялата страна.

    16:57 14.05.2026

  • 2 честен ционист

    2 13 Отговор
    Петроханци и с мъртвите ли се работят?

    16:57 14.05.2026

  • 3 жалка държава

    8 1 Отговор
    Мафията и починалите ще събуди и обере !

    16:57 14.05.2026

  • 4 Цвете

    4 1 Отговор
    ТИ НЕ СИ ЛИ ХОДИЛ НА РАБОТА? НЕРАЗБРА ЛИ, ЗАЩО ТЕРЗИЕВ УВОЛНЯВА ШЕФА НА " ГРОБИЩЕТО "? СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА.🤨🤔🤫

    16:58 14.05.2026

  • 5 популист

    5 3 Отговор
    И тоя напълня от ядене и крадене. Боклик

    17:08 14.05.2026

  • 6 Сурикат

    6 0 Отговор
    А така , дела трябват , а не думи .

    17:13 14.05.2026

  • 7 Йонко

    1 1 Отговор
    Контра, ама Контрера, по-полекичко, че вчера имаше спец акция на Дремеджиев и
    МВР, за която нищо не се разбра, какво и колко са я свършили? Днес с нова акция в гробищния парк, на страната ли ?
    Да няма има много за погребване, Контра?

    17:23 14.05.2026

  • 8 Отивай

    2 1 Отговор
    да спиш там на палатка да пазиш !

    17:24 14.05.2026

  • 9 Никой

    0 0 Отговор
    Вмроп

    17:26 14.05.2026

  • 10 Горски

    5 0 Отговор
    Всички директори на т.н. паркове трябва да се изгонят, а не уволнят от службата им. Да ви приличат гробищата в София на паркове? Всичко е обрасло в дървета, храсти и трева, в която освен кърлежи има доста боклуци. А за калта и циганите причакващи опечалените.... Не се намери един достоен поне за тази длъжност. За всички други длъжности видяхме, че няма.

    17:28 14.05.2026

  • 11 хмм

    3 0 Отговор
    Вероятно ще има много спецакции. След няколко месеца ще има нов главен прокурор.

    17:42 14.05.2026

  • 12 Сила

    1 1 Отговор
    Софийските братчеди не дават на сливенския плъшок да си гризка от сиренцето ...затова вие на умрело !!!

    Коментиран от #13

    20:16 14.05.2026

  • 13 Уточнение

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Тези братчеди, които години наред вилняха из Софийските централни гробища не са софиянци. Те са кюстендилски ромски клан, който се е преместил тук след промените. Уж щяха да ги разкарат, но не знам какво е положението през последните няколко години, дали онези кюстендилци все още тероризират онзи гробищен парк или са ги изместили други братчеди.

    21:45 14.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове