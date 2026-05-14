Карлос Контрера призова за спецакция срещу „гробищната мафия“ в София

Общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера призова министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев да разпореди специализирана полицейска операция срещу криминалните групи, които действат в софийските гробищни паркове.

По време на пресконференция в сградата на Столична община Контрера заяви, че става дума основно за две групи – „едната от Орландовци, другата от Факултета“, които според него трябва да бъдат „изметени от софийските гробища“.

Повод за изявлението му стана дисциплинарното уволнение на директора на ОП „Гробищни паркове“ Румен Димитров от страна на кмета на София Васил Терзиев.

„Въпреки че кметът Васил Терзиев е политически опонент и мой, и на ВМРО, той трябва да бъде подкрепен в усилията си за прозрачност и изчистване на гробищата в София от мафията“, заяви Контрера.

Той припомни, че представители на ВМРО от години подават сигнали за нередности и незаконни практики в гробищните паркове.

„Заплахи през хора, опит за натиск, кампании, поръчвани от тази т. нар. гробищна мафия за очерняне на един или друг, завеждаха ни дела за клевети“, заяви общинският съветник.

По думите му на бившия общински съветник от ВМРО Димитър Антов са били палени автомобили като форма на сплашване.

Контрера посочи още, че темата за случващото се в гробищните паркове дълго време е била избягвана от политическите сили в Столичния общински съвет.

„Една част от хората просто не искат да се занимават с тази тема, тъй като тя е свързана с много печалба. Други не искат да посочат икономическите групи и групички, а за нас от ВМРО – организирани престъпни групи“, каза той.

Според Контрера действията на кмета Терзиев показват, че „всички онези стари практики, които ние наричаме мафия в гробищата, са продължили и сега“.

Той заяви, че ВМРО ще подкрепи всяко действие за прекратяване на „беззаконието в гробищата“.

„Когато се предприемат правилни действия, те трябва да бъдат подкрепени. Особено с контингент, който разбира само от сила“, заяви още Контрера.